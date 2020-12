Test av DJI Mini 2

Tominuttersanmeldelse

DJI Mini 2 er en ultrakompakt drone som er så liten og så brukervennlig at du kan fiske den opp av jakkelommen og sette den i bevegelse på noen få øyeblikk. Det gjør den til en perfekt begynnerdrone for deg som vil gjøre videoopptak i 4K uten å måtte betale for den høyteknologiske magien de mer avanserte DJI-dronene kan by på.

Designet til DJI Mini 2 er nesten helt identisk med Mavic Mini, men det som virkelig er oppgradert er kontrollen. Den har en nydelig strømlinjeform og byr på en forbedret opplevelse.

Akkurat som sine større Mavic-søsken, er de to Mini-modellene sammenleggbare. Armene foldes ut, slik at enheten forvandler seg fra sin kompakte håndflatestørrelse til en drone med noen få håndgrep.

Mavic Mini veier mindre enn 249 gram. Det gjør den utrolig lett å ta med seg. Men det er ikke noe nytt, for det var den opprinnelige Mavic Mini som forbløffet oss ved å bryte denne barrieren. Vi kan likevel ikke slutte å sette pris på hvor praktisk den lave vekten til DJI Mini 2 gjør den.

Det beste ved DJI Mini 2 er kontrollen. Den er fullstendig rekonstruert, og vesentlig forenklet i formen.

DJI Fly-appen er også en velbalansert kombinasjon av brukervennlighet og kraftige funksjoner. Ferske droneflyvere trenger ikke å våge seg bakenfor hovedgrensesnittet, men her er det mye man kan bli god på.

Husk reglene for droneflyvning i Norge:

Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.

Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.

Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.

Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Kilde: Luftfartstilsynet

DJIs pålitelige stabilisering er blitt deres varemerke, der det ellers kjennetegnes ved gråtonene som omgir alle deres produkter til forbrukermarkedet.

Det første man merker seg med videoopptakene fra DJI Mini 2, er at de er utrolig stabile, bortsett fra i kraftig vind. Det er imponerende når man vet hvor liten denne dronen er.

Uredigert bildemateriale kan fremstår som litt flatt og undereksponert. Det er tydelig at SDI prosesserer bildene med videoredigering i tankene. Klarheten er god. Den digitale zoomen er begrenset til 2x hvis du gjør opptak i 4K, men du kan også få brukbart 3K-materiale ved 1080p. Når det begynner å mørkne ute, mørkner det imidlertid også for både zoom- og bildekvaliteten til Mini 2.

Den gode batterikapasiteten viste seg nyttig. På en ganske forblåst dag fikk vi rundt 30 minutters flyvetid på én enkelt opplading da vi gjorde blandede opptak i 1080p og 4K-oppløsning. Fly More Combos tre batterier gir til sammen rundt 90 minutter i luften.

DJI Mini 2 – pris og slippdato

Kunngjort i november 2020

Tilgjengelig i to pakker, inkludert Fly More Combo

Prisene starter på kr. 5479

DJI Mini 2 ble kunngjort i november 2020, og er tilgjengelig i to smaksvarianter. Den vanlige varianten med dronen og litt ekstrautstyr, og Fly More Combo, med en del ekstrautstyr, der det viktigste er trepakningen med batterier.

Standardpakken inneholder minidronen, et batteri, kamerabeskyttelse, kontroll og noen kabler og rotorvarianter. Den koster kr. 5479,- ved lansering.

Vi fikk én uke med dronen, da vi brukte DJI Mini 2 Fly More Combo. Denne pakken inneholder en batteripakke som lader alle de tre batteriene samtidig. Her får du også ekstra rotorblader og skruer, en klemme som holder bladene på plass, en 18 w-lader og en praktisk veske til å bære med seg dronen og alt tilbehøret i. Noe du ikke får, i motsetning til forgjengerens Fly More Combo, er en 360° propellbeskyttelse. DJI Mini 2 Fly More Combo-pakken koster fra kr. 6989,-

Alle som har god kjennskap til Mavic Mini vil legge merke til at prisen er skrudd opp fra forrige versjon, som kom på markedet ett år før. Den lå på kr. 4295,- ved lansering. Det er lurt å holde øye med prisen til førsteutgaven, ettersom det absolutt er rom for prisavslag.

