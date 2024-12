DJI Osmo Action 6 lekket – bare tre måneder etter lanseringen av Action 5 Pro

FCC-dokumenter peker på en overraskende lansering av DJI Osmo Action 6

DJI Osmo Action 5 Pro ble lansert i september

En ny modell kan være ute tidlig i 2025

DJI lanserte nylig et nytt actionkamera – og det er uten tvil et av de beste på markedet, som du kan lese om i vår anmeldelse av DJI Osmo Action 5 Pro. Men nå ser det ut til at produsenten snart lanserer DJI Osmo Action 6 også.

Som @Quadro_News og Notebookcheck oppdaget, nevner nye regulatoriske registreringer til Federal Communications Commission (FCC) i USA en «DJI Osmo Action 6» (uten «Pro»). Dette er et sterkt hint om at en ny modell er på vei.

Det er ikke mye informasjon om hva dette oppdaterte actionkameraet vil tilby, men det er interessant at en ny enhet ser ut til å være underveis så snart. Den nåværende modellen ble lansert i midten av september, og produktlanseringer har en tendens til å følge FCC-registreringer ganske raskt.

Lignende dokumenter ble også rapportert til den sveitsiske regulatoren SGS i slutten av oktober, som viser at DJI ikke kaster bort tid på å forberede neste maskinvareoppdatering. Vi kan godt se en lansering en gang tidlig i 2025. Med tanke på hvor vellykket Osmo Action 5 Pro har vært, blir det spennende å se hvilke forbedringer DJI har på lur med sin neste modell.

Tilkobling og batterikapasitet

Good news 📰 Osmo Action 6✌️#dji #djiosmoaction6 pic.twitter.com/nrjrIrDG3eDecember 14, 2024

Det er noen få små detaljer inkludert i dokumentene: Det nye actionkameraet er oppført å ha støtte for Bluetooth 5.1 samt 2,4 GHz og 5 GHz Wi-Fi, som er ganske standard for en enhet av denne typen og den grunnleggende informasjonen som kreves av tilsynsorganer .

Vi ser også to batterikapasiteter oppført, 1 770 mAh og 1 950 mAh – så det kan være snakk om et par forskjellige modeller her. DJI Osmo Action 5 Pro har et batteri på 1950 mAh, så kanskje vi får både en Pro-versjon og en standard DJI Osmo Action 6.

Det nye kameraet har definitivt mye å leve opp til: Vi beskrev det nyeste DJI-actionkameraet som «et lite, allsidig kamera med seriøse kreative muligheter» som kan hevde seg som en «verdig konkurrent til GoPro Hero 13 Black».

Hvis vi er kresne, vil høyere videooppløsninger og bedre ytelse i svakt lys være velkommen, og vi ser selvfølgelig alltid frem til raskere ytelse og bedre batteritid – men akkurat nå kan vi bare spekulere i hva DJI har funnet på nå.