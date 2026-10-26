OnePlus 15 imponerte med to dagers batteritid – men kameraene er et skritt tilbake

Da OnePlus 15 ble lansert, hadde den flere egenskaper som gjorde at den skilte seg ut fra konkurrentene. Med en Snapdragon 8 Elite Gen 5-prosessor, en skjerm med en oppdateringsfrekvens på opptil 165 Hz og et massivt batteri på 7300 mAh, var dette et flaggskip rettet mot krevende brukere. I testperioden opplevde vi til og med å få to hele dagers batteritid ved lett bruk – en spesielt imponerende prestasjon.

Holdbarhet var en annen av telefonens store styrker. OnePlus 15 hadde en spesiell keramisk overflatebehandling som motsto riper og fingeravtrykk, samt en IP69K-sertifisering, som gir beskyttelse mot vannstråler med høyt trykk og høy temperatur. Til tross for disse mange forbedringene var det likevel en uventet svakhet: kameraene. I våre sammenligninger presterte faktisk forgjengeren – OnePlus 13 – bedre, med mer detaljerte bilder og mindre bildestøy.

Dessuten har OnePlus siden lanseringen kunngjort at de ikke lenger vil lansere nye produkter i Europa, noe som gir OnePlus 15 en unik plass i merkets historie på vårt marked. Telefonen viste at OnePlus fortsatt var i stand til å levere imponerende ytelse og batteritid, samtidig som den demonstrerte at en ny generasjon ikke nødvendigvis er bedre på alle områder. Vi har testet OnePlus 15 og sett nærmere på dens viktigste styrker og svakheter – les hele anmeldelsen vår av OnePlus 15 her for å se hva vi syntes om den.