Det verkar inte komma någon Samsung Galaxy S26 Edge – och du kanske inte kan köpa S25 Edge särskilt länge till

Samsung ska enligt rapporter inte släppa någon Galaxy S26 Edge på grund av dålig försäljning av S25 Edge

En Galaxy S26 Plus kan komma istället, men tiden är knapp för att hinna utveckla den

Samsung sägs också sluta producera Galaxy S25 Edge

Rykten har länge påstått att Galaxy S25 Edge inte säljer särskilt bra – men nu verkar situationen vara ännu värre än väntat. Enligt en ny rapport planerar Samsung nämligen att helt lägga ned Edge-serien.

Detta rapporteras av News Pim (via @Jukanlosreve), som skriver att Samsung har beslutat att inte släppa någon Galaxy S26 Edge, utan istället kommer att lansera en Galaxy S26 Plus tillsammans med Samsung Galaxy S26 (som kan få namnet S26 Pro) och Galaxy S26 Ultra.

Dessutom ska Samsung inte tillverka fler exemplar av Galaxy S25 Edge, vilket innebär att modellen sannolikt blir omöjlig att köpa när de sista enheterna i lager säljs slut.

Ett trovärdigt påstående

Självklart bör man ta uppgifterna med en nypa salt, men de låter rimliga – särskilt eftersom sajten uppger att den pratat med en Samsung-anställd som sagt: "Jag vet inte om den tunna serien kommer tillbaka, men det ser inte ljust ut just nu."

"Jag tror att man kan betrakta den som i princip nedlagd."

Det är inte heller särskilt förvånande att Samsung Galaxy S25 Edge inte säljer bra. I flera avseenden är den en sämre telefon än den vanliga Galaxy S25 – med mindre batteri och färre kameror – men ett högre pris, i princip bara för att den är 1,4 mm tunnare.

iPhone Air verkar inte heller vara någon försäljningssuccé.

Även Apples motsvarande iPhone Air sägs ha en svag försäljning, vilket antyder att marknaden för super­tunna telefoner helt enkelt inte är särskilt stor – åtminstone inte om det innebär försämrade specifikationer och högre priser.

Samtidigt rapporteras Samsung redan ha färdigutvecklat Galaxy S26 Edge, och eftersom S26-serien väntas lanseras tidigt nästa år, har företaget troligen inte mycket tid att ersätta den med en Plus-modell.

Vi ska därför inte helt utesluta möjligheten att Galaxy S26 Edge ändå släpps – men om den verkligen är nerlagd, vore det inte förvånande om S26-serien endast består av två modeller, trots att rapporten här hävdar att en Plus-version nu är planerad.