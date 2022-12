Beste drone for nybegynnere 2022: Disse modellene er best i test

T25 GPS Drone with Camera for adults

Included in this guide:

Her er Techradars drone-test: Vi kårer beste drone for nybegynnere

Hvis du er en nybegynner i flyfaget og leter etter din første flyvemaskin, har vi mer enn nok å velge mellom. Vi har testet og rangert alle de beste dronene for nybegynnere og satt dem opp i oversikten nedenfor.

(Hvis du er på utkikk etter de beste dronene (Åpnes i ny fane) uansett ferdighetsnivå, har vi også en egen guide for det.)

Her er de beste dronene for nybegynnere i 2022.

Beste droner for nybegynnere i 2022: Kort oversikt

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester.

DJI Mini 2 – best i test Ryze Tello – beste billige modell DJI Mini 3 Pro – beste førsteklasses begynnerdrone Autel Evo Nano+ DJI Avata DJI FPV FIMI X8 Mini Potensic Dreamer 4K Potensic T25 Revell IconEachine 520S

De beste dronene for nybegynnere i 2022

DJI Mini 2 er den absolutt beste dronen for nybegynnere. (Image credit: Future)

1. DJI Mini 2 Den beste dronen for nybegynnere Spesifikasjoner Best for: De fleste nybegynnere Kameraoppløsning: 12 MP Rekkevidde: 10 km Vekt: 242 g Batteri: 5200 mAh Kontroller: Inkludert, fungerer med mobil med iOS/Android og DJI Fly-appen specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kompakt og lettflydd drone + Intuitive kontroller Grunner til ikke å kjøpe - Ingen ny maskinvare på kamerafronten - Ingen følgemodus

DJI Mavic Mini var banebrytende da den kom på markedet, med solid batterikapasitet, lett tilgjengelige kontroller og fantastiske opptak – og alt dette i en hendig, sammenleggbar modell. DJI Mini 2 er nesten lik forgjengeren, men fikk noen oppgraderinger som gjorde den til en enda bedre drone. Kontrolleren er blitt bedre, og dermed også brukervennligheten. Den har en maksimal rekkevidde på 10 kilometer, og den er an absolutt fryd å fly. De forbedrede motorene, stabiliseringen og vindmotstanden sørger for stødige opptak selv når det blåser. Flyvetiden er på rundt 30 minutter. Mini 2 gir hvasse og silkemyke opptak i 4K ved 30 fps. DJI Mini 2 er den absolutt beste dronen for nybegynnere.

Les vå test av DJI Mini 2 (Åpnes i ny fane)

Ryze Tello er en billig og brukervennlig drone. (Image credit: Future)

2. Ryze Tello Den beste billige dronen for nybegynnere Spesifikasjoner Best for: Budsjettbevisste dronebrukere Kameraoppløsning: 5 MP Rekkevidde: 100 m Vekt: 80 g Batteri: 1100 mAh Kontroller: iOS/Android og Tello-app specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Velresponderende kontroller + Liten og lett + Grei batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Flyr dårlig i vind - Ingen inkludert kontroller

Ryze Tello er utviklet i samarbeid med DJI. Denne rimelige, kompakte og lette dronen er ideell for å lære seg det grunnleggende. Den har wifi og styres ved hjelp av mobilen og Tello-appen, men du kan også bruke en gaming-kontroller med Bluetooth-forbindelse, noe som reduserer rekkevidden. Den fløy godt i våre tester, og stabiliseringen fungerer ganske godt. 13 minutters batteritid er slett ikke så verst.

Den har også en del svakheter. Ryze hevder rekkevidden er på 100 meter, men vi opplever 30 som nærmere sannheten. Det minste vindpust driver dronen avgårde. Videokameraet er på bare 720p og dronen har ikke lokal lagring . Dermed sendes alt til mobilen din. Det gir hakkete opptak når wifi-forbindelsen er svak. Dronen er imidlertid både billig og brukervennlig, og virker mer gjennomført enn andre rimelige droner.

Les vår test av Ryze Tello (Åpnes i ny fane)

Mini 3 Pro er et ypperlig valg for nybegynnere – for den som kan ta seg råd. (Image credit: Future)

3. DJI Mini 3 Pro Den beste førsteklasses dronen er nærmest feilfri Spesifikasjoner Best for: Droneflyvere med svært god råd Kameraoppløsning: 12,1 MP Rekkevidde: 8 km – 12 km Vekt: 249 g Batteri: 2453 mAh Kontroller: Ja (også tilgjengelig uten) specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Imponerende ytelse ved svak belysning + unngår hindringer + Nyttige, automatiserte flyvemodi Grunner til ikke å kjøpe - Dyr til å være en kompakt drone

DJI Mini 3 Pro er den suverent dyreste modellen i denne oversikten, men den er også den beste dronen for nybegynnere med god råd. Den nyttigste egenskapen for nybegynnere, er hindersensoren som fungerer i tre retninger. I tillegg til å være til hjelp når du flyr, gir det deg også automatiserte modi som FocusTrack, som vi hadde stor glede av i vår test.

