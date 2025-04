Ny iPhone 17e-lekkasje antyder at vi får en ny modell hvert år – her er når du kan vente deg den og hva vi ønsker oss

iPhone 17e antas å komme neste år

En litt senere lanseringsdato i mai 2026 ryktes

Det foreslår en årlig oppdatering til den nye 'e'-serien

Med tanke på at vi måtte vente tre år mellom iPhone SE 3 og dens etterfølger (på en måte) iPhone 16e, var det uklart hva oppgraderingssyklusen ville være for den rimeligste iPhone fremover – men nå ser det ut til at vi kan gjøre oss klare for å få årlige oppdateringer.

I følge den kjente tipseren Fixed Focus Digital (via MacRumors) er arbeidet med iPhone 17e-produksjonslinjen nå «på agendaen» (i henhold til Google Translate), og vi skal få se denne telefonen i mai 2026, ifølge et oppfølgingsinnlegg.

Det er litt senere på året enn iPhone 16e, som selvfølgelig ble avduket i februar i år. Kanskje Apple omorganiserer timeplanen sin for å prøve å øke salget, eller for å få plass til iPhone 17 og 18, eller for å håndtere de aktuelle amerikanske tollspørsmålene.

Denne spesielle lekkasjen nevner ikke hva vi kan vente oss av iPhone 17e. Apple vil sannsynligvis ikke endre for mye når det gjelder utseendet til denne mobilen, med tanke på at den har fått en ganske stor designfornyelse i år.

Dette ønsker vi å se

Google lanserer også en mellomklassemobil hvert år – senest Pixel 9a (Image credit: Blue Pixl Media)

Hvis Apple slår seg til ro med en årlig oppdatering av «e»-serien – omtrent som «a»-serien til Google Pixel – så må det applauderes. Å ha flere alternativer når det gjelder priser og design når du velger mobiler er alltid bra for forbrukerne.

Det er imidlertid to ganske åpenbare endringer Apple kan gjøre med iPhone 17e. Den første er å legge til MagSafe, som ganske merkelig ble utelatt fra iPhone 16e og betydde at telefonen umiddelbart var inkompatibel med en hel rekke tilbehør.

Den andre endringen (som kanskje motsier den første) ville være å sette prisen ned til noe virkelig rimelig. iPhone 16e har en veiledende startpris på 8 990 kroner, sammenlignet med forgjengerens 5 290 kroner (riktignok for 64 GB lagringsplass i stedet for 128 GB).

I vår anmeldelse av iPhone 16e kalte vi enheten »noe av en frustrerende gåte›, med noen store plusser og noen store minuser å snakke om. Med andre ord er det definitivt rom for forbedring med neste års iPhone 17e.