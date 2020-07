Paras videonmuokkausohjelma 2020: valitse sopivin työkalu maksullisista vaihtoehdoista

Parhaan videonmuokkausohjelman löytäminen on monesti melkoista arpapeliä. Tarjolla on runsaasti hyviä vaihtoehtoja, joista jokainen sisältää monia erinomaisia ominaisuuksia tai oivalluksia. Vaihtoehdot sopivat kuitenkin eri tarpeisiin, eikä absoluuttisesti paras sovellus välttämättä ole tarpeeksi yksinkertainen kaikille käyttäjille.

Tätä varten TechRadarin toimituksessa iskettiin päät yhteen ja ryhdyttiin tarkastelemaan vaihtoehtoja eri kanteilta. Järjestyksessä huomioidaan useita eri näkökulmia aina hinnasta käytettävyyteen ja ominaisuuksista yhteensopivuuteen.

Kaikista vaikuttavimmat editorit tekevät videoiden leikkaamisesta, hiomisesta, yhdistelystä tai jopa pienestä muokkaamisesta äärimmäisen helppoa. Taasen kattavimmilla työkaluilla on ikävä tapa tehdä kaikesta hiukan turhan monimutkaista, jolloin lopputuloksesta saattaa hyvinkin huokua viimeistelemättömyyden tunne.

Mikäli et editoi videoita järin usein tai olet halukas säästämään kuluissa, myös ilmaisilla sovelluksilla saa siloiteltua ja saksittua nauhoitukset esittelykuntoon. Lisätietoa ilmaisista versioista voi kurkata parhaiden maksuttomien videonmuokkausohjelmiemme listalta.

Kaipaatko uutta läppäriä? Tässä markkinoiden parhaat kannettavat

Paras videonmuokkausohjelma lyhyesti - TechRadardin TOP5

1. Adobe Premiere Pro CC

2. Apple Final Cut Pro X

3. CyberLink PowerDirector

4. HitFilm Pro

5. Adobe Premiere Elements

Kuva: Adobe

1. Adobe Premiere Pro CC

Opettelu kantaa todellista hedelmää

Käyttöjärjestelmä: Windows/Mac | Ilmainen kokeilujakso: 7 päivää | Lataus suoraan YouTubeen: Kyllä | 8K-tuki: Kyllä | 360-tuki: Kyllä | Hankintatapa: Tilaus

360- ja VR-tuki

Runsaasti erilaisia filtereitä

Käyttöliittymän muokattavuus

Kuukausitilaus ei sovi kaikille

Adobe Premiere Pro on yrityksien tarpeisiin suunnattu videonmuokkausohjelma, joka vaatii rahaa ja aikaa, mutta lopputulos on todellakin sen arvoinen.

Tarjolla on runsain mitoin erilaisia ääni- ja videofilttereitä, tuki 360-asteen videoille ja virtuaaliselle todellisuudelle, kattava tuki erilaisille tiedostomuodoille sekä mahdollisuus töiden jakamiselle. Samalla se on äärimmäisen sujuva ja nopea, sillä pystyt aloittamaan editoinnin vaikka video olisi vasta latautumassa.

Valitettavasti kattavat ominaisuudet ja mahdollisuudet eivät tule halvaksi, sillä Adobe Premiere Pro on kertaostoksen sijasta kuukausi- tai vuosimaksullinen. Samalla sovellus pysyy kuitenkin ajan hermolla eikä erilaisista vuosipäivityksistä tarvitse murehtia.

Ennen sitoutumista on joka tapauksessa syytä ottaa kaikki irti viikon ilmaisesta kokeilujaksosta.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Adobe Premiere Pro CC

Kuva: Apple

2. Apple Final Cut Pro X

Mac-käyttäjien ykkösvalinta

Käyttöjärjestelmä: Mac | Ilmainen kokeilujakso: 30 päivää | Lataus suoraan YouTubeen: Kyllä | 8K-tuki: Kyllä | 360-tuki: Kyllä | Hankintatapa: Kertaosto

Älykäs aikajana

Erinomainen tuki eri tiedostomuodoille

Päivitykset sisältyvät hintaan

Kallis kertaostos

Vaikka Apple Final Cut Pro X on suunnattu ammattilaiskäyttöön, onnistuu se tekemään kokemuksesta kaikesta huolimatta yksinkertaisen ja miellyttävän. Persoonallinen käyttöliittymä on rakennettu "raidattoman" aikajanan ympärille, joka kannustaa kokeilemaan elementtien sijoittamista erilaisiin tyyppeihin.

