Beste gratis PDF-program i 2019

Det er vanskelig å finne gratis programvare for PDF-redigering, men det finnes noen utmerkede verktøy der ute om du vet hvor du skal lete.

PDF-dokumenter er designet for å se ut og oppføre seg helt likt, uansett enhet. Dette gjør det til et velegnet format å dele, men det å redigere dem er en annen sak. De fleste kontorprogrammer og bilderedigeringsprogrammer lar deg eksportere dokumenter i PDF-formatet, men redigeringen av dem krever spesialiserte verktøy. Det er fordi PDF i starten var et proprietært format eid av Adobe, og de eier fortsatt noe av den underliggende teknologien. Andre selskaper kan bruke denne teknologien på lisens, men bare til en kostnad som føres videre til deg, brukeren.

Det finnes ikke mange gratis PDF-redigeringsprogrammer, og enda færre som ikke etterlater seg skjemmende vannmerker på dokumentene dine. Derfor har vi tatt for oss den aller beste gratis programvaren for PDF-redigering, som ikke legger igjen uønskede spor i filene dine.

Det finnes ikke mange bra PDF-redigerere, men ApowerPDF er unntaket. Det er uventet kraftig, og virkelig en utfordrer til flere av kjøpeprogrammene.

Rediger PDF-filer og lag nye fra bunnen av

Stort utvalg av redigeringsverktøy

PDF-konverteringsvalg

Kan lage PDF-filer bra bunnen av

Du har to valg på hjemmesidene til ApowerPDF : «Launch Online» og «Download Desktop». Disse er ikke identiske verktøy, selv om det kan virke slik. Desktop-versjonen er bare en prøveversjon av et kommersielt produkt, og vil avsette vannmerker på dokumentene dine. Verktøyet vi benytter her er online-verktøyet, som ikke har slike begrensninger.

Klikk på «Launch Online», og du vil sendes til nedlastingen og igangsettelsen av et lite installasjonsprogram, som deretter vil kjøre igang online-verktøyet. Du kan redigere tekst (inkludert tekstformater), legge til tekst og bilder, passordbeskytte dokumenter, konvertere PDF-dokumentet til en bildefil og legge til kommentarer.

Du kan også skape dine egne PDF-filer fra bunnen av. Denne funksjonen finner du vanligvis bare i kommersiell PDF-programvare.

Til forskjell fra den versjonen du installerer lokalt, her ikke onlineversjonen et verktøy for å fjerne vannmerker fra PDF-filer, men dette er bare pirk. ApowerPDF er en bemerkelsesverdig PDF-program, men bare pass på å bruke online-utgaven, som er gratis.

PDF-XChange Editor gjør det enkelt å redigere tekst i et PDF-dokument uten å streve med konvertering til et Word-dokument først.

Enda et supert verktøy for tekstredigering i PDF, med innebygd OCR

Optisk tegngjenkjenning

Tekstredigering

Deler opp dokumenter og trekker ut sider

Hvis du trenger å redigere teksten i et PDF-dokument, er PDF-XChange Editor ideelt. Her kan du omskrive, slette og reformatere tekst, og tilpasningen er god når det er brukt et typesnitt i dokumentet som du ikke har installert på PC-en. Du kan også legge ved dokumenter, splitte opp PDF-filer og trekke ut sider.

En av de beste egenskapene ved PDF-Xchange Editor er OCR-funksjonen, som kan gjenkjenne tekst i skannede dokumenter. Dette er perfekt om du bare har en utskrift, og ikke en digital versjon (en kopi fra en forelesning, for eksempel).

Noen av valgene i menyene og verktøylinjene er bare tilgjengelige i kjøpeversjonen av programmet, PDF-XChange Editor Plus, men du kan enkelt føre muepekeren over valgene for å sjekke om de er tilgjengelige.

