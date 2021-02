Beste gratis bilderedigeringsprogram 2021: alternativer til Photoshop

Med de beste gratis bilderedigeringsprogrammene slipper du å binde deg til månedlige abonnementer for å kunne bearbeide bildene dine. Her finner du gratisprogrammer som lar deg korrigere farger, fjerne ujevnheter, justere innstillinger som høylys og skygge og mye mer.

Det beste gratis bilderedigeringsprogrammet for øyeblikket er GIMP. Dette er det nærmeste du kommer en gratisversjon av Photoshop. Det er et kraftig og funksjonsspekket program bygget på åpen kildekode. Her får du flere verktøy enn i flere kommersielle løsninger. Det støtter lag, masker og plugins, og her kan du dessuten jobbe med Photoshop PSD-dokumenter.

Men hvis du bare er ute etter å løse enkle oppgaver som beskjæring og justering av lyshetsgrad, er kanskje GIMP litt for mye av det gode. Heldigvis for deg har vi også funnet et knippe andre gode bilderedigeringsprogrammer – og her finner du nok et som passer ypperlig for deg og dine behov. Nedenfor ser du oversikten over de beste gratis bilderedigeringsprogrammene.

De beste gratis bilderedigeringsprogrammene – en oversikt

Det beste bilderedigeringsprogrammet for øyeblikket: Adobe Photoshop

Hvis du tar bilderedigering på alvor, eller går i tanker om å utvikle hobbyen din til et yrke, er bransjestandarden Adobe Photoshop uslåelig. Til forskjell fra utvalget nedenfor, er det absolutt ikke gratis, men med et abonnement på Adobe Creative Cloud får du helt klart mye for pengene.

1. GIMP Det beste gratisprogrammet til avansert bilderedigering Plattform: Windows, macOS, Linux | Lag: Ja | Eksportformater: 40+ Visit site Avanserte redigeringsverktøy Støtte på tvers av plattformer Ingen annonser Bratt læringskurve

GIMP (GNU Image Manipulation Program) er det beste gratisprogrammet for bilderedigering. Her får du den samme typen bildeforbedrende verktøy du finner i kommersiell programvare. GIMP får dessuten stadig flere funksjoner.

Vertkøykassen for bilderedigering er overveldende. Her er det lag, masker, kurver og nivåer. Du kan enkelt eliminere flekker ved bruk av klonestempelet og reparasjonsverktøy. Her kan du brukertilpasse pensler, endre perspektiv og gjøre forandringer i avgrensede områder med smarte seleksjonsverktøy.

GIMP er et gratisprogram for bilderedigering, bygget på åpen kildekode. Brukersamfunnet og utviklerne har skapt et enormt utvalg plugins som øker programmets bruksområder. Mange av disse kommer forhåndsinstallert, og du kan laste ned flere fra den offisielle oversikten. Og som om dette ikke er nok, kan du også installere Photoshop-plugins.

Les vår test av GIMP

2. Ashampoo Photo Optimizer 2019 Problemfri fotoredigering med automatisk optimalisering Plattform: Windows | Lag: Nei | Eksportformater: JPG, PNG, BMP, TIF Visit site Optimalisering med ett klikk Gode manuelle kontroller Ryddig grensesnitt Automatisk optimalisering er lite treffsikker

Hvis du har massevis av bilder du gjerne vil ha redigert i en fei, kan Ashampoo Photo Optimizer 2019 være verktøyet for deg. Grensesnittet er rent og ryddig, og uten annonser. Men du må sende inn e-postadressen din før du kan begynne å bruke programmet.

Det er lett som en lek å importere bilder. Når du har lagt dem inn i programmet, kan du velge flere om gangen og for eksempel rotere eller speilvende alle samtidig. Det er svært tidsbesparende. Du kan også velge individuelle bilder og forbedre dem med ett enkelt klikk i programmets optimaliseringsverktøy. I vår test fungerte dette særlig godt med landskapsbilder, men ikke like godt med andre typer motiver.

Det finnes også seks glidebrytere til manuell justering av farger og eksponering. Det er synd at du ikke kan gjøre disse fargejusteringene i flere bilder samtidig, men ellers er dette er svært godt gratisverktøy for rask bildekorrigering.

