DJI Avata review

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

De DJI Avata is een kleine, intuïtieve maar dure introductie tot FPV drones. Hij is langzamer dan de huidige DJI FPV, maar heeft een betere camera en kan beter tegen botsingen. Maar ondanks dat hij licht en wendbaar is, zou de hoge prijs een minpuntje kunnen zijn voor veel mensen.

Review in twee minuten

Specs Sensor: 1/1,17 inch CMOS

Optics: Ultra-wide FOV (155-degree), vaste focus, f/2,8 diafragma

Video/max framerate: 4K/60fps, 2,7K/120fps, 1080/120fps

Max bit-rate: 150Mbps

Stabilisatie: 1-axis gimbal, RockSteady en HorizonSteady EIS

Transmissie: DJI O3+

Max vliegtijd: 18 minuten

Gewicht: 410g

Afmetingen: 142 x 94 x 55mm

Toen DJI eind maart 2021 zijn eerste FPV (first-person view) drone afleverde, vroegen velen in de drone community zich af hoe dit de markt voor dit soort vliegende camera's zou beïnvloeden.

De DJI FPV wordt nu gezien als een enigszins gebrekkige bezienswaardigheid die een brug slaat tussen de echte FPV-hardware die draait om vliegvaardigheid en de computergestuurde cameradrones waar DJI voor bekend staat.

De nieuwe DJI Avata is ontworpen om een aantal van de kritiekpuntjes van het oorspronkelijke design aan te pakken, terwijl het nog steeds de kerndoelstelling omarmt; om dronepiloten uit hun comfortzone te halen en in de opwindende wereld van FPV-vliegen te krijgen.

Met 410 gram is de Avata maar liefst twee keer zo licht als zijn voorganger, en dit kleinere en wendbaardere ontwerp heeft ook een betere camera. Afhankelijk van de bundel die je koopt, wordt hij ook geleverd met de nieuwste DJI Goggles 2.

Een kleine eigenaardigheid van dit ontwerp is dat de drone wordt geleverd met de DJI Motion Controller, en niet met de DJI FPV Remote Controller 2. Vliegen met een drone met behulp van de motion controller is niet iets waar een traditionele dronepiloot ervaring mee zal hebben, omdat je bijvoorbeeld niet achteruit kan vliegen.

DJI is van mening dat het een meer eenvoudig en beginnersvriendelijk startpunt biedt. Hoewel je met de meegeleverde DJI Motion Controller in de Normal en Sport-modi kunt vliegen, is voor de volledige ervaring in de Manual-modus de DJI FPV Remote Controller 2 nodig, waarvoor je extra moet betalen.

Image 1 of 12 (Image credit: DJI ) Image 1 of 12 (Image credit: DJI ) Image 1 of 12 (Image credit: DJI ) Image 1 of 12 (Image credit: DJI ) Image 1 of 12 (Image credit: DJI ) Image 1 of 12 (Image credit: DJI ) Image 1 of 12 (Image credit: DJI ) Image 1 of 12 (Image credit: DJI ) Image 1 of 12 (Image credit: DJI ) Image 1 of 12 (Image credit: DJI ) Image 1 of 12 (Image credit: DJI ) Image 1 of 12 (Image credit: DJI ) Image 1 of 12

Het grote probleem is dat dit type vliegen een behoorlijk afwijkt van normale vliegende camera drones. Als je ontdekt dat FPV vliegen niets voor jou is, dan kan dit een zeer dure vergissing zijn.

De DJI Avata is een beter doordachte en meer ingetogen instap in de wereld van FPV vliegen dan zijn voorganger, maar het valt in een gebied tussen camera drones en FPV hardware waardoor specifieke apparaten misschien iets gerichter zijn.

Voor degenen die niet wagenziek worden en de open ruimte hebben om de Avata los te laten, kan het een genot zijn om ermee te vliegen, maar deze ervaring zal je flink wat euro's kosten.

DJI Avata releasedatum en prijs

Op 22 augusus 2022 aangekondigd

Avata los 579 euro

Pro View Combo met Goggles 2 kost 1.429 euro

Er zijn verschillende manieren om de DJI Avata FPV te kopen, maar welke je nodig hebt, hangt af van of je de originele FPV-hardware hebt en met welke Goggles je hem wilt gebruiken.

Het is mogelijk om de DJI Avata alleen te kopen voor 579 euro en dit is exclusief een goggle of controller, die je beide kunt overnemen van de originele DJI FPV.

