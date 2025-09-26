Är detta slutet för Hero Black? GoPro säger att flaggskeppskameran inte försvinner trots att den uteblir 2025

Utan någon ny Hero 14 Black får GoPro Hero 13 Black (ovan), fortsätta leva vidare som GoPros flaggskeppsmodell bland actionkameror för tillfället.

2025 blir det första året på tio år utan en ny Hero Black actionkamera

GoPro lanserar istället Max 2 360-kameran och instegsmodellen Lit Hero

GoPro säger att Hero Black-historien inte är över

Nya GoPros i september har länge varit en av teknikvärldens få självklarheter, men 2025 bjuder på en rejäl överraskning – det blir första året på ett decennium utan en ny Hero Black-flaggskeppskamera.

Vi var redo för att Hero 14 Black skulle avtäckas, men fick istället se nyheterna GoPro Max 2 och GoPro Lit Hero. Den förstnämnda är den efterlängtade uppföljaren till Max-modellen från 2019, medan Lit Hero är en uppgraderad version av fjolårets instegsmodell Hero 2024.

När vi frågade GoPro om framtiden för Hero Black-serien berättade företagets SVP Global Marketing and Communications, Rick Loughery:

”För 2025 fortsätter GoPro med Hero 13 Black som vår ledande flaggskeppskamera. Hastigheten på vår tekniska innovation har varit otrolig de senaste åren, och vi anser att Hero 13 Black fortfarande är en av de mest avancerade och kapabla kamerorna på marknaden.

Vi fokuserar på att prioritera den kamera som vår GoPro-community är mest ivrig att lägga till i sin arsenal och i år är det Max 2. Om 360 inte är vad man är ute efter, tillfredsställer Lit Hero också behovet av en mer traditionell actionkamera i årets lineup.”

GoPro försäkrar att Hero Black-historien inte är över. Men det kan bli tuffa tider framöver för actionkamerakungen, särskilt med spekulationer om att DJI snart lanserar Osmo Action 6, med en 1-tumssensor som slår GoPro, 8K-video och avancerad smartklocke-integration.

Vi är stora fans av den utbytbara linsdesignen på Hero 13 Black – det finns några linser att välja mellan, inklusive makro och anamorf. Däremot har seriens interna komponenter till stor del förblivit desamma under flera generationer. (Image credit: Future | Tim Coleman)

Saktar den legendariska serien ner?

GoPro har i många år satt standarden för actionkameror och levererat branschens första innovationer i sin Hero Black-serie. Sedan Hero 5 Black från 2016 har en ny modell kommit varje år runt september, senast Hero 13 Black i fjol.

På senare tid har dock serien visat tecken på att sakta ner. De senaste modellerna har mest bjudit på iterativa uppdateringar och använt samma stabiliserade 4:3-sensor för jämn 5.3K-video. Samtidigt har nya aktörer som DJI och Insta360 gjort entré.

Just nu pågår en intensiv kamp mellan tre toppmodeller: GoPro Hero 13 Black, DJI Osmo Action 5 Pro och Insta360 Ace Pro 2. Alla tre märken har sin egen syn på formatet, och vi är fortfarande stora fans av den senaste GoPro – inte minst tack vare de utbytbara linserna, en av de bästa nyheterna på flera år. Hero 13 Black liknar i övrigt Hero 12 Black, som i sin tur var en mycket blygsam efterföljare till den utmärkta Hero 11 Black.

För att vara tydliga: vi har inget emot att GoPro förlänger lanseringscykeln för sin flaggskeppsserie. Vi känner likadant kring ledande telefoner från Apple, Samsung och Google – behöver vi verkligen en ny modell varje år?

Vi ser hellre att GoPro tar tid på sig för att utveckla meningsfulla förbättringar inför en framtida modell, troligen Hero 14 Black. Men visst känns det lite märkligt att det inte kommer någon ny modell i år – en ny Hero Black på hösten är något vi har vant oss vid.