Design

Måler bare 131 x 81 x 58 mm og veier 249 gram

Har synssensorer i underkant, men mangler system for kollisjonshindring

Nå med USB-C-lading, og ikke lenger microUSB

Designmessig har DJI Mini 2 arvet håndflateformatet og de foldbare armene fra Mavic Mini. Dette gir en så beskjeden størrelse at den ikke skaper store forstyrrelser når den flyr gjennom luften.

Den veier bare 249 gram. Fra før er Mavic Air 2 utrolig kompakt og lett, men DJI overgår seg selv med Mini 2. Den er som et himmelkamera du kan ta med deg hvor som helst.

Foran på Mini 2 sitter et kamera stabilisert langs tre akser. Den leveres med en kamerabeskyttelse, som du fjerner før dronen skal ut på flytur. På baksiden ligger et åpent kortspor til microSD, i tillegg til en USB-C-utgang (oppgradert fra micro-USB på Mavic Mini). Dette kan brukes til lading på farten. Over disse sitter batteriklaffen, og det er lekende lett å bytte ut både batteri og kort. Dette er praktisk løst!

Til forskjell fra DJI Mavic Air og større droner, har ikke DJI Mini 2 sensorer som oppdager hindringer, hverken på sidene, bak eller foran. Men det skal sies at det er noen sensorer på undersiden, så når dronen oppdager en hindring eller en flate under seg, stiger den opp for å unngå hindringen. På undersiden finner man også batterimåler og lys, noe som gjør at du selv i mørket kan holde øye med dronen.

Kontroll og håndtering

Nytt design av kontroll – uten antenne

Velkjent opplevelse med DJI Fly-appen

Kraftfull og brukervennlig

Det beste med nye DJI Mini 2 er kontrollen. Den er fullkomment endret. Her er det minimalisme som gjelder. Bare DJI Mavic Air 2 har så langt fått den samme avanserte kontrollen.

DJI Mini 2-kontrollen rommer et 5200 mAh-batteri ,og da er det ikke så rart at den veier hele 390 gram, altså mye mer enn selve dronen. Høyre- og venstre-styrespakene oppbevares nederst i enheten, og festes ved å skrus fast i hvert sitt sokkelelement uten for mye kløning.

Mobilholderen med fjær strekker seg ut øverst på kontrollen, og i dens hulrom finnes en tilkoblingskabel. Enheten leveres med tre kabler: Lightning, micro-USB og USB-C.

Når det gjelder knappene, har man en Fn-knapp som i utgangspunktet er innstilt på vertikal tilting, en modusendrer og knapper for landing og av/på. Man har også en fysisk glidebryter som skifter mellom modiene Cine, Normal og Sport. Det er et utrolig nyttig tilskudd når man vil endre midt i flyvningen uten å fomle med et digitalt grensesnitt.

(Image credit: Future)

På baksiden av kontrollen finner du er R-knapp, og der du hadde ventet å finne L-knappen, er det heller en skive som styrer DJI Mini 2s vertikale tilt. Det uvanlige med disse kontrollene, fra styrespakene til kontrollskiven, er i hvor stor grad de minste bevegelser fanges opp. Små, langsomme og silkemyke panoreringer kan utføres i Sportsmodusen. Når du får taket på det, er det nesten ingen grenser for elegante manøvrer.

En annen godbit ved DJI Mini 2 er hvor enkelt det var å få den til å lette, opp i luften, og å få den til å utføre alle mulige imponerende triks. Vi opplevde Mavic Mini som et lettstyrt vidunder, men her har DJI overgått seg selv med en mer intuitiv kontroll – og det som generelt oppleves som et mye mer nyansert kontrollsystem.

Med en rekkevidde for videooverføring på opptil 10 kilometer øker Mini 2 rekkevidden med 150 % fra forgjengeren. Vi skulle gjerne kunne skryte av å ha presset det maksimale ut av den, men vi testet den i et område der det ikke var tillatt å fly uten for visse grenser. Dermed kom vi aldri så langt som til å slite med forbindelsen til dronen.

DJI Fly-appen

Enkel tilkobling og navigasjon

Den forbedrede kontrollen gjør deg mindre avhengig av appen

Bytt modi og få tilgang til QuickShots

DJI Fly-appen er en velbalansert kombinasjon av brukervennlighet og kraft, slik at den også har en viss dybde å tilby mer erfarne droneflyvere.

Mer uerfarne brukere trenger ikke å forville seg innover fra hovedgrensesnittet. Her er det en knapp for å ta av og å lande (dette finner du også på kontrollen), en snarvei til kart nede til venstre, en utløserknapp til høyre, sammen med en modusveksler, snarvei til bildegalleri og en veksler mellom manuelt foto og video.

