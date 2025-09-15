Er zijn weer nieuwe afbeeldingen en unboxing-video's van de DJI Mini 5 Pro gelekt

Alle informatie wijst erop dat de DJI Mini 5 Pro volgende week officieel onthuld wordt. In de tussentijd verschijnen er echter nog steeds nieuwe leaks. Zo zijn er nu weer nieuwe afbeeldingen en unboxing-video's van de drone gelekt.

Deze nieuwe leaks zijn verzameld door Notebookcheck, maar de meest interessante beelden, de unboxing-video's, lijken per ongeluk online te zijn gezet en zijn inmiddels dan ook weer offline gehaald.

Dat suggereert dat de video's waarschijnlijk live moesten gaan nadat de drone officieel werd onthuld door DJI. Tipgevers suggereren dat de officiële lancering mogelijk zelfs al morgen zou kunnen plaatsvinden, of eventueel een dag of twee later.

Sommige van de gelekte afbeeldingen lijken bij Europese retailers vandaan te komen en dat suggereert dus ook dat die retailers onderhand misschien al voorraden binnenkrijgen van de DJI Mini 5 Pro. Er zullen naar verwachting meerdere bundels met de drone en verschillende accessoires verschijnen. Deze bundels waren eerder ook al te zien in leaks.

Prijs en design

DJI MINI 5 PRO HQ pics#djimini5pro #mini5pro #dji pic.twitter.com/DtfUEH3NMNSeptember 13, 2025

De leaks van @MauroTandoi bevatten onder andere afbeeldingen van de drone en zijn accessoires in hoge kwaliteit. Het design dat we hier zien komt ook overeen met wat we bij eerdere leaks hebben gezien. Op dit punt lijkt het design dus ook vrijwel bevestigd.

Qua prijs hebben we waarschijnlijk te maken met een adviesprijs van ongeveer 799 euro. De DJI Mini 4 Pro werd met dezelfde adviesprijs gelanceerd in september 2023.

Op het gebied van upgrade kunnen we volgens de leaks die tot nu toe zijn verschenen verbeteringen verwachten voor zowel de videokwaliteit als de vliegtijd. Dat zijn natuurlijk twee van de belangrijkste specs voor een drone, dus we zijn erg optimistisch over wat DJI ons binnenkort te bieden heeft.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het lijkt er niet op dat er veel zal veranderen aan het design, maar er zijn wel een aantal veranderingen gespot, zoals een grotere cameramodule en twee naar voren gerichte LiDAR-sensoren.