De DJI Avata Pro View Combo kost 1.429 euro en is voor de mensen die de vorige drone niet bezitten. De Combo bevat zowel de nieuwe DJI Goggles 2 als de DJI Motion Controller, en wordt geleverd met een enkele batterij.

Je kunt ook de DJI Avata Fly Smart Combo krijgen, die wordt geleverd met de oudere en grotere Goggles V2 in plaats van de Goggles 2. Deze kost 1.149 euro waardoor dit de 'budget'-optie is voor wie geen Goggles heeft.

(Image credit: Mark Pickavance)

Om langer te kunnen vliegen, heb je de Avata Fly More Kit nodig, die wordt geleverd met een oplaadhub voor vier batterijen en twee extra batterijen voor 249 euro.

De DJI FPV Remote Controller 2 kost los 149 euro en is bijna noodzakelijk als je handmatig wilt vliegen. Bij de aankoop van de DJI Avata krijg je tot slot geen USB-C oplader (met tenminste 30W) die je wel nodig hebt.

Prijs: 3,5/5

Design, controller en headset

Kan tegen kleine ongelukjes

Kleiner en lichter dan de DJI FPV

Gebruikt standaard de Motion Controller

Het ontwerp van de Avata is radicaal anders dan dat van de originele DJI FPV, aangezien dit ontwerp geen opvouwbare elementen heeft en de rotorbladen in beschermende ringen zijn geplaatst. Hoewel we natuurlijk niet de Avata kunnen proberen te slopen, ziet de drone er wel uit alsof hij ontworpen is om een paar botsingen te kunnen weerstaan.

We kunnen dit op het moment niet bevestigen, maar ons is verteld dat je de blade guard en het hoofdframe van de drone als vervanging los bij DJI kan kopen. De beschermde rotorbladen zijn ook een goede toevoeging in het geval dat de Avata per ongeluk iemand raakt, ook al is de Avatar met zijn 410 gram een stuk lichter dan de DJI FPV van 795 gram.

Naast het feit dat hij lichter is, is de Avata ook veel kleiner met afmetingen van 180 x 180 x 80 mm waardoor hij door veel smallere openingen kan. De voorkant van het frame heeft ook een schuine kant, die de drone naar beneden zou moeten buigen als je de onderkant van een raam of andere horizontale structuur raakt.

Batterijen worden in de achterkant van de drone geplaatst en hebben een flexibele connector die de stroomkabels met de drone verbindt. Dit is een ander kenmerk dat duidelijk is gericht op duurzaamheid mocht de drone crashen of beschadigd raken.

De plaatsing van indicatielampjes op de batterij is iets wat we onlangs hebben gezien op andere DJI-ontwerpen en is een logische volgende stap.

(Image credit: Mark Pickavance)

Een probleem waar de DJI FPV last van had was dat je de rotorbladen kon zien in de video bij bepaalde manoeuvres. Bij de Avata is dit nog steeds een probleem, maar alleen wanneer de groothoekmodus wordt gebruikt en de camera naar beneden is gericht.

Het komt neer op een ontwerpkeuze tussen onbelemmerd zicht en de camera in gevaar brengen. De manier waarop de camera in de voorkant van het frame zit, verkleint ook de kans dat hij bij een botsing in aanraking komt met het obstakel, tenzij het iets is als een uitstekende tak.

Onder de Avata zitten twee naar beneden gerichte sensoren voor het nauwkeurig berekenen van de afstand tot de grond met behulp van binoculair zicht om een ToF (time of flight) kaart van de grond onder de drone op te bouwen.

Wat de Avata mist, in vergelijking met de DJI FPV, zijn sensoren gericht op de voorkant. Dit betekent dat de grondsensoren van de Avata alleen actief zijn in de Normal en Sport modes, maar niet in Manual.

Over het algemeen is het ontwerp van de Avata uitstekend, afgezien van een echt slechte keuze: waar de USB-C-poort en microSD-slot zijn geplaatst.

Image 1 of 3 (Image credit: Mark Pickavance ) Image 1 of 3 (Image credit: Mark Pickavance ) Image 1 of 3 (Image credit: Mark Pickavance ) Image 1 of 3

Aanvankelijk was het een uitdaging om de locatie van het microSD-slot te vinden. Deze bevindt zich namelijk niet aan de onderzijde, bovenzijde of achterzijde, wat best wel logisch zou zijn. Uiteindelijk vonden we het microSD-slot onder een rubberen afdekking in een van de beschermringen, waardoor hij bijzonder lastig te bereiken is.

