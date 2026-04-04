Kysytpä keneltä tahansa Z-sukupolven eli vuosien 1997 ja 2012 välissä syntyneeltä boomerilta sitä, mikä heidän elämänsä paras vuosi oli, niin saat hyvinkin mahdollisesti vastaukseksi vuoden 2016. Minun sukupolvelleni 2016 oli Pokémon Go:n, Vinen, hyvän musiikin, Snapchat-filttereiden ja tämän päivän online-kulttuurin syntymisen aikakausi.

Nyt kun olemme jo hyvässä vauhdissa vuodessa 2026, vuodesta 2016 on vierähtänyt vuosikymmen. Ei siis ole yllättävää, että nostalgia on nousussa nuoren sukupolven netinkäyttäjien keskuudessa. BBC:n mukaan hakutermi ”2016” on lisääntynyt räjähdysmäisestä monella alustalla TikTokista Spotifyhin.

Vuoden 2016 merkittävyyttä arvioidessa monet ihmiset unohtavat miten lämpimimmät muistomme pyörivät usein puhelintemme ympärillä. Tämä on samaan aikaan mielenkiintoista että hieman ankeaakin!

Vaikka maailma ei ollut aivan siinä pisteessä älypuhelimien osalta kuin tänä päivänä, taskussa ollut älylaite alkoi olla yhä suuremmassa osassa päivittäisten aktiviteettien ja viihdekäytön osalta.

Moni asia on muuttunut älypuhelinten kohdalla kuluneen vuosikymmenen aikana. Mutta nostalgian nimissä halusimme muistella vuoden 2016 tärkeimpiä puhelinjulkistuksia sekä käydä läpi sitä, mitä luureja TechRadarin toimitus oikein käyttikään noina aikoina.

Apple: iPhone 7, iPhone 7 Plus ja iPhone SE

Syyskuussa 2016 julkaistut iPhone 7 ja iPhone 7 Plus elävät muistoissa ensimmäisinä iPhone-puhelimina, joka julkaistiin ilman kuulokeliitintä. Yhtä huonossa maineessa on Applen perustelut jättää yleiskäyttöinen USB-C -liitäntä pois kännyköistään. Julkaisutilanteessa Tim Cook perusteli vetoa rohkeudella jättää vanha teknologia historiaan ennen kilpailijoita.

Samsungin sekä muiden kilpailijoiden pilkka ja Applen myöhempi päätös siirtyä USB-C-liitäntään eivät poista sitä tosiasiaa, että Apple oli edellä aikaansa. Nykypäivänä varsinkin moderneissa lippulaivamalleissa 3,5mm-kuulokeliitin on harvinaisuus, joka on käytössä lähinnä ainoastaan parhaissa pelipuhelimissa.

Kohusta huolimatta iPhone 7 ja iPhone 7 Plus olivat melko laadukkaita älypuhelimia, vaikkeivat olleetkaan valtava askel eteenpäin yhä suosituista iPhone 6 ja iPhone 6S -malleista. A10 Fusion -sirulla varustettu iPhone 7 hyödynsi 4,7-tuumaista näyttöä, sen päivän standardin mukaista 16:9-kuvasuhdetta sekä yhtä 12 megapikselin takakameraa. 5,5-tuumainen iPhone 7 Plus oli ensimmäinen kahdella kameralla julkaistu iPhone, sillä mukana oli myös 2x-teleobjektiivi. Molemmissa malleissa reunukset olivat valtavat, fyysiseen kotipainikkeeseen lisättiin Touch ID -toiminto ja käyttöliittymänä oli julkaisun aikaan iOS 10.

Uusien lippulaivamallien lisäksi Apple julkaisi ensimmäisen iPhone SE:n. 4-tuumaisella näytöllä ja A9-piirisarjalla varustettu malli ei ollut varsinaisesti ”budjettipuhelin” samalla tavalla kuin sitä seuranneet sukupolvien mallit. iPhone SE oli viimeisiä oikeasti pieniä älypuhelimia.

Samsung: Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ja Galaxy Note 7

Siinä missä Applen suunta oli yksinkertaistamisessa, Samsung ajatteli isosti – kirjaimellisesti. 5,7-tuumainen Samsung Galaxy Note 7 oli yksi aikakautensa suurimmista peruskäyttöön suunnatuista puhelimista. Sen 1440p-resoluution näyttö oli terävä ja 4 Gt:n RAM-muisti tarjosi tuplasti enemmän muistia kuin Applen lippulaivamalli. Ja tietenkin mukaan kuului sisäänrakennettu stylus-kynä, joka on osa vielä tämänkin päivän Galaxy S26 Ultra -puhelinta.