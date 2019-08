Test: ExpressVPN

Red. anm.: Det umiddelbart følgende er en gjennomgang av de seneste tilleggene og forandringene siden denne testen sist ble oppdatert.

Nettleserutvidelsene fikk en overhaling, og dermed har nå også Firefoxutvidelsene WebRTC-blokkering, såkalt location spoofing og HTTPS Everywhere (tvungen HTTPS.) (juni 2019)

ExpressVPN er en populær VPN-tjeneste med base i De britiske jomfruøyer. Markedet for slike tjenester er tøft og det finnes mer enn nok av konkurranse, men ExpressVPN vet nøyaktig hvordan de skal skille seg ut: Dette er per nå vår favoritt blant alle de beste VPN-tilbyderne, dette er en tjeneste som har flere funksjoner enn de aller fleste.



Et godt eksempel er selskapets enorme nettverk med over 3000 servere fordelt utover 160 byer i 94 land. Europa og USA har best dekning, men ExpressVPN opererer også i Asia og i en rekke land som man ikke finner igjen hos andre (steder i Sør-Amerika, Midt-Østen, Afrika med mer.)



Plattformstøtte er et annet høydepunkt. ExpressVPN lager apper/applikasjoner til blant annet Windows, Mac, Android, iOS, Linux (og enda flere), spesialtilpasset firmware til en rekke rutere såvel som detaljerte manuelle guider for Apple TV, Fire TV, PlayStation, Chromebooks, Kindle Fire med flere.

Kontoen man betaler for støtter bare tre samtidige tilkoplinger, hvilket ikke kan måle seg med noen av de aller beste konkurrentene (NordVPN tillater opptil 6, IPVanish tillater 10.)



(Red. anm.: Merk at per juni 2019 støtter ExpressVPN fem samtidige tilkoplinger. Man kan også bruke en ruter for å få enda flere samtidige tilkoplinger.)



Likevel mistenker vi at dette kommer til å være mer enn nok for mange brukere, særlig siden ruterstøtten betyr at man kan kople til så mange enheter man vil i hjemmet.



Man får et drøss verdifulle tekniske elementer på kjøpet. ExpressVPN beskytter din internettrafikk ved å ta i bruk sine egne DNS-servere, for eksempel. Kryptering av toppkvalitet forhindrer selv de mest avanserte av angripere fra å snoke i nettaktiviteten din. Og ser man på en av de mer uvanlige funksjonene man får med finner man et såkalt split tunnelling-system, hvilket lar brukeren kontrollere nøyaktig hvilke applikasjoner som tar i bruk VPN-systemet, og hvilke som blir rutet gjennom din vanlige internettilkobling. Særdeles nyttig hvis man finner ut at noen applikasjoner ikke fungerer med et VPN-system, eller at noen applikasjoner blir for trege hvis man kjører dem gjennom det virtuelle private nettverket.

En klargjørende og enkel personvernerklæring forklarer at ExpressVPN ikke logger sensitiv informasjon. Og, i motsetning til de fleste konkurrenter er ikke dette en generisk markedsføringslovnad: Selskapets nettside beskriver i detaljer helt nøyaktig hva tjenesten loggfører og ikke loggfører.



Det som virkelig gjør at ExpressVPN skiller seg fra mengden er likevel kundestøtten. Selskapet har medarbeidere klare til å hjelpe 24 timer i døgnet via chat. Dette er ikke snakk om personer som bare kan det helt basale, og på ingen måte den typiske førstelinjen man møter om man bruker andre tjenester: Dette er eksperter som kan hjelpe en gjennom så godt som ethvert teknisk problem. Hvis man får problemer er det ikke slik at man må vente en hel dag på svar. Etter vår erfaring er det alltid noen tilgjengelige på ExpressVPN sin chat, og man pleier å få (god) hjelp innen et par minutter.

ExpressVPN hevder å ha gjort en rekke forbedringer på tjenesten siden vår forrige test, hvilket skal ha gjort OpenVPN-hastighetene raskere, forbedret anti-blokkeringssystemet (for nettsteder) og gjort omgåelsen av VPN-blokkering i land som Kina og De forente arabiske emirater mer effektiv. Kommende funksjonalitet inkluderer en vesentlig oppdatering av ruter-appen og en TrustedServer-ordning for å gjøre den fysiske og virtuelle sikkerheten til VPN-serverne bedre – dog, siden denne funksjonaliteten ikke er tilgjengelig ennå kommer vi ikke til å la noe av det fremtidige telle i testen.



(Disse nye funksjonene har ennå ikke blitt lansert: Mer detaljer om Trustedserver og ruteroppdateringen er her.)



Det vi kommer til å utforske videre i denne testen er noen betydningsfulle forandringer i ExpressVPNs apper, et nyoppusset brukergrensesnitt samt ny funksjonalitet. Bare i Android-varianten er brukergrensesnittet enklere å bruk, det er raskere å kople seg til servere, det er støtte for såkalt split tunnelling og man har fått nye snarveier slik at man med ett klikk kan komme seg inn i spesifikke apper eller nettsider etter at man kopler seg til.

ExpressVPN reduserer den månedlige prisen om man velger et abonnement som varer lengre. (Bilde: ExpressVPN)

Abonnementtyper og pris

ExpressVPN har en veldig enkel prisstruktur som består av kun tre alternativer, der det dyreste alternativet (på sikt) er $12,95 (omlag 115 kroner) fakturert per måned. Dette er litt dyrere enn noen av konkurrentene sine løsninger. Betaler man per måned for NordVPN må man ut med $11,95 (omlag 106 kroner), mens VyprVPNs begrensede abonnement koster $8,97 (rett i underkant av 80 kroner). Selv om det er litt dyrere får man mye igjen for pengene med ExpressVPNs månedlige løsning.

Hvis man velger alternativet hvor man betaler for seks måneder av gangen settes prisen ned til $9,99 per måned (88 kroner). Det er et greit avslag, og det gir en mer fleksibilitet enn mange av konkurrentene, som ikke har noe halvårsalternativ.



