Beste VPN for iPhone 2021 – toppliste.

Apples iPhone-modeller er kjent for å være relativt sikre og godt beskyttet til å være mobiltelefoner. De er likevel utsatt for en rekke sikkerhets- og personvernsproblemer, på samme måte som de øvrige iOS-enhetene, og særlig nå som hacking og datainnbrudd er blitt såpass utbredt. Det er her VPN-tjenestene kommer inn i bildet.

Selv i Apples App Store finnes det flere skumle apper (selv om Google Play er noen hakk verre). Når det gjelder argumentet om at iPhone-brukere har mindre å bekymre seg over når det gjelder skadelige aktiviteter enn andre mobilbrukere (spesielt Android), stemmer dette i stor grad. Det betyr likevel ikke at de overhodet ikke behøver å tenke på sikkerheten.

Ved å laste ned de beste VPN-tjenestene som finnes på markedet, vil du oppleve at du opprettholder anonymiteten når du surfer på nettet. Dermed beholder du din digitale integritet, samtidig som du får tilgang til en rekke andre smarte funksjoner som avblokkering av geografisk begrenset materiale og omveier rundt sensur.

Men før vi sparker i gang topplisten over de beste VPN-tjenestene for iPhone – her er de tre beste VPN-tjenestene for øyeblikket:

Verdens beste VPN akkurat nå: ExpressVPN

Vi har tatt for oss flere enn hundre VPN-tilbydere, både gratisversjoner og kommersielle utgaver, og vår beste anbefaling akkurat nå er ExpressVPN. Det er på grunn av hastigheten og stabiliteten denne kommersielle programvaren leverer, i tillegg til at den har servere i nesten hundre land og kan betjene de aller fleste enheter. Og du kan teste den gratis i 30 dager.

2. NordVPN - det største navnet i bransjen

Selv om du kanskje ikke kjenner så godt til virtuelle private nettverk, har du sikkert hørt om NordVPN. De annonserer bredt, sponser idrettslag og har vært markedsledende i mer enn syv år. De leverer en fantastisk tjeneste.Se tilbud

3. Surfshark VPN – VPN i verdensklasse for under $ 2 i måneden

Hvis du synes ExpressVPN blir for dyrt, kan du prøve den tilbyderen vi anser som nest best – Surfshark. Det er en fantastisk, førsteklasses løsning fra bare 1,99 $ i måneden. Den er svært brukervennlig, og er blant TechRadars klare favoritter. Her får du det meste de andre tjenestene tilbyr, bare til en lavere pris.Se tilbud

Forresten: To av de største VPN-kjempene er ExpressVPN og NordVPN. Men hvilken av de to tjenestene er egentlig best? Vi i TechRadar har gjort en grundig sammenligning av de to tjenester og sammenlignet deres styrker og svakheter for å kunne peke ut en vinner. Sjekk ut sammenligningen her: ExpressVPN vs NordVPN: hvilken burde du velge?

Beste VPN for iPhone

(Image credit: ExpressVPN)

ExpressVPN er i tillegg til å være vårt favoritt-VPN generelt også på toppen når det gjelder iOS-enheter. Denne VPN-tilbyderen er basert på De britiske Jomfruøyer, og har et stort servernettverk med 160 ulike serverlokasjoner i flere enn 90 land. De leverte svært gode hastigheter i våre tester.

ExpressVPN har heller ingen vanskeligheter med å avblokkere tjenester som Netflix og Hulu. Dette gjør tjenesten perfekt for strømming. Her får du dessuten også gode oppkoblinger i sensurtunge samfunn som i Kina og Midtøsten.

Dens iOS-klient er svært enkel å installere, og den kan skilte med et brukervennlig grensesnitt som konsentrerer seg om ulike servervalg via ulike filtre.

Brukerne kan velge å koble seg opp med et enkelt trykk for å få en sømløs opplevelse av VPN-tjenesten. Dessuten kan du velge å la VPN-tjenesten koble seg opp igjen automatisk dersom du plutselig skulle miste mobildata- eller WiFi-forbindelsen.

Den største ulempen med denne VPN-tjenesten er mangelen på en killswitch, noe enkelte brukere vil oppleve som et stort problem. På den andre siden får du tilgang til en rekke uvanlige ekstrafunksjoner, blant annet muligheten til å veksle mellom ulike protokoller. Selve appen har støtte for iOS 8 og nyere, altså en bredere iPhone-støtte enn mange andre kan tilby.

