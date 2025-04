Applen budjettipuhelimien julkaisutahti saattoi paljastua

Siinä missä iPhone SE 3:n sekä sen korvanneen iPhone 16e -mallin välissä oli peräti kolme vuotta, tulevaisuudessa budjettimalleja odottavien aika ei näytä käyvän yhtä pitkäksi. Tuoreen huhun mukaan Apple julkaisee tulevaisuudessa edullisemman iPhone-mallin kerran vuodessa.

Väittämän takana ovat Fixed Focus Digital ja MacRumors. Lähteiden mukaan iPhone 17e -mallin tuotanto on pian alkamassa, joten mallia povataan saapuvaksi toukokuussa 2026.

Tämä tarkoittaisi julkaisun tapahtuvan hieman myöhemmin keväällä kuin tämän vuoden helmikuussa saapuneen iPhone 16e:n tapauksessa. Taustalla voi olla julkaisutahdin uudelleenmietintä, halu tarjota iPhone 17:lle ja iPhone 18:lle enemmän aikaa valokeilassa tai Yhdysvaltojen aloittama kauppasota.