Du får et mer avansert verktøy hvis du velger Ashampoo Photo Optimizer 7, som er den kommersielle varianten av programvaren. Her får du kraftigere optimaliseringsverktøy.

Les vår test av Ashampoo Photo Optimizer 2019

Canva er et av de beste gratisprogrammene for bildebehandling som kjøres i nettleseren. Det er perfekt for å konvertere dine favorittbilder til kort, plakater, invitasjoner og innlegg i sosiale medier. Hvis du er opptatt av en velpolert tilstedeværelse på nettet, er dette et perfekt verktøy.

Canva har to nivåer – en gratisløsning og en betalingsløsning. Du registrere deg ved hjelp av e-postadressen din. Da får du 1 GB gratis skylagring til dine bilder og grafiske oppsett, 8000 maler du kan bruke og modifisere og to mapper hvor du kan organisere filene dine.

Her får du ikke avanserte verktøy som klonestempler og smart seleksjon. Men du får flere praktiske glidebrytere til å påføre fargetoner, vignetteffekter, gjøre bilder skarpere, justere lyshetsgrad, metning og kontrast – og mye mer. Tekstredigeringsverktøyene er intuitive, og du får et flott utvalg bakgrunner og andre elementer til å benytte i dine grafiske arbeider.

Les vår test av Canva

4. Fotor Bildeoptimalisering med ett klikk Plattform: Windows, macOS, Linux (i nettleser) | Lag: Nei | Eksportformater: JPG, PNG, PDF Visit site Førsteklasses filtre Batch-behandling av bilder Eksport av høyoppløste bilder Ingen støtte for plugins

Fotor er et gratisprogram for bilderedigering som kan gi bildene dine et hurtig løft. Hvis det er et bestemt område du vil retusjere med for eksempel klonepensel eller et reparasjonsverktøy, kommer du til kort her. Men har du enkle behov, er det mange nyttige filtre å velge mellom.

Her får du blant annet et idiotsikkert tilt-shift-verktøy, og en rekke fargejusteringer med blant annet vintage-preg. Verktøyene er enkelt tilgjengelige i Fotors smarte menysystem. Du kan manuelt justere kurver og nivåer, men uten den kompleksiteten du får med mer avanserte verktøy.

Fotors fremste funksjon er batch-verktøyet, noe vi savner i mange gratisverktøy. Her mater du inn en haug bilder på én gang, noe som passer ypperlig hvis du har et minnekort fult av feriebilder og trenger å kompensere for dårlig kamerakvalitet eller en ustø hånd.

Les vår test av Fotor

5. Photo Pos Pro Avansert fotoredigering med et enkelt grensesnitt Plattform: Windows | Lag: Ja | Eksportformater: 15+ Visit site Smart grensesnitt Modi for nybegynnere og avanserte brukere Begrenset oppløsning i eksporterte filer Ikke for flere plattformer

Photo Pos Pro er ikke like velkjent som Paint.net og GIMP, men dette er et av de beste gratisprogrammene for fotoredigering. Her får du massevis av avanserte verktøy for bildebehandling.

Dette programmets brukergrensesnitt er smartere og letter tilgjengelig enn GIMPs omfattende menyer og verktøylinjer. Alt er logisk og konsekvent organisert. Hvis det likevel skulle virke overkommelig, kan man velge en «nybegynnermodus» som minner om Fotors filterbaserte tilnærming. Du velger selv.

Programmets «ekspertmodus» gir deg både lagdeling og lagmasker, slik at du får en mer avansert redigering. Du kan også justere kurver og nivåer manuelt. Ettklikks-filtrene får du adgang til fra hovedmenyen, men det er verktøyene for finjustering som er midtpunktet her.

Det er synd at gratisversjonen av Photo Pos Pro bare lar deg eksportere bilder i maksimalt 1024 x 1024 piksler. Hvis du bare skal dele bildene på nettet, er nok ikke dette et stort problem, men nytteverdien er begrenset hvis du ønsker å skrive ut eller trykke bildene dine.