Final Cut Pro loistaa erityisesti drone-lennokin apurina. Sovellus kattaa tuen kaikkille merkittäville tiedostomuodoille, minkä ohella säännölliset päivitykset pitävät toimivuudesta huolen. Lisäksi huomio kiinnittyy 360-tukeen sekä värejä parantavaan HDR-ominaisuuteen.

Toisin kuin Adobe, Apple ei peri palvelusta kuukausihintaa. Tämä kuitenkin näkyy erittäin tyyriin kertaostoksen hinnassa. Mikäli tähtäimessä on kuitenkin pitkäaikainen harrastus, Apple Final Cut Pro X muuttuu parin vuoden käytön jälkeen ykköspaikalla komeilevaa Adobe Premiere Prota halvemmaksi.

Mac-käyttäjien kohdalla valinta on vaikea, joten kannattaa ottaa molempien sovellusten ilmaisesta kokeilujaksosta kaikki ilo irti ennen hankintapäätöstä.

Image credit: CyberLink

3. CyberLink PowerDirector

Kattava videonmuokkausohjelman aloitteleville editoijille

Käyttöjärjestelmä: Windows | Ilmainen kokeilujakso: 30 päivää | Lataus suoraan YouTubeen: Kyllä | 8K-tuki: Kyllä | 360-tuki: Kyllä | Hankintatapa: Kertaostos

Automaattinen optimointi hoitaa homman sekunneissa

Erilaiset käyttöliittymät aloittelijoille ja kokeneille

Vähemmän mahdollisuuksia kuin kilpailijoissa

Jos Adobe Premiere Pro ja Apple Final Cut Pro X vaikuttavat liian syvällisiltä, kannattaa suunnata katse CyberLink PowerDirectorin suuntaan.

Vaikka PowerDirector on yhtä lailla syvällinen työkalu, on sen helppokäyttöisyys erityisen miellyttävä ja pehmeä erityisesti ensikertalaisilla. Magic Movie Wizard -työkalu on tästä loistava esimerkki: sen avulla videoiden yhdistäminen ja optimointi onnistuu muutamalla klikkauksella. Tarkemmalla syynäyksellä saa toki huomattavasti parempaa jälkeä aikaan, mutta tekoälyn luomus on nopeaan Facebook-videon julkaisuun enemmän kuin riittävä.

Kaikesta huolimatta olisi väärin sanoa, että CyberLink PowerDirector olisi jollakin tavalla liian yksinkertainen tai jopa "tyhmennetty" videonmuokkausohelma. Kokeneemmat käyttäjät voivat valita oman käyttöliittymänsä, joka tarjoaa huomattavasti syvällisemmän ja joustavamman kokemuksen.

Omissa testeissämme huomio kiinnityi erityisesti siihen, miten hauskaa CyberLink PowerDirectorilla työskentely onkaan. Se ei varmaankaan ole tyypillisin mieleen juolahtava adjektiivi videonmuokkauksesta puhuttaessa?

Kuva: FXhome Ltd

4. HitFilm Pro

Jos kaipaat erikoistehosteita, HitFilm Pro on oikea valinta

Käyttöjärjestelmä: Windows | Ilmainen kokeilujakso: Ei rajoitusta, mutta julkaisu ei onnistu | Lataus suoraan YouTubeen: Kyllä | 8K-tuki: Kyllä | 360-tuki: Kyllä | Hankintatapa: Kertaostos

Helposti omaksuttava käyttöliittymä

Ylivertainen työkalu erikoistehosteisiin

Liian hankala aloittelijoille

HitFilm Pro on maksullinen videonmuokkausohjelma, joka on suunnattu erityisesti omien elokuvien tai fanfilmien suunnittelijoille. Se tarjoaa huikean määrän laadukkaita erikoisefektejä, mutta kokonaisuus on silti riittävän kevyt toimiakseen kotikoneilla.

