Beste gratis musikkprogram 2022

De beste gratis musikkprogrammene, eller DAW (Digital Audio Workstation), lar musikerne skrive og spille inn låter uten endeløse abonnement eller livstidslisenser.

Adobe Audition (Åpnes i ny fane) (og de beste Adobe Audition-alternativene (Åpnes i ny fane)) blir ofte utsett til de beste lydprogrammene (Åpnes i ny fane) siden de tilbyr profesjonelle produksjonsverktøy og gir studiokvalitet.

Men samtidig som de er fullstappet med funksjoner for lyddesign, kan de komme med en heftig prislapp. Den gjengse brukeren trenger ikke hele Adobe Creative Cloud (Åpnes i ny fane)-pakka, mens engangslisenser kan være ganske dyre.

Men hvis du vil ta ytterligere steg innen musikkproduksjon, trenger du ikke å betale får å få tilgang til den beste programvaren for musikk.

Hvis du er utstyrt med den beste PCen for musikkproduksjon (Åpnes i ny fane), digitale workstations eller laptoper for musikkproduksjon (Åpnes i ny fane), gjør gratis lydprogrammer avanserte lydverktøy tilgjengelige for alle.

Uansett om du jobber med den første singelen din eller kanskje produserer ditt første album, stort eller lite budsjett, har vi testet de beste gratis musikkprogrammene for nybegynnere, viderekomne og virtuosene.

Gratis musikkprogram - hvilke er best?

(Åpnes i ny fane) Adobe Audition er vårt valg som det absolutt beste programmet for lyd og musikk. Som det meste fra Adobe er det ikke gratis, du må enten kjøpe det eller abonnere på Adobe creative Cloud. Men dette programmet inneholder mengder av verktøy og effekter av industristandard for den siste proffe finpussen.

Det beste musikkprogrammet sett alt under ett. (Image credit: Tracktion)

1. Waveform Free Det beste gratis musikkprogrammet Spesifikasjoner OS: Windows, macOs, Ubuntu Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Komplett DAW + Ubegrenset audio og MIDI + Oppdateres fortløpende Grunner til ikke å kjøpe - Gammel versjon av et tidligere kjøpeprogram

Waveform Free er det beste gratis musikkprogrammet, delvis siden det egentlig er en eldre versjon av Tracktions premium-DAW. Men det mangler ikke noe.

Policyen virker å være at programmer som er to versjoner eldre enn nåværende er gratis. Du får kanskje ikke med deg de nyeste funksjonene, men du får en oppdatering hver gang de oppdaterer flaggskipet. Det gjør de nesten årlig.

I programmet kan du justere størrelsen på modulene, så du kan tilpasse grensesnittet til din måte å jobbe på. Panelet lengst ned viser hva du til enhver tid arbeider med.

Waveform Free inneholder ubegrensede audio- og MIDIspor, avhengig av hva slags hardware du har. Du kan også bruke pluginformat som VST og Audio Units.

Da vi skulle teste programmet ble vi bedt om å skape en konto før nedlasting. Etter installasjonen mente programmet at vi skulle kjøre i demo-mode. Ingen problem hvis dette skjer - det er bare å klikke "unlock" og skrive inn kontoinformasjonen igjen, så får du tilgang til alle funksjoner du kunne ønske deg.

GarageBand er det beste gratis musikkprogrammet for Mac. (Image credit: GarageBand)

2. GarageBand Beste gratis musikkprogram for Mac Spesifikasjoner OS: macOS, iOS Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Enkelt å bruke + Flere sjangre + Kraftfullt Grunner til ikke å kjøpe - Savner noen nøkkelfunksjoner - Kun for Apple

Apples GarageBand er helt klart det beste DAW for Mac-brukere. Så kraftfullt at det hadde fått førsteplassen hvis det hadde vært tilgjengelig utenfor Apples plattformer.

GarageBand har kommet et godt stykke siden vi først så det i 2004. Selv om det fortsatt mangler noen nøkkelfunksjoner som MIDI-eksport og mulighet for å kunne styre ekstern hardware via MIDI, tilbyr programmet mer enn nok for å få deg igang.