Het baart ons echt zorgen dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Als deze kap loskomt, kan het zijn dat die het rotorblad raakt met alle mogelijke gevolgen van dien. Tenzij je het rotorblad in die beschermring weghaalt, is het bijna onmogelijk om een USB-kabel aan te sluiten, maar die is nodig om opgeslagen video's te downloaden.

Hoe dit tijdens de ontwerpfase van de Avata door niemand is opgemerkt, is voor ons een raadsel. Het is makkelijk het slechtste aspect van dit nieuwe ontwerp te noemen.

Image 1 of 3 (Image credit: Mark Pickavance ) Image 1 of 3 (Image credit: Mark Pickavance ) Image 1 of 3 (Image credit: Mark Pickavance ) Image 1 of 3

We zullen de controller gedetailleerder behandelen in de volgende alinea, maar de DJI Avata Pro View Combo wordt geleverd met de DJI Motion Controller als het enige middel om de Avata te besturen. Die was al beschikbaar voor de DJI FPV en zou ook niet misstaan in een arcade.

Het heeft een grote trigger aan de voorkant voor het verhogen van de snelheid en drie knoppen bovenop, waaronder de cruciale noodstopknop. Klimmen en draaien doe je door de Motion Controller te draaien.

Volgens DJI is dit een veel eenvoudigere manier om een FPV drone te besturen dan de DJI FPV Remote Controller die bij de FPV wordt geleverd, maar je kunt de DJI FPV Remote Controller 2 als accessoire bij deze drone kopen als je dat liever hebt.

Design: 4/5

(Image credit: Mark Pickavance)

Functies en vliegen

Goggles 2

Motion controller beperkingen

FPV vliegen wordt bijna volledig gedaan met een headset, die DJI zijn Goggles noemt. De nieuwe Goggles 2 is gebundeld met de Avata, maar de Avata werkt ook met de oudere Goggles V2. Waarom DJI deze de Goggles 2 noemt als ze al een Goggles V2 hebben is ons een raadsel, maar als klant moet je wel verward raken hiervan.

De Goggles 2 is in de meeste opzichten superieur ten opzichte van de Goggles V2. Waar de Goggles 2 voor elk oog 1080p resolutie Micro-LED panelen biedt, in plaats van de 810p resolutie op de Goggles V2, leverde de V2 wel 120fps, terwijl de snelste stand op de Goggles 2 100fps is.

Belangrijk is dat de transmissiebandbreedte nog steeds maximaal 50 Mbps is, dus het is een afweging tussen resolutie en framerate, waarbij de nieuwe Goggles 2 de voorkeur geeft aan een hogere resolutie.

De drone en de Goggles 2 worden via Ocusync O3+ met elkaar verbonden, de nieuwste versie van DJI’s transmissietechnologie. Met 3+ kan je tot 2 km verbonden zijn met je drone. Het totale vliegbereik van de Avata is slechts 11,6 kilometer, dus elke reis van meer dan 5 km kan resulteren in een drone die niet genoeg batterij heeft om terug te keren. Wij haalden overigens meestal slechts een paar honderd meter, want de drone is ontworpen om laag te vliegen of rond bomen en die kunnen het signaal verstoren.

(Image credit: DJI)

Het belangrijkste verschil tussen deze Goggles en standaard FPV-goggles is dat die van DJI een aangepaste versie van de DJI Fly-app hebben, wat betekent dat je met de drone kunt vliegen zonder dat er een mobiele telefoon of tablet aan is gekoppeld.

Je kunt een telefoon aansluiten via USB-C en deze gebruiken om firmware bij te werken en de opnames van de Avata te beheren, maar dit is niet nodig om te vliegen of video's op te nemen.

Om de beperkte interface te bedienen, heeft de Goggles 2 een touchpad aan de rechterkant om aanpassingen te maken aan de bedieningselementen, de opnamekwaliteit en andere instellingen.

De plaatsing is ideaal voor rechtshandigen, maar minder comfortabel voor linkshandigen. Dit betekent echter ook dat rechtshandige vliegers die de bewegingscontroller in hun rechterhand gebruiken, de instellingen tijdens het vliegen niet gemakkelijk kunnen aanpassen.

Je kan de Goggles 2 zelf instellen op jouw eigen ogen. De afstand tussen de lenzen kan ingesteld worden tussen de 56 en 72 mm, en ook de sterkte kan je zelf afstellen. Als je last hebt van astigmatisme, kan je met de bijgeleverde frames eigen lenzen installeren (opens in new tab) in plaats van de bestaande lens.

