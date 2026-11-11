«En mild form for sensur» – iPhone har en hemmelig liste over ord og uttrykk som Apple nekter å foreslå når du skriver

Synes du det er vanskelig å skrive enkelte fraser på iPhonen din? Dette kan være grunnen.

iOS blokkerer enkelte ord og uttrykk fra automatisk tekstfullføring og sveipeskriving

Ifølge forskere omfatter listen blant annet politiske uttrykk og begreper knyttet til rusmidler

Listen kan inneholde over 100 000 ord og uttrykk

Prøv å skrive uttrykk som «sleepy Joe», «dictator Trump» eller «Tibetan independence» på iPhonen din. Du vil legge merke til at du ikke får noen automatiske tekstforslag for disse. Dette er et tegn på at en såkalt «gråliste» over ord og uttrykk ligger skjult i iOS.

Denne grålisten ble oppdaget av forskeren Derek Kauffman og gjort kjent av Reuters. Funnet er også bekreftet av en uavhengig sikkerhetsekspert. Det antas at listen inneholder minst 100 000 ord og uttrykk.

Andre uttrykk på grålisten, ifølge The Guardian, inkluderer «NSA spies», «question your sexuality» og til og med «Australia is a very bad place». Uttrykk knyttet til narkotikabruk ser også ut til å være utelatt fra automatisk tekstfullføring og sveipeskriving.

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Ingenting hindrer deg i å skrive disse ordene og uttrykkene manuelt og bruke dem i meldinger. Forskjellen er at iOS ikke vil hjelpe deg med å fullføre dem automatisk – slik systemet gjør med andre ord og uttrykk – og det lar deg heller ikke skrive dem ved å sveipe over tastaturet.

Det trengs mer åpenhet

iOS vises på WWDC. (Image credit: Apple)

Selskapet kommenterte ikke selve listen direkte i en e-post til Reuters, men bekreftet at tastaturet på iPhone er utformet for å unngå å foreslå ord og uttrykk som kan oppfattes som upassende eller støtende.

Du husker kanskje at det skapte en del oppstyr i fjor da enkelte iPhoner begynte å erstatte «Trump» med «rasist» under diktering. Det ble aldri helt klarlagt hva som egentlig hadde skjedd, men slike problemer kan oppstå ved ulike former for AI-drevet automatisering.

David Greene fra Electronic Frontier Foundation sier til Reuters at selv om han forstår begrunnelsen for en «gråliste» i iOS-tastaturet, er dette noe brukerne bør være klar over – og som de bør ha en viss mulighet til å tilpasse selv.

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Kauffman etterlyser også større åpenhet fra Apple om hva som faktisk skjer, og hvorfor.

– Det er en svært mild form for sensur, sier forskeren til Reuters. – Men med tanke på det enorme omfanget Apple opererer i, skal det bare et lite inngrep til for å få betydelige konsekvenser.

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