Apple har gjort en god jobb for å lage en innkjørsport til gratis musikkproduksjon, der veien til Apples profesjonelle musikkprogram Logic er utstaket. GarageBands grensesnitt er så pass likt Logics at overgangen blir smidig den dagen du går pro.

Noe av det som programmene deler er Drummer, en trommemaskin som er veldig enkel å bruke. Den inkluderer forskjellige grooves, musikkstiler, ulike trommesett, enkle kontroller og utallige beats. Du har også tilgang til innhold fra Apples rikholdige bibliotek Apple Loops.

Selv om det er begrenset til 255 kanaler per sang, er GarageBand meget kraftfull og lett å bruke. Dette gjør den til det beste programmet for Mac. Og det blir bare bedre og bedre for hver oppdatering.

Beste gratis DAW for gitarister (Image credit: IK Multimedia)

3. AmpliTube Custom Shop Best for gitarister Spesifikasjoner OS: Windows, Mac Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Fullt fungerende gitarrigg + Flere modeller + Flere effekter Grunner til ikke å kjøpe - Fokus på gitar

AmpliTube Custom Shop, en nedskalert versjon av premiumprogrammet AmpliTube, er det beste gratisprogrammet for deg som bender strenger. Det er jo tross alt en komplett, fullt fungerende app for modellering av amper og kabinett.

Gratisversjonen inneholder 24 modeller, inkludert digital tuner, ni effektbokser, fire amper, fire kabinett, tre mikrofoner og ti rackeffekter - mer enn nok for å holde enhver gitarist i godt humør når hen spiller inn direkte i laptopen.

Utvikleren IK Multimedia har fått tilgang til modelleringer fra giganter som Fender, Ampeg, Orange, Mesa Boogie og mange fler.

Da vi prøvespilte kunne vi konstatere at AmpliTube leverer autentisk lyd, med et imponerende nivå av tilpasning, til og med valg av mikrofon og mikplassering.

Hvis du går opp et hakk til Custom Shop får du tilgang til fler amper, kabinetter og effektbokser. Men nå er det ikke gratis lenger, selv om du har en demoperiode. Men hvis du helt enkelt vil skape musikk trenger du ikke gå all in her.

DAW på en kreativ måte. (Image credit: Klevgr)

4. SyndtSphere Best for nybegynneren Spesifikasjoner OS: Windows, Mac, iOS Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Perfekt for nybegynneren + Lettilgjengelige synther + Mer enn 70 presets Grunner til ikke å kjøpe - Det unike grensesnittet kan være distraherende - Synthfokus

SyndtSphere er en kreativ vri på dette med gratis musikkprogram. Et lettilgjengelig polyfonisk synthesizer-verktøy som lar brukeren leke seg med forskjellige presets.

Og det er litt annerledes. SyndtSphere er en av de beste DAWene og kommer med over 70 presets.

Det spesielle, og morsomme, med SyndtSphere er hvordan du kan morphe mellom forskjellige lyder med hjelp av sfæren midt i appen. Det er som et edderkoppnett av musikalsk kreativitet der du kobler sammen og flytter beats for å lage låter like unike som SyndtSphere selv. Utvikleren Klevgrand har virkelig skapt et navn for seg selv med sine vellydende instrumenter og sitt ganske spesielle grensesnitt.

Hvis man ser bort fra det sistnevnte, er programmet veldig tilgjengelig. Vi mener nok at det er et av de beste programmene for begynnere.

Selv om du er en erfaren musiker skal du ikke la deg skremme av det enkle grensesnittet, for SyndtSphere har masse godlyd som lurer der inne. Det unike morph-grensensittet lar deg lage design som står fjellstøtt, men det er en overhengende fare for at du kanskje leker deg litt for mye.