Hvis du likevel finner ut at du vil bruke et verktøy fra den kommersielle utgaven (å legge til polygonale former eller nye tekstbokser, for eksempel), vil dokumentet ditt få et vannmerke. Se etter en varselmelding under hovedverktøylinjen før du lagrer filen din, sånn i tilfelle.

Sedja er et gratis online-verktøy for PDF-redigering, som tilbyr skylagring av dokumentene dine.

Et PDF-program som bare finnes online, med et flott utvalg verktøy.

Ingenting du må laste ned

Godt utvalg av redigeringsverktøy

Skylagring

Arbeidsøktene utløper etter tre timer

Et gratis onlineverktøy for PDF-redigering, Sedja , tilbyr et glimrende utvalg av verktøy, med baré en hake: hvis du fortsatt jobber med et dokument etter tre timer, og ikke har lagret det, vil det bli slettet automatisk. Det er en ganske sjenerøs tidsfrist, men ha dette i tankene om PDF-filen krever omfattende bearbeiding.

Du kan tilføye tekst, bilder og lenker, signere dokumenter, legge inn kommentarer og sette inn ellipser og rektangler. Du har også et «whiteout»-valg, noe som bare tegner opp et hvitt rektangel – det fjerner ingen data. Her er det ingen OCR, så du vil ikke kunne redigere innskannede PDF-dokumenter.

Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på «Apply changes», slik at du kan laste ned dokumentet, legge det i Dropbox eller Google Drive, slette det, eller få en lenke som du kan dele. Lenken vil utløpe etter syv dager.

Skrivebordsversjonen av PDFescape har en prislapp som reflekterer at det er et kvalitetsprogram, men online-versjonen er gratis og fungerer veldig bra.

Et gratis, nettbasert PDF-program, der du kan legge inn ny tekst og nye bilder.

Støtter skjemaer

Lar deg legge inn media

Gratisvarienten er kun online

Det finnes to versjoner av PDFescape. En gratis nettbasert versjon og et kommersielt program for PC-en. Her har vi brukt onlineversjonen. Hvis du laster ned PC-versjonen, får du bare en testversjon av den kommersielle varianten.

Med PDFescapes online-versjon kan du opprette nye tekstbokser på sidene, men det er dessverre ingen måter å redigere eksisterende tekst på. Du kan opprette enkle, geometriske former, og som med forannevnte Sedja, kan du legge til hvite rektangler for å dekke over deler av dokumenter.

Med PDFescape kan du velge et bilde fra PCen, og tegne opp et rektangel for å sette det inn. Du kan også sette inn felter med tekst, slik at du kan opprette enkle skjemaer – en sjelden og kjærkommen egenskap ved et gratis PDF-redigeringsprogram.

Navnet betyr «del opp og sett sammen», men denne gratis PDF-redigereren kan gjøre mye mer enn det.

Et enkel, men veldesignet PDF-program skapt for kjappe redigeringsoppgaver.

Støtter splitting og sammenføying

Lar deg rotere sider

Noen funksjoner er tidsbegrensede

Den andre halvdelen av navnet PDFsam er en forkortelse for «split and merge», noe som forteller deg det meste du behøver å vite om Basic-utgaven.

Du tilbys en gratis prøveversjon av den kommersielle utgaven (som inkluderer fullverdig redigering, sikker signering og OCR), men når denne først utløper, sitter du igjen med et enkelt, men veldesignet verktøy for å dele opp omfangsrike dokumenter i håndterlige stykker, en rask oppstykking og sammenføyning, eller trekke ut bestemte sider. Du kan også bruke PDFsam Basic for å rotere sider, noe som er svært praktisk om du har kommet til å skanne et dokument opp-ned.

Det er ingen verktøy for å endre innholdet et dokument allerede har, men alle redigeringsverktøyene i PDFsam Basic er ryddig plassert, og det er veldig tydelig hvilke av valgene i hovedmenyen som bare er tilgjengelige i kjøpeversjonen.