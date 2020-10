Test: CyberGhost VPN

CyberGhost er en god VPN-tjeneste med en utrolig kraftig Windows-klient. Den er fullpakket med funksjoner men likevel brukervennlig. Mobilklientene når ikke helt opp til det samme nivået, men de er greie nok. Det er uansett mye som vekker begeistring her, fra avblokkering av Netflix til god og rask brukerstøtte via chat.

CyberGhost VPN kan skilte med flere enn 7100 servere i 90 land, noe som er en kraftig økning siden vår siste gjennomgang, da de «bare» hadde 4800 servere i 58 land. Mange tillater bruk av torrents, og selskapet tilbyr brukertilpassede klienter for blant annet Windows, Mac, iOS og Android.

Ut over den vanlige VPN-funksjonaliteten leveres CyberGhost med en rekke egenskaper. Den kan blant annet blokkere ondartede nettsider, annonser og sporingsverktøy. Med automatisert HTTPS-omdirigering sikres du en så sikker oppkobling som mulig til hver eneste nettside du besøker. Du kan også velge datakomprimering, slik at båndbredden reduseres. Dette kan spare mobilbrukere for unødige utlegg.

CyberGhost VPN støtter oppkobling av opptil syv enheter samtidig. Dette er litt bedre enn de fleste andre, og bransjestandarden er fem. Bare husk på at dette gjelder spesifikke servere. Du kobler deg til fra en telefon, en spillkonsoll eller en smart-TV, og hver av dem tar opp én av disse plassene. Hvis du skulle fylle opp kapasiteten senere, er det bare å koble fra én av enhetene. Men dette blir fort litt irriterende.

Du får også tilgang til en nettbasert kunnskapsbase, og brukerstøtte får du både via chat og e-post. Dermed får du raskt hjelp hvis det skulle oppstå vanskeligheter.

Vil skulle gjerne ha fortalt deg om alle de nye egenskapene CyberGhost nå tilbyr, men med unntak av den store økningen i antall servere og serverlokasjoner er det ikke så mye å rope hurra for. Dermed når den ikke helt opp til vår favoritt, ExpressVPN.

For eksempel støtter ikke lenger appene L2TP. Nå står valget mellom IKEv2 og OpenVPN. Da vi gravde oss ned i lanseringsdokumentasjonen, fant vi ut at iOS-appen nå har fått Dark Mode, og til spesielle anledninger får man egne merkelapper. Tusen … øh … takk?

De nyeste opptateringene i denne VPN-tjenesten:

Linux-appen har fått en oppgradering der den viktigste egenskapen er støtten for WireGuard (april 2020).

Tjenesten har nå flere enn 7100 servere og 112 lokasjoner i 90 land (mai 2020).

CyberGhost tilbyr månedlige og årlige abonnementer. (Image credit: CyberGhost)

Abonnementer og priser

Et abonnement på CyberGhost VPNs månedsløsning koster 12,99 dollar per måned, noe som ligger i øvre sjikt av bransjestandardens 10-13 dollar.

Prisen faller imidlertid fort dersom du forlenger abonnementet. Ettårsløsningen har en pris tilsvarende 5,99 dollar i måneden, mens toårsløsningen tilsvarer 3,69 dollar.

Treårsabonnementet står nå i 2,75 dollar per måned, noe som er en økning fra 2,50 dollar ved vår forrige gjennomgang. NordVPNs treårsabonnement koster for eksempel 3,49 dollar i måneden. Hvis prisen står øverst på prioritetslisten din, vil du kanskje foretrekke Surfsharks toårsabonnement, med en pris som tilsvarer en månedlig kostnad på bare 1,99 dollar.

Hvis du velger en løsning fra CyberGhost kan du betale med Bitcoin, og dessuten med PayPal og kredittkort.

Med CyberGhost får du også gratis testversjoner, men de er mer enn normalt vanskelige å sette seg inn i.

