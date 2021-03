Beste VPN for Mac 2021

Det er lenge blitt sagt at en «Mac er immun mot sikkerhetstrusler på nettet». Det finnes likevel mange gode grunner til at Apple-brukere knytter seg til flere av de beste VPN-tjenestene for Mac.

Uansett om du gjerne vil bruke en Mac til å få adgang til nettsider som er blokkert av bedriften, skolen eller internettleverandøren (og kanskje også av regjeringen), eller bare se på utenlandske TV-programmer og benytte offentlig tilgjengelig Wi-Fi, er det en god løsning å skaffe seg VPN for Mac.

Ettersom Apples stasjonære datamaskiner og MacBook-maskiner i stadig større grad blir mål for datakriminalitet, lønner det seg å være ekstra forsiktig. Det å skaffe seg en av de beste VPN-tjenestene for Mac er et supert valg for å oppnå litt ekstra sikkerhet på nettet.

I tillegg til et godt antivirusprogram, trenger Mac-brukere i samme grad som Windows-brukere – men det er ikke alle VPN-tjenestene som tilbyr en tilpasset app eller gir tilfredsstillende brukerstøtte til Mac-brukere. Dessuten vil du nok gjerne ha en løsning som tilbyr en god iPhone-app og god iOS-støtte.

Det er ikke enkelt å velge VPN for Mac. Det er viktig å finne en leverandør som tilbyr en forhånskonfigurert klient til tjenesten. Krypteringen må dessuten være sterk.

Liten eller ingen grad av loggføring kombinert med høy ytelse er noe enhver VPN-bruker setter pris på – og særlig hvis man er opptatt av strømming og torrenting.

Vil du lese mer om noen av de beste VPN-tjenestene for Mac før du bestemmer deg, har vi også lagt inn lenker til våre dyptgående tester av de ulike tjenestene. Vi håper listen nedenfor vil være til hjelp når du skal velge VPN-løsning til Mac.

Men før vi slipper oss løs på topplisten over de beste VPN-tjenestene for Mac, har vi de tre beste VPN-tjenestene totalt sett:

1. ExpressVPN – verdens beste Mac VPN

Akkurat som for blant andre Windows, Android og iOS, topper ExpressVPN Mac-VPN-listen vår. Grensesnittet er uovertruffent, og det er supernekelt å koble seg til ønsket server med en MacBook. Og at du som leser av TechRadar får 3 måneder gratis er vel ikke så dumt?Se tilbud

2. NordVPN – brukervennlig og sikkert

Det er ingen overraskelse at et av de største navnene innenfor virtuelle private nettverk også er blant våre Mac-favoritter, NordVPN scorer spesielt høyt på sikkerhet, med sterk kryptering og ingen loggføring.Se tilbud

3. Surfshark – et Mac-VPN til en god pris

Surfshark når kanskje ikke kvalitetsnivået til Nord og Express, men så er også prisen langt mer gunstig. Den effektive månedskostnaden er på like under $ 2.50.Se tilbud

De fem beste VPN-tjenestene for Mac

(Image credit: ExpressVPN)

Få 3 måneder gratis ved kjøp av 1-årsabonnement på ExpressVPN

ExpressVPN er jevnt over den beste VPN-tjenesten for Mac for øyeblikket. Tjenesten gir tilgang til over 2000 servere på 148 ulike steder i 94 land, og har et bredt og godt utvalg av skreddersydde klienter. Den dedikerte appen er intuitiv og svært brukervennlig, og byr dessuten på avanserte valg. Du kobler deg opp med ett klikk.

Tjenesten gir deg også en svært god iOS-app samt nettlesertillegg til Safari, noe som gjør Mac-opplevelsen av VPN fullkommen. Dessuten er ExpressVPNs avanserte funksjoner og dyptgripende veiledninger ypperlige for Mac-brukere. Hvis du kommer deg på nettet via kabel fra Macen, ken du også bruke maskinen som en trådløs hotspot for dine lokale enheter, slik at de kan koble seg opp via VPN-tjenesten uten selv å måtte konfigureres for ExpressVPN.

Noe som også er til stor hjelp, er de mange nettbaserte veiledningene til å komme i gang med tjenesten, og disse er svært enkle å følge. Deres nettside tilbyr også døgnkontinuerlig brukerstøtte via live-chat, der du får svar på det du måtte lure på.

Du får dessuten støtte for P2P, en killswitch som bidrar til å holde IP-adressen din skjult hvis tilkoblingen slutter å fungere samt veldig god ytelse generelt.

Leverandøren er litt dyrere enn de fleste andre VPN-tjenester, men tjenesten passer utmerket for deg som vil ha en så god VPN-opplevelse som mulig. ExpressVPN leveres ikke med noen gratis testperiode, men du kan få pengene tilbake i løpet av de første 30 dagene.

