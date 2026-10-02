Är det här den nya bästa telefonen för video? Honors senaste flaggskepp bjuder på imponerande filmfunktioner i ett paket som potentiellt kan slå iPhone

Honor har lanserat sitt senaste flaggskepp, Magic 9 Pro Max, i Kina

Telefonen är resultatet av ett samarbete med den professionella filmkameratillverkaren Arri och har ett dubbelt 200 MP-kamerasystem på baksidan

Den drivs av det egenutvecklade bildchippet Honor Imaging Chip H1 och nylanserade Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

iPhone är ett populärt val i Hollywood och har använts för att spela in storfilmer som 28 Years Later, men nu finns det ytterligare ett märke som siktar på tronen när det gäller filmskapande.

Den kinesiska telefontillverkaren Honor har precis lanserat sitt senaste flaggskepp, Honor Magic 9 Pro Max, och positionerar den inte bara som en telefon utan som ett fullfjädrat ”handhållet biosystem”.

Telefonen finns för närvarande tillgänglig i Kina och är resultatet av märkets samarbete med Arri, en stor tillverkare av professionella filmkameror. Den har ett dubbelt 200 MP-kamerasystem på baksidan som drivs av det egenutvecklade Honor Imaging Chip H1.

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Tack vare samarbetet med Arri är telefonens huvudsensorer kalibrerade med Arri Image Science och Arri LogC3 Curve i färgrymden Arri Wide Gamut 3. På pappret bör allt detta hjälpa till att efterlikna både utseendet och upplevelsen hos en riktig filmkamera så nära som möjligt när du spelar in video med telefonen.

Honors VD James Li introducerar den nya enheten. (Image credit: Honor)

Användare kommer också att kunna välja mellan 14 förinställda bildstilar eller 87 stilar från Arris bibliotek, samt använda Arri Cinema Mode som ursprungligen debuterade med Honor Robot Phone.

Bortsett från kamerafunktionerna ser Honor Magic 9 Pro Max ut att vara ett mycket kapabelt Android-flaggskepp. Den kör märkets MagicOS 11-gränssnitt, som har ett eget genomskinligt utseende inspirerat av flytande glas.

Det är en av de första telefonerna som lanseras med helt nya Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, som beskrivs som världens snabbaste mobilprocessor. Den kombineras med upp till 16 GB RAM och 1 TB lagring.

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Skärmen är en 6,8-tums OLED-panel med 120 Hz uppdateringsfrekvens och en upplösning på 1 320 × 2 868 pixlar, täckt av Honors egen reptåliga NanoCrystal Shield-teknik. Den ska enligt uppgift kunna nå en maximal ljusstyrka på hela 10 000 nits, vilket låter nästan absurt ljust.

Hållbarheten borde inte heller vara något större bekymmer, eftersom telefonen har klassningarna IP68, IP69 och IP69K för vatten- och dammtålighet, samt SGS 5-Star Scratch Resistance-certifiering.

Den övergripande designen är definitivt lite iPhone-inspirerad, med flera tydliga likheter med senaste iPhone 18 Pro Max, även om Honor hävdar att Magic 9 Pro Max unika kameramodul faktiskt inspirerats av utseendet hos gamla filmkameror.

Telefonen finns i tre färger: Moss Green, Shadow Black och Glacier Silver. Priserna börjar på 6 499 yuan, vilket motsvarar ungefär 9 800 kronor.

Honor uppger att modellen kommer att börja lanseras i fler regioner, så vi kommer att hålla utkik efter fler besked.

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