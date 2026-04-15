GoPro-kameraer får sin største oppgradering på 20 år med tre «profesjonelle» Mission 1 8K-modeller

GoPro avduker sin Mission 1-serie med actionkameraer, med tre nye modeller

Alle har en ny 1-tommers 50MP-sensor, GP3-prosessor og kan ta opp 8K-video

En «ILS»-modell har en Micro Four Thirds-objektivfatning

GoPros posisjon er blitt svekket i det siste, spesielt med økt konkurranse fra DJI og Insta360, men den originale actionkameraprodusenten er tilbake med et smell med sin nye Mission 1-serie av actionkameraer.

Dette er den største GoPro-omveltningen siden de ble digitale for 20 år siden, med tre «profesjonelle» modeller å velge mellom; Mission 1, Mission 1 Pro og den spesielle Mission 1 Pro ILS – sistnevnte har en Micro Four Thirds-objektivfatning og er direkte kompatibel med hundrevis av objektiver.

I tillegg til kameraene vil GoPro lansere nytt tilbehør, inkludert deres første trådløse mikrofonsett. Og i tilfelle du gikk glipp av det, avduket GoPro nylig sin egen gimbal, så utvalget av tilbehør vokser stadig.

Vi snakket med GoPro i forkant av kunngjøringen, og talspersonen deres forklarte hvordan merket har forsøkt å løse mange av de oppfattede ulempene med sine nåværende actionkameraer, tidligere anført av Hero 13 Black.

GoPro sier at Mission 1-serien med kameraer vil ha bransjeledende batteritid og termisk ytelse gjennom en ny GP3-prosessor – de vil ikke overopphetes selv når de er statiske i et varmt rom – mens en ny 1-tommers sensor er mye større enn den som brukes i Hero Black-modellene og uten tvil vil forbedre bildekvaliteten, spesielt i svakt lys.

Alle de tre modellene kan forhåndsbestilles fra og med 21. mai, og de vil være fullt tilgjengelige fra 28. mai, men prisene er ikke klare ennå. Det er mye å ta inn over seg her, så la oss ta en titt på hovedfunksjonene og hva du har i vente.

Mission 1 / Mission 1 Pro

Først ut, Mission 1- og Mission 1 Pro-modellene. De er i hovedsak de samme, bortsett fra at Pro-versjonen (over, med solblender) har noen ekstra funksjoner, som vi skal komme inn på. Begge kameraene har den nye GP3-prosessoren, en 1-tommers 4:3-sensor og tar 50 MP stillbilder og 8K 30fps / 4K 120fps åpen video («Pro»-versjonen tar opp 8K opptil 60fps).

Tidligere GoPro-actionkameraer har tilbudt god bildekvalitet i godt lys, men denne nye serien ser ut til å forbedre ting i svakt lys med det GoPro sier er 14 trinn med dynamisk rekkevidde.

Den større sensoren og den nye prosessoren kombineres også med høyere bithastigheter på 240 Mbps, HLG-HDR og GP-Log 2 fargeprofiler, pluss 10-bits fargedybde for det som burde bli de beste bildene fra en GoPro til dags dato.

Med et nytt Enduro 2-batteri (som er bakoverkompatibelt med Hero 13 Black) skal videoopptakstiden visstnok være minst fem timer ved 1080p 30fps og tre timer pluss for 4K 30fps. De er også GoPros tøffeste actionkameraer hittil, med vanntetthet på 20 m og en lyssterk 2,59-tommers OLED-skjerm bak.

Det er saktefilmopptak der Pro-versjonen virkelig skiller seg ut, takket være den svimlende 960fps slo-mo-videomodusen. Denne er tilgjengelig for 1080p-opptak, mens den vanlige Mission 1 er begrenset til 240fps. Ved 4K-oppløsning kan Mission 1 Pro filme ned til 240fps, mens Mission 1 er begrenset til 120fps.

Lydopptak virker imponerende; det er fire interne mikrofoner og internt 32-bits flytende lydopptak – dette er svært profesjonelle funksjoner. Og Bluetooth 5.3 lar deg koble til kompatible mikrofoner for klar lyd, inkludert GoPros nye trådløse mikrofonsett.

Det du ikke får med noen av modellene som Hero 13 Black tilbyr, er det automatisk oppdagede linsemodifiseringsoppsettet – i stedet får du bare det nydesignede 159-graders synsfeltobjektivet med hydrofobt belegg slik at vanndråper renner av.

Mission 1 Pro ILS

Vi går over til ILS-versjonen – den har de samme foto- og videofunksjonene som Mission 1 Pro, med den viktigste forskjellen at den har en Micro Four Thirds-objektivfatning, og som sådan er den bare værbestandig og ikke helt vanntett slik Mission 1 Pro med fast objektiv er.

Denne merkelige designen betyr at ILS er mer et kompakt kinokamera enn et actionkamera, selv om det har en lignende formfaktor som de andre modellene. Nå sier jeg «nysgjerrig» fordi det er en uoverensstemmelse mellom sensorstørrelse og objektivfatningsformat.

1-tommers sensoren er mindre enn Micro Four Thirds-sensoren som fatningen er designet for. En 1-tommers sensor har en 2,7x beskjæringsfaktor, mens Micro Four Thirds er 2x.

Jeg tror ikke jeg noen gang har brukt et kamera med en 1-tommers sensor og Micro Four Thirds-objektivfatning – jeg er spesielt fascinert av ILS-modellen og gleder meg til å prøve den. Den ekstra beskjæringsfaktoren vil begrense objektivvalget for fans av et supervidvinkelperspektiv, men på den annen side vil telefoto-rekkevidden bli forbedret.

Et bilde tatt med GoPro Mission 1 Pro ILS, men jeg har ikke informasjon om hvilket objektiv som brukes. (Image credit: GoPro)

Kanskje det hadde vært fornuftig å gjøre ILS-huset litt større og utstyre det med en Micro Four Thirds-sensor, men det kan være flere fordeler med dette oppsettet, og i det minste finnes det hundrevis av objektiver allerede tilgjengelig.

Jeg spurte GoPro om de planlegger å lage sine egne objektiver fra Mission 1 Pro ILS, men de nektet forutsigbart nok å kommentere.

Det vil komme forskjellige Mission 1-seriepakker ved utgivelse, inkludert en Grip Edition, Creator Edition og Ultimate Creator Edition, og flere detaljer kommer i lanseringsprosessen.

GoPro har nettopp landet på jorden igjen etter deres NASA-eventyr om bord på Artemis II – og nå med sine største produktoppgraderinger på flere tiår føles det veldig som om GoPro er tilbake i kampen mot DJI og Insta360.