En annen stor oppgradering fra Mini 2 er kameraet til Mini 3 Pro. I våre tester i dagslys fikk vi strålende bildekvalitet, og ytelsen ved svak belysning er slett ikke vært til å være en så liten drone, selv om den ikke er på nivå med større modeller som DJI Air 2S.

Med andre fortrinn som opptak i portrettmodus (uten beskjæring) og den nye DJI RC, som ka kjøpes separat, er Mini 3 Pro et ypperlig valg for nybegynnere – for den som kan ta seg råd.

Les vår test av DJI Mini 3 Pro (Åpnes i ny fane)

Hvis du er på jakt etter et glimrende alternativ til DJIs droner, burde Autel EVO Nano+ være et opplagt valg. (Image credit: Mark Pickavance)

4. Autel Evo Nano+ En glimrende minidrone som gjør gode opptak i mørket Spesifikasjoner Best for: Deg som flyr om kvelden Kameraoppløsning: 12,5 MP Rekkevidde: 16,8 km Vekt: 249 g Batteri: 2250 mAh Kontroller: Ja Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Stor sensor og lyssterkt objektiv + Kollisjonsdeteksjon + Strålende video og stillbilder Grunner til ikke å kjøpe - Skjør - Mangler fortsatt objektsporing

Autel Evo Nano+ utfordrer DJI Mini 3 Pro i vektklassen under 250 gram, og det er ingen enkel oppgave, med tanke på at sistnevnte er nærmest perfekt. Autel Evo Nano+ er imidlertid selv en imponerende drone, og den presterer faktisk bedre enn DJI Mini 2 ved svak belysning, og den mestrer nesten vinden like godt. Den er virkelig noe for deg som liker solnedganger og nattlige bylandskap.

Evo Nano+ skal også bli bedre med tiden, ettersom Autel kommer med nye funksjoner og forbedringer gjennom fastvareoppdateringer. Hvis du er på jakt etter et glimrende alternativ til DJIs droner, burde denne være et opplagt valg.

Les vår test av Autel Evo Nano+ (Åpnes i ny fane)

DJI Avata er uansett et utmerket valg for nybegynnere. (Image credit: Future)

5. DJI Avata Dyr men morsom innstegsmodell til FPV-flyvning Spesifikasjoner Vekt: 410 g Kontroller: Ja Kameraoppløsning: 48 MP Batteri: 2420 mAh Rekkevidde: 10 km (FCC), 2 km (CE), 6 km (SRRC) Grunner til å kjøpe + Kollisjonsherdig utforming + Nye briller som passerypperlig med mobilen + Stor sensor som gir gode bilder Grunner til ikke å kjøpe - No manual mode with standard controller - Annoying microSD card slot placement

DJI Avata er ikke like enkel å komme i gang med som de mer tradisjonelle dronene i denne oversikten, men den gir en ypperlig innføring i FPV (førstepersonsflyvning). Gjennom en kombinasjon av DJIs Motion Controller og en av de to variantene av DJI Goggles, kan du fly den både innendørs og utendørs og gjøre imponerende opptak i 4K/60p.

DJI Avata er veldesignet, ganske motstandsdyktig mot kollisjoner og enkelt å fly, men krever litt tid å venne seg til om man er vant til mer tradisjonelle kontrollere. DJIs FPV Remote Controller må kjøpes separat, men med den kan du nå hastigheter på opptil 100 km/t.

DJI Avata er uansett et utmerket valg for nybegynnere.

Les vår test av DJI Avata (Åpnes i ny fane)

r du nybegynner og vil fly FPV-drone, er DJI FPV et supert valg. (Image credit: Future)

6. DJI FPV En kjapp og morsom FPV-drone Spesifikasjoner Best for: Deg som er nysgjerrig på FPV-droner Kameraoppløsing: 12 MP Rekkevidde: 16,8 km Vekt: 795 g Batteri: 2000 mAh Kontroller: Ja, med briller specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Veldig morsom å fly + Lett å fly til å være FPV-drone + Brillene gir god bildekvalitet Grunner til ikke å kjøpe - Fremre propeller vises i bildene - Alvorlig begrenset stillfoto

Vi vet at FPV-droner for nybegynnere kan virke selvmotsigende, men DJI FPV motbeviser dette. Med kollisjonssensorer og innebygget GPS er denne modellen langt enklere å mestre for nybegynnere enn vanlige FPV-droner. Da får man også langt mindre av det man vanligvis forbinder med FPV-droner, nemlig kollisjoner. Andre FPV-droner må du dessuten ofte montere selv, mens denne leveres klar til flyvning, med de glimrende DJI Goggles.

