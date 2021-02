De beste gratis torrent-klientene

En god gratis torrent-klient kan virkelig utgjøre en forskjell – ved å gi deg raske nedlastinger som dessuten er tryggere. Den tiden da torrents bare handlet om piratkopiering er over, og hvis du ønsker å utnytte de høye nedlastingshastighetene torrents tilbyr, må du få tak i den rette programvaren.

Torrents egner seg perfekt når du skal ha tak i store filer. Dette kan for eksempel være videofiler eller programvare. Hvis du laster ned dette på den tradisjonelle måten – rett fra serveren – vil du ofte oppdage at dette tar veldig lang tid. Særlig hvis mange andre også prøver å laste ned denne filen samtidig.

Med torrents kan du laste ned ulike deler av den filen du er ute etter fra forskjellige personer som allerede har filen. Da trenger du en god gratisklient som kan gjøre dette arbeidet for deg. Den laster ned forskjellige deler fra ulike kilder, og setter den sammen igjen etterpå. Din eneste oppgave er egentlig bare å finne den rette torrent-klienten til oppgaven.

Vi har satt opp denne oversikten så du enkelt kan finne den beste gratis torrent-klienten til nettopp dine behov. Da kan du også styre unna de programmene som rett og slett ikke holder mål. Det er helt sikkert en klient på denne listen som passer dine behov. Enten du bare trenger et enkelt program som fikser oppgaven uten problemer, eller om du trenger en mer avansert løsning som kan utvides med diverse tillegg.

Er torrents lovlige? Torrents har et dårlig rykte på grunn av priatkopiering, men de er ikke ulovlige i seg selv. Det finnes mange lovlige måter å bruke dem på. Det gjelder blant annet nedlasting av kildeprogramvare eller filer som er offentlig tilgjengelige. Lovligheten bestemmes altså av innholdet du laster ned. Hvis den som har rettighetene til filen har gitt tillatelse til at den kan deles på denne måten, er det ingen grunn til bekymring. Men du må ikke benytte torrents til nedlasting av innhold du ellers må betale for.

Her kan du laste ned den beste VPN-tjenesten til torrents i 2021

En VPN-tjeneste er den eneste sikre og anonyme måten å laste ned filer på når du laster ned ved hjelp av torrents. Et VPN krypterer all internettrafikken din ved å kjøre den gjennom en sikker forbindelse på en VPN-server. På denne måten kan ingen se hva du leser eller laster ned fra nettet – ikke en gang internettleverandøren eller VPN-tjenesten. Det gjør det også mulig å fjerne blokkeringen av tjenester som Pirate Bay, eller du kan få tilgang til Netflix i andre land. Den beste VPN-tjenesten er ifølge våre tester ExpressVPN, som koster ca. 6,67 dollar i måneden. Du kan prøve ut tjenesten gratis i 30 dager med en pengene tilbake-garanti. Dermed er det risikofritt å prøve den ut. Få tre måneder gratis med et årsabonnemment

Se tilbud

qBittorrent har ikke overveldende mange funksjoner, men det er heller ikke for begrenset. En velbalansert og treffsikker gratis torrent-klient. (Image credit: The qBittorrent Project)

1. qBittorrent En god blanding av funksjoner, hastighet og brukervennlighet – den beste torrent-klienten Ingen reklame Gode ekstraverktøy Færre utvidelsesmuligheter enn andre klienter

Noen torrent-klienter er fullstappet med funksjoner. Andre gjør det så enkelt som mulig.

qBittorrent legger seg midt mellom funksjoner og brukervennlighet. De satser på å imøtekomme brukernes behov på en måte som belaster prosessoren og arbeidsminnet minst mulig.

Appen har en integrert søkemotor for torrents, medieavspiller, kryptering, prioritering av torrents og enkeltfiler i torrents og gir deng muligheten til selv å opprette torrents. Dette er den klienten basert på åpen kildekode som minner mest om uTorrent.

Hvis du er ute etter en torrent-klient som er kompatibel med flere plattformer og som dessuten dekker alt det grunnleggende uten å bli for komplisert, er qBittorrent perfekt for deg.

Les vår test av qBittorrent

Last ned qBittorrent

Vuze har eksistert lenge, og utmerker seg ved å ikke bruke for mye fagspråk. (Bilde: Azureus Software Inc) (Image credit: Azureus Software Inc)

2. Vuze En torrent-klient med massevis av funksjoner – for deg som synes det er greit med reklame Intuitivt og veldisegnet brukergrensesnitt Kan utvides via plugins Inneholder reklame

Vuze (tidligere kjent som Azureus) hevder å ha verdens kraftigste BitTorrent-klient. Og etter vår mening er den kraftig nok til å være blant de beste.

