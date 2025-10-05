iPhone 17e kanske inte är värd att vänta på – här är varför

iPhone 17e kan få en 60Hz-skärm

Den kan också behålla samma enkelkamera som sin föregångare

Däremot kan designen och chippet uppgraderas

iPhone 17-serien har nu lanserats, men en modell med samma namn kan fortfarande vara på väg – det är troligt att vi får se iPhone 17e nästa år. Men om du planerar att vänta in Apples nästa mellanklassmodell kanske du vill tänka om.

Enligt Apple-experten Mark Gurman, som skriver i sitt nyhetsbrev Power On för Bloomberg (via Phone Arena), kommer iPhone 17e inte ens i närheten av att matcha den vanliga iPhone 17. Det står i kontrast till iPhone 16e, som åtminstone hade en liknande skärm och samma chipset som iPhone 16.

Men med iPhone 17e verkar vi få nöja oss med en 60Hz-skärm, istället för den 120Hz-panel som sitter i iPhone 17. iPhone 17e kommer också enligt uppgifterna att ha samma huvudkamera på 48 MP med en enda lins som i iPhone 16e.

iPhone 16e var ett övertygande alternativ till iPhone 16. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Mer kraft och nytt utseende

Vad förbättras då? Enligt läckan kommer iPhone 17e få ett utseende mer likt iPhone 16, vilket innebär att Dynamic Island ersätter den gamla flärpen som fanns på iPhone 16e. Den ska också drivas av A19-chippet, vilket kan innebära att den matchar iPhone 17 i prestanda.

Trots det kan den, med sin enklare skärm och ensamma kamera på baksidan, kännas som en mindre lockande modell. Men det verkar vara ett medvetet drag från Apple, som enligt uppgift vill tydligare skilja på iPhone 17 och iPhone 17e än man gjorde mellan iPhone 16 och iPhone 16e.

På så sätt blir iPhone 17e ett mer uppenbart budgetalternativ, medan iPhone 17 kan förbli det självklara valet för dem som kan betala lite mer – och som vill få ut så mycket som möjligt av sin telefon.

Inget av detta är bekräftat ännu, men Mark Gurman har en utmärkt historik när det gäller Apple-läckor, så det finns goda skäl att tro att uppgifterna stämmer – särskilt eftersom de överensstämmer med tidigare rykten om iPhone 17e.

Vi lär dock inte få de officiella specifikationerna på ett tag. iPhone 16e lanserades i februari, men den enda läckta tidsplanen för iPhone 17e pekar mot en lansering i maj.