Det årlige abonnementet kutter kostnadene dine månedlige kostnader ytterligere og dytter prisen ned til $8,32 (snaue 74 kroner), 35 % ned fra prisen man må ut med om man velger å betale per måned. Dette er også noe høyere enn hos enkelte konkurrenter. NordVPNs årlige abonnement koster $6,99 (62 kroner) i måneden mens VyperVPNs mest nærliggende abonnement, som de kaller Premium, koster $6,23 (55 kroner), men ExpressVPN sitt årsabonnement er likevel innenfor prisen vi forventer å betale for en VPN-tjeneste av høyeste kaliber.

Det er også verdt å merke seg at med vår eksklusive avtale kan man få tre måneder gratis på et årsabonnement, hvilket betyr at man får 15 måneder med beskyttelse for $6,67 (59 kroner) per måned.



Nettstedet gjør en god jobb når det gjelder å være klare og ærlige på bestillingsdetaljene. Det er ingen forsøk på lureri, ingen overskriftspriser som bare gjelder om man binder seg for årevis av gangen, null markedsføringstriks. Hvert alternativ viser i klartekst mengden man kommer til å betale per måned, når man får regninger og totalsummen man må ut med – akkurat det man trenger å vite.



Når man først skal betale gjør ExpressVPN det enkelt ved å støtte en rekke metoder: diverse kort, PayPal, Bitcoin og et drøss andre mer eller mindre obskure løsninger (AliPay, Yandex Money, WebMoney med flere.)

Hvis du ikke blir overbevist tilbyr også ExpressVPN 30 dagers garanti, hvilket betyr at du trygt kan teste tjenesten og få pengene tilbake om du ikke er fornøyd, særlig siden mobilappene har en sjudagers prøveperiode.

Det er enkelt å komme i kontakt med kundeservice med ExpressVPN (Bilde: ExpressVPN)

Hvis du bestemmer deg for å kansellere abonnementet er også dette en smal sak å gjennomføre. Man trenger ikke å rote og styre rundt på utallige nettsider, ringe, fylle inn skjemaer, begrunne hvorfor man vil slutte å betale, og så videre. Det er heller ingen liten skrift som prøver å bondefange deg (av typen «ingen penger tilbake om du har logget på flere en 'x' ganger eller brukt mer enn 'y' GB data.») Man kan bruke tjenesten helt som vanlig i 30 dager, og om man ikke er fornøyd, eller man simpelthen ombestemmer seg, er det bare å si i fra til ExpressVPN og man får pengene tilbake. Dette tolker vi som et tegn på at ExpressVPN er trygge på at tjenesten de leverer er av en god kvalitet.

ExpressVPN bruker sitt eget DNS-system for å forhindre lekkasjer (Bilde: ExpressVPN)

Personvern

Hver bidige VPN-tjeneste hevder at de tilbyr vanntett personvern, men graver man seg ned til beinet finner man gjerne ut at mange aktører ikke har så mye å vise til om dette skal bevises. ExpressVPN overrasker også her ved ikke bare å ramse opp hvorfor tjenesten er bra, men også følge opp med en omfattende liste over funksjonalitet som hjelper med å forklare nettopp hvorfor.



Ta kryptering, for eksempel. De fleste tjenester nevner gjerne at de støtter OpenVPN eller refererer til AES-256, men ExpressVPN går mye lengre enn det.



Selskapet forklarer at de bruker 4096-bit SHA-512 RSA-sertifikater, for eksempel, med EAS-256-CBC for å kryptere styringskanalen og HMAC (Hash Message Authentication Code) for å beskytte at vanlige data blir endret i sanntid under sending.

For å bekrefte dette undersøkte vi ExpressVPN sine konfigurasjonsfiler for OpenVPN og detaljene stemte med det selskapet beskriver.



Støtte for Perfect Forward Secrecy betyr at det eksisterer nok et beskyttelseslag mellom deg og en angriper via at man automatisk får en ny hemmelig nøkkel hver gang man kopler seg til, og etter det erstatter denne hver time mens man er koplet til. Selv om en angriper på en eller annen måte har klart å infiltrere systemet ditt kan ikke vedkommende få fatt på mer enn 60 minutter med data.



Hvis man ikke er hundre prosent stø i kryptering er dette oversettelsen: ExpressVPNs krypteringsløsning er av de aller beste. Hvis man snakker flytende kryptografi vil imidlertid de detaljerte beskrivelsene av tjenesten være et kjærkomment innslag på hjemmesiden til ExpressVPN.

DNS-støtte er et annet høydepunkt. ExpressVPN støtter ikke bare forhindringer av DNS-lekkasjer (som forhindrer at informasjon om nettaktiviteten din lekker ut selv om selve trafikken er beskyttet av en VPN-tunnel), men tjenesten tilbyr også sin helt egne, private DNS med 256-bit kryptering uten logging på hver og en av sine servere. Det er en stor fordel kontra en del andre tilbydere, som kun kan omdirigere DNS-trafikken til OpenDNS eller en annen tredjepartstjeneste. I tillegg til at man kan risikere logging av DNS-serveren er det å bruke ukryptert DNS ensbetydende med å gi angripere muligheten til å snappe opp klientforespørsler, filtrere dem, blokkere dem og mer til, alt en saga blott om man bruker ExpressVPN-løsningen.



Vi foretok ingen fullstendig test av DNS-serveren, men nettsider som IPLeak, DNS Leak Test og Browser Leaks bekreftet at ExpressVPN-servere brukte IP-adressen til DNS-forespørslene og ingen av dem hadde DNS- eller trafikklekkasjer.

ExpressVPN er tydelige på at de ikke loggfører data om kunden (Bilde: ExpressVPN)

Loggføring

Gå inn på hjemmesiden til den typiske VPN-tjenesten og man finner gjerne «INGEN LOGGFØRING!» og lignende påstander i store typer, men personvernserklæringer som enten gir en veldig få detaljer om det rent spesifikke eller avslører at selskapet tross alt loggfører noe av informasjonen.