CyberGhosts gratis testversjon er nyttig, men det å måtte vente i en lang kø for å teste ut tjenesten er alt annet enn ideelt. (Image credit: CyberGhost)

Du kan for eksempel laste ned programvaren og opprette en konto via Windows, og du får 24 timer på å prøve ut tjenesten. Dette er ikke bare svært kort tid, men du får heller ikke tilgang til hele tjenesten. Klienten gir deg for eksempel ikke tilgang til noen av de spesialiserte strømmetilkoblingene, og hver ´gang du kobler deg opp, får du beskjed om et alle «gratisplassene» er brukt opp, og at du må vente et minutt eller to. Den støtter dessuten bare én enhet.

Du får mer prøvetid hvis du etablerer abonnementet via iOS-programmet. Da får du syv dager. Men da må du altså foreta etableringen via denne appen. Hvis du oppretter brukerkontoen via Windows, før du deretter kobler deg opp via iOS-appen, vil testversjonen utløpe etter bare 24 timer.

Hvis du derimot installerer Andoid-versjonen får du uansett syv hele dagers prøvetid.

Forvirrende? Absolutt. Den beste tilnærmingen er trolig å begynne med Android-appen hvis du kan, slik at du kan danne deg et inntrykk av ytelsen til CyberGhost, og finne ut om du får tilgang til Netflix og andre blokkerte tjenester. Hvis du liker det du ser, kan du velge deg en dag du har lite annet å foreta deg, og tilbringe dagen med intens testing av datamaskinversjonen.

Vi hadde foretrukket at det gikk litt enklere for seg. Hadde det virkelig vært så vanskelig å gi syv dagers gratis prøvetid uavhengig av plattform? Men CyberGhost gir deg i det minste en smaksprøve før du kjøper. Hvis du bestemmer deg for å etablere et abonnement og deretter finner ut at tjenesten ikke helt er noe for deg, er det også godt nytt å melde. Selskapet gir deg en solid pengene-tilbake-garanti på 45 dager, og det er en av de lengste angrefristene på markadet.

CyberGhost gir deg personvern med kryptering på militært nivå. (Image credit: CyberGhost)

Loggføring og personvern

Som mange andre VPN-tilbydere skryter CyberGhost mer enn gjerne på sine nettsider av sin praksis med å ikke loggføre bruk.

Til forskjell fra enkelte VPN-tilbydere, viser selskapets personvernspolitikk at de har dekning for denne påstanden. De er svært spesifikke i sine uttalelser: «Når du bruker CyberGhost VPN vet vi ingenting om dine trafikkdata, som nettleserhistorikk, besøkte sider, datainnhold eller søkepreferanser. Dette hverken overvåkes, loggføres eller lagres hos oss.»

«Når du bruker CyberGhost VPN lagrer vi heller ikke oppkoblingsloggen. Det betyr at vi IKKE har loggført noen data knyttet til din IP-adresse, oppkoblingstidspunkt eller brukerøktenes varighet.»

For kunder som er usikre på de tekniske detaljene, går selskapet grundig til verks i sine beskrivelser.

«Vi vet ALDRI tidspunktet for når en bruker har fått opp en bestemt nettside eller tjeneste.»

«Vi vet ALDRI hvilke brukere som har vært oppkoblet via CyberGhosts VPN-tjeneste til noe bestemt tidspunkt, eller hvilken CyberGhost VPN-server de har benyttet.»

«Vi vet ALDRI den opprinnelige IP-adressen til brukernes datamaskiner.»

Trenger du å vite enda mer? Da kan du lese dokumentet «Does CyberGhost log? No!» for å få flere detaljer.

Selskapet støtter til en viss grad opp under dette med en Transparency Report, der de oppgir hvilke forespørsler de får, og hvor mye data de overleverer. Et hint: Ingenting.

Selv om dette er kjærkomment, er det i virkeligheten bare snakk om en mengde ord på en nettside. Dermed kan ikke en enkeltbruker egentlig vite hvordan tjenesten faktisk fungerer. Enkelte VPN-tilbydere, som NordVPN og VyprVPN løser dette ved å la uavhengige krefter evaluere systemene deres. Vi håper CyberGhost og resten av bransjen vil følge i deres fotspor.

