Beste robuste mobiler 2021: vanntette, støtsikre og IP68-klassifiserte mobiltelefoner

De beste robuste mobilene på markedet kan skilte med ekstrem holdbarhet, enorme batterier og en mengde funksjoner spesielt innrettet for utendørs bruk. Vi har testet alle de beste mobiltelefonene som er utviklet for røff bruk og plukket ut de aller beste av dem.

De robuste mobilene nedenfor er alle støv- og vannbestandige, og noen av dem er fullstendig vanntette. De har etuier eller ytterskall som er sterke nok til at du kan slippe dem ned på et hardt underlag uten at de kommer til skade. Noen av disse enhetene kan kommer fra ethvert slag, støt eller fall uten en skramme, slik at de egner seg ypperlig for bruk utendørs eller i farlige omgivelser.

Noen av telefonene i denne oversikten har vært underlagt strenge tester for å sikre at de etterlever militære standarder og dermed kan motstå blant annet ekstreme temperaturer og støt.

Programvaren på de beste robuste mobilene er heller ingen sinke. De fleste versjonene byr på ekstra egenskaper som er avgjørende innenfor enkelte yrker. Noen har infrarøde kameraer, desibelmålere og av og til også detektorer for VOC (flyktige organiske forbindelser).

Så om hobbyen eller yrket ditt innebærer ferdsel i ugjestmilde og farefulle omgivelser, vil du trenge en enhet som holder ut lenge og har massevis av gode egenskaper. Eller kanskje du bare foretrekker robuste mobiltelefoner fremfor de skjørere modellene? Uansett er det en robust mobiltelefon du trenger!

Du må forresten huske på at selv om alle de robuste mobilene er vann- og støvbestandige (og dermed tilfredsstiller IP68-kravene), er ikke nødvendigvis alle vannbestandige mobiler robuste. Dermed må du være oppmerksom når du er på jakt etter den beste robuste mobilen til dine behov. Sørg for å ta en titt på alle egenskapene disse modellene kan skilte med.

Les videre for å bli kjent med vårt utvalg av de beste robuste mobilene på markedet for øyeblikket.

De beste robuste mobiltelefonene

Nokia XR20 er den første robuste mobilen som er lansert under Nokia-merket, med bistand fra HMD Global, som nå eier merket. Til forskjell fra andre robuste mobiltelefoner som utmerker seg på designfronten, er Nokia XR20 ment å gå i ett med omgivelsene med sin slanke profil og sitt elegante utseende.

Når det gjelder holdbarheten, er XR20 IP68-sertifisert og MIL-STD-810-klassifisert, og dessuten den første robuste mobiltelefonen med Corning Gorilla Glass Victus. Enheten har dessuten en rød nødknapp, sammen med en Google Assistant-knapp (som ikke kan brukerdefineres).

Det som imidlertid først og fremst skiller XR20 fra konkurrentene er at HMD Global garanterer at denne enheten vil motta sikerhetsoppdateringer i fire år samt tre år med OS-oppdateringer. Selskapet garanterer også skjermen i ett år, slik at du i løpet av det første året vil kunne få skiftet den ut gratis.

Les vår test av Nokia XR20 5G

2. Ulefone Armor 9 FLIR Et essensielt verktøy Spesifikasjoner OS: Android 10 Skjermstørrelse: 6,3" Oppløsning: 2340 x 1080 Prosessor: Helio P90 RAM: 8 GB Lagringsplass: 128 GB Batteri: 6600 mAh Hovedkameraer: 64 MP + 5 MP + 2 MP Frontkamera: 8 MP Grunner til å kjøpe + Flott pris + Endoskop og FLIR-kameraer Grunner til ikke å kjøpe - Ikke VOC-sensor - Bare 128 GB lagringsplass

Ulefone Armor 9 FLIR er en av de beste forsterkede mobiltelefonene på markedet. Den kan skilte med noen ypperlige verktøy de fleste konkurrentene mangler.

Denne mobilen leveres med endoskop og FLIR-kamera, slik at du får et allsidig spenn med muligheter, i tillegg til et stort batteri, slik at denne enheten har god utholdenhet og tilstrekkelig prosessorkraft til de fleste oppgaver.

Det beste av alt, er at Ulefone Armor 9 FLIR ikke koster så mye. Dermed er ikke dens enestående funksjoner forbeholdt velstående kjøpere. Hvis du trenger noe robust og utholdende, er dette et ypperlig valg.

Les vår test av Ulefone Armor 9 FLIR (på engelsk)

Flere Ulefone Armor 9-modeller er tilgjengelige fra norske forhandlere.