ExpressVPN gjør det hele på en litt annen måte. Forsiden til selskapet skryter ikke av mangel på loggføring, og man er nødt til å klikke seg inn på «Funksjoner»-siden for å se selskapets posisjon: «Din internettrafikk blir aldri logget med ExpressVPN. Derfor kan ingen matche deg med en IP-adresse eller et tidsstempel. Delte IP-adresser kan ikke spores tilbake til deg.»



Hvis du trenger mer informasjon er det ikke slik at selskapet tvinger en til å jakte gjennom tusenvis av ord med IT-sjargong i små typer. Klikker man seg videre til siden som forklarer retningslinjer angående loggføring får man en side som i klartekst forklarer en hva ExpressVPN loggfører, hva tjenesten ikke loggfører, hvorfor tjenesten fungerer på denne måten og hva det betyr for brukerne.

Siden stadfester at tjenesten ikke loggfører IP-adresser når man kopler til ExpressVPN, hvor lenge man har vært logget på, VPN-IP-adressen man får tildelt, noen informasjon om nettstedene man har besøkt (inkludert via DNS-forespørsler) eller noe av trafikken.



Det loggføres likevel noe. Selskapet lagrer datoene man bruker tjenesten og hvilken utgangsserver man bruker. Likevel lagres ikke hvor lenge man var koplet på eller IP-adressen man fikk tildelt, så det er ingen måte noen kan bruke denne informasjonen til å forbinde en internetthandling med en spesifikk ExpressVPN-konto.



Selskapet holder også styr på hvilken versjon man bruker av ExpressVPN-programvare samt den totale mengden data man har overført hver dag. Dette utgjør heller ingen risiko når det gjelder personvern og vi er helt sikre på at andre VPN-tjenester gjør lignende ting – de bare unnlater å si at de gjør det.

Vi trodde vi hadde oppdaget et problem med ExpressVPNs analysedata, hvor VPN-klientene kan samle inn informasjon fra hastighetstester, oppkoplingsfeil, krasjrapporter med mer. Men, nei – nok en gang later det til at ExpressVPN gjør det bedre enn konkurrentene. Selskapet forklarer at disse dataene er anonymisert, så man kan aldri finne ut hvilke hastighetstester som kom fra hvilken klient. I tillegg er det slik at man kan instruere klienten til ikke å sende telemetri når man installerer programvaren, eller, om man ønsker, slå av datainnsamlingen med et klikk.



Det finnes også fordeler å spore i hvor ExpressVPN har registrert seg som selskap. De britiske Jomfruøyer er det juridiske tilholdsstedet, og det bringer med seg en del fordeler for personvernet.



Landet er ikke en del av det såkalte 14 Eyes-samarbeidet (også kjent som SIGINT Seniors Europe, eller SSEUR), der 14 land har blitt enige om å dele sin etterretning, og er ikke kjent for være involverte i noen av deres etterretningssamarbeid.

På tross av den begrensede størrelsen på øygruppen har De britiske Jomfruøyer juridisk kontroll på egne områder og verken Storbritannia eller USA har domsmyndighet til å tvinge ExpressVPN til å frigi data. For at dette skal skje må en potensiell saksøker gå til De britiske Jomfruøyers høyesterett, vise at eventuell loggføring er knyttet til alvorlig kriminalitet (som kan straffes med mer enn ett år i fengsel, hvis akten skjedde på De britiske Jomfruøyer) og forklare hvordan den eventuelle loggføringen ville utgjøre relevant bevisførsel for saken. Det er vanskelig å se for seg hvordan de minimale loggføringene ExpressVPN foretar seg kunne fungere som brukbar bevisførsel for noe som helst.



Det er mye man kan like med dette oppsettet. Det er tydelig at ExpressVPN forstår seg på eventuell problematikk involvert, og at en betydelig innsats blir gjort for å forklare denne videre, i sin helhet, til sine kunder. Det i seg selv er betryggende, og langt bedre enn de detaljløse personvernerklæringene til mange andre VPN-tjenester.

Likevel er det slik at mye av det ExpressVPN sier er man pent nødt til å stole på er sant. En del VPN-tilbydere (NordVPN, VyprVPN og andre) prøver nå å bøte på dette ved å la tredjeparter granske og rapportere om hvordan deres systemer fungerer, og vi ser gjerne at ExpressVPN og resten av bransjen gjør det samme.

ExpressVPN har en rekke nyttige artikler vedrørende en rekke temaer på sin hjemmeside (Bilde: ExpressVPN)

Ytelse

Hastighet er en viktig faktor når man velger VPN, og vi har tatt i bruk inngående tester og to lokasjoner (Storbritannia og USA) for å finne ut hvordan tjenesten yter.



Prosessen begynte i Storbritannia, der vi logget på mer enn 50 av ExpressVPNs OpenVPN-servere, loggførte tilkoplingstidene og utførte en del ping-tester for å sjekke etter latensproblemer. Disse elementene vil ikke nødvendigvis ha noen innvirkning på nedlastingshastighet, men de er fortsatt en viktig del av hvordan tjenesten oppleves (hvis serverne kontinuerlig er nede eller tilkoplingstidene og latenstidene varierer veldig kommer man lite trolig til å være fornøyd.)



Vår første test viste overhodet ingen tilkoplingsfeil og hver server ble koplet seg til innen kjappe to til fem sekunder. En veldig god start. Disse testene ble utført innenfor et kort tidsrom og kan derfor ikke ekstrapoleres til langtidsbruk av ExpressVPN, men av det vi så har ikke tjenesten noen signifikante tilkoplingsproblemer.