Beste VPN for Mac 2021: 49 % rabatt og 3 måneder GRATIS

ExpressVPN gir deg svært mye for pengene, og byr dessuten på en 30 dagers tilbakebetalingsgaranti. TechRadars lesere får dessuten ekstra fordeler ved registrering – våre lesere får nemlig tre ekstra måneder helt gratis ved registrering for ett års bruk.Se tilbud

(Image credit: NordVPN)

På sikkerhetsfronten er ingen sterkere enn NordVPN. Deres «Double VPN»-teknologi krypterer dataene to ganger. Det betyr at dataene dine passerer gjennom to separate VPN-servere for å øke sikkerheten enda et hakk. Det finnes dessuten flere sikkerhetsfunksjoner, som blant annet kryptert chat og webproxy.

Sammenlignet med andre er Nords klienter for macOS og iOS ganske grunnleggende, men denne enkelheten kan være en fordel for nybegynnere.

Hvis du i hovedsak benytter VPN til strømming, er NordVPN et utmerket valg. Vi fikk raskt tilgang til utenlandske Netflix-kataloger, og vi kom enkelt rundt restriksjonene hos Disney+ og YouTube.

NordVPN gir Mac.brukere flere alternativer enn du får med gjennomsnittlige VPN-leverandører. En IVEv2-versjon av klienten finnes tilgjengelig i App Store, og en OpenVPN-versjon kan lastes ned direkte fra NordVPNs nettsider. Du kan dessuten velge å benytte OpenVPN uten å installere noen av klientene.

Dette er en P2P-vennlig leverandør som fører en streng ikke-loggføringspolitikk. Ytelsen ligger langt over gjennomsnittet i våre tester.

Her tilbys du også en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, og NordVPN er ellers et av de mest prisgunstige VPN-alternativene for Mac-brukere.

(Image credit: Surfshark)

Det er mange grunner til å abonnere på Surfshark. Her får du gratisprøve for Mac, hurtige oppkoblinger over hele verden og et vakkert og lettanvendelig brukergrensesnitt. Tjenesten avblokkerer Netflix og iPlayer, og er den beste av de billige VPN-løsningene.

Hvis du først og fremst vil bruke VPN for Mac for å bedre sikkerheten, tilbyr surfshark blant annet OpenVPN UDP og TCP, IKEv2-sikkerhetsprotokoll, AES-256-kryptering samt en killswith, i tilfelle forbindelsen skulle bli brutt. Du kan forresten betale Surfshark-abonnementet med Bitcoin.

Hvis du i hovedsak er ute etter et VPN til strømming, er det verdt å merke seg at Surfshark gir deg adgang til Netflix og iPlayer uansett hvor du befinner deg i verden. Tross den lave prisen er Surfshark en av den mest fullkomne tjenestene for avblokkering av nettinnhold.

(Image credit: Hotspot Shield)

Hotpsot Shield har et svært godt rykte, noe som blant annet skyldes deres fantastiske gratisalternativ. Men om du ikke klarer deg med 500 MB VPN daglig, er det rimelig å oppgradere til den kommersielle løsningen. Det er flott at du kan bli godt kjent med tjenesten før du bestemmer deg for å betale for den.

Samtidig er farten temmelig imponerende. Vanligvis er frykten for senkede hastigheter noe som får folk til å nøle med å bruke VPN, men ved hjelp av sin Catapult Hydra-protokoll leverer Hotspot utrolig fart. Protokollen er dessuten solid når det gjelder det sikkerhetsmessige.

Vi setter også pris på brukervennligheten. Du installerer bare Mac-klienten, og så er det bare å kjøre på. Du slår bare på tjenesten, og vips – så er du anonym på nettet på få sekunder.

Som sine konkurrenter ovenfor, er også Hotspot gode på avblokkering av nettinnhold, med fantastiske resultater i våre tester på blant andre Netflix, iPlayer og Disney+.

(Image credit: Future)

CyberGhost tilbyr VPN for Mac, og holder det de lover. Tjenesten gir adgang til flere enn 6000 servere i over 90 land, den har ingen begrensninger på torrents og en brukervennlig live-chat i tilfelle du skulle råke ut for problemer.

Her er det garantert ingen loggføring, og killswitchen slår raskt til sikkerheten skulle være truet. Men CyberGhost byr også på noen ekstrafunksjoner som gjør den verdig en plass på listen. Hvis du vil låse opp innhold på Netflix, Hulu, YouTube eller noe annet, vil CyberGhost automatisk knytte deg til en server som best løser denne oppgaven. Tjenesten blokkerer dessuten annonser, sporing og potensielt skadelige nettsider.

CyberGhost har nylig fått et forbedret brukergrensesnitt, og da har de kvittet seg med noe som tidligere var en ulempe ved tjenesten. Nå begrenser hastighetsproblemene seg til enkelte av serverne omkring i verden, og det finnes absolutt rom for forbedring på deres nettbaserte brukerstøttesider. Her er ExpressVPN overlegen alle andre.

Videre lesning: