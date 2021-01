De beste gratisprogrammene for nedlasting fra YouTube 2021

Gratisprogrammer for nedlasting fra YouTube gjør det enkelt å lagre YouTube-videoer i et format du selv foretrekker. Her har vi samlet alle de beste på ett sted. Og ettersom det ofte skjer forandringer innenfor dette segmentet av programvare, vil vi jevnlig oppdatere denne saken.

Det beste gratisprogrammene for nedlasting fra YouTube er for øyeblikket 4K Video Downloader. Dette gratisprogrammet sende mange kommersielle løsninger i skammekroken. Her er det ingen annonser, du kan lagre i hvilket format du ønsker, og det settes ikke vannmerker på ne nedlastede filene. Her kan du også hente ut lydsporet fra en video, eller laste ned en hel spilleliste.

Men hvis du ikke trenger en slik kraftpakke, finnes det mange strømlinjeformede nedlastingsprogrammer å få tak i. Der kan du enkelt kopiere inn URLen til videoen du vil ha tak i, og deretter gjør programmet resten av arbeidet for deg.

Hvis du er spesielt interessert i å laste ned musikk fra YouTube, vil du kanskje få enda mer ut av vår oversikt over den beste gratis programvaren for YouTube til MP3. Vi har også tatt en gjennomgang av de beste gratis videokonverteringsverktøyene for deg som vil se videoene lokalt på en annen enhet. Vi har også tatt for oss de beste gratisprogrammene for videoredigering, der du kan klippe og beskjære dine nedlastede filmer. Trenger du mer detaljerte instrukser, kan du ta en titt på får innføring i hvordan du laster ned YouTube-videoer gratis.

Nettbaserte vs skrivebordsbaserte nedlastere

Det finnes mange nettsteder du kan besøke for å laste ned YouTube-videoer, men vi vil ikke anbefale dem, ettersom de har så mange ulemper sammenlignet med skrivebordsprogrammer. Først og fremst er de langsommere på grunn av begrensningene i serveren og i din datalinje. Mange slike nettsteder har annonser av utrygg karakter, eller viser miniatyrbilder av nylig nedlastede videoer, noe som kan være uheldig.

Nettbaserte konverteringsløsninger gir deg få eller ingen valg når det gjelder filformat eller kvalitet. Du kan bare laste ned én video om gangen, og du kan bare glemme å lagre hele spillelister. Det samme gjelder videoer i 3D- eller 360-format, og svært få kan håndtere 4K.

Er det lovlig å laste ned fra YouTube?

Før du benytter deg av et gratisprogram for nedlasting fra YouTube, må du huske på at det å bruke tredjepartsprogrammer til å laste ned innhold strider mot YouTubes brukerbetingelser. Det innebærer at du bare har lov til å strømme innhold fra deres servere. Nedlasting av videoer strider dessuten mot opphavsretten – hvis du ikke eier innholdet selv, har tillatelse fra opphaveren eller det er fritt tilgjengelig materiale.

Det beste gratisprogrammet for nedlasting fra YouTube:

1. 4K Video Downloader Raskt, gratis og fleksibelt – det mest allsidige nedlastingsprogrammet for YouTube Operativsystem: Windows, macOS, Linux Visit site Flott utvalg av formater Laster ned spillelister Støtter 3D og 360-graders videoer Ingen medfølgende ekstra programvare

4K Video Downloader er det beste verktøyet for rask og problemfri nedlasting fra YouTube. Det er brukervennlig, kan brukertilpasses i stor grad, har ingen annonser og rommer ikke noen ekstra, medfølgende programvare.

For å hente ned en video (eller en hel spilleliste, såfremt den ikke omfatter flere enn 24 videoer), kopierer du dens URL fra nettleseren, klikker «Paste URL» og velger målformat, kvalitet og plassering.

Utvalget av formater er flott, både innenfor video og lyd, og inkluderer MP4 og MP3. Du kan laste ned undertekster for hver enkelt video, og det er dessuten støtte for 3D og 360-graders videoer.

Fordyper du deg i innstillingene, kan du manipulere valg som flerstrømmede nedlastinger (en økning av antall strømmer vil gi deg raskere nedlastinger, men øker risikoen for at YouTube vil blokkere IP-adressen din) og sette opp en proxy-forbindelse.

Kjøper du en brukerkode, kan du laste ned lengre spillelister og spillelister med undertekster. Du betaler $ 10 for en livslang brukerlisens for tre PCer. Det er billig, men gratisversjonen har alt annet du kan ønske deg.