Sovelluksen tärkein myyntivaltti on sen mahdollisuus jälkikäsitellä oikeastaan mitä tahansa videon osa-aluetta. Olipa kyseessä animaatio, värikorjaus tai äänimaiseman editointi, tilanteen saa korjattua parilla klikkauksella. Käyttöliittymä tuntuu monipuolisuudesta huolimatta silti luontevalta.

Toisin kuin muut listauksen sovellukset, HitFilm Pro mahdollistaa omien 3D-mallien käyttämisen. Lisäksi lopputuloksen voi viimeistellä varjojen ja dynaamisen valaistuksen avulla. Kun paketin kruunaa vaikuttavilla partikkeliefekteillä, jokainen pienen budjetin elokuvantekijä saa rahalleen erinomaisen vastineen.

Kuva: Adobe

5. Adobe Premiere Elements

Yksinkertainen työkalu erityisesti vasta-alkajille

Käyttöjärjestelmä: Windows/Mac | Ilmainen kokeilujakso: 30 päivää | Lataus suoraan YouTubeen: Kyllä | 8K-tuki: Ei | 360-tuki: Ei | Hankintatapa: Kertaostos

Loistavat opastusvideot

Automaattiset työkalut perusmuutoksiin

Näppärät avustusominaisuudet

Ominaisuudet loppuvat nopeasti kesken

Kun huomioi markkinoiden maksulliset videonmuokkausohjelmat, Adobe Premiere Elements on selvästi parhaiten aloittelijalle sopiva vaihtoehto. Sen käyttö on suunniteltu yksinomaan mahdollisimman helpoksi, eivätkä edes Expert-asetukset aiheuta hämmästelyä tai eksymistä.

Premiere Elements erottuu Adoben muista sovelluksista erityisesti hankintahetkellä, sillä kyseessä ei muiden Premiere-tuotteiden tavoin ole kuukausimaksullinen sovellus. Kertahinta on vieläpä todella edullinen!

Suurin osa markkinoilla olevista sovelluksista olettaa käyttäjältä ainakin jonkinlaista perehtyneisyyttä, mutta Premiere Elements sopii ongelmitta myös täysin ensikertalaiselle. Selkeä käyttöliittymä sekä erinomaiset opastusmateriaalit auttavat aloittelevan editorin ongelmitta liikkeelle.

Premiere Elementsin satsaus helppokäyttöisyyteen on samaan aikaan heikkous ja vahvuus. Kun alkuun on päässyt, muokkaajat alkavat herkästi haluta vielä vähän enemmän. Tätä ei Premiere Elements kuitenkaan tarjoa, vaan silloin täytyy suunnata katse muihin vaihtoehtoihin.

Videonmuokkausohjelmat: usein kysyttyä kysymyksiä

Miten valita oikea videonmuokkausohjelma?

Hankintapäätöstä tehdessä on syytä kiinnittää huomiota moniin asioihin, eikä hinta ole suinkaan ainoa. Jos raha olisi nimittäin tärkein yksityiskohta, jokainen Hollywood-elokuvakin parsittaisiin kasaan Applen ilmaisella iMoviella!

Pohdintoja tehdessä on syytä kysyä itseltään erityisesti seuraavat kaksi kysymystä: minkälaisia videoita haluat tehdä ja mihin tarkoitukseen? Sopivin sovellus on taatusti erilainen omaa elokuvaa editoivan sekä kotivideoita yhdistelevän välillä.

Kokemuksella on ratkaiseva merkitys. Oletko jo valmiiksi kokenut käyttäjä, vai otatko vasta ensimmäisiä askeleita videonmuokkauksen ihmeellisessä maailmassa? Jos käyttöä on vain harvakseltaan eikä jokaiseen ominaisuuteen halua perehtyä, helppokäyttöisyys ja automaattiset työkalut ovat avain onneen.