Mens vi venter på dette, kan vi kjøre våre egne, helt private personvernstester. Dette kan vi gjøre med nettsteder som IPLeak.net og DNS Leak Test og lignende steder.

Ingen av testene avslørte noen vanskeligheter. Et problem vi kom over ved vår forrige gjennomgang, ser vi koblet oss opp fra Storbritannia til New York, og ble tildelt en amerikansk IP men en britisk DNS-adresse, er nå blitt løst. Uansett hvor vi koblet oss opp, fikk vi en DNS IP-adresse fra dette landet, akkurat som vi skal.

Vi benyttet Ooklas SpeedTest og TestMy.net for å måle ytelsen til CyberGhost. (Image credit: Ookla)

Ytelse

Det er vanskelig å måle VPN-ytelse ettersom så mange ulike faktorer er involvert. Men vi forsøkte å danne oss et inntrykk av hastighetene til CyberGhost gjennom testing av lokal ytelse i Storbritannia og USA med nettbaserte ytelsestestere som SpeedTest and TestMy.net.

Våre nærmeste servere i Storbritannia leverte svært akseptable hastigheter, med et gjennomsnitt på 65-70 Mbps på vår fiberlinje med 75 Mbps.

Den ekstra krypteringen av OpenVPN reduserte unektelig ytelsen, men CyberGhost senket likevel bare hastigheten med rundt 6-7 %, noe som må regnes som en minimal overhead.

I USA kjørte vi tester via en forbindelse på 600 Mbps, men her var hastighetene lavere enn i England, med 30-75 Mbps.

Disse testene ble gjennomført i mars 2020, på et tidspunkt da svært mange var henvist til å arbeide hjemmefra på grunn av risikoen knyttet til coronaviruset. Det er svært trolig at den økte nettrafikken påvirket våre resultater, selv om det ikke er noen sikker måte å påvise dette på, eller avgjøre i hvilken grad dette skjedde.

Det vi kan si er at CyberGhost presterte under gjennomsnittet, selv med hensyn til den utfordrende perioden da testen ble gjennomført– andre VPNer vi har testet har prestert bedre. Men under disse ekstraordinære omstendighetene, skal vi ikke deklassifisere selskapet av den grunn.

CyberGhost avblokkerte Netflix i USA i våre tester. (Image credit: CyberGhost)

Netflix

Det å avblokkere Netflix og beslektede nettsteder via VPN kan være en utfordring, selv med de beste tilbyderne. Det skyldes blant annet at de fleste tilbyderne ikke vil fortelle deg hvilke servere som fungerer og hvilke som ikke gjør det. Dermed tvinges du til å arbeide deg gjennom hver eneste server i landet du ønsker å bruke som utgangspunkt helt til du treffer blink.

CyberGhosts app ser ut til å gjøre livet mye lettere gjennom å markere lokasjonene som støtter den tjenesten du er ute etter. Da vi for eksempel valgte Streaming filter i Windows-programmet, fikk vi opp anbefalte lokasjoner for US Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, YouTube TV med flere, sammen med andre spesialiserte servere i blant annet Canada, Frankrike, Tyskland, Finland, Polen og Brasil.

De britiske serverne fungerte bra for oss. De overstyrte BBCs VPN-deteksjon. Dermed kunne vi uten vanskeligheter strømme iPlayer-innhold.

Det kan være vanskeligere å få sett US Amazon Prime, men vi kom inn med CyberGhost, og vi kunne strømme amerikansk innhold uten problemer.

Det eneste som var vanskelig var å få adgang til Disney+. Vi koblet oss opp via CyberGhosts anbefalte serverlokasjon, men vi opplevde stort sett at disneyplus.com ikke responderte. Det vi stort sett oppnådde var en 503 error, som er «serversk» for «beklager, du kan ikke få adgang til dette innholdet nå».

Ved gjennomgangen var Disney Plus akkurat lansert i Europa, så det er mulig at serveren bare var overbelastet. Dette skyldes nok i så fall at så mange mennesker er bundet til hjemmene sine grunnet ulike restriktive tiltak.