Her får du dessuten glimrende videoopptak og bildekvalitet. Er du nybegynner og vil fly FPV-drone, er DJI FPV et supert valg.

Les vår test av DJI FPV (Åpnes i ny fane)

FIMI X8 Mini er et godt alternativ til DJI Mini 2. (Image credit: Future)

7. FIMI X8 Mini Et lite 4K-alternativ til DJI Mini 2 Spesifikasjoner Anbefalt alder: 8+ Kameraoppløsning: 12 MP Rekkevidde: 8000 m Vekt: 260 g Batteri: 3500 mAh Kontroller: iOS/Android med app Grunner til å kjøpe + Noe billigere enn konkurrentene fra DJI + Lett og enkel å fly Grunner til ikke å kjøpe - DJI Mini 2 er mer velpolert - Ingen kollisjonsdeteksjon forover

Uansett størrelse, vil enhver drone bli målt opp mot hva DJI kan tilby. Og hadde ikke DJI Mini 2 eksistert, kunne Fimi X8 Mini ha vært den beste innstegsdronen med 4K. Dronen er sammenleggbar og har en veldesignet fjernkontroll. Tross den kompakte størrelsen, flyr Fimi X8 Mini godt under normale forhold – og den tåler litt vind. Batteriet holder i 30 minutter, den leverer opptak i 4K ved 30fps fra en hvass og stødig 12 MP Sony CMOS-sensor med støtte fra en mekanisk, treaksers gimbal. Ledsagerappen er brukervennlig og effektiv.

Den er likevel ikke like velpolert som DJI Mini2, og har ikke forovervendt kollisjonsdeteksjon. Men hvis du av en eller annen grunn ikke vil ha en DJI-drone, er Fimi X8 Mini et rimelig og overbevisende alternativ.

Les vår test av FIMI X8 Mini (Åpnes i ny fane)

Dreamer er ikke en så heftig drone som utseendet kan antyde. (Image credit: Future)

8. Potensic Dreamer 4K Et leketøy som tøffer seg Spesifikasjoner Anbefalt alder: 12+ Kameraopløsning: 8 MP Rekkevidde: 800 m Vekt: 765 g Batteri: 3000 mAh Kontroller: Inkludert, fungerer med iOS/Android-mobil og PotensicPro-appen Grunner til å kjøpe + Solid konstruert + Velresponderende kontroller + Lang batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Ingen videostabiliering - Begrenset rekkevidde

Tross navnet, gjør ikke Dreamer 4K videoopptak i 4K. Stillbildene kan komme opp i 4K, men video er begrenset til 2688 x 1512, eller 2,7K. Men det er mye ved denne dronen som ikke er helt som det kan se ut til.

Dreamer 4K er velkonstruert, har god batteritid, GPS og en robust kontroller med to spaker. Dermed ser den ut som en drone som virkelig mener alvor, nesten som DJI Phantom-serien. Men egentlig er den et leketøy i tøff forkledning. Kameraet er ustabilt, mens den imponerende kontrolleren bare virker tilfredsstillende på inntil 50 meters avstand. Batteriet holder det imidlertid gående i over 25 minutter, og dronen responderer godt over wifi. Dreamer er uansett ikke en så heftig drone som utseendet kan antyde.

Les vår test av Potensic Dreamer 4K (Åpnes i ny fane)

Potensic T25 er en ganske avansert drone for nybegynnere. (Image credit: Future)

9. Potensic T25 Begynnerdrone med GPS-finesser Spesifikasjoner Anbefalt alder: 12+ Kameraoppløsning: 2 MP Rekkevidde: 300 m Vekt: 185 g Batteri: 1000 mAh Kontroller: Inkludert, fungerer med iOS/Android og Potensic-G-appen Grunner til å kjøpe + GPS-funksjonalitet + Robust bæreetui inkludert Grunner til ikke å kjøpe - Noen vanskeligheter med paring - Svakt kamera

Potensic T25 er en ganske avansert drone for nybegynnere, og den har en funksjon som skiller den fra andre rimelige konkurrenter, nemlig GPS. Dermed har den vend-tilbake-funksjon og den er lett å finne hvis den skulle krasje. Den leveres dessuten med bæreetui.