Latenstidene var rimelige og vi fikk mer eller mindre det vi forventet. Vår lokale server i Storbritannia var raskest, europeiske servere nesten like kjappe mens serverne i USA også klarte å opprettholde god ytelse. Serverne som var lengst unna (Australia, New Zealand) og steder som ikke har den aller beste infrastrukturen (noen deler av Sør-Amerika, for eksempel) hadde høyere latens og varierte mer i pingtider, men det var ingen overraskelse og det førte ikke til store nok problemer at det var vanskelig å surfe.



Det å sjekke nedlastinghastigheter krever litt mer innsats. Vi startet ved å bruke Netflix' www.fast.com for å teste et utvalg av ExpressVPNs servere: alle seks serverne i Storbritannia, 15 i USA, 16 spredd utover Europa og 15 i Asia og Australasia. Vi testet så videre med OpenSpeedTest og Ooklas SpeedTest for å bekrefte resultatene. Alt ble utført på et Windows 10-system med en fiberlinje på 75 Mbps.



Vår hastighet ved bruk av de mest lokale serverne i Storbritannia var generelt veldig bra, nedlastingshastighetene lå på mellom 60 og 65 Mbps. Selv det dårligste resultatet ExpressVPN klarte i Storbritannia, på 40,7 Mbps, er bedre enn mange andre tjenester klarer på sitt beste.

Europeiske hastigheter matchet Storbritannias ved bruker av servere som lå nærmest oss og som generelt har bra linjer, Amsterdam lå for eksempel på 65 Mbps i snitt. Selv når vi forflyttet oss til servere lengre unna holdt hastigheten seg oppe, selv i Hellas hadde vi et gjennomsnitt på 50 Mbps.



På tross av de lange avstandene var amerikanske hastigheter sammenlignbare med europeiske, alt fra 50 Mbps på vestkysten av USA til omlag 65 Mbps på østkysten. Det er raskere og mer stabilt enn vi typisk ser hos andre tjenester, selv de argeste konkurrentene fra toppsjiktet.



Selv de vriene langdistansetestene klarte ikke helt å knekke godstemningen. Stedene med best tilkopling – Australia, Hong Kong, Japan, Singapore og Sør-Korea – snittet på 60 Mbps og oppover. Mange av de andre leverte bra nok til å takle de fleste oppgaver (Kambodsja klarte 40 Mbps, Malaysia 25 Mbps og Pakistan 15 Mbps.) En håndfull var skuffende – India og Vietnam klarte i beste fall 5 Mbps – men det skal sies at slike hastigheter kan dukke opp i tester utført over korte tidsperioder, og sett under ett var ytelsen til ExpressVPN veldig bra i våre tester utført fra Storbritannia.

I den andre delen av vår hastighetstest kjørte vi manuelle sjekker fra dedikerte servere i USA. Dette lot oss se hvordan ytelsen kan forandre seg når man kopler seg til fra USA mens serverens fantastiske 1 Gbps-linje gjorde at vi med nøyaktighet kunne vurdere selv den raskeste VPN. (Ha likevel i mente at når man sitter hjemme i stua vil man sjelden ha internettlinjer ment til bedriftsbruk, og det skal svært mye til for å oppleve topphastighetene vi så.)



USA-hastighetene var framifrå, og vår nærmeste server i Dallas snittet på småpene 90 Mbps. De fleste av testlokasjonene i USA nådde 85 Mbps, og det laveste individuelle resultatet vi fikk var 78 Mbps, fra New York.



Tilkoplinger mellom USA og Storbritannia snittet på 60 Mbps, men hadde en overraskende variasjon i hastighet, mellom 36 og 71 Mbps.



Mange europeiske servere gjorde det bedre enn de i Storbritannia, med et snitt på 90 Mbps, hvilket matchet de i USA. Ytelsen sank noe i en del områder (Hellas klarte typisk 35-40 Mbps), men var alltid bra.

Våre langdistanseresultater var også for det meste imponerende. Australia snittet på 80 Mbps, Japan klarte 70 Mbps mens Singapore lå på 50 Mbps. Det eneste problemområdet vi støtte på var i Vietnam (egentlig en virtuell server i Singapore, men som gav fra seg en vietnamesisk IP-adresse), der vi ikke fikk kontakt. Dette kan ha vært et midlertidig problem kun da vi testet, og sett under ett var ytelsen til ExpressVPN svært bra.

Under våre tester klarte ExpressVPN å fjerne blokkeringen av Netflix (Bilde: ExpressVPN)

Netflix

En stor fordel med VPN-tjenester er at de kan gi deg tilgang til nettsteder som er blokkert på grunn av hvor de sokner til (såkalt geoblocking). Hvis favorittstrømmetjenesten din bare lar amerikanske besøkende se et visst innhold kan man for eksempel logge seg inn på en VPN-server i USA og man kan omgå blokkeringen.



Dessverre er det ikke alltid så lett. Tilbydere som Netflix vet godt hva brukerne deres gjør for å omgå reglene og de oppdaterer stadig sine systemer slik at individuelle VPN-tjenester og servere blokkeres. Enkelte nettsteder kan også være blokkerte av de som administrerer for eksempel Wi-Fi hotspots, som ikke vil at brukerne skal se på YouTube, mens andre kan være blokkerte av nasjonstater som prøver å kontrollere hvordan hele folkegrupper konsumerer internett.

At man kan omgå regionblokkeringer er en av de mest nyttige funksjonene man får med en VPN-tjeneste. (Bilde: ExpressVPN)

ExpressVPN fikk en umiddelbar tommel opp fra oss ved å liste opp nettstedene og tjenestene de klarer å omgå blokkeringene til: Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime, Google, Wikipedia, YouTube og andre (det er flere enn 25 tjenester på listen.) De færreste VPN-tjenester tar seg bryet med å gjøre et så omfattende arbeid, antageligvis fordi de vil spare seg for alle brukerne som klager om det ikke fungerer, så det er godt å se at ExpressVPN er klare og tydelige på nøyaktig hva tjenesten deres klarer å gjøre.