ExpressVPN tilbyr døgnåpen brukerstøtte via direktechat eller e-post, slik at kundene fortløpende kan få hjelp dersom de skulle støte på problemer. Leverandøren kan dessuten skilte med en utmerket personvernpolicy som ikke samler inn eller loggfører trafikkdata, tilknyttede IP-adresser eller netthistorikk.

Prisene er ikke de rimeligste, men det kan være verdt det ekstra utlegget desom du vil sikre deg den beste mulige opplevelsen med dine iOS-enheter, inkludert iPhone og iPad. Det mest prisgunstige alternativet er årsabonnementet, der ExpressVPN byr på tre måneders bruk gratis.

Får de beste iPhone VPN med to gratisbonuser

Hvis du fremdeles er i tenkeboksen, får du en 30-dagers ubetinget pengene-tilbake-garanti. For å få mest mulig ut av løsningen, burde du velge ettårsabonnementet – for her får du nemlig 3 måneder gratis, i tillegg til et helt års gratis bruk av ubegrenset skylagring fra Backblaze. Dette får du ikke med i posen hvis du kjøper tjenesten direkte fra App Store. Du må klikke på en av lenkene på denne siden for å få glede av det. Se tilbud

Beste VPN for iPhone – NordVPN (Image credit: NordVPN)

NordVPN har en veldig brukervennlig iOS-app, hvor alt er velorganisert og hvor viktig informasjon vises tydelig i «quick connect»-widgeten, der du blant annet finner opplysninger om nærmeste server, tilgjengelighet og belastningsprosent. Grensesnittet kunne med fordel vært bedre. Tilbyderens nettverk kan skilte med en stor mengde servere og byr på en ytelse langt over middels.

Appen for iPhone har i nyere tid fått en automatisk oppkoblingsfunksjon. Den kobler deg automatisk til VPN-tjenesten når den oppdager at du benytter et usikret nettverk. Appen har også støtte for Siri.

På sikkerhetsfronten har NordVPN støtte for 256-bits kryptering, og tilbyr dessuten en automatisk killswitch og dobbel datakryptering (som sender dataene gjennom to adskilte VPN-servere). Deter også godt å se at denne tilbyderen kan skilte med en ingen loggførings-politikk.

Potensielle kunder får gleden av en gratis testperiode, som du får tilgang til via nettsiden. Månedsprisen er ganske høy, så det er lurt å benytte seg av dette tilbudet. Velger du å tegne deg for mer langvarige abonnementer, er tjenesten langt mer prisgunstig.

Beste VPN for iPhone – Surfshark (Image credit: Surfshark)

Surfshark har fått mye oppmerksomhet i det siste. Dette skyldes i stor grad deres utrolig lave priser, i tillegg til at tjenesten kan skilte med et ubegrenset antall VPN-tilkoblinger til så mange enheter du ønsker. Dette er en svært god VPN-tjeneste, med en utmerket iPhone-app.

Til forskjell fra mange andre VPN-tilbydere, endrer Surfshark bare grensesnittet marginalt fra datamaskin til mobil. Dette har nok sammenheng med hvor enkelt grensesnittet for PC er, slik at det var enkelt å videreutvikle for mindre skjermer. Her får du enkelt tilgang til sikkerhetsfunksjoner som blant annet en dedikert killswitch, split tunneling og en integrert blokkering av skadevare.

Hvis du skulle ha behov for brukerstøtte, er det enkelt å sende inn spørsmål fra selve appen. Men etter våre erfaringer er ikke dette en funksjon du må ty til så ofte. Surfshark gjør det enkelt og trygt på mobilappen.

Uansett om du velger å benytte denne VPN-tjenesten på datamaskinen, routeren eller andre enheter, vil du kunne glede deg over at abonnementet gir deg muligheten for tilkobling av et ubegrenset antall enheter samtidig.

For at Surfshark skal virkelig skal kunne ta opp kampen mot de store (Express og Nord), burde de snarest få gjennomført en uavhengig revisjon av tjenesten.