Kovempaa käyttöä suunnittelevien on myös syytä miettiä tarpeet kuvanlaadun sekä efektien suhteen. Riittääkö HD, vai haluatko 4K- tai peräti 8K-materiaalia? Samalla mahdollinen yhteispeli kilpailevan sovelluksen kanssa saattaa aiheuttaa ongelmia, sillä ohjelmat eivät välttämättä ole keskenään yhteensopivia.

Ja sitten on vielä se hinta. Monet ilmaiset työkalut saavat kyllä aikaan hyvää jälkeä, mutta perusominaisuudetkin ovat yleensä perin rajoitettuja. Toisaalta liian kalliskaan ei välttämättä ole hyvä, sillä silloin helppokäyttöisyys hautautuu herkästi monipuolisten ominaisuuksien alle. Euromäärä kertoo yleensä varsin paljon ohjelman kattavuudesta.

Liian vähään ei kuitenkaan kannata tyytyä, sillä videonmuokkaus on lopulta kuin mikä tahansa taide. Mitä enemmän opit ymmärtämään tarjoamia mahdollisuuksia, sitä enemmän se ruokkii mielikuvitustasi.

Miksi videonmuokkausohjelmalla on väliä?

Videot ovat nykyaikana trendien aallonharjalla ja kuin vanhojen aikojen rock'n'roll konsanaan. Siinä missä lapset haaveilivat aikanaan rokkitähteydestä, nykyajan suurin haave on tehdä elanto YouTuben videoblogeilla. Samalla liikkuva kuva on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Katso vaikka sosiaalista mediaa tai uutissivustoja: valtaosa tapahtumasta ja sisällöstä koostuu videoista, animaatioista tai lyhyistä gif-videoista!

Olipa kyse lähes minkälaisesta julkaistusta videosta tahansa, yleensä se on editoitu. Kyseessä voi olla tylsien osuuksien rajaus kiinnostavamman sisällön tieltä, tekstikentän kirjoittaminen tai taustamusiikin lisäys. Jotta omat pätkät saavat sen pienen lisäjännitteen ja elävyyden, videoeditointi on enemmän kuin tarpeellinen välivaihe.

Mitä ominaisuuksia on syytä pitää mielessä?

Tarvittavat ominaisuudet riippuvat täysin siitä, minkälaista editointia haluaa tehdä. Esimerkiksi visuaaliset efektit eivät välttämättä ole tärkein asia suunnitellessa isovanhemman syntymäpäivien onnitteluvideota, mutta YouTube-videota varten ne voivatkin olla huomattavasti merkityksellisempiä.

Tärkeimpiä muuttujia ovat tuetut tiedostomuodot ja sovellukset. Pystyykö sovellus käsittelemään kameraan tallennettua materiaalia ilman ylimääräistä formaatin vaihtamista? Entä onnistuuko videoiden jakaminen haluttuun paikkaan suoraan sovelluksesta?

Entä haluatko käyttää green screen -taustaa? YouTube-videoita tekeville vastaus on todennäköisesti kyllä, muiden tapauksessa vastaukset vaihtelevat huomattavasti enemmän. Myös mahdollisuus jakaa video suoraan sovelluksesta sosiaaliseen mediaan on merkityksellinen monille.

Montaako kuva- ja ääniraitaa voit kerralla käyttää? Voitko napata materiaalia useasta eri tiedostosta samanaikaisesti? Joissakin tapauksissa kappaleita tai ääniraitoja joutuu muokkaamaan erikseen ennen videoeditointiin ryhtymistä, mikä aiheuttaa lisäpäänvaivaa.

Älykkäät sovellukset osaavat myös ennakoida toimenpiteitä, mikä helpottaa elämää kummasti. Kenties kaipaat vain yksinkertaista värikorjausta tai siirtymän parannusta, jolloin sovellus osaa valita toimenpide-ehdotukset itsestäänkin.

Nykyaikana ei sovi myöskään väheksyä mobiilisovelluksen merkitystä, sillä monet haluavat muokata videot julkaisukuntoon heti tapahtumapaikalla koneella näpertämisen sijasta.

Mitä 8K-tuki tarkoittaa videonmuokkausohjelmissa?

8K tarkoittaa kuvan resoluutiota eli sitä pistemäärää, josta kuva muodostuu. Lukema on kasvanut valtavin harppauksin viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana, kuten alla olevista lukemista voi havaita.