For å et inntrykk av hvor gode ExpressVPN er til å omgå blokkeringer kjørte vi noen tester. Den første krevde at man koplet seg til et utvalg av ti ExpressVPN-servere i USA og sjekke om vi klarte å få se det amerikanske innholdet hos Netflix samt geoblokkert innhold hos YouTube; den andre at man koplet seg til alle de sju serverne i Storbritannia og prøvde å spille av innhold fra BBCs iPlayer.



Netflix-resultatene var gode, 7 av 10 servere klarte å omgå blokkeringen. Selv om man er uheldig og treffer på alle de blokkerte serverne vil man med enkelhet kunne ta kontakt med kundestøtten via chat og generelt sett få en god serveranbefaling innen et par minutter. Netflix forbedrer stadig sin VPN-deteksjon, så denne situasjonen kan helt klart forandre på seg, men ExpressVPN later til å være innstilt på å fjerne blokkeringen fra Netflix, noe som vitner om at selskapet vil ta kampen om å holde det amerikanske innholdet tilgjengelig.

Å omgå blokkeringen av YouTube er alltid mye enklere, og det er derfor ingen overraskelse at ExpressVPN gav oss tilgang fra hver og én av de amerikanske serverne.



De gode resultatene fortsatte med BBC iPlayer. Plattformen har langt bedre VPN-beskyttelse enn YouTube, men ExpressVPN lot seg ikke pille på nesen og durte på. Hver eneste server i Storbritannia lot oss lete gjennom og strømme innhold.

ExpressVPN støtter torrents (Bilde: ExpressVPN)

Torrents

ExpressVPN later ikke til å være veldig torrent-vennlig ved første øyekast siden nettsiden deres ved første øyekast ikke engang nevner P2P-nedlasting, men i realiteten betyr denne utelatelsen lite. Vi gravde oss ned i FAQ-delen på siden og fant det vi lette etter.



Tjenesten støtter ikke bare torrents, den gjør også at de mest vanlige irritasjonsmomentene ved bruk av andre tjenester ikke oppstår.



Torrentbrukere blir for eksempel ikke tvunget over på et lite knippe overbelastede servere. Man kan velge mellom absolutt alle de tilgjengelige ExpressVPN-serverne.



Det er ingen grenser på hvor mye datatrafikk man kan dure gjennom serverne heller. Selskapet har ingen begrensninger og hevder at de aldri vil strupe tilkoplingen din.



Er disse lovnadene genuine eller bare markedsføring? Ingen test kan gi en fullstendig garanti, men det finnes en interessant ledetråd på nettsiden.

Hvis man ser på skriften med små typer tilknyttet de fleste VPN-tjenester vil man finne en «fair usage»-klausul som i bunn og grunn sier at man ikke får lov til å bruke tjenesten «for mye». NordVPN forbyr for eksempel «handlinger som kan påvirke brukeropplevelsen til andre brukere», noe som gir dem spillerom til å begrense båndbredden din.



Om man tråler gjennom ExpressVPN sine betingelser og vilkår vil man ikke finne noe lignende. «Akseptabel bruk» blir nevnt, men det handler mer om juridiske problemstillinger (inkludert en advarsel om at man ikke kan laste ned opphavsrettsbeskyttet materiale) snarere enn lumske smutthull som gir hjemmel til å stoppe de som laster ned mye.



Tar man med i regningen resten av funksjonaliteten til tjenesten – ingen loggføring av aktivitet, haugevis av servere, apper/applikasjoner for alt, 30 dagers prøvetid –og ExpressVPN fremstår som en framifrå VPN-tjeneste for nedlasting ved hjelp av torrents.

ExpressVPN har klienter til alle de mest populære plattformene (Bilde: ExpressVPN)

Konfigurasjon av klient

Det å få en VPN-klient satt opp på riktig måte kan enkelte ganger være noe herk, men med ExpressVPNs gjennomførte nettside, som helt tydelig er laget med tanke på å holde irritasjonsmomentene til et fåtall, går det ganske så problemfritt.



Logger man seg inn på kontoen sin må man for eksempel ikke lete etter nedlastingslenker. Nettsiden finner selv ut hva slags enhet man bruker, gir deg en nedlastingsknapp for den klienten og lar en laste ned en kopi ved hjelp av ett klikk.



Hvis man trenger noe til en annen plattform finnes det en knapp for å sette opp tjenesten på alle enhetene man har, hvilket gir en en enorm liste med valgmuligheter, inkludert Windows, iOs, Kindle Fire, Mac, Android, Linux med flere. Trykker man på en av disse får man lenker for nedlasting og instruksjoner.

Selv disse sidene er mer hjelpsomme enn man skulle forvente. Trykker man på en «Android»-lenke hos de fleste andre VPN-tjenester og man blir sannsynligvis bare kastet inn til Google Play-appen. ExpressVPN har en lenke til Play Store, men den gir deg også en QR-kode, en knapp for å sende en e-post til deg selv med installasjonlenken (ideelt hvis man trenger å installere programvaren på en annen enhet) og selv et valg for de med litt kunnskap: en direktelenke til APK-filen.



En annen fiffig detalj er at ExpressVPN ikke tvinger en til å finne og manuelt skrive inn brukernavn og passord. Alt du trenger å gjøre er å kopiere den unike aktiveringskoden som vises på nedlastingssiden og lime den inn i klienten når man blir spurt. Programvaren setter så automatisk opp innlogginsinformasjonen, og man trenger ikke å tenke på brukernavn og passord i det hele tatt.

Et tredje valg er å sette opp en OpenVPN-klient fra en tredjepart. ExpressVPN gjør det dette til en langt enklere prosess ved å tilby *.OVPN-konfigurasjonsfiler med smarte navn («my_expressvpn_argentina_udp.ovpn» fremfor eksempelvis NordVPN sine «ar1.nordvpn.com.udp1194.ovpn»), så vi hadde OpenVPN-GUI-et oppe og gå på bare noen minutter.

