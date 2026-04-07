iPhone 7, Galaxy S7 Edge og den aller første Google Pixel – her er telefonene vi brukte i 2016

Spør en hvilken som helst Z'er hva det beste året gjennom tidene var, og det er stor sjanse for at de vil si 2016. For min generasjon var 2016 æraen med Pokémon Go, Vine, flott ny musikk, Snapchat-filtre og fødselen av nettkulturen slik vi kjenner den i dag.

Det er nå 2026 – 10 år siden 2016 – så det er ingen overraskelse at nostalgien for internettets favorittår øker kraftig. Ifølge BBC eksploderer søk etter «2016» på forskjellige plattformer, fra TikTok til Spotify.

Det jeg tror mange – Generasjon Z eller andre – overser når de diskuterer virkningen av 2016, er hvor mye av våre kjæreste minner dreier seg om telefonene våre. Selv om verden ikke var like avhengig av smarttelefoner for 10 år siden som den er i dag, hadde vi absolutt begynt å lene oss på datamaskinene i lommene våre for daglige aktiviteter og underholdning.

Videre har mye endret seg i smarttelefonenes verden det siste tiåret. Så, for gamle dagers skyld gir vi deg her en oppsummering av de største telefonlanseringene i 2016, pluss en liste over telefonene TechRadar-teamet brukte for ti år siden.

Apple: iPhone 7, iPhone 7 Plus og iPhone SE

iPhone 7 (Image credit: Future) iPhone 7 Plus (Image credit: Future) iPhone SE (Image credit: Future)

iPhone 7 og iPhone 7 Plus ble lansert i september 2016 og er i skam som de første iPhonene uten hodetelefonkontakt. Like beryktet er Apples begrunnelse for å droppe den nyttige porten – på årets lanseringsevent ga Tim Cook en beryktet ettordsforklaring: «Mot».

Til tross for den påfølgende stormen av kontroverser og noe hån fra Samsung, viste Apple seg å være i forkant av utviklingen. I dag er hodetelefonkontakter en sjeldenhet på moderne flaggskiptelefoner og er oftest reservert for de beste gaming-telefonene eller andre spesialtelefoner.

Bortsett fra hodetelefonkontaktene var iPhone 7 og iPhone 7 Plus ganske anstendige smarttelefoner. Selv om det ikke var et stort steg opp fra de fortsatt populære iPhone 6- og iPhone 6S-familiene, fikk iPhone 7 den nye A10 Fusion-brikken, en 4,7-tommers skjerm (i det daværende standard 16:9-sideforholdet) og et enkelt 12 MP bakkamera. iPhone 7 Plus var den første iPhonen som ble lansert med et andre kamera, et 2x teleobjektiv. Begge hadde enorme rammer og en Touch ID-aktivert hjemknapp, og kjørte iOS 10 ved lansering.

I tillegg til de nye flaggskipene lanserte Apple den første iPhone SE i mars 2016, noe som ga fans av iPhone 5s 4-tommers formfaktor sjansen til å få tak i den nyeste A9-brikken. Dette var ikke en like stor «budsjetttelefon» som generasjonene som fulgte, men en hyllest til det utgående designet, en siste hyllest til virkelig små telefoner.

Samsung: Galaxy S7, Galaxy S7 Edge og Galaxy Note 7

Samsung Galaxy S7 (Image credit: Future / Philip Berne) Samsung Galaxy S7 Edge (Image credit: Future) Samsung Galaxy Note 7 (Image credit: Future)

Mens Apple begynte å forenkle iPhone i 2016, fortsatte Samsung å tenke stort – bokstavelig talt. Med sine 5,7 tommer var Samsung Galaxy Note 7 en av de største telefonene som var tilgjengelige på den tiden, med et spesifikasjonsark som matchet. 1440p-skjermen var sylskarp, og med 4 GB RAM tilbød den dobbelt så mye minne som Apples motpart. Og dette var selvfølgelig fødselen til den innebygde pekepennen, som vi fortsatt ser i dag i Galaxy S25 Ultra.

Standardmodellen Galaxy S7 og Galaxy S7 Edge hadde begge 5,1-tommers skjermer og noen interne forbedringer i forhold til forgjengerne. Samsung gjenopplivet Edge-merkevaren for Galaxy S25 Edge i fjor, men i 2016 betydde begrepet noe helt annet – i s