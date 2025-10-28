Nytt bilde av DJI Osmo Action 6 viser kameraet i bruk

DJI Osmo Action 5 Pro er i ferd med å få en etterfølger.

Et nytt bilde av DJI Osmo Action 6 har blitt lastet opp på nettet.

Bildet viser kameraet montert på en motorsykkel.

Vi kan se en offisiell lansering i løpet av de kommende ukene.

Det virker svært sannsynlig at en ny kandidat til listen vår over de beste actionkameraene vil få sin debut i løpet av de kommende ukene – i form av DJI Osmo Action 6 – og nå har et nytt bilde av enheten lekket på nettet.

I likhet med tidligere bilder kommer også dette fra den kjente tipseren Igor Bogdanov, men i motsetning til tidligere gjengitte produktbilder viser dette kameraet i et virkelig scenario.

Tidligere bilder har sett ut som offisielle produktbilder beregnet for e-handelsoppføringer, mens dette ser mer ut som et markedsføringsbilde som viser enheten montert på styret til en motorsykkel.

Vi får også se det som ser ut til å være DJI Osmo Action GPS Bluetooth-fjernkontrollen, som allerede er tilgjengelig som tilbehør til DJI-kameraer. Skjermen viser 1 time og 53 minutter lagringsplass igjen for videoer i 4K/30fps.

Oppgraderinger underveis

👉We have surpassed the milestone of 10,000 followers🥂. It may seem insignificant, but it is gratifying. I extend my deepest gratitude to my subscribers.🫡#osmoaction6 pic.twitter.com/fbcrcuuFpPOctober 24, 2025

Bortsett fra å være et interessant bilde av DJI Osmo Action 6 i virkeligheten, avslører det egentlig ikke noe nytt om etterfølgeren til DJI Osmo Action 5 Pro – vi har allerede sett både fronten og baksiden i tidligere lekkasjer.

Hvis vi ser nærmere på tidligere gjengivelser, ser vi at kameraet vil ha en variabel blenderåpning på f/2.0–f/4.0 og en sensorstørrelse på 1/1,1 tommer (sammenlignet med 1/1,3-tommers sensoren i den nåværende modellen).

Så dette betyr at kameraet kan få en større oppgradering, men DJI har ennå ikke sagt noe offisielt om enheten eller når den kan lanseres. Mandag 10. november har blitt antydet som en mulig lanseringsdato – men vi får bare vente og se.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Som alltid bør disse lekkasjene og ryktene tas med en klype salt – men bildene kommer fra en pålitelig kilde, så det ville være overraskende om det vi ser her ikke er det endelige designet til DJI Osmo Action 6.