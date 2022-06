Beste gratis videoredigeringsprogram 2022: klipp videoene dine kjapt og enkelt

Produksjon av innhold har tatt helt av i de senere år, og mange bruker gratis videoredigeringsprogrammer når de skal gjøre klipp klare til nett. Med den rette appen kan du enkelt lage videoer du kan publisere på YouTube, Facebook, Instagram og i andre sosiale medier, helt uten irriterende vannmerker eller andre frustrerende begrensninger.

Det finnes nemlig gratis videoredigeringsprogrammer og -apper som ikke bare byr på grunnleggende funksjoner, men som kan være fullgode erstatninger for dyre og profesjonelle applikasjoner, gitt at du ikke skal lage spillefilm til kino.

Et velfungerende gratisprogram kan brukes til klipping, justering av hastighet, effekter, overganger, eksport til sosiale medier og mye mer. I listen under har vi samlet de aller beste videoredigeringsprogrammene på markedet, men ta også en titt på våre tips, og finn ut om du trenger en mer avansert variant.

Beste gratis videoredigeringsprogram i 2022:

Lightworks – Det beste gratisprogrammet for videoredigering Hitfilm Express – Avansert redigeringsprogram med proffe funksjoner Shotcut – Gratis videoredigering til Mac, Windows og Linux Movie Maker Online – Videoredigering i nettleseren Microsoft Video Editor 2020 – Innebygget videoredigeringsapp i Windows DaVinci Resolve – Proffverktøyet som er gratis

Beste gratis videoredigeringsprogram – vår toppliste

Med Lightworks kan man laste opp direkte til YouTube. (Image credit: Lightworks)

1. Lightworks Det beste gratisprogrammet for videoredigering, uansett brukernivå Spesifikasjoner Operativsystem: Windows/macOS/Linux Direkte opplasting til YouTube: Ja Grunner til å kjøpe + Avanserte redigeringsverktøy + Gjennomarbeidet grensesnitt med gode tilpasningsmuligheter + Flersporsredigering Grunner til ikke å kjøpe - Brattere læringskurve enn hos mange andre - Eksporterer bare i MPEG-format

Lightworks (opens in new tab) er et utrolig verktøy med det edle siktemålet å gjøre profesjonell kvalitetsvideoredigering tilgjengelig for alle. Som du vil vente deg av et slikt kraftig videoverktøy, vil du ikke mestre det over natten, men det kan man ikke regne som en ulempe ved programmet.

Hvis du har forsøkt andre gratis videoredigeringsprogrammer, har du kanskje opplevd at grensesnittet er annerledes enn det du er vant til, men du kan omarrangere de ulike kontrollpanelene og vinduene for å skape et miljø som passer måten du arbeider på.

En ulempe er at grensesnittet er ganske komplisert, og at det derfor kan være krevende å lære seg Lightworks.

Du kan laste ned og installere Lightworks gratis på Windows, Mac og Linux, og hvis du senere opplever at du trenger enda mer avanserte muligheter så kan du oppgradere til Lightworks Pro. Da får du mulighet til å eksportere i flere formater, lage 3D-video og laste opp direkte til YouTube.

Les hele vår test av Lightworks (opens in new tab) (på engelsk)

Hitfilm Express er et av de mest omfangsrike redigeringsprogrammene man kan få gratis. (Image credit: TechRadar)

2. Hitfilm Express Et kraftig videoredigeringsverktøy Spesifikasjoner Operativsystem: Windows/Mac Grunner til å kjøpe + Profesjonelt grading-verktøy + Kan utvides via tillegg (mot betaling) + Gode veiledninger på nettet Grunner til ikke å kjøpe - Høye systemkrav

Hitfilm Express (opens in new tab) er et annet videoredigeringsprogram du får gratis – og det leverer varene. Det grunnleggende redigeringsverktøyet, med avanserte klippeverktøy, et flott utvalg lyd- og videofiltre, lag- og maskeringsverktøy, sammenkoblingsmuligheter og bluescreen- og greenscreenverktøy.

Førstegangsbrukere vil nok oppleve grensesnittet som litt krevende, men for alle med erfaring fra andre avanserte videoredigeringsverktøy er dette velkjent terreng.