Image 1 of 1 (Image credit: Mark Pickavance ) Image 1 of 1

Een enigszins verrassende eigenschap van de DJI Avata is dat het aanzienlijk langzamer is dan zijn voorganger. In Manual behaalt de drone een topsnelheid van 27m/s, oftewel 97 kilometer per uur. Dat verschilt maar liefst 23 kilometer per uur met de DJI FPV.

Dat is een groot verschil als je snel wilt vliegen, maar niet zozeer als je nieuw bent in de wereld van FPV. Alle modi zijn wat langzamer dan zijn voorganger: Normal is 8m/s en de sportmodus 14m/s en klimmen is ongeacht de modus beperkt tot 6m/s terwijl de FPV geen limiet had.

Als we de Avata vergelijken met de DJI Mavic 3, dan is de nieuwste telg van de drone familie ietsje sneller. De Avata is meer gebouwd voor plezier en om mooie beelden te schieten, en niet per se om het te kunnen bijbenen met raceauto’s en roofvogels.

Volgens DJI kan je 18 minuten lang ‘zweven’, en realistisch gezien kijken we met FPV-drones naar een vliegtijd die dichter bij de 12 minuten ligt dan bij de 20 minuten. De Avata beschikt over intelligente 2.420mAh batterijen die binnen een uur volledig opgeladen zijn.

Het is belangrijk om te weten dat je met de Avata veel tijd kwijt bent met het opladen van de verschillende componenten. De Goggles 2 moet worden opgeladen en gaan ongeveer 110 minuten mee op een lading.

De DJI Motion Controller gaat ongeveer vijf uur mee en heeft 2,5 uur nodig om op te laden, en de DJI FPV Remote Controller 2 heeft een batterijduur van negen uur en laadt in dezelfde tijd op. Als je spontaan besluit om te vliegen, kan het zomaar zo zijn dat je heel snel terug moet landen.

(Image credit: Mark Pickavance)

Standaard wordt de Avata geleverd met de DJI Motion Controller, een cultuurshock voor iedereen die met een drone heeft gevlogen met de typische dual-stick controller. Volgens DJI is dit een intuïtieve manier om met de Avata te vliegen, maar die logica komt met enorm veel kanttekeningen.

Met deze controller kun je niet verticaal of achterwaarts vliegen. Om te helpen met deze beperkingen, beschikt de DJI Avata over specifieke knoppen om op te stijgen en te landen, maar deze helpen niet als je de drone moet omdraaien in een krappe omgeving.

Het idee is dat de drone vooruit vliegt in de richting die jij aangeeft, en de grote knop aan de voorkant bepaalt hoe snel. Als je wilt stijgen, kantel je de controller zodat de drone naar boven kan kijken en geef je wat kracht, en hetzelfde geldt voor dalen.

Als het lastig wordt, en die kans is groot, dan is de grote knop aan de bovenkant de stopknop. Voor zover het mogelijk is, kan deze de drone snel in een zweefstand krijgen. Een extra voordeel van de remknop is dat je er de kanteling van de controller mee kunt resetten, zodat je 180 graden kan draaien zonder de controller volledig in de tegenovergestelde richting te draaien.

Dit is een beetje onhandig en de Motion Controller is niet geschikt om door een gebouw of krappe ruimtes te vliegen. Het is leuk in grote open ruimtes waar de Avata in de gebruikelijke vliegtuigstijl kan vliegen, maar in kleine ruimtes is het lastig. Het zegt genoeg dat je met de Motion Controller van Normal naar de Sport-modus kan gaan, maar niet naar Manual want dan zou je meteen crashen.

Met de DJI FPV Remote Controller 2, waarmee we de meeste vluchten deden, voelt het voor ervaren drone-gebruikers een stuk fijner aan. In combinatie met het uitstekende gezichtsveld van de Goggles 2 en de wendbaarheid van de Avata, kan je erg precies vliegen. Bovendien voelde het erg goed als je laag bij de grond of tussen de boomtoppen vliegt. Kortom, vliegen met de Avata is een genot.

Functies: 4/5

(Image credit: Mark Pickavance)

Video- en fotokwaliteit

1/1,7 inch CMOS sensor

Tot 120fps bij 2,7K-kwaliteit

4K D-Cinelike opnames

Als FPV piloten de hoogste kwaliteit video willen, bevestigen ze meestal een actiecamera aan hun drones, waardoor het vliegen nog uitdagender wordt.

Dat is niet nodig met de Avata, aangezien de ingebouwde camera meer dan genoeg is om tot 4K/60fps video op te nemen of zelfs hogere frame rates bij lagere resoluties.