Vuze finnes i to versjoner: den nedstrippede Vuze Leap samt Vuze Plus, som er proppet full av funksjoner. Begge kan laste ned torrents, spille av mediefiler og støtter magnetlenker, men med Vuze Plus får du også integrert antivirus og muligheten til å se en forhåndsvisning av mediefilene man laster ned.

Brukergrensesnittet er etter vår mening den beste grunnen til å velge Vuze. Det skjærer gjennom det ellers ganske krevende fagspråket, og dermed er det lettere for brukerne å forstå selv de mer kompliserte funksjonene.

Med Vuze kan man også tildele opp- og nedlastinger ulike hastigheter. Man kan filtrere etter IP-adresser, og det er massevis av funksjoner man ellers forventer å finne i en god torrent-klient. Dermed er Vuze absolutt noe å overveie.

Les vår test av Vuze

Last ned Vuze

Deluges beste egenskap er fleksibiliteten. Den kan enkelt tilpasses dine behov. (Image credit: Deluge)

3. Deluge En klient som kan bli akkurat så enkel eller komplisert som du behøver Støttes på tvers av plattformene Kan utvides via plugins Brukergrensesnittet er litt for enkelt

Deluge har eksistert i evigheter. Klienten kan tilpasses slik at den blir akkurat så enkel eller komplisert som du har behov for. Her kan du nemlig utvide funksjonssettet med plugins, og dermed lage din egen, brukertilpassede versjon av Deluge.

Har du lyst på en klient som ligner på uTorrent, men uten all den uønskede programvaren? Null stress. Vil du hente inn nedlastinger i alfabetisk rekkefølge og flytte lagrede filer til bestemte mapper avhengig av hvilken filtype de har? Vil du justere hastigheten etter nettforholdene, lage flotte grafer, legge alt i skjemaer, integrere Deluge med Chrome eller Firefox eller omdøpe flere filer samtidig? Null stress.

Les vår test av Deluge

Last ned Deluge

uTorrent eies av BitTorrent, og er en svært enkel torrent-klient. Men se opp for all reklamen. (Image credit: BitTorrent)

4. uTorrent En utrolig enkel klient som er skapt av selveste BitTorrent Skjematisk nedlasting Veldig liten Indeholder reklame

uTorrent, også kjent som µTorrent, har eksistert siden 2005. Dette er den mest brukte gratis torrent-klienten utenfor Kina. Den har fått mye kritikk for å være reklamefinasiert, og særlig den nyeste versjonen er utskjelt for å inneholde for mye reklame og ekstra programvare. Pass på under installering, slik at du fjerner kryssene ved felter som ellers vil installere ekstra programmer på din enhet.

Bortsett fra dette er uTorrent svært anvendelig og effektiv. Den legger ikke beslag på for mange systemressurser: hele klienten tar mindre plass enn et digitalt foto. Selv om dette ikke er den offisielle BitTorrent-klienten, er det uansett BitTorrent som har stått for driften av uTorrent det seneste tiåret.

Det må nevnes at uTorrent har hatt problemer med sikkerheten. Ved det seneste tilfellet kunne hackere potensielt få adgang til å kontrollere nøkkelfunksjoner i klienten og spionere på brukernes nedlastinger. BitTorrent sendte i ettertid ut en oppdatering for å eliminere denne sårbarheten.

Les vår test av uTorrent

Last ned uTorrent

Den offisielle BitTorrent-appen minner mye om uTorrent på de fleste områder – også reklamen. (Image credit: BitTorrent)

5. BitTorrent BitTorrents egen klient har web-basert seeding, slik at du kan laste ned fra HTTP- eller FTP-servere Planlegging av nedlastinger Svært liten Inneholder reklame

Du lurer kanskje på hvorfor BitTorrent har laget en egen klient når de samtidig driver uTorrent – særlig fordi BitTorrent er uTorrent, bare under et nytt merke?

Men selv om klientene er nærmest identiske, er det likevel noen viktige forskjeller: BitTorrent gjør det mulig å bruke web-seeding, der man kan laste ned torrent-filer direkte fra HTTP- eller FTP-servere i stedet for hos andre torrent-brukere. Samtidig er det mulig å skrive kommentarer til torrents.

Det finnes massevis av såkalte private trackere – lukkede torrent-fora – og mange av dem er ikke begeistret for uTorrent, og foretrekker heller BitTorrent.

Les vår test av BitTorrent

Last ned BitTorrent

Nedenfor ser du en video som forklarer hvordan VPN-tjenester fungerer.