Ulempen med all denne kraften er at Hitfilm Express er langt mer krevende for maskinen enn både Lightworks og Shotcut. Pass på å sjekke de tekniske minstekravene (opens in new tab) før du laster det ned, for å unngå å bli skuffet. Du trenger en Mac eller PC med en kraftig prosessor for å kjøre dette.

For å få tilgang til programvaren Hitfilm Express, må du dele en lenke til utvikleren FXhome i sosiale medier.

Les vår test av Hitfilm Express (opens in new tab) (på engelsk)

Arbeid med videoredigering i Shotcut – et program med et forfriskende rent brukergrensesnitt. (Image credit: Shotcut)

3. Shotcut Forfriskende rent brukergrensesnitt med filtre og effekter Spesifikasjoner Operativsystem: Windows/macOS/Linux Grunner til å kjøpe + Avansert, med mange brukertilpassede filtre og effekter + Støtter direktestrømming + Enkelt å importere media Grunner til ikke å kjøpe - Ikke forhåndsvisning av filtre - Kan ikke automatisk opprette nye lag

Shotcut (opens in new tab) er enda et gratis videoredigeringsprogram som kjennes profesjonelt, men som krever litt tålmodighet hvis du skal oppnå de gode resultatene det er i stand til å levere. Det litt uvanlige grensesnittet skyldes nok at programmet startet sin tilværelse i Linux. Det er likevel blant de beste gratisprogrammene for videoredigering,

For det første kan grensesnittet virke litt krevende, selv om deler av det er intuitivt. Du må ikke bare åpne en video, men også velge hvilken redigeringsmodus du ønsker å arbeide i, og hvilke verktøy du kan tenke deg å bruke.

Det er ikke til å komme bort fra at Shotcut har en bratt læringskurve. Det er mulig å oppnå temmelig imponerende resultater bare ved å legge til ett av de mange filtrene i videoen, men den virkelige belønningen vil bare kunne høstes om man er villig til å legge tid og innsats ned i å gå i dybden med programvaren, og bli kjent med hva den har å tilby. Her finner du blant annet et bredt utvalg filtre, slik at det er enkelt å oppnå akkurat den effekten du ønsker deg.

Les vår test av Shotcut (opens in new tab) (på engelsk)

Movie Maker Online er et videoredigeringsverktøy du kan bruke hvor som helst. (Image credit: Movie Maker Online)

4. Movie Maker Online Et videoredigeringsverktøy du kan bruke hvor som helst Spesifikasjoner Operativsystem: Windows, macOS, Linux (i nettleser) Dagens beste tilbud Visit site (opens in new tab) Grunner til å kjøpe + Fungerer på alle maskiner + Inkluderer royalty-fritt innhold + Krever ikke registrering Grunner til ikke å kjøpe - Plagsom reklame - Uoversiktlig grensesnitt

Movie Maker Online er et videoredigeringsverktøy som kjører i nettleseren, og det gir deg en uvanlig vertikal tidslinje der du kan utføre alle de vanlige operasjonene som å kutte, legge til filtre og lage overganger.

De andre verktøyene på listen krever nedlasting. Det altså er ikke tilfellet her. Movie Maker Online er blant de aller beste nettleserbaserte gratisverktøeyene for videoredigering.

Den store fordelen med et nettbasert verktøy er at du får tilgang fra en hvilken som helst maskin, og du trenger ikke å tenke på lagringsplass. I tillegg trenger du ikke å bekymre deg for maskinvarespesifikasjoner fordi alt foregår i skyen.

Det er også praktisk at Movie Maker Online gir deg tilgang til et stort bibliotek av gratis musikk og bilder du kan bruke i videoene dine.

Les vår test av Movie Maker Online (opens in new tab) (på engelsk)

Microsoft Video Editor 2020 er inkludert i i Photos-appen i Windows 10 og 11. (Image credit: Microsoft)

5. Microsoft Video Editor 2020 Inkludert i Photos-appen i Windows 10 og 11 Spesifikasjoner Operativsystem: Windows Dagens beste tilbud Visit site (opens in new tab) Grunner til å kjøpe + Gode og enkle redigeringsverktøy + Enkelt brukergrensesnitt + Artige effekter Grunner til ikke å kjøpe - Fort gjort å glemme at den finnes

Siden Windows 10 ble lansert har videoredigerings-funksjoner vært inkludert i Photos-appen fra Microsoft.



