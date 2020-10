Paras ilmainen näyttötallennusohjelma 2020: tietokoneen näytön tallennus ja suoratoisto

Ilmaiset näyttötallennusohjelmat ovat kehittyneet roimasti viime vuosina, ja nykyään niiden työkalut ovat jo niin kehittyneitä, että niillä voi kaapata miltei mitä tahansa ruudulla tapahtuvaa täysin ilmaiseksi ja ilman rajoituksia.

Paras ilmainen näyttötallennusohjelma on OBS Studio, joka on esimerkillisen laadukas ja ominaisuuksiltaan rikas sovellus. Sen avulla ei voi ainoastaan tallentaa kaikkea ruudulla näkyvää, vaan myös webbikameran kuvan voi liittää kuva kuvassa -toimintoa hyödyntäen osaksi videota sekä tallentaa mikrofonin ääntä. Lisäksi siinä on useita eri formaatteja tallennusta varten sekä suoratoistomahdollisuus.

Vaikka OBS Studio on otollisin valinta ammattilaisille ja pelaajille, markkinoilla on olemassa myös muita laadukkaita vaihtoehtoja. Jos tarve on vain muutaman minuutin mittaisille tallennuksille, jokin yksinkertaisempi sovellus voi olla parempi vaihtoehto tässä tapauksessa.

Olemmekin koonneet alle kaikkein parhaat ilmaiset näyttötallennusohjelmat kaikenlaisia projekteja ja osaamistasoja varten. Teit sitten opetusvideoita ohjelmista YouTubeen, tallennat Let's Play -videoita, videopuheluita tai mitä tahansa muuta, nämä vaihtoehdot auttavat sinua eteenpäin.

1. OBS Studio Paras näyttötallennusohjelma pelien suoratoistoon, jossa on paljon ominaisuuksia, jotka auttavat tekemään huippulaadukkaita taltiointeja Käyttöjärjestelmät: Windows, macOS, Linux Suoratoisto ja tallennus HD-laadulla Videoiden pituutta ei ole rajoitettu Avoin lähdekoodi, ei mainoksia Asennus kestää jonkin aikaa

Jos tykkää pelata, on OBS Studio selkeästi paras ohjelma. Toisin kuin erittäin suosittu FRAPS – jonka kanssa voi tallentaa vain 30 sekuntia putkeen ilman lisenssiä, ja johon tulee vesileima – on OBS Studio avoimen lähdekoodin ohjelma ja täysin ilmainen ilman rajoituksia.

Näyttötallennusohjelma OBS Studio tukee sekä suoratoistoa että tallennusta HD-laadulla, eikä se aseta rajoituksia pätkien pituudelle. Käyttäjä voi lähettää videota suoraan Twitchissä tai YouTubessa tai tallentaa projekteja ja palata myöhemmin niiden pariin. Jos haluaa, voi tallentaa nauhoitukset FLV-muodossa tietokoneelle.

OBS Studio tallentaa suoraan näytönohjaimelta, joten se pystyy kaappaamaan pelaamista koko näytöltä (monet näyttötallennusohjelmat pystyvät tallentamaan vain, jos peli on erillään ikkunassa). Pikanäppäimiä voi kustomoida tarpeiden mukaan. OBS Studio pystyy myös hyödyntämään prosessorin moniytimisyyttä parantaakseen suorituskykyään ja tallentaakseen 60 kuvaa sekunnissa.

OBS Studion räätälöinti omien mieltymysten mukaan voi viedä aikansa, mutta kyseessä on ehdottomasti paras ja tehokkain näyttötallennusohjelma pelaajille.

2. FlashBack Express Toinen ominaisuuksia täynnä oleva näyttötallennusohjelma, joka on ihanteellinen pelien ja nettikameran tallennukseen Käyttöjärjestelmä: Windows Hyvin suunniteltu käyttöliittymä Voi tallentaa näyttöä tai nettikameraa Useita tallennusmuotoja Osa työkaluista maksullisia

OBS Studio on ykkösvaihtoehtomme tietokoneen näytön tai nettikameran ruudunkaappaukseen, mutta Flashback Express on hyvä kakkonen. Vaikka kyseessä on ilmainen versio maksullisesta ohjelmasta, ei FlashBack Express laita videoihin rumia vesileimoja tai aseta tallennuksille aikarajoituksia. Siinä on lisäksi valtavasti ominaisuuksia ja työkaluja, joiden avulla se pystyy haastamaan monia maksullisia ohjelmia – ja on jopa monia parempi. Käyttöliittymä on helpompi kuin OBS Studiossa. Jos ei ole koskaan ennen käyttänyt näyttötallennusohjelmaa, on Flashback Express erinomainen vaihtoehto.

On mahdollista nauhoittaa koko näyttöä, ikkunaa, rajoitettua aluetta tai nettikameraa. Kun on valmis, tulee taltiointi yksinkertaiseen muokkausohjelmaan, jossa voi rajata tai leikata videoita mieltymystensä mukaan. Sen jälkeen ne voi viedä YouTubeen, FTP-palvelimelle tai tietokoneen kovalevylle.