Cakewalk er den beste musikkpakka. (Image credit: Cakewalk)

5. Cakewalk Beste komplette DAW-pakke Spesifikasjoner OS: Windows Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Komplett DAW-pakke + Avanserte verktøy for mix og master + Ubegrenset audio og MIDI Grunner til ikke å kjøpe - Kun for Windows

Hvis du er veteran innenfor musikkproduksjon kjenner du igjen navnet Cakewalk. Det var et av de første DAW på markedet, men eieren Gibson la ned utviklingen av programmet. Heldigvis kom BandLab på banen og tok over utviklingen av et av de beste DAW på markedet. De gjorde det også tilgjengelig for alle.

Cakewalk er intet mindre enn en komplett musikkpakke. Her har du alt du trenger for å lage musikk helt gratis. Kreative verktøy for å skrive låter, instrumenter, avanserte mix- og masterverktøy, ubegrensede MIDI- og audiospor for låtene dine, og en full pakke med verktøy for edit. Når vi sier "komplett", mener vi det.

Det gjør programmet til det perfekte musikkprogrammet for profesjonelle produsenter og låtskrivere som er på utkikk etter avanserte verktøy og effekter med studiokvalitet.

Man skulle tro at et program som dette skulle være komplisert, men Cakewalk er utrolig lettilgjengelig. Grensesnittet er rent og moderne, og når du har arbeidet i det en tid blir det som en forlengelse av kreativiteten din.

Når du er ferdig med mesterverket dit, kan du publisere direkte til SoundCloud, Youtube, Facebook og mange andre delingstjenester.

Det kommer kun for Windows enn så lenge, men har noen fine ekstrafunksjoner, som f.eks støtte for touchskjermer.

Hvordan velger du rett DAW for ditt bruk?

Når du skal finne rett DAW for deg er det tre ting du må ta i betraktning; hva skal du bruke det til, på hvilken plattform og ditt eget kunnskapsnivå.

Alle gratisprogrammene vi har gått igjennom hjelper deg å oppnå profesjonelle resultater. De skiller seg også noe fra hverandre og du må tenke på hva slags musikk du vil lage. AmpliTube dreier seg for eksemplet helt og holdent om gitarbasert musikk, mens SyndtSphere tar frem syntheren i deg.

De fleste programmene kommer til både Mac og PC, men GarageBand er et rent Mac-produkt. Det betyr også at du kan bruke iPad for innspilling. Apper for Android er ikke like populære. Cakewalk kommer kun til Windows.

Før du velger musikkprogram bør du se på ditt eget nivå. De mer avanserte programmene som Cakewalk hjelper deg ikke inn i DAW-verden like lett som GarageBand eller Waveform Free. Er du mer proff er det verdt å gå for de mer komplette, avanserte programmene. Med andre ord; hvor fort kommer du til å vokse ut av de musikalske skoa?

Viktigst er nok å velge det programmet som passer best til din eget kreative flow og arbeidsmetode.

Hvordan har vi testet programmene?

Vi evaluerer de beste programmene mot de samme kriteriene som våre lesere er opptatt av: målgruppe, ytelse, funksjoner, tillegg og den sammenlagte opplevelsen av programmet.

Ikke alle gratis-DAW er laget for å produsere millionselgende album. Vi sjekker hvordan programmet funker for den tenkte brukeren. Et program for ferskingen skal være enklere å bruke enn programmet for proff produksjon.

Ytelse er viktig i musikkproduksjon, og de beste programmene skal gi deg resultater som matcher ideene dine, det du hører i hodet og hva du har brukt på programvare.

Brukeropplevelsen står i sterk relasjon til det. Programmet må være intuitivt å navigere og fungere sømløst. Et program som Cakewalk gir deg det, selv om det kanskje tar litt tid å lære seg programmet.

Til sist: vi forsikrer oss om at gratis ER gratis; ingen skjulte kostnader, kredittkortopplysninger eller overraskelser i form av skjulte abonnementer. Hvis et program tilbyr kjøpte funksjoner er det viktig at det merkes tydelig.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi på TechRadar utfører våre tester, se denne artikkelen (Åpnes i ny fane) (engelsk).