Windows 11 ble lansert i november 2021, og funksjonene har nå blitt utvidet, Microsofts redigeringssystem fungerer særlig godt hvis du for eksempel er ute etter å gjøre kjappe klipp du vil sende med WhatsApp. I denne nye versjonen muliggjør DirectX 12 bruken av GPU-en i PC-en din, og da går det meste en hel del kjappere. Nå kan man trekke inn flere videoer med 4K-oppløsning, med for eksempel .mkv-container, og lage fjonge 4K-snutter med den innebyggede Photos-appen.

I tillegg ser det ut til at det er flere funksjoner på vei. Microsoft kjøpte Clipchamp i september 2021, en nettbasert videoredigeringstjeneste til bruk med sosiale medier.



Nå som Sun Valley 2 er på vei, med andre ord den første store oppdateringen i Windows 11 siden lansering, blir vi ikke overrasket om vi får enda flere nyvinninger i Photos-appen, slik at snuttene vi lager kan gjøres enda bedre med overganger, effekter og mer til.

Les vår test av Microsoft Video Editor 2020 (opens in new tab) (på engelsk)

DaVinci Resolve er svært avansert, men kan også være vanskelig å lære seg. (Image credit: Future)

6. DaVinci Resolve Bransjestandard innen fargekorrigering Spesifikasjoner Operativsystem: Windows, macOS, Linux Dagens beste tilbud Visit site (opens in new tab) Grunner til å kjøpe + Svært avanserte funksjoner + Redigering av farger, klipp og lyd + Rask eksportering Grunner til ikke å kjøpe - Bratt læringskurve

DaVinci Resolve fra Blackmagic har lenge vært bransjestandarden for fargekorrigering og grading, men har i de senere år blitt en komplett pakke som inkluderer svært omfangsrike klippe- og lydredigeringsdeler. Med gratisvarianten får du det aller meste du trenger til å lage alt fra små snutter til YouTube til hele spillefilmer.

Grunnen til at denne programvaren ligger nederst på listen er simpelthen at læringskurven er bratt, og maskinvarekravene er høye. Skal DaVinci fungere smertefritt bør man ha et skikkelig skjermkort, eller en prosessor med god innebygget GPU-del (som eksempelvis Apple M1.)

DaVinci Resolve er et godt alternativ for alle som ønsker å ta steget opp fra hjemmevideoer til en mer profesjonell estetikk og arbeidsflyt. Det er verdt å ha i mente at både fargekorrigering, grading og klipping er helt egne fag, så bli ikke nedbrutt om det hele virker vanskelig i starten.

Les vår test av DaVinci Resolve (opens in new tab) (på engelsk)

De 3 beste premium-programmene på markedet

Her tar vi med et lite knippe programmer som ikke er gratis, rett og slett fordi de er de beste videoredigeringsløsningene på markedet De fleste velger gjerne Adobe Premiere Pro, ettersom det er jevnt over best til videoredigering, og månedsabonnementet ikke koster så veldig mye.

Premiere Pro gir deg enormt mye for pengene. Dette er en av de merkedsledende programmene for profesjonelle, men samtidig enkelt å bruke. Trenger du et seriøst verktøy, bør du vurdere Premiere Pro.



CyberLink er et glimrende valg for deg som vil ha et seriøst verktøy som ikke koster all verden. Du får godt med funksjoner som passer for både nybegynnere, viderekommende og profesjonelle. Dens Magic Movie Wizard faller virkelig i smak.



Final Cut Pro X er rettet spesielt mot profesjonelle, men det betyr ikke at programmet ikke kan brukes av amatører også. Du betaler en engangssum fremfor en abonnementspris, og det vil kunne lønne seg hvis du har tenkt til å bruke programmet over lang tid.



Andre gratis-verktøy som kan være nyttige

Adobe Spark (opens in new tab)

Hvis du trenger å klippe en video og ikke bryr deg om at den får et vannmerke, så kan Adobe Spark få jobben gjort enkelt og greit. Grunnversjonen er gratis å bruke, hvis du vil ha mer avanserte funksjoner (og vil slippe vannmerke) så må du betale for et abonnement.