De sensor, een 1/1.7" CMOS sensor, is een aanzienlijke upgrade ten opzichte van de 1/2.3" sensor op de DJI FPV. Het gebruik van inches is enigszins verwarrend voor sensor-maten, maar de Avata-camera heeft bijna 64 procent meer oppervlakte om licht op te vangen.

Dit zorgt niet alleen voor betere beelden bij weinig licht, maar ook voor een groter dynamisch bereik wanneer de foto's of video's worden bewerkt na het vliegen.

Met de camera in 'Auto'-modus functioneert hij in een ISO-bereik van 100-6400, maar hij kan worden ingesteld op een ISO-waarde van maar liefst 25600 wanneer je 's nachts scènes wilt vastleggen.

De DJI FPV had slechts een 12MP sensor, maar deze nieuwe sensor heeft 48 megapixels. Die verbetering zorgt voor scherpere video's en heldere foto's.

Vaak is een grote sensor overkill voor video’s, want slechts een klein gedeelte ervan wordt gebruikt om de maximale 4K-resolutie te bereiken. In het geval van de Avata heeft DJI een gedeelte daarvan gebruikt voor een nieuwe functie: HorizonSteady.

Net als de de DJI FPV, heeft de Avata dezelfde RockSteady smoothing technologie als voorheen, maar DJI heeft HorizonSteady toegevoegd, die stabiele beelden creëert zonder dat de zijkant van de drone zichtbaar is in het beeldmateriaal.

Deze functie was handig toen het flink waaide. Zonder HorizonSteady zou het beeld erg schuin zijn, ook als je in een rechte lijn vloog. Je kan deze functies uitzetten, maar het bespaart je veel tijd als je nog van plan bent om de beelden te bewerken na het vliegen.

In de zweefstand kan de drone ver naar voren worden gekanteld om in positie te blijven. Het gebrek aan een gimbal is een beperking wanneer je foto's probeert te maken. Als dat een probleem is, dan heb je misschien een camera drone nodig zoals de DJI Mini 3 Pro, in plaats van een FPV-drone.

Een andere handige functie is dat de Avata 20GB aan interne opslagruimte heeft, dus het is geen ramp als je je geheugenkaarten vergeten bent. Je kunt de interne opslagruimte als standaard instellen, zelfs als je een microSD-kaart plaatst, zodat je beschermd bent als de microSD-kaart niet meewerkt.

De beelden zijn in 1080p en hebben alle gegevens van de Goggles. Dit kan van cruciaal belang zijn als je wil weten waarom je crashte of welke snelheid de drone had op een bepaald moment.

Video: 4/5

(Image credit: Mark Pickavance)

Moet ik de DJI Avata kopen?

(Image credit: DJI)

Koop hem als...

Je wilt beginnen met het besturen van FPV drones

De DJI Avata is ontworpen om FPV vliegen makkelijker te maken voor beginnende vliegers. Hoewel het niet de botsdetectie heeft van de DJI FPV, vliegt hij langzamer en hoef je niet ervaren te zijn.

Je een FPV drone wilt hebben waar je meteen mee aan de slag kan

Een groot deel van de romantiek rond FPV-vliegen is te danken aan de veelal zelfgebouwde aard van veel drones en de besturingssystemen. Liefhebbers moeten veel keuzes moet maken over dingen die zij niet helemaal begrijpen. De DJI Avata neemt al die beslissingen weg en biedt een out-of-the-box oplossing waarbij de headset, controller en drone allemaal zijn ontworpen om optimaal samen te werken.

Je een Cinewhoop ervaring wilt hebben

Een uitstekende camera en om een paar botsingen te overleven, maakt van de DJI Avata de ideale drone om video's op te nemen in kleinere ruimtes. En hij is snel genoeg om een voertuig bij te houden, mocht je er actiefilms mee willen maken.

Koop hem niet als...

Je een beperkt budget hebt

Hoewel de DJI Avata bijna onmiddellijk klaar is om te vliegen, wordt deze uitrusting geleverd tegen een vrij hoge prijs. Het is mogelijk om FPV drones te kopen of te bouwen voor veel minder geld die misschien meer geschikt zijn voor FPV-vliegen. Omdat de Avata eigen goggles, batterijen en controllers gebruikt, is het niet zo dat je de drone kunt kopen en hem kunt koppelen aan een open-source controller of headset.

Je een racing drone wilt hebben

De DJI Avata is eenvoudig om mee te vliegen en zeer wendbaar, maar hij is te groot en te traag om een race-drone te zijn. Niet dat je er niet mee zou kunnen racen tegen andere Avata's. Maar dit toestel is daar niet voor ontworpen.

Score