Kaikki tämä on melko peruskamaa ilmaiselle näyttötallennusohjelmalle, mutta kun menee hieman pinta syvemmälle valikoissa, löytää paljon hyvin suunniteltuja asetuksia, jotka saavat tallenteet näyttämään ammattimaisilta. Ohjelma pystyy esimerkiksi piilottamaan näytölle kirjoitetut salasanat, muuttamaan taustakuvan yksinkertaisemmaksi, piilottamaan työpöydän kuvakkeita ja korostamaan hiiren osoitinta, jotta sitä on helpompi seurata. Erityisessä pelitilassa taas voi päättää, kuinka montaa kuvaa sekunnissa haluaa nauhoittaa.

Tallennuksien pituutta ei ole rajoitettu. Maksimipituuden voi toki itse valita, jos pelkää esimerkiksi jättävänsä sen vahingossa päälle. Pitkä nauhoitukset voi myös jakaa osiin. Mainio lisä, jonka avulla pystyy välttämään jättimäiset tiedostot. Tallennuksissa ei myöskään ole vesileimaa.

Uuden päivityksen myötä Flashback Expressistä voi viedä tiedostoja WMV-, AVI- ja MP4-muodoissa. Videotiedoston muuntamiseen ei siis tarvitse enää erillistä ohjelmaa. Aktivointi ei myöskään vaadi enää ilmaista lisenssiä – voi vain asentaa ohjelman ja alkaa tallentaa.

Kehittäjä Blueberry Software on julkaissut myös erityisesti peleille suunnitellun näyttötallennusohjelman, FBX:n . Sen kanssa voi tallentaa pelaamista HD-laadulla ja laitteistokiihdytys toimii AMD:n ja Nvidia näytönohjaimilla sekä Intelin prosessoreilla.

Jos harkitsee päivittämistä maksulliseen FlashBack Prohon, tarjoaa Blueberry Software TechRadarin lukijoille 25 prosentin alennuksen.

3. Apowersoft Free Online Screen Recorder Selaimella toimiva tallennin, joka on tehokkaampi kuin useimmat vastaavat työpöytäsovellukset Käyttöjärjestelmät: Windows, macOS, Linux (in browser) Ei aikarajaa tai vesileimoja Useita eri tallennusmuotoja Voi tallentaa nettikameraa Ei sovi peleille

Jos haluaa nauhoittaa esimerkiksi esitelmän tai oppaan, kannattaa kokeilla Apowersoft Free Online Screen Recorderia. Se on selaimella toimiva työkalu, mikä tarkoittaa sitä, että se ei toimi pelien kanssa. Muihin tehtäviin se on kuitenkin ihanteellinen.

Kun käyttää ensimmäistä kertaa Apowersoft Free Online Screen Recorderia, kehottaa se lataamaan pienen käynnistysohjelman. Sen jälkeen saa ohjelmankäynnistyspalkin, jossa on valtavasti erilaisia vaihtoehtoja. Halutessaan voi tallentaa videota työpöydältä tai nettikamerasta tai ääntä tietokoneelta, mikrofonista – tai ei kummastakaan tai jommastakummasta.

Käyttäjä voi nauhoittaa koko näytöltä tai valita pienemmän alueen manuaalisesti. Koon voi asentaa valmiiksi, mikä on ihanteellista, jos nauhoittaa esimerkiksi pätkää YouTubea varten ja ei halua käyttää erillistä videonmuokkausohjelmaa koon muuttamiseen jälkikäteen.

Apowersoft Free Online Screen Recorder tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia kustomoida erilaisia pikanäppäimiä, jotta ohjelman käyttäminen on nopeampaa ja kätevämpää. Voi esimerkiksi valita, haluaako osoittimen näkyvän nauhoituksessa tai valita haluamansa tallennusmuodon (esimerkiksi MP4, WMV, AVI ja MOV). Nauhoitukseen voi jopa lisätä huomautuksia.

Kun on valmista, nauhoituksen pystyy tallentamaan videomuodossa tai GIF-animaationa. Sen jälkeen sen voi lähettää sen suoraan YouTubeen tai Vimeoon tai siirtää Google Driveen tai Dropboxiin. Pätkää voi myös muokata. Kun valitsee tuon vaihtoehdon, lataa ohjelma erillisen komponentin, Apower Video Editorin, jonka kanssa voi tehdä pientä hienosäätöä, ennen kuin tallentaa videon haluamassaan muodossa. Mainio työkalu.

On huomattava, että kun painaa "Lataa työpöytäversio" -näppäintä, vie se ohjelmaan Apowersoft Screen Recorder Pro. Se on koeversio maksullisesta sovelluksesta ja rajoitetumpi kuin Online Screen Recorder.