EZGif (opens in new tab)

Trenger du å beskjære en video til et bestemt format, kan dette enkle verktøyet være akkurat det du er ute etter. Her kan du se dimensjonene, velge fra en liste med forhåndsinnstillinger, og posisjonere beskjæringen manuelt.

3 tips til valg av gratis videoredigeringsprogram

Uansett om du bare trenger et enkelt verktøy til å redigere en kjapp YouTube-video, eller kanskje har fått en større redigeringsjobb i fanget fra noen i familien, så er det verdt å roe ned, ta et godt pust med magen og senke skuldrene. Bruk noen minutter på å velge rett videoredigeringsprogram, slik at du ikke kaster bort tiden på å lære deg komplisert klippeprogramvare unødig.

Velg et verktøy som passer til bruken. Du trenger ikke rådyre klippesuiter hvis du skal legge ut en kort videosnutt på YouTube eller Instagram. En kort hjemmevideo som bare skal vises til familie og venner kan godt lages med en gratis app eller et enkelt redigeringsverktøy. Desto enklere redigeringsprogram du velger, desto raskere er det å lære seg. Finn et videoredigeringsprogram som støtter formatene du skal bruke. Det finnes et utall forskjellige såkalte containers (MV4, MOV, AVI, MKV) og forskjellige kodeker (H.264, H.265, AV1), og kameraet ditt tar antakeligvis opp video i bare et par forskjellige formater. Sjekk hvilke redigeringsprogrammer som støtter hvilke formater, både i redigeringsprosessen og når du skal eksportere. Det kan være verdt med en investering i et betalt redigeringsprogram. Gratis videoredigeringsprogrammer kan være i overkant enkle, og mangle en del viktige verktøy. Hvis du vet at du har stålkontroll på grunnleggende redigering av video, ta heller en titt på profesjonelle verktøy med gratisversjon, som for eksempel DaVinci Resolve fra Blackmagic Design.

Spørsmål og svar

Er gratis videoredigeringsprogrammer gode nok?

De kan være gode nok. Flere kort- og spillefilmer laget med Apple iMove har imponert festivalpublikummere over hele verden, og det er til og med filmskapere som har spesialisert seg på bruk av kun en iPhone og et enkelt redigeringsprogram (se for eksempel «Tangerine» av Sean Baker.)

Det finnes mange gode gratisløsninger, men ikke alle yter like godt. Ikke alle videoredigeringsprogrammer støtter alle formater, verken når du skal importere eller eksportere, og bruker appen kun CPU-en i arbeidet kan det gå tregt. Hvis en rask arbeidsflyt er viktig for deg kan betalløsninger være bedre.

En får heller ikke alle funksjoner med gratis-apper og enklere redigeringsprogrammer. Grading og avansert fargekorrigering er gjerne forbeholdt mer avanserte programmer.



Må jeg redigere videoene mine?

Mange småsnutter kan sendes rett til en kompis eller lastes opp direkte til YouTube. Du trenger ikke alltid å gjøre en redigeringsjobb i forkant. Det er likevel slik at videoinnhold har blitt et slags lingua franca på nett – et felles språk som alle skjønner. Hvis du skal gjøre deg forstått er det viktig å lære seg det grunnleggende, terpe litt på stil, form og innhold, akkurat på samme måte som du gjør med et hvilket som helst annet språk du ønsker å beherske.

Videoredigering gjør at du kan få kontroll over uttrykket ditt, være mer spesifikk og mer effektiv i hva du kommuniserer. Felles for alle populære videoer på internett er at de har truffet blink med innholdet, det skjer sjelden uten en eller annen form for redigering.

Trenger du en programvare som gir deg full kontroll over fargeredigering? (Image credit: Shutterstock)

Burde jeg betale for et videoredigeringsprogram?

Kommersielle aktører har selvsagt ett stort fortrinn kontra de som tilbyr gratisprogrammer: de har mer penger å rutte med. Selskaper som Avid, Blackmagic og Adobe kan bruke langt mer ressurser på flere funksjoner, bedre ytelse, flere effekter, fikse flere programvarefeil, forbedre grensesnittet og så videre. Det koster penger.

