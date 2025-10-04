iPhone 17-serien säljer enligt uppgift bra – men en modell släpar efter

iPhone 17-serien har starkare efterfrågan än Morgan Stanley förutspått

iPhone Air är den svaga länken med lägre efterfrågan

Det är oklart vad detta betyder för framtida Air-modeller

Apple har inte avslöjat hur bra iPhone 17-serien säljer, men allt tyder på att det går mycket bra – vilket kanske inte är någon överraskning med tanke på att företaget har förnyat designen och introducerat en helt ny modell i form av iPhone Air.

Men just iPhone Air verkar vara den svaga punkten i årets uppställning, enligt analytiker på Morgan Stanley (via MacRumors).

Företaget uppger att den nuvarande efterfrågan på iPhone 17-serien som helhet har varit ”något starkare än vi ursprungligen förväntade oss”, baserat på information från Apples leverantörskedja och uppskattade leveranstider på Apples webbshop.

Samtidigt som iPhone 17, iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max verkar ha hög efterfrågan, visar rapporten att iPhone Air hittills uppvisar en ”relativ svaghet” i försäljningen. Det är värt att notera att iPhone Air ännu inte släppts i Kina, en av Apples största marknader, vilket kan vara en bidragande faktor.

En utmanande modell

iPhone Air verkar vara svår att sälja.

Även utan Kina-faktorn är det ingen större överraskning att iPhone Air kan vara den svagaste försäljningsmässigt. Även om vissa verkligen gillar den är det en telefon man nästan måste prova själv för att bli övertygad, eftersom specifikationerna – inklusive en enda kamera och ett batteri med lägre kapacitet – lämnar en del att önska.

Även efter att ha testat den kan många potentiella köpare känna att kompromisserna är för stora. Det har därför alltid varit en modell som är svår att sälja in.

Vad detta innebär för iPhone Air-seriens framtid – och om det kommer fler modeller – är fortfarande oklart. Men med uppgifter om att Apple planerar att lansera sin första vikbara iPhone nästa år, är det inte otänkbart att företaget väljer att lägga ner Air-serien och istället fokusera på den vikbara modellen som sin fjärde huvudprodukt.

Samtidigt fick både iPhone mini och iPhone Plus flera generationer trots liknande försäljningsproblem, så det är fullt möjligt att Apple ger iPhone Air åtminstone en chans till.