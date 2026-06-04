GoPro lagt ut for salg: Stigende brikkepriser kaster kameraprodusenten ut i deres verste krise noensinne

GoPro står overfor sin verste krise noensinne. I slutten av mars 2026 økte prisen på minnekomponentene som GoPro bruker i kameraene sine med mellom 80 og 115 prosent på bare én uke. For selskapet, som allerede har slitt med fallende salg og røde tall, har det vært en uforutsett katastrofe.

I tillegg til prisøkningen kom en annen dårlig nyhet: Leverandører har annonsert at de vil kutte produksjonen av akkurat den typen minnebrikker som GoPro er avhengig av. Dette har direkte påvirket salgsprognosene, fordi GoPro nå ikke vil kunne produsere og selge den forventede mengden kameraer. Både fordi de må produsere færre kameraer, og fordi disse kameraene nå vil bli dyrere enn forventet.

Samtidig har GoPro en utfordring fordi de har inngått en bindende kjøpsavtale med en ikke navngitt leverandør. De kan derfor ikke trekke seg fra avtalen, der GoPro har forpliktet seg til å kjøpe varer for 24,5 millioner dollar. Dermed er GoPro tvunget til å kjøpe komponenter som de allerede vet at de ikke kan kvitte seg med. Krisen er så alvorlig at den kan ende opp med å ta knekken på det ikoniske selskapet bak verdens første og mest kjente actionkameraer.

Latest Videos From Watch full video here:

GoPro-grunnlegger og administrerende direktør Nick Woodman viser frem GoPro Hero 2-kameraet i 2011. (Image credit: GoPro)

Krisen har vært underveis lenge

Selv før den sjokkerende prisøkningen av chip-chips sto GoPro overfor økonomiske utfordringer. Selskapet har i flere år tapt terreng til kinesiske konkurrenter som DJI og Insta360, som tilbyr sammenlignbar teknologi til lavere priser. GoPro har også sett en nedgang i antall brukere som er villige til å betale for et GoPro Plus-abonnement, som gir skylagring for videoer. Kort sagt har GoPro vært under press, og selskapet har i årevis brukt mer penger enn det har tjent. Allerede i mai i år skrev Reuters at GoPro hadde begynt å utforske muligheten for et salg.

Minnekrisen har ført til at GoPro nettopp har krysset en kritisk terskel. 1. juni 2026 utstedte regnskapsfirmaet PricewaterhouseCoopers en formell going concern-advarsel – en revisorerklæring om at det er «betydelig tvil» om GoPros evne til å overleve det neste året. GoPros styre godkjente å legge selskapet ut for salg kort tid etter, med investeringsbanken Houlihan Lokey som rådgiver.

Med GoPro Karma-dronen tok selskapet en stor risiko, og den lønte seg ikke.

Forsvar som redningsplanke

GoPro prøver også å åpne en ny front. Selskapet har ansatt konsulenter for å utforske mulighetene for å selge kamerateknologien sin til forsvars- og romfartssektoren – et marked som har vokst betydelig ettersom dronebruken har eksplodert over hele verden.

Om dette er en reell livline eller bare et forhandlingskort gjenstår å se. GoPro har ikke satt en tidsramme for prosessen og sier at de ikke vil kommentere den pågående situasjonen.