"Jag kan inte lägga ifrån mig den" – Honor Magic 8 Pro Air är allt jag hoppades att iPhone Air och Galaxy S25 Edge skulle vara

Honor Magic 8 Pro Air är en av de mest överraskande telefonerna jag har använt i år. Medan Samsung och Apple enligt uppgifter har övergett sina satsningar på tunna telefoner (eller åtminstone blivit besvikna över försäljningen av sina respektive tunna modeller, Galaxy S25 Edge och iPhone Air) har Honor gått vidare och bevisat att tunna telefoner kan vara riktigt bra.

Jag har använt varje "tunn telefon" som hittills har släppts, inklusive Tecno Spark Slim och Huawei Mate 70 Air, som båda hade mycket begränsade lanseringar. De skiljde sig också tydligt från Galaxy S25 Edge och iPhone Air, men ingen av dem träffade riktigt rätt.

Hur lyckades då Honor när alla andra inte gjorde det? Svaret är faktiskt ganska enkelt: Honor Magic 8 Pro Air är ett äkta flaggskepp.

Den största utmaningen med tunna telefoner hittills

Hemligheten bakom Honor Magic 8 Pro Airs framgång ligger i namnet: det här är en Pro-telefon. Den största utmaningen med andra tunna telefoner är att de känns som kompromisser, medan Honor valde att göra en tunn telefon som inte känns objektivt sämre än flaggskeppet Honor Magic 8 Pro.

iPhone Air prioriterade en tunn profil över allt annat, vilket krävde dess externa MagSafe-batteripack och en enda kamera. Skärmen är helt fantastisk och storleken är också fantastisk, men resten av telefonen kräver fortfarande en rad medvetna val. Det är en utmärkt telefon, men den är inte utmärkt för alla – TechRadars Axel Metz beskrev den nyligen som "Apples vackraste och mest frustrerande iPhone".

Galaxy S25 Edge är något tjockare än Air, men den har fortfarande ett mindre batteri än resten av Galaxy S25-serien. Även om den har en kamera mer än Apples telefon matchar den fortfarande inte kamerakapaciteten hos Galaxy S25 eller Galaxy S25 Plus, än mindre den nya Galaxy S26-serien, inklusive den utmärkta Galaxy S26 Ultra.

Sedan har vi Huawei Mate 70 Air, som tar ett tydligt steg mot den sweet spot som jag tycker att Honor Magic 8 Pro Air träffar. Men Huaweis telefon kräver fortfarande att du gör ett medvetet val kring vilka funktioner som verkligen är viktiga för dig. En särskild nackdel med Mate 70 Air är dess märkbart långsamma laddning och en annan är kvaliteten på dess tre kameror.

Ja, tre är bättre än två och definitivt bättre än en. Men huvudkameran är på 50 MP, telekameran är på 12 MP och ultravidvinkelkameran är bara på 8 MP. Det är inte ett flaggskeppstrio på något sätt. Dessa kameror sitter också i ett chassi som mäter 6,6 mm, vilket är hela 1 mm tjockare än iPhone Air. Visst har Huawei Mate 70 Air det största batteriet av alla tunna telefoner med 6 500 mAh, men det är en märkbart tjockare enhet än de främsta konkurrenterna.

Vad Honor Magic 8 Pro Air gör så rätt

Sedan har vi Honor Magic 8 Pro Air och här tog Honor ett avgörande beslut som gör telefonen verkligen speciell.

I stället för att medvetet välja svagare specifikationer än i flaggskeppssyskonet Honor Magic 8 Pro valde Honor att utrusta 8 Pro Air med en specialutvecklad, tunnare version av en nästan identisk kamerauppsättning. Faktum är att Magic 8 Pro Air på många sätt är en bild av hur en icke vikbar version av nya Honor Magic V6 skulle kunna se ut.

Den har samma trippelkamerasystem som Honors senaste vikbara telefon, inklusive en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkelkamera på 50 MP och en telekamera på 64 MP med 3x optisk zoom. Här finns också en selfiekamera på 50 MP och en färgspektrumsensor. Kort sagt är det ett utmärkt kameraupplägg som är betydligt bättre än vad du hittar i någon annan så kallad "tunn telefon". Det är särskilt viktigt med tanke på hur central kameran är för många kunder i den högre delen av telefonspektrumet.

Det andra viktiga området för de flesta kunder är batteritiden och här utmärker sig Honor Magic 8 Pro Air verkligen.

Den använder Honors senaste tredje generationens kisel-kolbatteriteknik och har ett batteri på 5 500 mAh med 80 W trådbunden laddning, 50 W trådlös laddning och 5 W omvänd trådbunden laddning. Telefonens MediaTek Dimensity 9500-chipset kombinerar också effektivitet och prestanda och levererar kraft på flaggskeppsnivå utan den värmeutveckling som processorer som Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 kräver.