I vårt test holdt imidlertid batteriet ut i bare åtte minutter, og dronen fløy bare stabilt når det var vindstille. Appen er enkel og fin, men vi opplevde problemer med paring med dronen.

Kameraet egner seg bedre som hjelp til flyvningen enn til opptak, på grunn av den lave oppløsningen. Det er mange droner i denne oversikten som leverer langt bedre opptak.

Revell Icon egner seg best til bruk innendørs. (Image credit: Future)

10. Revell Icon En velkonstruert minidrone Spesifikasjoner Anbefalt alder: 14+ Kameraoppløsning: 0,9 MP Rekkevidde: 40 m Vekt: 180 g Batteri: 1000 mAh Kontroller: Inkludert, fungerer med iOS/Android og Revell Icon-appen Grunner til å kjøpe + Godt konstruert + Solid kameraytelse + Velresponderende og rask i luften Grunner til ikke å kjøpe - Ingen stabilitetssensorer - Kontrolleren krever fire AAA-batterier

Revell er best kjent for lekebiler, men har nå kastet seg på droneeventyret. Konstruksjonen er solid til å tilhøre en såpass billig drone. Særlig kontrolleren er imponerende. Det er bare synd at den krever fire AAA-batterier i stedet for å ha sin egen oppladbare energikilde. I luften responderer Icon godt, med god hastighet. I tilfelle du ønsker å fly den innendørs, kan du nedjustere hastigheten med 30 % eller 60 %.

Og det er helst innendørs du vil bruke denne, ettersom den er utrolig krevende å bruke utendørs. Både kamerakvalitet og batteri er helt greie, mens det fremste fortrinnet til Icon er faktisk den medfølgende kontrolleren.

(Image credit: Future)

11. Eachine 520S Flott for litt mer avanserte nybegynnere Spesifikasjoner Anbefalt alder: 14+ Kameraopplsning: 8 MP Rekkevidde: 300 m Vekt: 280 g Batteri: 1200 mAh Kontroller: Inkludert, fungerer med iOS/Android og Eachine TEC-appen Grunner til å kjøpe + Inkluderer GPS + Grei bildekvalitet + God rekkevidde og batterikapasitet Grunner til ikke å kjøpe - Ingen gimbal til stabilisering

Eachines toppmodell er nesten en tro kopi av DJI Mavic Pro, men den har ikke akkurat de samme egenskapene. Den virker mer som et leketøy, med en billig utførelse i plast. Rekkevidden og kameraet er ikke i nærheten av DJI Mavic Mini.

Men med tanke på prisen, yter Eachine 520S godt. 15 minutters batteritid er helt greit i denne prisklassen og kontrollerens rekkevidde på 200–300 meter er akseptabel. Med GPS er den også litt mer betryggende å bruke.

Stillbildene er i nærheten av 4K, mens videoopptak begrenser seg til 2K. Dette serveres helt uten stabilisering, så vi fikk utrolig mye risting i våre testopptak, med frontpropellene godt synlige. Men den har et microSD-spor, slik at du kan lagre opptak og bilder lokalt.

Spørsmål og svar om droner for nybegynnere

Hvordan velger du den beste nybegynnerdronen? Nybegynnerdroner leveres i et bredt spekter av fasonger og størrelser, men de beste deler alle noen få nøkkelfunksjoner. Hvis du nettopp har begynt, vil en velpolert ledsagerapp være uvurderlig – noe av det beste vi har prøvd er fra DJI, Ryze og FIMI. En drone som kan ligge stille i luften vil også tillate deg å lære kontrollene nøye og vurdere hvor følsom den er for kontrollen. Hvis du leter etter en nybegynnerdrone med kamera, så husk at du må bruke litt mer for å få genuint brukbare opptak. Se etter et kamera som har minst en 1080/30p-modus – de med lavere oppløsning som 720p-kameraet på Ryze Tello er fine for å lære det grunnleggende, men du må punge ut med mer for å få et kamera av virkelig høy kvalitet. Tenk på hvor det er mest sannsynlig at du flyr dronen også. Hvis gjerne bruker den innendørs eller på lune steder i nærheten av hjemmet ditt, vil en liten leketøysmodell (som Ryze Tello eller Revell Ikon) være greit. Men for mer ambisiøse flyvninger trenger du en drone som både tåler vindkast og noen få krasjlandinger, som DJI Mini 2 eller DJI Mini 3 Pro. Noen få av dronene over, som DJI Mini 2, har også forhåndsinnstilte flytriks som lar deg ta bilder i Hollywood-stil med minimal input, noe som kan gi imponerende resultater med bare litt øvelse.

(Image credit: Future)