Beste VPN for iPhone – Private Internet Access (Image credit: Private Internet Access)

4. Private Internet Access Super balanse mellom ytelse og pris. Dedikert iPhone-app: Ja | Antall servere: 33 000+ | Serverlokasjoner: 98 | Også tilgjengelig for: Windows, Mac, Android, Linux | Maks. antall enheter : 10 | Integrert killswitch: Ja | App Store-vurdering: 4,6 Brukervennlig og strømlinjeformet Svært prisgunstig Effektiv killswitch Ikke best til strømming

Private Internet Access ga noen fantastiske resultater i våre ytelsestester, noe som alltid er et stort pluss for en VPN-tjeneste. Og hvis du er ute etter en god tjeneste til din Apple-enhet, kan PIA skilte med en svært prisgunstig iPhone VPN-app.

Klienten støtter iOS 9 og nyere, og fungerer også ganske bra på iPad. Selve appen er temmelig enkel, og byr på få funksjoner, men den gjør likevel en god jobb.

På sikkerhetsfronten støtter tilbyderen protokollene PPTP, OpenVPN og L2TP/IPSec, med 128-AES- og 256-AES-kryptering. Her får man også en killswitch, og den fungerer bemerkelsesverdig godt. I følge tilbyderen loggføres ikke brukeraktiviteten din.

Her får du med noen flotte ekstrafunksjoner på lasset, for eksempel et velfungerende favorittsystem, der du lett kan koble deg til servere du bruker ofte. Dessuten får du blokkering av annonser og skadevare. Hvis du er tungt inne i Apples økosystem, vil du kanskje også sette pris på muligheten til å opprette Siri-snarveier. Du kan også bruke PIAs egen nettleser InBrowser, en privat nettleser for blant annet iOS. Tjenesten fungerer imidlertid ikke så godt til strømming.

Her er det mest gunstig å velge et flerårsabonnement, hvis du ikke har noe imot å binde deg til en så lang periode. PIA er uansett en tjeneste som blir stadig bedre, og nylig la de til ytterligere 15 000 servere i porteføljen. Dermed er de blitt størst av de vanlige VPN-tilbyderne når det gjelder omfang.

Beste VPN for iPhone – Windscribe VPN (Image credit: Windscribe)

Hvis du laster ned Windscribe til din iPhone, vil du få gleden av en app som er like elegant som mobilen din. Men her er ikke stil prioritert foran innhold, for Windscribe har også massevis av funksjoner å by på.

Noen funksjoner vil nok bare appellere til de mest iherdige iOS-brukerne (tilpasset OpenVPN-konfigurasjon og innstilling av foretrukne protokoller til ulike nettverk). Men de grunnleggende funksjonene for tilgang til blokkerte apper og nettsider er også utmerkede. Windscribe iOS-appen har noe som vil tiltale alle typer brukere.

Det at appen støtter den nye WireGuard-protokollen gir fantastiske oppkoblingshastigheter. Dermed kan du med sikkerhet kjøre Windscribe i bakgrunnen når du er ute og vil bruke offentlig WiFi og mobildata uten bekymring for at iPhonen din vil gå tregere når du strømmer eller surfer.

Når det gjelder strømming, håndterer Windscribe de geografiske begrensningene hos YouTube, Netflix, BBC iPlayer og Disney+.

Hvis du vil prøvekjøre Windscribe, finnes det dessuten en gratis prøveversjon – vel, egentlig en pengene-tilbake-garanti. Men hvis du er nybegynner innenfor VPN, er brukerstøtten noe mangelfull, og til forskjell fra hos flere av konkurrentene får du heller ikke brukerstøtte via direkte chat.

Slik velger du beste VPN for iPhone eller iOS

Det finnes en rekke VPN-tjenester med grei støtte for iOS, og mange av leverandørene tilbyr dessuten dedikerte iOS-apper. Dette har spilt en viktig rolle i vurderingen her. Programvaren skal dessuten være brukervennlig, men også by på alternativer for mer avanserte brukere som kanskje har lyst eller behov til å finjustere tjenesten.

Andre ting det er viktig å tenke på, er god sikkerhet (åpenbart) og en god personvernpolitikk. Det er også viktig at brukervilkårene gjør det tydelig hvilke opplysninger som loggføres og lagres av tilbyderen. Se også på antallet enheter man kan koble til samtidig og hastighetene VPN-tjenestene kan by på.