Uansett hva årsaken kan være, vil vi ikke la dette trekke ned vår vurdering av CyberGhost av den grunn. Vi kunne rett og slett ikke avgjøre om Disney Plus avdekket vår oppkobling eller ikke.

CyberGhost skjuler din IP for å beskytte deg under torrenting (Image credit: CyberGhost)

Torrents

Der noen VPN-tilbydere skjuler sin torrent-vennlige innstilling, er CyberGhost mer direkte. Allerede ved oppstart av Windows-klienten får du opp en serverliste som er merket «For Torrenting».

Det finnes også noen smarte knep begravd i innstillingene, blant annet muligheten at å skape en automatisk oppkobling til din CyberGhost-tilkobling ved oppstart av torrent-klienten. Mer om dette senere.

Blant bonusfunksjonene er et URL-filter for skadelige nettsteder. Dette er påslått som standard, og kan holde deg unna massevis av problemer.

Hvis du ignorerer listen over VPN 'For Torrenting' og heller kobler deg til en VPN-lokasjon manuelt, kan du fort få problemer. CyberGhost forklarer at «vi må blokkere P2P-protokoller på enkelte servere, enten av strategiske grunner (dette er trafikk som unødig sinker andre brukeres trafikk) eller av juridiske årsaker i land der tilbyderne tvinger frem en blokkering av torrent-trafikk, blant annet i USA, Russland, Singapore, Australia og Hong Kong»-

Men hvis du holder deg til den anbefalte listen fungerer CyberGhost godt, og det er i det hele tatt en grei måte å kamuflere torrent-aktivitetene dine på.

CyberGhost tilbyr programvare for datamaskiner og mobile enheter. (Image credit: CyberGhost)

Klientoppsett

CyberGhost anstrenger seg for å gjøre oppsettsprosessen så enkel som overhodet mulig. De lykkes for det meste med dette.

Ved å klikke på Trial-lenken på nettsiden laster man raskt ned installasjonsprogrammet for Windows-versjonen. Vi godtok brukerbetingelsene, oppga e-postadresse og passord, og etter å ha klikket på den vanlige «vennligst bekreft adressen din»-lenken i en oppfølgende e-post, var vi klare. Uten å ha blitt avkrevet betaling eller ytterligere detaljer.

Det er omtrent den samme historien med mobilappene. Nettsiden til CyberGhost lenker deg til de respektive app-butikkene, der du laster ned og installerer appene på vanlig måte.

Hvis du imidlertid skulle trenge konfigurasjonsfilene til OpenVPN for å sette opp en ruter eller en annen enhet, blir livet plutselig mye mer komplisert. Der du hos andre VPN-tilbydere vanligvis får en pakke standard .OVPN-filer til nedlasting, ber CyberGhost deg om å gjennomgå følgende langtekkelige prosess: logg inn på kontoen din, legg til en profil for enheten, velg egenskapene du trenger (annonseblokkering, datakomprimering, skadevarebeskyttelse med mer), velg OpenVPN TCP eller UDP, velg landet du vil ta utgangspunkt i, skriv ned et servernavn, eget brukernavn og passord, last ned .OVPN-filen, sertifiseringer og viktige dokumenter i en ZIP-fil.

Hvis du er ute etter å sette opp flere lokasjoner, må du også navne om hver eneste OVPN-fil til noe fornuftig.

Denne fremgangsmåten har enkelte fordeler. Den er sikker, og den gir deg utstrakt kontroll over hvordan hver eneste forbindelse fungerer. Men hvis du håper på å få lastet ned 50 standard .OVPN-filer sånn uten videre, vil du bli skuffet. Det er mye arbeid med oppsettet.

Windows-klienten er ren og lettvektig, og samtidig kraftfull. (Image credit: CyberGhost)

Windows-klienten

CyberGhosts Windows-klient åpner med et rent og lettvektig grensesnitt. En enkel konsoll med oppkoblingsstatus, en liste over lokasjoner og en Connect-knapp.

