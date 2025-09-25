DJI Osmo Action 6 kan få en sensor i verdensklasse og integrasjon med Garmin og Apple Watch

DJI ventes å avduke Osmo Action 6 i oktober

Flaggskipkameraet kan få en overlegen 1-tommers sensor og 8K-video

Avansert smartklokkeintegrasjon kan også bli inkludert

Lekkasjer om DJIs neste flaggskip-actionkamera antyder at det kan sette en kraftig stækk i rivalene Insta360 og GoPro.

Enheten ventes å hete Osmo Action 6, og kan være det første kameraet i sitt slag som har en 1-tommers sensor som støtter 8K-video, samt det som ser ut til å være avansert integrasjon med smartklokker.

Hvis de eksklusive lekkasjene fra The New Camera stemmer, ser det ut til at det kommende Action 6 blir actionkameraet å slå, med en sensor som overgår de som brukes i Insta360 Ace Pro 2 og GoPro Hero Black 13.

Vi har sett en 1-tommers sensor i andre DJI-produkter før, inkludert vloggkameraet Osmo Pocket 3 og den nylig lanserte dronen Mini 5 Pro. Men det ville være en helt ny type sensor for actionkameraer, og den kan levere et helt nytt nivå av ytelse i svakt lys.

Andre viktige og interessante funksjoner omfatter 8K-video og slowmotion-opptak i 4K 120fps og 1080p 240fps. Videoopptak forventes å bli støttet av DJIs Advanced RockSteady 4.0 med AI-forbedret HorizonSteady for 360° stabilisering. Det kan også være 64 GB innebygd lagringsplass pluss et microSD-kortspor.

DJI vil sannsynligvis måtte øke de fysiske dimensjonene til Action 6 for å få plass til den større sensoren, men det er ennå ikke klart hvor mye større den vil bli sammenlignet med tidligere modeller, eller om den ellers vil beholde den samme robuste Action 5 Pro-designen med bransjeledende vanntetthet.

I tillegg til disse lovende funksjonene kan Action 6 levere uovertruffen integrasjon med smartklokker.

Smartere funksjoner

The New Camera har angivelig innhentet bilder fra en tester som viser DJI Osmo Action 6 paret med en (generisk) smartklokke.

Paring med en smartklokke er ikke akkurat nytt – Osmo Action 5 Pro kan allerede legge til data fra Garmin eller Apple Watch din i videoene dine, for eksempel hastighet, puls og distanse, noe som gjør den til et godt valg for idrettsutøvere.

Men Action 6 Pro kan tilby integrasjon på neste nivå, og den kan fungere med flere modeller enn bare Garmin og Apple, avhengig av smartklokkens Bluetooth-funksjoner.

For eksempel kan en smartklokke fungere som en fjernkontroll for Action 6, slik at du kan starte eller stoppe opptak og endre modi uten å berøre kameraet – med dataoverlegg. Vi kan også vente oss at et bredere spekter av data integreres i videoene dine i sanntid. Når den brukes med en Garmin-enhet, kan brukere også få data om kraft, kadens, tempo og dykk, for eksempel.

Selv om Osmo Action 5 Pro føltes som en mer iterativ oppgradering i forhold til Action 4, kan Action 6 være en mye større oppgradering denne gangen. Med angivelig lansering i oktober, vil lekkasjer sannsynligvis øke i styrke og antall fremover, noe som gir oss et klarere bilde av hva vi har i vente.