Dette er brukergrensesnittet til ExpressVPNs windowsklient (Bilde: ExpressVPN)

Windowsklient

ExpressVPNs Windows-klient har et komfortabelt og gjenkjennelig brukergrensesnitt hvilket gjør at man umiddelbart føler seg hjemme. En stor av/på-knapp lar en aktivere tjenesten når den trengs, et tydelig statusfelt viser hvilken server man til enhver tid bruker, én knapp lar en velge server og en meny øverst til venstre gir rask tilgang til annen funksjonalitet.

Det finnes en rekke måter å velge den beste serveren på. Det finnes for eksempel et smartvalg som velger den nærmeste serveren for deg. Man kan også dobbeltklikke på et land for å finne den beste serveren eller gå gjennom alle serverne innad i et land og velge en manuelt. Et felt lar en finne servere via en søkemotor. Man kan også legge til individuelle servere til en favorittliste. Siste versjon av klienten viser også nylige servere i hovedvinduet, slik at man raskere kan kople til riktig server. Dette er en av de aller mest funksjonsrike servervalgbrukergrensesnittene vi har sett hos en VPN-tjeneste.

Klienten bruker også varslingsfeltet på en smart måte. Høyreklikker man på ikonet i varslingsfeltet får man opp en meny som inkluderer de tre siste serverne man har brukt, og om man trykker på en av disse blir man koplet opp øyeblikkelig, uten å måtte åpne opp klienten overhodet.



Prosessen man må gjennom for å skifte servere har blitt bedre siden vår forrige test. Man trenger ikke lenger å lukke din nåværende tilkopling før man kan velge en ny server, for eksempel – bare dobbeltklikk på en beliggenhet i listen og klienten kopler seg automatisk fra for så å skifte over til den nye serveren.



Som en bonus advarer også klienten om at internettrafikken din ikke blir beskyttet før den får koplet seg på igjen. Det kan være kjekt å få beskjed om, noe vi ikke har sett fra andre VPN-applikasjoner.

ExpressVPN klarte å få akseptable hastigheter fra en rekke servere (Bilde: ExpressVPN)

Listen over beliggenheter lister ikke umiddelbart opp noe informasjon om hastigheten på serverne, hvilket kunne vært til hjelp når man prøver å velge den raskeste beliggenheten. Klienten har en dog en hastighetstest som kan legge dette til for deg, og den gir en langt mer nyttig informasjon enn hos konkurrentene, inkludert latenstider og et estimat på nedlastingshastighet. Den kan bruke en del tid på å kjøre gjennom alle testene – det tar omtrent seks minutter å sjekke hver tilgjengelige server, på vår maskin – og selv om man kan sjekke hastighetene til gruppevis med servere (Europa, det amerikanske kontinent, anbefalte beliggenheter), så kan man ikke tvinge klienten til å sjekke kun de sist brukte og dine favoritter, hvilket er der man antageligvis først og fremst trenger funksjonen.

En kapabel innstillingsdialog lar en velge mellom fire protokollvariasjoner: OpenVPN UDP, OpenVPN TCP, L2TP - IPSec og PPTP (SSTP har blitt fjernet.) Det er godt å ha disse valgene, men vi er ikke så entusiastiske når det gjelder standardinnstillingen «automatisk», der ExpressVPN tydeligvis «automatisk skal velge protokollen som best passer ditt nettverk». Ikke bare er det umulig å skjønne seg på hvordan dette skjer (nettsiden gir oss heller ingen informasjon), men vi kan ikke engang finne ut av det via klienten, siden den ikke oppgir hvilken protokoll som til enhver tid brukes. Dette virker for oss som dårlig design, men det finnes en enkel løsning: velg en spesifikk protokoll (OpenVPN UDP, antageligvis) og klienten vil bruke det, hver gang.



En annen funksjonalitet er «Kill Switch», som blokkerer all internettrafikk skulle VPN-tilkoplingen falle ut, hvilket reduserer sannsynligheten for en datalekkasje. Man trenger ikke å konfigurere denne funksjonen, den slås automatisk på når klienten installeres og beskytter dermed dine interesser fra første stund.

Hvis du vet hva du driver med finnes det en hel del mer avanserte og interessante valg man kan gjøre med ExpressVPNs støtte for «split tunneling». Slår man denne funksjonaliteten på vil man kunne tvinge enkelte applikasjoner til å bruke VPN-tjenesten, mens andre vil bruke den vanlige internettforbindelsen. Dog, det kan være litt vrient å sette dette opp riktig, men gir en gjerne noen viktige fordeler. Hvis en applikasjon ikke vil fungere sammen når VPN-tilkoplingen er oppe og går (la oss si en e-post-klient), så kan man tvinge denne til å bruke din vanlige internettilkopling istedenfor. Og hvis man bruker VPN-tilkoplingen til bare et par applikasjoner – la oss si en nettleser og en torrentklient – så kan man tvinge alt annet ut av tunnelen, og dermed øke ytelsen.

ExpressVPNs androidklient er veldesignet og enkel å bruk (Bilde: ExpressVPN)

Android-appen

Hvis du er en ny bruker av ExpressVPN kan vi fortelle deg at det å installere Android-appen fungerer omtrent på samme måte som med en hvilken som helst annen app. Gå til Play Store, finn appen, merk deg de imponerende tallene (over 5 millioner brukere og en skår på 4,1), installér den som vanlig og kjed deg gjennom registreringsprosessen.



Hvis du allerede har satt opp en ExpressVPN-konto finnes det en enklere måte å gjøre ting på. Vi gikk til vår personlige fane på ExpressVPN-nettsiden på vårt Windows-system, valgte Konfigurer > Android, skannet QR-koden og lot telefonen automatisk laste ned og installere appen (telefonen må kunne tillate installasjoner fra kilder utenfor Play Store for at dette skal fungere.)