VHS: 335 x 480

DVD: 720 x 480

HD: 1,280 x 720

Full HD: 1,920 x 1,080

Tämän jälkeen hypättiin 4K-aikaan, joka ei ole enää aivan niin yksiselitteinen asia. Esimerkiksi 4K Ultra HD -televisiossa pikseleitä on kuitenkin peräti 3 840 x 2 160. Nopeimmat varmasti arvaavatkin, että 8K tarkoittaa edellisten numeroiden tuplaantumista.

Onko 8K-tuki välttämätön tai edes tarpeellinen? Melko varmasti ei ole. Todennäköisesti lähipiirissäsi ei ole ensimmäistäkään henkilöä, jolla olisi tällä hetkellä 8K-resoluutiota tukeva televisio tai näyttö. Ja vaikka olisikin, seuraavaksi katse kääntyisi kameraasi. Jollei se ole aivan terävintä ja kalleinta huipputeknologiaa, 8K-tuki jäänee haaveeksi.

Mitä 360-tuki tarkoittaa?

Perinteiset kamerat kuvaavat vain yhteen suuntaan, mutta modernit laitteet kykenevät useita eri linssejä yhdistämällä muodostamaan täyden 360 asteen kuvan. Ominaisuus on saattanutkin tulla vastaan esimerkiksi Facebookissa tai virtuaalilaseja käyttäessä, jolloin näkymä tuntuu kuin olisit paikanpäällä.

Onneksi 360 asteen videon editointi ei ole kummoisestikaan vaikeampaa kuin perinteisen 2D-materiaalin muokkaaminen. Suurin ongelma on kuitenkin materiaalin julkaiseminen sekä yhteensopivan editorin löytäminen. Jos kuitenkin 360 asteen videoiden luonti tuntuu omalta jutulta, kannattaa syynäykseen ottaa listamme ykkösenä komeileva Adobe Premiere Pro CC.

Mikä sovellus sopii YouTube-sisällön luomiseen?

iMovie on pitänyt asemansa YouTube-sisältöä luovien suosikkina sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Samalla sen saa ilmaiseksi MacBookin, iPhonen tai iPadin ostaessa. Ohjelma sopii erityisen hyvin yksinkertaisen sisällön editointiin, kuten vaikkapa omien kasvojen nauhoittamiseen. Lisäksi mahdolliset taustahäiriöt saa sutjakasti pois, jolloin sotkuisen olohuoneen saa näyttämään vaikkapa aurinkorannalta.

PC-puolella ykköspaikasta taistelevat aliarvostettu Microsoft Valokuvat sekä Adobe Premiere Pro CC.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että YouTubea varten on syytä hyödyntää mahdollisimman helppoa ja edullista sovellusta. Yksi parhaista on Lightworks, joka toimii Windowsilla, Macilla sekä Linuxilla. Siinä on sisäänrakennettu YouTube-integraatio sekä monia erittäin helppokäyttöisiä reaaliaikaisia efektejä. Ensivaikutelma sovelluksesta voi säikäyttää vaikkapa helppokäyttöisen Microsoft Valokuvat -sovelluksen rinnalla, mutta jutun juonesta saa kiinni todella nopeasti.

Yksi mainintansa ansaitseva vaihtoehto on HitFilm Pro. Sen ilmaisversiolla saa tehtyä runsaasti asioita, mutta maksullinen painos tarjoaa toki huomattavasti enemmän. Samaten ilmaissovellus DaVinci Resolve saa aikaan upeita muokkauksia erityisesti väreihin. Kiireettömään käyttöön on nostettava vielä lopuksi VSDC Free Video Editor.

Mitä sovellusta ammattilaiset käyttävät?

Yksiselitteistä vastausta ei voi antaa, sillä sovellus riippuu täysin tarpesta. Hollywoodissa tai mittavissa tv-tuotannoissa hyödynnetän lähes poikkeuksetta Avid Media Composer Utimatea. Toisaalta taas YouTuben sisällöt luodaan käytännösä yksinomaan Adobe Premiere Pro CC:llä tai Apple Final Cut Prolla.