Jobber en profesjonelt med videoredigering, for eksempel som klipper, så er god arbeidsflyt og effektiv tidsbruk alfa og omega. Ingen har tid til å vente i evigheter på at en video skal rendre, eller eksportering av en stor fil.

Gratisprogrammer- og apper er ment til bruk av personer som setter listen litt lavere, og ikke har like mange krav til effektivitet og kompatibilitet. Hvis valget står mellom et gratis videoredigeringsverktøy og et kommersielt alternativ, bør man spørre seg selv om man faktisk trenger finkornet fargekorrigering eller lynrask prosessering av effekter. Du er ingen Steven Spielberg riktig ennå, men hvis du ønsker å bevege deg i den retningen kan det være lurt å lære seg programmene proffene bruker.

Hvilke videoredigeringsfunksjoner bør jeg være på utkikk etter?

Det avhenger av hva slags redigering du kommer til å bruke programmet til. Det er ikke sikkert du trenger veldig avanserte funksjoner og visuelle effekter om du skal klippe tante Olgas 90-årslag. Likevel er det enkelte funksjoner du bør være på utkikk etter.

Hva slags formater og oppløsninger støtter programmet? Kan applikasjonen åpne klippene fra kameraet ditt uten å måtte konvertere til et nytt format? Kan du eksportere til formatet du trenger for å laste videofilen opp på tjenesten du ønsker?

Trenger du funksjoner som gjør arbeid med greenscreen (eller bluescreen) enklere (hvis du strømmer eller laster opp klipp til YouTube eller Twitch, er svaret antakeligvis «ja»)? Finnes det muligheter for å laste opp direkte til sosiale medier?

Hvor mange lyd- og videospor støtter redigeringsprogrammet? Kan du trekke inn flere filer og ha full kontroll på lyd og bilde, uten å måtte gjøre grovklipp i et annet program?

Har programmet smarte funksjoner som gjør klippingen enklere og raskere? Er det enkelt å korte ned på klipp og gjøre finarbeid? Er det enkelt å legge til tekst, undertekster og overganger? Har du muligheten til å fargekorrigere?

Hvis det er en mobil-app, kan du overføre prosjekter til en variant på stasjonær eller bærbar PC?

Hvilke redigeringsprogrammer bruker proffene?

Det kommer helt an på hvilken bransje det er snakk om. Hvis du tar turen over dammen til Hollywood, eller til en av de store TV-produsentene som lager storserier, så er det stort sett Avid Media Composer det går i.

Innen reklame, mindre TV-produksjoner og hos selskaper som lager YouTube-innhold er klippeprogrammene mindre satt. Her kan man finne alt fra Adobe Premiere Pro CC (og tilknyttede Adobe-programmer som for eksempel Adobe After Effects) til Apple Final Cut Pro X.

Mange har også gått over til Blackmagic DaVinci Resolve, et program som tidligere først og fremst ble brukt til fargekorrigering og grading, men som nå også har en velfungerende klippedel.

Felles for alle er at de krever svært kraftig maskinvare for å fungere optimalt. Her nytter det ikke å komme med gamle laptoper og fislete skjermkort.

Hvilke redigeringsprogrammer bruker YouTubere?

Folk som lager innhold til YouTube bruker generelt sett enkle og effektive apper. En av de beste gratisvariantene er Lightworks, som finnes både til Windows, macOS og Linux. Her får man integrert eksportering til YouTube og et drøss imponerende effekter. Det ser kanskje overveldende ut når du starter programmet for første gang, i alle fall sammenlignet med Microsoft Photos, men det tar relativt kort tid å komme i gang.

Det finnes mange andre gode alternativer også. HitFilm Pro har en gratisvariant som fungerer godt til YouTube, men en kan også velge å betale for en lisens som tilbyr en langt flere funksjoner. DaVinci Resolve er en svært god pakkeløsning som tilbyr bransjestandarden innen grading og fargekorrigering, mens VSDC Free Video Editor fungerer godt om du ikke er avhengig av maskinvareakselerasjon.