Debut Video Capture on uusi lisää listaukseemme ilmaisista näyttötallennusohjelmista. Vaikka se onkin ulkoisesti hieman vanhahtava, on kyseessä erittäin tehokas ohjelma, joka pystyy tekemään paljon enemmänkin kuin vain nauhoittamaan tietokoneen näytön tapahtumia.

Perinteisen ruudun tallennuksen (ei aikarajaa tai vesileimaa) lisäksi Debut pystyy tallentamaan materiaalia myös ulkoisista laitteista, kuten netti- ja turvakameroista. Nauhoitukset voi jopa ajastaa, eli siitä voi tehdä kodin turvajärjestelmän keskuksen. Aikamoinen juttu ilmaiselta ohjelmalta.

Tallennuksen jälkeen ei ole erillisiä työkaluja editointiin, mutta erilaisia suodattimia, tekstityksiä tai vesileimoja voi lisätä ennen nauhoituksen alkamista. Videoita ei voi suoraan lähettää YouTubeen tai Facebookiin, mutta ne voi tallentaa kaikissa tutuissa muodoissa, kuten MP4, MOV ja AVI (vain kolme nimetäksemme).

Debut Video Capture on vielä testivaiheessa, joten odotamme, että lopulliseen versioon tulee vielä hieman ylimääräistä kiiltoa.

5. ShareX Hyvä valinta, jos haluaa jakaa tallenteita verkossa Voi tallentaa videona tai GIF-animaationa Runsaasti tallennusmuotoja Hyvä myös kuvankaappauksissa Ei toimi pelien kanssa

ShareX on avoimen lähdekoodin sovellus, jonka avulla voi tallentaa kuvankaappauksia tai nauhoittaa videoita. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia vesileimoista tai aikarajoista, mutta käyttöliittymä ei ole erityinen luonteva. Parasta on, jos oppii käyttämään pikanäppäimiä. Painamalla Shift + Print Screen voi aloittaa nauhoituksen, ja sen voi lopettaa painamalla Ctrl + Shift + Print Screen.

Tätä ilmaista näyttötallennusohjelmaa voi käyttää GIF-animaatioiden tallentamiseen. Niitä voi halutessaan jakaa kätevästi sosiaalisessa mediassa tai eri keskustelupalstoilla.

ShareX ei ole loistava pelkästää näytön tallennukseen, vaan sen avulla voi esimerkiksi kaapata ja tunnistaa tekstiä tekstintunnistuksen avulla tai ajastaa näytön tallennuksen tarpeidensa mukaan.

Yksi parhaista ominaisuuksista on mahdollisuus lähettää kuvankaappauksia ja videoita suoraan esimerkiksi sosiaaliseen mediaan. Vaihtoehtoja on monia, ja ne voi käydä läpi projektin nettisivuilta.

Valitettavasti ShareX ei tue nauhoittamista – tai kuvankaappausten ottamista – koko näytön pelaamisesta. Muuten kyseessä on loistava näyttötallennusohjelma, joka palvelee hyvin käyttäjäänsä.

6. Screencast-O-Matic Selainpohjainen näyttötallennusohjelma Alusta: Windows, macOS, ChromeOS (selaimessa) Tukee tekstityksiä Tukee zoomia tallentaessa Videot ovat vesileimattuja Maksimipituus 15 minuuttia

Screencast-O-Matic on toinen selainpohjainen ilmainen näyttötallennusohjelma ja hyvin kyvykäs sellainen. Tallennukset on rajattu 15 minuuttiin, mutta tallennuksia voi tehdä niin monta kuin haluaa. Lisäksi se tukee zoomia nauhoittaessa, tallennettujen videoiden editointia, tekstityksiä ja tallennusta työpöydälle, YouTubeen, pilveen tai jakoa varten.

Apowersoft Free Online Screen Recorderin lailla sovellus kehottaa asentamaan pienen verkkoasennuksen, jonka jälkeen näyttötallennusohjelma käynnistyy. Sen jälkeen säädät vain ruudun kohdalleen joko kokoruutua tai vain tiettyä aluetta varten, ja painat punaista näppäintä. Lisäksi se tallentaa äänen tietokoneesta tai mikrofonista sekä videota ruudulta, webbikameralta tai molemmista samanaikaisesti.

Deluxe-versioon päivitys tuo mukanaan lisää ominaisuuksia, kuten piirrosmahdollisuuden ja merkinnät, videoeditorin ja mahdollisuuden tekstittää puhetta. Valikoima on varsin kattava 1,65 dollarin kuukausihintaan, mutta pelkkä ilmainen versio riittää varmasti jo monille ominaisuuksiltaan.

Ainoa negatiivinen puoli Screencast-O-Maticissa on videoihin tulevat vesileimat, jotka poistuvat ainoastaan Deluxe-version myötä. Jos tämä ei ole kuitenkaan ongelma, suosittelemme tutustumaan tähän sovellukseen.