Les vår test av Photo Pos Pro

6. Paint.NET Utdatert utseende, men fremdeles nyttig Plattform: Windows | Lag: Ja | Eksportformater: 10+ Visit site Lag og filtre Plugin-støtte Færre muligheter enn GIMP Bare for Windows

Mer er ikke alltid det samme som bedre, utrolig nok. En av de beste egenskapene ved Paint.NET er nettopp enkelheten. Dette er et gratisprogram for bilderedigering som er raskt, enkelt å betjene, og utmerket til hverdagslige oppgaver som ikke krever så kraftige verktøy som GIMP.

Men ikke la deg lure av navnet. Dette er ikke bare en billig kopi av Microsofts superenkle program Paint, selv om det opprinnelig var utviklet som en erstatning. Dette er et godt bilderedigeringsprogram av den enkle og grunnleggende sorten.

Grensesnittet til Paint.NET minner om navnebroren, men i årenes løp har det kommet til mer avanserte verktøy som lag, undo-historikk, massevis av filtre og samfunnsutviklede plugins, en glimrende 3D rotasjons/zoom-funksjon rom er utmerket til omkomponering av bilder.

Les vår test av Paint.NET

7. PhotoScape Konvertering av råbilder, batch-behandling og mye mer Plattform: Windows | Lag: Nei | Eksportformater: JPG, PNG, TIF, BMP, GIF Visit site Konvertering av råfiler Flott utvalg av filtre Uvanlig brukergrensesnitt Pakket sammen med Google Drive-appen

PhotoScape ser ved første øyekast ut som et svært enkelt redigeringsprogram. Men tar du en titt på hovedmenyen, vil du oppdage en mengde funksjoner. råkonvertering, fotosplitting og sammenslåing, opprettelse av animerte GIFer og dessuten en ganske merkelig, men nyttig, funksjon der du kan skrive ut linjeark, ruteark og noteark.

Men det viktigste er bilderedigeringen. Brukergrensesnittet til PhotoScape er blant de merkeligste av alle programmene på denne listen. Her er verktøyene på merkelig vis gruppert på forskjellige sider. Det er overhodet ingen etterligning av Photoshop, og det har dessuten færre funksjoner.

Dette er et utpreget nybegynnerprogram. Det betyr ikke at du ikke kan skape gode resultater av det. PhotoScape har ganske avanserte filtre, så dette er et utmerket valg hvis du vil fikse på bildene dine ved bruk av nivåer, skarphet og filtre på et øyeblikk.

Les vår test av Photoscape

8. Pixlr X Et omfattende, nettbasert redigeringsverktøy Plattform: Windows, macOS, Linux (in browser) | Lag: Nei | Eksportformater: JPG, PNG Visit site Bruker HTML5 og ikke Flash Stilig design Ikke så kraftig som Pixlr Editor Maksimal bildestørrelse er 3840 piksler

Pixlr X er arvtageren til Pixlr Editor, som har vært et populært, gratis og nettbasert redigeringsverktøy i årevis.

Pixlr X er på mange måter blitt bedre enn forgjengeren. For det første bygger det på HTML5 og ikke Flash, noe som gjør at det kan brukes av alle moderne nettlesere. Det er dessuten elegant og godt designet. Grensesnittet minner om Photoshop Express, og du kan velge et mørk eller lyst fargeskjema.

Med Pixlr X kan du dessuten gjør små justeringer i farger og metning, du kan gjøre bilder skarpe og uskarpe, legge på vignetteffekter og rammer og kombinere flere bilder. Programmet støtter også lag, noe du ikke får med så mange nettleserbaserte løsninger. Her får du en rekke verktøy til maling og tegning, og du kan også gjennomføre flere avanserte oppgaver.

Les vår test av Pixlr X

9. Adobe Photoshop Express Editor En enkel måte å korrigere lyssetting og eksponering på Plattform: Windows, macOS, Linux (i nettleseren) | Lag: Nei | Eksportformater: Kun JPG Visit site Avanserte filtre Stilig design Støtter bare JPG

Som navnet antyder, er Adobe Photoshop Express en nedskalert og nettleserbasert versjon av Adobes ledende bilderedigeringsprogram. Det inneholder en mer omfattende verktøykasse enn den nedlastbare Photoshop Express-varianten, men den støtter bare JPG-bilder på under 16 MB.