Men ikke la deg lure av dette. Det er pakket massevis av funksjonalitet inn i panelet på høyre side. Dette kan du åpne når som helst. En lokasjonsvelger gir deg en liste over alle serverne, der også avstand og sanntids serverbelastning oppgis. Du kan filtrere denne, slik at du får opp serverne som er optimalisert for strømming eller torrents, og systemet med Favorites gjør det lett å lage din egen, brukertilpassede liste.

Høyreklikker du på ikonet for CyberGhosts systemkurv, får du også opp alle de tilgjengelige serverne, med undermenyer for torrents, strømming og dine favoritter. Her kan du velge og vrake, åpne og bytte forbindelser, uten å ha noe som helst med hovedgrensesnittet å gjøre.

I Options begynner du med et Connection Features-panel, der du kan gjøre personverninnstillinger som blokkering av annonser, sporing og skadelige nettsider. CyberGhost kan automatisk omdirigere HTTP-forbindelser til HTTPS for å gi deg ekstra trygghet. Med bonusfunksjonen Data Compression får du komprimering og «andre elementer» for å redusere trafikken og forbedre ytelsen.

Selv om det lyder imponerende, får du oftest ikke noe særlig utbytte av disse funksjonene.

Da vi for eksempel slo på annonseblokkering og deretter hentet frem en nettavis som var fullstappet med annonser, gjorde nettleseren 671 forespørsler, lastet ned 5 MB med innhold og brukte 43 sekunder på å laste inn hele siden.

Da vi slo av annonseblokkeringen i CyberGhost og byttet til uBlock Origin, ga den samme prosedyren 156 forespørsler, overførte 469 KB med data og lastet ferdig på 3 sekunder.

CyberGhosts Smart Rules-panel gir deg en stor grad av kontroll over Windows-klientens funksjoner. (Image credit: CyberGhost)

Et Smart Rules-panel er langt mer anvendelig. Her får du det vanlige kontrollnivået over hvordan klienten fungerer. I de fleste VPNer kan du for eksempel bestemme at klienten starter opp sammen med Windows, men i CyberGhost kan du også bestemme at den skal koble seg til din foretrukne server og starte opp en bestemt app, som for eksempel favorittnettleseren din i inkognitomodus.

Dessuten får du enda mer fleksibilitet i Wi-Fi Protection-panelet, der CyberGhost gir deg muligheten til å bestemme nøyaktig hva som skal skje når du kobler deg opp til nye nettverk. Du kan få klienten til automatisk å koble seg til VPN hvis nettverket er usikret. Du kan for eksempel unngå oppkoblinger hvis nettverket er kryptert, sette opp egendefinerte handlinger for bestemte nettverk (som at du alltid beskytter deg hjemme og aldri på jobben) eller nektl og greit spørre hva du skal gjøre.

Overraskelsene dukker opp overalt hvor du leter. Med App Protection kan du for eksempel koble deg til en bestemt lokasjon i det du åpner en app. Du slipper å måtte huske på å aktivere VPN før du starter torrent-klienten, for CyberGhost kan gjøre dette automatisk for deg.

Du finner også noen hendige knep i Exceptions-funksjonen, der du kan sette opp en liste over nettsteder du ikke vil slippe gjennom tunnelen. Hvis en strømmetjeneste bare er tilgjengelig for brukere i ditt land, kan du legge den til i CyberGhosts Exceptions, og den vil aldri bli blokkert, uansett hvilken VPN-lokasjon du benytter.

Hvis dette virker for komplisert for deg, og du bare er ute etter de mest grunnleggende VPN-funksjonene, er det ikke noe problem, for du kan ignorere dette hvis du vil. Men hvis du liker å fininnstille tjenesten og optimalisere den etter dine behov, gir CyberGhost deg en fin blanding av tilvalg og muligheter du sjelden får andre steder.