Dessa specifikationer skulle inte kännas fel i en telefon med vanlig tjocklek, men Honor Magic 8 Pro Air är anmärkningsvärd eftersom all denna hårdvara ryms i ett chassi som bara är 6,1 mm tjockt. Ja, den känns lite tjockare än iPhone Air, men jag älskar faktiskt designen och den känns mer som den perfekta balansen mellan form och funktion.

5 saker Magic 8 Pro Air gör rätt med tunna telefoner

Sammanfattningsvis finns det fem viktiga slutsatser från Honor Magic 8 Pro Air som alla konkurrenter borde ta lärdom av och försöka efterlikna i framtida tunna telefoner.

Det viktigaste är att en tunn telefon inte ska kännas som en kompromiss. Honor Magic 8 Pro Air kräver inga uppoffringar i de kärnområden som är viktigast för kunderna. I stället för att kännas som ett medvetet val att avstå från vissa funktioner får du fortfarande en verklig Pro-upplevelse, särskilt jämfört med konkurrensen.

Sedan har vi batteritiden och kameraprestandan.

Den största utmaningen med alla tunna telefoner hittills, med Huawei Mate 70 Air som undantag, är att du måste acceptera sämre batteritid än du skulle få i ett riktigt flaggskepp. Honor Magic 8 Pro Air är motsatsen.

Även om batteritiden är något lägre än i Magic 8 Pro är den fortfarande mer än tillräcklig för ett flaggskepp. Du får mellan fem och sex timmars skärmtid och utmärkt standbytid på en full laddning. Det är den typen av skärmtid du kan förvänta dig av de flesta vanliga telefoner, än mindre en så tunn modell som Magic 8 Pro Air.

Den tredje viktiga specifikationen är kameran och Honor Magic 8 Pro Air visar att tunna telefoner kan ha utmärkta kameror. Återigen matchar telefonen inte riktigt den utmärkta Honor Magic 8 Pro när det gäller kameraprestanda, men den har fortfarande några fenomenala kameror som jag tycker lika mycket om att använda som eller till och med mer än de i min iPhone 17 Pro. Det är ett bevis på Honors ambition att se till att dess tunna telefon lever upp till Pro i namnet och jag tycker att den lyckades med det.

Den fjärde viktiga slutsatsen är storleken på enheten. Självklart måste en så kallad "tunn telefon" vara tunnare än ett typiskt flaggskepp och Honor Magic 8 Pro Air är med sina 6,1 mm 2,7 mm och 1,1 mm tunnare än den lika stora iPhone 17 Pro respektive Galaxy S26. Ja, iPhone Air är ännu tunnare, men jag tycker att Honor har hittat rätt balans mellan en slimmad upplevelse och flaggskeppshårdvara.

Den sista slutsatsen handlar om vikten och därmed känslan i handen. Med sina 155 g är Honor Magic 8 Pro Air 10 g lättare än iPhone Air (som visserligen har en större skärm på 6,5 tum) och den känns otroligt välbalanserad i handen trots sin något tjockare ram.

Den känns extremt premium och visar att man kan uppnå samma "wow-faktor" som iPhone Air utan att kompromissa med funktioner. Den livfulla orangea färgen är utan tvekan stjärnan, även om de andra alternativen inklusive Purple, White och Black också är utmärkta.

Så här gör man en tunn telefon

För alla företag som utvecklar en tunn telefon är produktbesluten nu tydliga, eftersom Honor Magic 8 Pro Air har omdefinierat vad en tunn telefon kan och bör vara.

Det handlar inte om att vara den tunnaste telefonen möjligt, utan om att hitta rätt balans mellan tjocklek och funktioner, form och funktion. I fallet med Magic 8 Pro Air innebär det att leverera en verklig flaggskeppsupplevelse i ett så tunt chassi som möjligt och resultatet är en av de trevligaste telefonerna jag någonsin har använt.

Magic 8 Pro Air är så bra att jag inte kan lägga ifrån mig den. Det är telefonen jag helst använder och bär med mig och den har ersatt iPhone Air i min samling helt enkelt för att den fortfarande är en flaggskeppstelefon. Det är den enda tunna telefonen jag utan tvekan skulle använda som min primära och den är inte bara den bästa tunna telefonen, utan också en av de bästa telefonerna du kan köpa just nu.

Den finns tillgänglig att köpa nu i antingen Sunrise Gold eller svart och kostar 14 990 kronor för 12 GB RAM och 512 GB lagring.