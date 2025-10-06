iPhone 17e er kanskje ikke verdt å vente på – og dette er grunnen
Apple ønsker å gjøre den til et mer åpenbart budsjettalternativ.
- iPhone 17e kan få en 60Hz-skjerm
- Den kan også beholde det samme enkeltkameraet som forgjengeren
- Designet og brikken kan imidlertid oppgraderes
iPhone 17-serien er nå lansert, men en modell med samme navn kan likevel være underveis – det er sannsynlig at vi får se iPhone 17e neste år. Men hvis du planlegger å vente på Apples neste mellomklassemodell, burde du kanskje tenke deg grundig om.
Ifølge Apple-ekspert Mark Gurman, som skriver i sitt nyhetsbrev Power On for Bloomberg (via Phone Arena), vil ikke iPhone 17e engang komme i nærheten av å matche den vanlige iPhone 17. Det er i kontrast til iPhone 16e, som i det minste hadde en lignende skjerm og samme prosessorbrikke som iPhone 16.
Med iPhone 17e ser det imidlertid ut til at vi må nøye oss med en 60Hz-skjerm, i stedet for 120Hz-panelet som finnes i iPhone 17. iPhone 17e vil angivelig også få det samme 48MP enkeltlinse-hovedkameraet som iPhone 16e.
Mer kraft og nytt utseende
Hva blir forbedret? Ifølge lekkasjen vil iPhone 17e ligne mer på iPhone 16, noe som betyr at Dynamic Island vil erstatte den gamle utstansingen som var på iPhone 16e. Den vil også være drevet av A19-brikken, noe som kan bety at den vil matche iPhone 17 i ytelse.
Til tross for dette, med sin enklere skjerm og enkeltkamera på baksiden, kan den føles som en mindre attraktiv modell. Men det ser ut til å være et bevisst trekk fra Apple, som angivelig ønsker å differensiere iPhone 17 og iPhone 17e tydeligere enn de gjorde mellom iPhone 16 og iPhone 16e.
På denne måten vil iPhone 17e bli et mer åpenbart budsjettalternativ, mens iPhone 17 kan forbli det åpenbare valget for de som kan betale litt mer – og som ønsker å få mest mulig ut av telefonen sin.
Ingenting av dette er bekreftet ennå, men Mark Gurman har en utmerket merittliste når det gjelder Apple-lekkasjer, så det er god grunn til å tro at informasjonen er nøyaktig – spesielt siden den stemmer overens med tidligere rykter om iPhone 17e.
Vi får imidlertid ikke offisielle spesifikasjoner med det første. iPhone 16e ble lansert i februar, men den eneste lekkede tidslinjen for iPhone 17e peker mot en lansering i mai.