Spredd omkring i grensesnittet til DJI Fly-appen er en mengde nyttige data. Her oppgis blant annet høyde, gjenstående opptakstid, eksponeringskompensasjon, batteriprosent og kontrollsignal.

(Image credit: Future)

Der appen også er glimrende for erfarne brukere er i den utvidede menyen. Den får du tilgang til via de tre prikkene oppe til høyre. Her kan du stille inn maksimal høyde og distanse, i tillegg til et hjemmepunkt Mini 2.

I appen kan du også gå inn i front-LED-lysenes RGB-spekter, slik at DJI Mini 2 gir deg en gaming-laptop-følelse. Det er nyttig når det flere droner i luften samtidig, slik at man lett kan kjenne igjen sin egen. Du kan raskt bytte farger i RGB-spekteret.

Du har også utvidede muligheter til å hente opp et histogram, varsler om overeksponering og grid-linjer, og dessuten variere oppdateringsfrekvensen mellom 50 Hz og 60 Hz. Det er bemerkelsesverdig hvor godt CJI har balansert proff-funksjonene med et enkelt brukergrensesnitt i sentrum.

Til slutt åpner appen også opp for manuell fotografering, der du også kan velge en lukkerhastighet på opp til fire sekunder for foto og 1/60 for video, og en maksimal ISO på 3200 for begge modi.

Features and performance

Opptil 4K oppløsning ved 30 fps

12 MP stillbilder

Fem QuickShot-modi

I DJI Fly-appen trykker du knappen for fotomodi for å få inn en enkel dropp-meny fra høyre kant en mengde modi for bildetaking. Den første gruppen av valg er Photo, Video, Quickshot og Pano, og du kan også gjøre dypdykk i disse for å gjøre mer finkornede innstillinger.

Innenfor modusen Photo, kan du bytte mellom å ta ett bilde om gangen, AEB for HDR-bilder i tillegg til automatisk tidsinnstilling. Velg Video-modus for å valge oppløsning (1080p, 2,7 K og 4K) og bildefrekvenser (opptil 60 fps ved 1080p, 30 fps i alle andre modi).

Her har du også fem QuickShot-modi, som er forhåndsdefinerte flyvemønstre som omkranser et objekt (Circle, Boomerang, Dronie, Helix og Rocket) samt tre panoramavalg (tradisjonelt, 180-grader og 360-grader).

Men hva med batterikapasiteten? På en dag med en del vind, klarte vi 30 minutter på én enkelt opplading ved blandede opptak i 1080p og 4K. Når batterinivået er lavt, vender den flittige Minis 2 tilbake til sitt hjemmepunkt, slik at det ikke bærer galt avsted.

Hovedgrunnen til å kjøpe Fly More-pakken er at du kan gjøre nettopp dette. Fly mer. Her er tre 2250 mAh-batterier inkludert, og du får rundt 90 minutters flyvetid, noe som er fantastisk.

Dronens eget batteri er ikke det eneste batteriet som fortjener omtale. Batteriet på 5200 mAh som sitter i kontrollen er digert, varer i evigheter og krever et par timers opplading. Det lader også opp telefonen din når den er tilkoblet.

Dessuten omdanner Fly More Combos batterienhet de tre batteriene DJI Mini 2 leveres med til en 18 watts, hurtigladende powerbank til mobiltelefonen eller annet tilbehør.

Video- og fotokvalitet

Hvis du aldri har brukt et DJI-produkt tidligere, enten det er snakk om DJI OM 4, DJI Pocket 2, eller noen av dronene, er overstyringsvalget enkelt og lettbetjent. DJIs pålitelige stabilisering er blitt synonymt med merket, sammen med de ulike gråtonene som pryder alle deres produkter. Dette liker vi.

Det første man merker seg med DJI Mini 2s video er at den er fjellstø, med mindre det blåser kraftig. Dette er utrolig imponerende når vi snakker om en så liten drone. Selv i frisk bris fikk vi supre opptak.

I alle de tre modiene Normal (middels), Cine (langsomt) og Sports (raskt), er den strålende når den suser over landskap, og selv om horisontlinjen kan glippe litt ved brå retningsforandringer, kan selv uerfarne flyvere får opptak som ser supre ut, ettersom Mini2 oftest finner ut av tingene raskt på egen hånd.

De grunnleggende spesifikasjonene for sensor og objektiv er de samme som for forgjengeren. Det betyr at de som allerede eier Mavic Mini vil kvie seg for å kjøpe den nye modellen.