Vi måtte fortsatt gjøre et par valg under installasjonen, for eksempel bestemme oss for om vi ville tillate at appen sender anonyme analysedata til ExpressVPN, men ellers gikk installasjonen unna i en fei. Det som sparer aller mest tid er at man ikke må tenke på å grave fram rare brukernavn og kryptiske passord fordi appen laster inn dette av seg selv under installasjonen, hvilket betyr at du kun én gang trenger å se en innloggingsskjerm (selv om man selvsagt kan velge å logge seg ut, om man er opptatt av ekstra sikkerhet.)

Appen tar seg godt ut og fungerer på mange måter som Windows-versjonen. Et framifrå system for å velge beliggenhet gjør det raskt og enkelt å finne og kople seg til spesifikke servere, man kan kople seg til og kople seg fra med ett klikk og det enkle brukergrensesnittet lar en sjekke hvor man til enhver tid er koplet seg på og hva statusen til VPN-tilkoplingen er.

Androidappen har ikke all den mest avanserte funksjonaliteten Windows-versjonen har. Det er ingen hastighetstest, for eksempel, hvilket betyr at man kun vil se navnene på ExpressVPN-beliggenhetene, og ingen indikasjon på hvor raske, trege eller overbefolkede serverne er.

(Image credit: ExpressVPN)

Innstillingene er også relativt begrensede. Protokollvalgene man har er enten OpenVPN TCP eller UDP, for eksempel. Det er ingen integrert «kill switch» (selv om det kan være muligheter for å sette opp Android sin egen variant), og ingen kontroll over DNS.



(Red.anm: Per mai 2019 har ExpressVPN en integrert «kill switch» i både Android og iOS-appene.)

Det har kommet til noen velkomne innslag siden sist vi testet ExpressVPN. Den nye støtten for «split tunneling» gjør for eksempel at man definere hvilke apper som skal bruke eller ikke bruke VPN-tilkoplingen, akkurat som når man bruker Windows-klienten. Hvis man kun er interessert i Netflix kan man konfigurere ExpressVPN til å kjøre Netflix-trafikk gjennom tunnelen, mens alt annet går gjennom den vanlige tilkoplingen og dermed potensielt vil yte bedre.



Appens har en ny funksjon som gjør at man får en konfigurerbar verktøyslinje i tilkoplingsvinduet som kan holde opptil fem ikoner for dine favorittapper og snarveier. Dette er ikke på langt nær like interessant som «split tunneling», men det gjør at man kan starte apper man ofte bruker med et enkelt trykk rett etter man har koplet til.

Den trenger en integrert «kill switch», men ellers har ExpressVPNs Android-variant et bra design og er enkel å bruke. Man kan tilmed installere appen og prøve tjenesten gratis i syv dager, et tilbud man ikke får om man registrerer seg på hjemmesiden. Hvis man i det hele tatt er interessert i Android VPN-apper må ExpressVPN vurderes meget sterkt.

ExpressVPNs iOS-klient ligner ganske mye på Android-varianten (Bilde: ExpressVPN)

iOS-appen

Om man skal installere ExpressVPNs iOS-app må man bruke litt flere trykk enn ved installasjon av Android-varianten, mest fordi Apple har en del ekstra sikkerhetsrutiner. Man må bruke litt lenger tid på å autorisere at appen kan gjøre alle tingene den trenger å gjøre, og det er ingen direktelenke som sparer tid, slik som hos Android.

Konfigureringsprosessen tar likevel bare et par minutter, og når den er ferdig åpnes appen med samme rene og lettfattelige brukergrensesnitt som man får på andre plattformer.

Av en eller annen grunn valgte appen Los Angeles som såkalt «smart location». Ikke så smart når man befinner seg i Storbritannia. Men hvis man er fornøyd med ExpressVPNs automatiserte valg er det bare å trykke på tilkoplingsknappen for å aktivere VPN-tilkopingen og eventuelt trykke på den igjen om man vil slå den av.

Slik ser ExpressVPN når det kjører på en iPad (Bilde: ExpressVPN)

Den veldesignede beliggenhetsvelgeren gir en flere måter å finne spesifikke byer eller land på, samtidig som den vedlikeholder en liste over dine siste tilkoplinger og lar en legge til de mest brukte beliggenhetene til ens favoritter.



Som ved bruk av Android-appen lar iOS-varianten deg skifte servere uten å manuelt avslutte den inneværende tilkoplingen først. Dette sparer du bare ett steg på, men om man skifter servere ofte kan det være temmelig nyttig.

(Image credit: ExpressVPN)

Appen har bare to betydningsfulle innstillinger, men det er ikke egentlig kritikk: de er hakket mer interessante enn vi forventet.



Valget av protokoll inkluderer ikke bare OpenVPN UDP, TCP og IPSec, for eksempel – man har også tilgang til IKEv2, hvilket ikke er tilgjengelig på verken Windows eller Android.



Og selv om appen ikke har en «kill switch» så inkluderer den likevel en omkoplingsfunksjon, hvilket vil prøve å gjenopprette tunnelen hvis tilkoplingen faller ut.



Vi har sett andre VPN-apper med mer funksjonalitet, men sett under ett er ExpressVPNs iOS-variant tiltalende, enkel å bruke og leverer funksjonaliteten de fleste brukere trenger. Og hvis det er slik at du liker å prøve før du kjøper kan man, som allerede nevnt, prøve tjenesten gratis i syv dager med appen.

ExpressVPN tilbyr tilmed en nettleserutvidelse for Chrome (Bilde: ExpressVPN)

Nettleserutvidelser

ExpressVPN-klientene er generelt veldig forseggjorte og enkle å bruke, men de er ikke den eneste måten man kan bruke VPN-tjenesten. Selskapet tilbyr også Chrome og Firefox-utvidelser som lar en kontrollere klienten og tjenesten direkte fra nettleseren.



Der ExpressVPN skiller seg fra omtrent alle andre VPN-tilbydere er at utvidelsen ikke er simple proxy-løsninger. De er nettleserbaserte grensesnitt for Windows, Mac eller Linux-klientene: de fungerer ikke om ikke klienten(e) er installert(e). Det er selvsagt upraktisk, men med på kjøpet får man en del store fordeler.

