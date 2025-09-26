Er dette slutten for Hero Black? GoPro sier at flaggskipkameraet ikke vil forsvinne til tross for lanseringen i 2025

Uten et nytt Hero 14 Black vil GoPro Hero 13 Black (over) foreløpig fortsette å leve videre som GoPros flaggskipmodell blant actionkameraer.

2025 blir det første året på ti år uten et nytt Hero Black-actionkamera

GoPro lanserer i stedet 360-kameraet Max 2 og innstegsmodellen Lit Hero

GoPro sier at Hero Black-historien ikke er over

Nye GoPro-kameraer i september har lenge vært en av de få selvfølgene i teknologiverdenen, men i 2025 venter en skikkelig overraskelse – det blir det første året på et tiår uten et nytt flaggskipkamera av typen Hero Black.

Vi var klare for at Hero 14 Black skulle bli avduket, men i stedet fikk vi se det nye GoPro Max 2 og GoPro Lit Hero. Førstnevnte er den lenge etterlengtede etterfølgeren til Max-modellen fra 2019, mens Lit Hero er en oppgradert versjon av fjorårets innstegsmodell Hero 2024.

Da selskapets SVP for global markedsføring og kommunikasjon, Rick Loughery, ble spurt om fremtiden til Hero Black-serien, fortalte han oss dette:

«For 2025 vil GoPro fortsette med Hero 13 Black som vårt flaggskipkamera. Tempoet i vår teknologiske innovasjon har vært utrolig de seneste årene, og vi mener Hero 13 Black fortsatt er et av de mest avanserte og kapable kameraene på markedet.

Vi fokuserer på å prioritere kameraet som GoPro-fellesskapet vårt er mest ivrig etter å legge til i arsenalet sitt, og i år er det Max 2. Hvis 360 ikke er det du er ute etter, tilfredsstiller Lit Hero også behovet for et mer tradisjonelt actionkamera i årets utvalg.»

GoPro forsikrer oss om at Hero Black-historien ikke er over. Men det kan bli tøffe tider for actionkamerakongen, spesielt med spekulasjonene om at DJI snart vil lansere Osmo Action 6, med en 1-tommers sensor som slår GoPro, 8K-video og avansert smartklokkeintegrasjon.

Vi er store fans av designet med utskiftbare objektiver på Hero 13 Black – det finnes noen få linser å velge mellom, inkludert makro og anamorfisk. Seriens innvendige komponenter har imidlertid stort sett vært de samme over flere generasjoner. (Image credit: Future | Tim Coleman)

Sakker den legendariska serien ned på farten?

GoPro har satt standarden for actionkameraer i mange år, og levert bransjens første innovasjoner med sin Hero Black-serie. Siden Hero 5 Black fra 2016 har en ny modell kommet hvert år rundt september, og den nyeste i rekken er Hero 13 Black, som kom i fjor.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Serien har imidlertid vist tegn til å bremse opp i det siste. De nyeste modellene har stort sett tilbudt iterative oppdateringer og brukt den samme stabiliserte 4:3-sensoren for jevn 5,3K-video. Samtidig har nye aktører som DJI og Insta360 kommet inn på markedet.

Det er for tiden en intens kamp mellom tre toppmodeller: GoPro Hero 13 Black, Osmo Action 5 Pro og Insta360 Ace Pro 2. Alle tre merkene har sin egen vri på formatet, og vi er fortsatt store fans av det nyeste GoPro – ikke minst takket være de utskiftbare objektivene, en av de beste nyhetene på flere år. Hero 13 Black er ellers lik Hero 12 Black, som igjen var en svært beskjeden etterfølger til den utmerkede Hero 11 Black.

For å være tydelig, har vi ingen innvendinger mot at GoPro forlenger lanseringssyklusen for flaggskipserien sin. Vi føler det samme om flaggskiptelefoner fra Apple, Samsung og Google – trenger vi virkelig en ny modell hvert år?

Vi skulle heller sett at GoPro tok seg tid til å utvikle meningsfulle forbedringer for en fremtidig modell, sannsynligvis Hero 14 Black. Men det føles litt rart at det ikke kommer en ny modell i år – en ny Hero Black til høsten er noe vi har blitt vant til.