Det 38-graders synsfeltet til Mini 2 betyr at dronen omtrent fanger opp det samme som det menneskelige øyet kan, og kanskje litt mer i bredden. Den vidåpne linsen har låst blenderåpning på f/2.8, men er likevel smal nok til at himmelen ikke for lett blåses ut.

For å repetere, har både Mavic Mini og Mini 2 12 MP 1/2.3-tommers CMOS-sensorer med en maksimal oppløsning på 4000 x 3000 (eller 16:9, 4000 x 2250).

Selv om maskinvaren til DJI Mini 2 er velkjent, bidrar de forbedrede motorene, stabiliseringen og aerodynamikken til å lette arbeidsbyrden for kameraet og slingrebøylen. Resultatene imponerer stort sett.

Uredigert materiale kan virke litt flatt og undereksponert, særlig ved overskyede forhold. Det er tydelig at DJI behandler materialet varsomt, med tanke på videoredigering i etterkant. Du kan tross alt hente frem skygge i redigeringen, men du kan ikke reparere utblåst himmel og høylys. Video fra DJI Mini 2 er helt enkelt beregnet på etterbehandling.

(Image credit: Future)

Spranget i videooppløsning fra 2,7K til 4K er kjærkomment. Teknisk sett var det vel egentlig ingen åpenbar grunn til at ikke 4K var inkludert allerede i fjorårets modell. I godt belyste omgivelser gir de ekstra pikslene gir bedre rom for soom og beskjæringer.

Digital zoom er begrenset til rundt togangeren ved opptak i 4K, men du kan få greie 3K-opptak i 1080p. Men når mørket faller på, faller også den anvendbare zoom-rekkevidden til Mini 2.

Som du vil kunne vante deg av en så liten sensor, er ikke dette en drone som utmerker seg etter mørkets frembrudd. Mini 2 sliter med video etter solnedgang, mens stillbildene klarer seg litt bedre. Dens tendens til undereksponering gir også dårlige resultater ved svak belysning. Vi anbefaler at man bruker denne dronen i dagslys, og aller helst i solskinn.

Med manuelt foto- og videoopptak kan du overstyre auto-modusen, slik at du kan bedre ytelsen ved svak belysning. Panoramafunksjonen er også flott, og den fungerer bedre enn den til DJI Pocket 2 (64 MP) når det gjelder dynamisk spennvidde i et utstrakt motiv.

Burde jeg kjøpe DJI Mini 2?

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis ...

Du vil ha markedes beste lommedrone

Med videoopptak i 4K, forbedret kontrollenhet, økt rekkevidde og bedre stabilitet i vinden, er DJI MIni 2 den beste lettvektige dronen du finner. Hovedkonkurrenten er originalutgaven Mavic Mini, men Mini 2 slår den på alt annet enn prisen.

Du trenger 4K-video

I godt opplyste omgivelser gir DJI Mini 2s 4K-opptak klar og skarp zoom og god kvalitet ved beskjæring, og når du bruker materialet i et 4K-prosjekt, har du heller ingen problemer med kvaliteten.

Du er en nybegynner med droner

Vekten, størrelsen og brukervennligheten gjør DJI Mini 2 enkelt tilgjengelig for nybegynnere. Kontrollsystemet er utrolig intuitivt, og her får du en utrolig lettnavigert drone.

Ikke kjøp den hvis ...

Du er nødt til å spare penger

Hvis penger ikke er noen bekymring, er DJI MIni 2er ypperlig begynnerdrone. Men hvis du vil ha mest mulig for pengene, kunne du ta en titt på den opprinnelige Mavic Mini. Den koster mindre, og har mye av den samme maskinvaren, og bildekvaliteten er slett ikke verst.

Du allerede har en Mavic Mini

Selv om DJI Mini 2 er bedre en Mavic Mini, er det heller ikke store spranget kvalitetsmessig. Hvis 2,7K oppløsning er greit for deg, vil hovedfordelen ved oppgradering være den forbedrede kontrollen. Da kan du like gjerne vente, og heller sette av pengene og vente på en DJI Mini 3.

Du flyr helst om natten

Enhver droneflyver som har nattflyvning i tankene vil få langt mer ut av en mer avansert drone, som for eksempel DJI Phantom 4 Pro V2.0. De den mangler på budsjettvennlighet og bærbarhet, tar den i rikelig mon igjen for med videokvalitet, takket være 1-tommerssensoren og de førsteklasses egenskapene.