Med CyberGhost kan du velge hvilne VPN-protokoll du vil bruke fra innstillingene. (Image credit: CyberGhost)

Ellers gir Settings-boksen deg muligheten til å velge din foretrukne protokoll (men du kan bare velge OpenVPN eller IKEv2, ettersom støtte for L2TP er kuttet ut), benytte tilfeldige porter for tilkobling (noe som kan overstyre noen typer VPN-blokkering) og aktivere eller deaktivere killswitch, IPV6-forbindelser og beskyttelse mot DNS-lekkasje.

I våre tester fungerte killswitch svært godt. Enten vi foretok en tvungen lukking av OpenVPN- eller IKEv2-forbindelsen, eller rett og slett drepte hele openvpn.exe-prosessen, oppdaget klienten dette, og lot alarmen gå (noen ganger litt tregt, men hver gang), og gjenopprettet straks forbindelsen uten noen gang å avsløre vår egentlige IP. Dette er en tøff prøvelse, men CyberGhost besto den med glans.

Dette er grensesnittet til CyberGhosts iOS-app. (Image credit: CyberGhost)

Mobil-apper

CyberGhosts iOS-app er mye enklere enn sine slektninger for datamaskiner, og har mer begrenset funksjonalitet og et relativt enkelt grensesnitt.

iOS-appen åpnes, og det er ikke så mye annet enn en Connect/Disconnect-knapp som dukker opp. Standarden er at den kobler seg til den nærmeste serveren, men du kan også velge fra en liste over lokasjoner. Trykker du på en lokasjon, får du opp belastningsinformasjon, inkludert antall tilkoblede brukere, og du kan lagre enkeltlokasjoner i dine favoritter.

De tilgjengelige innstillingene er minimale. Du kan ikke engang velge protokoll. Men appen gjør en god jobb med å hjelpe deg å definere hvordan den skal brukes opp mot bestemte nettverk.

Da vi for eksempel åpnet appen for første gang, viste den navnet på vårt nærmeste Wi-Fi-nettverk på startskjermen. Det er uvanlig, men samtidig en veldig god idé, ettersom du ser hva du bruker for å koble deg opp. Trykker du på navnet, kan du bestemme om du vil at CyberGhost automatisk skal beskytte det i fremtiden, eller be om å bli spurt om dette hver gang. Appen kan også lagre passende handlinger for alle nettverkene du bruker til vanlig, slik at den vet nøyaktig hva den skal gjøre hjemme, på jobben, på cafeen eller i biblioteket.

CyberGhosts Android-app har noen egenskaper iOS-appen mangler. (Image credit: CyberGhost)

Android-appen viser dessverre ikke det nåværende trådløse nettverket, men listen over egenskaper er lengre, og har langt flere funksjoner fra datamaskinvarianten.

Her får du en favorittliste hvor du kan lagre lokasjonene du benytter mest, noe som er spesielt nyttig på en mobiltelefon, der det er vanskeligere å hente opp lokasjoner fra en lang liste.

Selv om du ikke kan velge protokoll (her får du bare OpenVPN), får du datamaskinklientens evner til å benytte en tilfeldig port ved oppkobling via VPN. Dette er et enkelt knep for å kunne unnvike VPN-blokkering.

Høydepunktet er kanskje bruken av splittet datatunnel. Du kan bestemme hvilke apper som benytter VPN, og hvilke som ikke gjør det.

Appen rommer ellers mange av de funksjonene du ellers finner på datamaskinutgaven, for eksempel blokkering av annonser og sporing, datakomprimering og URL-filtrering for å holde deg unna skadelige nettsider.

Alt i alt er CyberGhosts mobile VPN-apper slett ikke verst, men de kommer likevel litt til kort mot kjernefunksjonene du finner andre steder, som killswitch, protokollvalg og protokollinnstillinger. Det er massevis av rom for forbedringer.

CyberGhosts kunnskapsbase er mangelfull, men du kan snakke med et ekte menneske via chat eller e-post. (Image credit: CyberGhost)

Brukerstøtte

Hvis du går til CyberGhosts brukerstøtteside i nettleseren din, er den store mengden artikler alene nok til å bli imponert. Her har du brukerveiledninger for Windows, iOS, Mac, Android, Linux, Kodi, konsoller og rutere, i tillegg til artikler om problemløsing og diverse FAQ-dokumenter.