Les hele vår anmeldelse av 4K Video Downloader

2. WinX YouTube Downloader Tydelig, kraftfull og veldesignet – en god utfordrer Operativsystem: Windows, macOS Visit site Støtter flere enn 30 videonettsteder Kan laste ned 4K-video Håndterer flere videoer samtidig Støtter ikke 360-graders video

På en veldig god andreplass finner vi WinX YouTube Downloader, som kan laste ned innhold fra alle de populære videonettstedene, som for eksempel Facebook, Vimeo og DailyMotion. Det er svært brukervennlig – du limer bare inn en URL, velger målformat og kvalitet, og videoen vil legges til i nedlastingsoversikten din.

Når du har lagt til alle videoene du ønsker å laste ned, klikker du bare «Download»-knappen, og de vil hentes ned umiddelbart, og lagres på et sted du selv har valgt.

WinX YouTube Downloader kan laste ned 4K-video når den muligheten finnes, og havner bare bak 4K Video Downloader fordi den ikke kan laste ned 3D- og 360-graders video. Hvis dette ikke er noe problem for deg, anbefaler vi dette gratisprogrammet for nedlasting fra YouTube på det sterkeste.

Les hele vår anmeldelse av WinX YouTube Downloader

3. Any Video Converter Free Last ned og konverter videoer – legg på spesialeffekter Operativsystem: Windows, macOS Visit site Glimrende formatstøtte Innebygget videoredigeringsverktøy Ingen gruppenedlastinger Leveres sammen med ekstra programvare

Any Video Converter Free er i utgangspunktet et av de beste gratisverktøyene for nedlasting fra YouTube. Den eneste ulempen er at denne gratisversjonen begrenser deg til å bare laste ned én video om gangen. Men hvis du er ute etter en gratisløsning, er dette uansett noe som kan falle deg i smak.

Her kan du velge mellom en lang rekke filformater, og du får dessuten med et innebygget redigeringsverktøy for video. Med det kan du beskjære en video du har lastet ned, legge til effekter som fargejustering og legge til tekst.

Hele prosessen er raskt unnagjort. Grensesnittet til Any Video Converter's er kanskje ikke etter alles smak, men det blir flisespikking. Dette er et fantastisk gratisverktøy for nedlasting av innhold YouTube. Pass deg for de medfølgende programmene ByteFence og Yahoo når du installer, og du er klar til å sette i gang.

Les hele vår anmeldelse av Any Video Converter Free

4. Free YouTube Download Last ned videoer uten å klikke på en eneste knapp Operativsystem: Windows, macOS Visit site Mulighet for automatisk nedlasting Gruppenedlasting Kan slå av PCen når oppgaven er avsluttet Tidsbegrensning på tre minutter

Du får ingen premie for å gjette hva Free YouTube Download gjør. Dette er et svært enkelt og konsentrert gratisverktøy for nedlasting fra YouTube som har skrelt vekk alt av distraksjonsmomenter for å få jobben gjort. Lim inn URLen fra YouTube, og du får lastet ned videoen med et par klikk. Eller ingen klikk, hvis du slår på funksjonen for automatisk nedlasting.

Du kan laste ned flere videoer samtidig om du ønsker, og du kan konvertere til flere filformater i farten. Hvilke formater du kan velge, avhenger av den opprinnelige videokvaliteten, men i de fleste tilfeller vil du uansett kunne få AVI, MP4, iPhone/iPod og MKV. Det er også mulig å konvertere til rene lydfiler i MP3 hvis du ikke trenger bildematerialet.

Det er imidlertid én ulempe, og den er stor. Du kan bare bruke Free YouTube Download for å hente ned klipp som er kortere enn tre minutter. Da går man jo glipp av de fleste musikkvideoer, for eksempel, og det er synd og skam.

Les hele vår anmeldelse av Free YouTube Download

5. aTube Catcher Last ned, konverter og slå sammen videoer mens de spilles av. Operativsystem: Windows Visit site Gruppenedlasting Konverterer til populære filformater Automatisk filkonvertering Annonsevare i installeringsprogrammet

Selv om navnet antyder at dette bare er et nedlastingsverktøy for YouTube, kan faktisk aTube Catcher laste ned videoer fra de fleste nettsteder som har basert seg på denne typen innhold.

Men først en liten advarsel: lumsk annonsevare følger med i installeringen. Når du tilbys det første programmet, passer du på å klikke «Cancel», og til det andre klikker du «Decline». Deretter kan du nyte aTube Catcher gratis, uten ubehagelige overraskelser.

Nedlastede videoer kan konverteres automatisk til en rekke formater, slik at du kan skreddersy dem for ditt eget bruk, eller til den enheten du vil se dem på. Hvis du er ute etter å laste ned et stort antall videoer, kan du laste ned alle samtidig ved å «makse ut» båndbredden, noe du ikke kan i alle de konkurrerende programmene på listen.

Dette gratis verktøyet for nedlasting fra YouTube gir deg også en del ekstrafunksjoner, som å ta opp en hver video du spille av på skjermen, sammenslåing av videoer og brenning av disker.

Les hele vår anmeldelse av aTube Catcher