3. Blackview BV9900 Pro Var en gang på toppen Spesifikasjoner OS: Android 10 Skjermstørrelse: 5,84" Oppløsning: 2280 x 1080 Prosessor: Helio P90 RAM: 8 GB Lagringsplass: 128 GB Batteri: 4380 mAh Hovedkameraer: 48 MP + 16 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP DAGENS BESTE TILBUD 4 174,92 kr Les mer hos DealeXtreme NO 5 045,07 kr Les mer hos DealeXtreme NO Grunner til å kjøpe + Fantastisk pris + FLIR Grunner til ikke å kjøpe - Ikke 5G - Mindre solid batterikapasitet

Blackview BV9900 Pro var tidligere den aller beste enheten i dette segmentet, og selv om den er vippet av tronen, er den fremdeles et ypperlig kjøp.

Blackview BV9900 Pro har FLIR-varmekamera, noe som er en uvanlig egenskap for robuste mobiler, selv om det kan være utrolig praktisk. Dette har fått selskap av et oppsett med «vanlige» kameraer, med en 48 MP-variant i spissen, noe som er nyttig til en rekke formål.

Mobilen sikres solid ytelse av sin MediaTek Helio G90-prosessor, som jobber i tospann med 8 GB RAM og håndterer en mengde oppgaver med letthet. Den har dessuten god fysisk beskyttelse.

Dette er en mobil som på flere måter har kommet litt bakpå. Batteriet kunne ha vært bedre og vi hadde gjerne sett 5G-kapasitet her. Likevel er den fremdeles blant de beste robuste mobiltelefonene på markedet.

Les vår test av Blackview BV9900 Pro (på engelsk)

4. Ulefone Armor 10 Den første robuste 5G-mobilen Spesifikasjoner OS: Android 10 Skjermstørrelse: 6,6" Oppløsning: 2400 x 1080 Prosessor: Dimensity 800 RAM: 8 GB Lagringsplass: 128 GB Batteri: 5800 mAh Hovedkameraer: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + Flotte kameraer + Utmerket konstruksjonkvalitet Grunner til ikke å kjøpe - Dyr 5G - Stor kamerablokk

Ulefone Armor 10 5G var den første 5G-kompatible robuste mobiltelefonen på markedet. Selv om det ikke er den best beskyttede enheten vi har testet, har den likevel egenskaper som gjør den konkurransedyktig i dette segmentet.

Det er ikke mange robuste mobiler som kan by på trådløs lading, kameraene er sjelden så gode som her og du får ikke alltid 5G-tilgang, så hvis dette er viktige funksjoner for deg, er dette en god kandidat.

Det må sies at den er litt større enn en robust mobil helst burde være, og mange vil foretrekke større lagringsplass, men det er ikke sikkert at du ser på dette som svakheter.

Les vår test av Ulefone Armor 10 5G

Flere Ulefone Armor 10-modeller er tilgjengelige fra norske forhandlere.

Cat S62 Pro er en ypperlig robust mobiltelefon fra et av de mest populære selskapene på dette området. Cat bygger på sine tidligere modeller på noen viktige områder, og S62 Pro er deres beste modell for øyeblikket.

Hvis du kjøper den robuste mobiltelefonen Cat S62 Pro får du spesifikasjoner som også ville tatt seg bra ut på en «vanlig» mobiltelefon, som for eksempel Snapdragon 660-prosessor, FHD-skjerm og lagringsplass på 128 GB. Den kjører dessuten Android 10, noe du ikke finner på alle robuste mobiltelefoner.

Her er det også funksjoner som er nyttige i dette segmentet, som en FLIR-sensor, en solid konstruksjon og en programmerbar ekstra knapp på siden.

Vi sliter litt med det enkeltstående kameraet på baksiden, med for lav oppløsning, og telefonen har heller ikke trådløs lading, noe flere av konkurrentene kan skilte med. Men betrakter du ikke dette som avgjørende svakheter, er dette en robust mobiltelefon å ta med i betraktningen.

Les vår test av Cat S62 Pro (på engelsk)

6. Oukitel WP8 Pro En røff «phablet» Spesifikasjoner OS: Android 10 Skjermstørrelse: 6,49" Oppløsning: 1560 x 720 Prosessor: Helio P22 RAM: 4 GB Lagringsplass: 64 GB Batteri: 5000 mAh Hovedkameraer: 16 MP + 2 MP + 2 MP Frontkamera: 8 MP DAGENS BESTE TILBUD 1 375,86 kr Les mer hos DealeXtreme NO Grunner til å kjøpe + Elegant design + Fettavstøtende skjerm Grunner til ikke å kjøpe - MicroUSB-port - Ytelse under middels

Oukitel WP8 Pro er en enkel og robust mobiltelefon som kan skilte med en hardfør utførelse og ny programvare til en gunstig pris, der det er kuttet noen hjørner for å holde prisen nede.

Og blant de enkle løsningene er en microUSB port, noe som gi langsommere opplading enn den nåværende standarden USB-C, en rimelig prosessor som gir svakere ytelse og en skjerm med lavere oppløsning enn de fremste konkurrentene.

Hvis dette ikke er avgjørende svakheter i dine øyne, og du er på jakt etter en innstegsmodell eller en enkel, robust mobiltelefon, kan denne være et godt valg.

Les vår test av Oukitel WP8 Pro