Hvis man kjører ExpressVPNs nettleserutvidelse kan man for eksempel kommunisere med klientapplikasjonen og vise status. Den forhåndsvalgte serveren vil være satt til det samme som på klienten. Er klienten tilkoplet vil utvidelsen reflektere det.



Man kan kontrollere klienten fra nettleseren også. Hvis man vil fjerne blokkeringen fra én enkelt nettside kan man velge en VPN-lokasjon fra der man befinner seg (i nettleseren), kople til, gjøre hva man trenger på nettsiden, for så å kople seg av ExpressVPN når man er ferdig. Det er raskt og praktisk og man trenger ikke å skifte frem og tilbake mellom nettleseren og ExpressVPN-klienten.

Dette fungerer bra på et basalt nivå. Brukergrensesnittet i nettleserutvidelsen ser ganske likt ut som den vanlige klientens og appens, med et lignende system for å se gjennom og velge servere.



Det er også en del begrensninger. Den mest irriterende er at utvidelsen ikke støtter klientens favoritter, hvilket potensielt kan være passe irriterende når man har bygget seg opp en fjong hjemmesnekret liste. En del av de mer avanserte verktøyene (de generelle innstillingene og hastighetstesten) er også kun tilgjengelige via klienten, men det er lite sannsynlig at det kommer til å være videre problematisk.

Det finnes også en hel del positivt å trekke frem også, særlig når det gjelder Chrome-utvidelsen, hvilket inneholder genuint brukbar funksjonalitet. En seksjon for personvern og sikkerhet gir en eksempelvis tilgang til innstillinger som forhindrer at geografisk sporing basert på HTML5 får tilgang på din faktiske lokasjon når man er koplet til VPN-tunnelen, samtidig som den kan blokkere WebRTC-lekkasjer via selve nettleseren samt tvinge bruk av HTTPS-varianter av nettsider når de er tilgjengelige.



Ikke alle vil være interesserte i nettleserutvidelsene, og mangelen på favorittlister over servere vil være irriterende for noen. Likevel er utvidelsene i all hovedsak noe som trekker opp helhetsinntrykket, og det er sannsynlig at flere forbedringer er på vei.

Kundestøtte via chat gjør det enkelt å løse ethvert problem man har med ExpressVPN (Bilde: ExpressVPN)

Kundestøtte

I likhet med mange andre nettverksteknologier kan VPN-tunneler ofte unnlate å fungere som de skal, og å finne ut nøyaktig hva som skjer kan være skikkelig vanskelig. Nettopp derfor kan selv den mest erfarne bruker ha god nytte av god kundestøtte.



ExpressVPNs støtteside begynner bra med en god bunke guider over ting som kan ha gått galt. Om man er ute etter å diagnostisere trege hastigheter eller tilkoplinger som ikke klarer å holde seg tilkoplet, forstå feilmeldinger, forandre passord eller kansellere kontoen – her kan man finne mye nyttig informasjon.

De fleste artiklene er velskrevet og leverer på alle områdene de burde. De regner ikke med teknisk kompetanse, men geleider en istedenfor sakte men sikkert gjennom flere mulige løsninger på de aller fleste problemer, og vil prøve å sende deg videre til andre relevante artikler hvor det vil finnes relevante detaljer. (For eksempel, der andre VPN-tjenester kanskje ville ha nøyet seg med en enkelt linje tekst som sa «prøv en annen server» om man skulle prøve å forbedre hastigheten, gir ExpressVPN en lenke til en detaljert artikkel som forklarer nøyaktig hvordan man skal finne den beste serveren til ens eget bruk.)



Konfigurasjonsartiklene er om mulig enda mer imponerende. Man får for eksempel ikke bare én generisk installasjonsgjennomgang per plattform. Det er intet mindre enn ni Windows-leksjoner som dekker installasjonen av ExpressVPNs egne apper og manuelle konfigurasjoner ved bruk av diverse Windows-versjoner. Man får åtte leksjoner for Mac, fem for iOs, fire for Android og selv Linux har separate konfigurasjonsguider for Ubuntu, Raspberry Pi, Terminal (via OpenVPN) og mer.

En nøyaktig søkemotor leter gjennom mer enn 250 av disse artiklene for å finne akkurat det du trenger.



Og hvis nettsiden ikke kan hjelpe deg er ExpressVPNs kundestøtte tilgjengelig 24 timer i døgnet via e-post og chat.

ExpressVPN anbefaler chat for raskest resultater, men vi sendte en test-e-post for å sjekke responstiden. Selv om selskapet advarer at det kan ta opptil 24 timer å få et svar fikk vi et vennlig, detaljert og hjelpsomt svar innen det hadde gått en time. Det er mye raskere enn vi forventet, og svaret inneholdt alt vi trengte for å diagnostisere og løse våre problemer.

Chatfunksjonen fungerte også veldig bra. Vi testet tjenesten flere ganger og det var alltid representanter ledige, og stort sett fikk vi et ordentlig svar innen to-tre minutter (en faktisk melding som omhandlet vårt problem, ikke en ubrukelig automatisert 'Hei, jeg er Pål og er her for å hjelpe deg'-beskjed.)



Kvaliteten på kundestøtten var helt klart over gjennomsnittet også. Representanten brukte gjerne 30 minutter på å tålmodig gå gjennom velvalgte diagnostiseringssteg. Det er likegyldig om man er en nybegynner på nettverk eller en ekspert, sjansen er stor for at ExpressVPNs kundestøtte vil kunne løse ethvert problem på noen skarve minutter.

TechRadars endelige konklusjon

ExpressVPN får en skår på 5 av 5! En topp VPN-tjeneste som overgikk våre forventninger når det gjelder alt fra plattformstøtte og personvern til enkelhet i bruk, blokkeringsfjerning og framifrå kundestøtte. Mangelen på en integrert «kill switch» på mobilappene kan være et problem for noen, men utover det er dette en vellaget, kraftig og profesjonell tjeneste.