Ved nærmere granskning oppdaget vi imidlertid en rekke problemer. Disse begynner med måten artiklene er organisert på. Vi hadde for eksempel ventet oss at installasjonsproblematikk skulle ha en egen seksjon, men artikler vedrørende dette er i stedet spredt rundt omkring og blandet med andre artikler. Du kan søke i artiklene etter bestemte ord, men det hjelper ikke noe særlig, ettersom søkeresultatene ikke ser ut til å bli sortert etter relevans.

Artikkelinnholdet er heller ikke noe særlig å skryte av. Vi bega oss til avdelingen for Troubleshooters «Connection and speed problems», og oppdaget at det ikke fantes én eneste veiledning som ga råd om hvordan ytelsen kunne bedres (koble deg fra et annet nettverk, koble deg til en annen lokasjon, prøv en annen protokoll, omstart enheten din – slike ting). I stedet fikk meningsløst innhold som dette: «Hvis du benytter UMTS-kort ved oppkobling til internett, installerer du normalt dette kortets programvare. Slike programmer kan skape problemer ved bruk av CyberGhost VPN, og overraskende nok også etter endt bruk at UMTS-kortet.»

Dette er ikke tatt ut av sammenhengen, og vi har ikke lagt til eller fjernet noe. Dette er hele artikkelen. Tidligere brukere av CyberGhost ser også ut til å støtte vårt syn på saken – under artikkelen står det at «0 av 9 opplevde denne artikkelen som nyttig». Enten har ikke CyberGhost lagt merke til dette, eller kanskje de ikke bryr seg om det.

Utdaterte veiledninger er et problem. Vi søkte i brukerstøttens kunnskapsbase etter begrepet «OpenVPN», og alle de 10 første treffene var tre år gamle.

Andre artikler hadde tvilsomme råd å by på. Det første forslaget til «Hva gjør du hvis det ser ut til at CyberGhost sinker internettforbindelsen din?» er å endre MTU fra 1500 til 1300. Dette er lavmål, og et altfor drastisk grep som et første trinn. Den kan også sinke de forbindelsene som ikke går via VPN, men det sier ikke CyberGhost noe om. De råder deg heller ikke til å tilbakestille denne endringen om inngrepet skulle vise seg å ikke fungere.

Noen av disse artiklene ser dessuten ut til å være dårlige oversettelser fra originalspråket. Selv om de generelt er greie å forstå, innebærer det at innholdet ikke er så presist som det nødvendigvis må være.

Du kan heldigvis også snakke med et ekte, levende menneske via e-post og direktechat. CyberGhost har imidlertid gjort sitt ypperste for å gjemme bort chat-støtten. Du må trykke på hjelp-knappen nede til høyre, for deretter å taste inn et søkeord og søke i kunnskapsbasen, og først da kommer chat-knappen frem. Vi fant den til slutt!

Et klikk og et par minutter senere dukker en rådgiver opp for å besvare spørsmålet vårt. Til tross for at vi valgte et ganske teknisk emne angående genereringen av konfigurasjonsfiler for OpenVPN, forsto ha øyeblikkelig hva vi trengte, og forklarte oss tydelig alt vi trengte å vite.

CyberGhosts brukerstøtteside er utvilsomt mangelfull, men det er ikke hele historien, heldigvis. Hvis du skulle få problemer, er det gode sjanser for at brukerstøtten via chat vil føre deg i riktig retning.

CyberGhost kan brukes på datamaskin, mobil, smart-TV med mer. (Image credit: CyberGhost)

Konklusjon

CyberGhost er en god VPN-tjeneste med en god Windows-klient som fullpakket med funksjoner og samtidig brukervennlig. Mobilklientene er langt mer ordinære, men det er likevel mye å like her, fra avblokkering av Netflix og iPlayer til laver priser for treårsabonnementer og nyttig chat-støtte.