Programmet ble utviklet som et Flash-basert verktøy, men etter at Adobe selv har faset ut Flash, er ikke lenger dette noen forutsetning for å bruke denne løsningen. Adobe byr dessuten på praktiske mobil-apper til alle plattformer, så de kommer også greit fra det med et nettbrett eller en mobiltelefon.

Den gratis nettbaserte funksjonen har all den elegansen du venter deg fra Adobe, men du får likevel ikke så mange verktøy som hos enkelte av konkurrentene. Men det du får er velpolert og perfeksjonert. Adobe Photoshop Express Editor er en fryd å bruke. Den største begrensningen er filstørrelser og filtyper, og den manglende støtten for lag.

Les vår test av Adobe Photoshop Express Editor

10. PiZap Et morsomt bilderedigeringsverktøy som passer ypperlig til sosiale medier Plattform: Windows, macOS, Linux (i nettleser) | Lag: Nei | Eksportformater: JPG, PNG Visit site Tilgang til stock-bilder Maler for sosiale medier Noen verktøy ligger bak betalingsmur Maksimal oppløsning er 1310 x 737

Det gratis nettbaserte bildebehandlingsprogrammet PiZap passer til alle enheter. Du kan velge å jobbe med et bilde fra din egen lagringsenhet, fra Facebook, Google Photos, Google Drive, Google Search eller fra en katalog med stock-bilder. Dette er imponerende valgmuligheter, selv om flere av stock-bildene bare er tilgjengelige for betalende brukere. Du må også være oppmerksom på bilderetiigheter hvis du bruker bilder rett fra Google Images.

piZap har et mørkt og moderne brukergrensesnitt som i stor grad bygger på glidebrytere til hurtige justeringer. Dette systemet fungerer langt bedre enn utydelige ikoner og nedtrekkmenyer hvis du bruker en enhet med berøringsskjerm.

Når du er ferdig, kan du dele mesterverket ditt direkte på alle de ledende sosiale plattformene, i tillegg til på piZaps egne servere, Dropbox og Google Drive. Du kan også lagre dem til din egen harddisk, sende dem via e-post eller få en embed-kode. Du kan bare eksportere bildene i høy kvalitet hvis du har valgt den kommersielle varianten, men gratisløsningen fungerer ypperlig til sosiale medier.

Les vår test av PiZap

Du kan også vurdere …

Ashampoo Photo Commander Free

Et gratisalternativ til Adobe Lightroom, til organisering og redigering av bilder, med ettklikksfiltre for korrigering av bilder gruppevis.

IrfanView

En annen potensiell erstatter til Lightroom. Et enkelt og effektivt verktøy for gruppevis redigering, merking og organisering.

Hva må du tenke på ved valg av gratis bilderedigeringsprogrammer?

Når du skal velge et gratisprogram for bilderedigering, må du først ta ditt eget ambisjons- og ferdighetsnivå i betraktning. Hvis du bare vil gjøre noen få justeringer

– som lett flekkfjerning og fargeforbedring – kan et enkelt, nettbasert verktøy gjøre susen uten å drukne deg i valgmuligheter.

Men hvis du er interessert i mer avanserte redigeringsfunksjoner, er du nok ute etter et nedlastbart program med egenskaper som lagdeling og masker. Dette gir deg en større grad av kontroll.

Nedlastbare programmer er også en god idé hvis du har mange bilder du vil redigere. Enkelte nettbaserte gratisløsninger kan også redigere bilder gruppevis, noe som kan være utrolig tidsbesparende.

Det er også lurt å tenke på hva du har tenkt på bruke de eksporterte bildene til. De nettbaserte løsningene kan gjerne bare eksportere i JPG-format, og bare i ganske lav oppløsning. Det er sikker ypperlig for bilder du bare vil vise på nettet. Mange av løsningene gir deg muligheten til å dele bildene direkte på Facebook eller Twitter. Hvis du gjerne vil skrive ut eller trykke bildene, anbefaler vi heller et program som GIMP eller Paint.NET, der du kan eksportere i langt flere formater, og i høy oppløsning.