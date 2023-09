De DJI Mini 4 Pro is een fantastische drone van minder dan 250 gram met functies die hem ideaal maken voor zowel professioneel als privégebruik. De videokwaliteit is verbeterd met onder andere het D-Log M kleurprofiel en 4K 100fps slow-motion, terwijl Omnidirectional Vision Sensing het veiliger maakt om met de drone in complexere omgevingen te vliegen.

Review in een notendop

De komst van de DJI Mini 3 Pro in mei 2022 was een game-changer in de dronewereld en bracht meer professionele functies naar een model van minder dan 250 gram, waardoor het veruit de beste drone in zijn klasse werd. De DJI Mini 4 Pro bouwt voort op deze kwaliteiten om de nieuwe standaard te worden voor drones onder 250 gram.

Een aspect van de Mini 4 Pro dat echter niet kan worden genegeerd, is dat hij geen gigantische upgrade is ten opzichte van de Mini 3 Pro. Hij ziet er ongeveer hetzelfde uit, presteert vrijwel identiek tijdens het vliegen en maakt zelfs gebruik van dezelfde indrukwekkende 1/1,3-inch sensor. Eigenaars van de Mini 3 Pro zouden enigszins gefrustreerd kunnen zijn, omdat veel van de camera-upgrades waarschijnlijk via een software-update konden komen.

De vraag is nu of je van een Mini 3 moet upgraden? Het eenvoudige antwoord is dat alleen jij dat kunt beslissen. De Mini 3 Pro blijft een fantastische drone, ook al is hij niet zo robuust als de Mini 4 Pro. Als je wilt upgraden van een ouder model (of als je op zoek bent naar je eerste drone), dan is de Mini 4 Pro een uitstekende keuze. Of je nu een professionele piloot bent die de Mini 4 Pro als tweede drone gebruikt en kan profiteren van de D-Log M videokleurconsistentie, of een enthousiasteling die op zoek is naar iets kleins en lichts, de Mini 4 Pro is zonder twijfel de beste drone van minder dan 250 gram.

DJI Mini 4 Pro review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds 25/9/2023 vanaf 799 euro

Twee kits

De DJI Mini 4 Pro werd aangekondigd op 25 september 2023 en is verkrijgbaar via de DJI Store en verschillende retailers. Hij is verkrijgbaar in twee kits en de smart controller wordt ook aangeboden in een Fly More Bundle. Ondanks de indrukwekkende functies waarmee dit nieuwe model zich onderscheidt van zijn voorganger, is de prijs bij de lancering vrijwel gelijk aan die van de Mini 3 Pro.

De DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2) kost 799 euro, terwijl de DJI Mini 4 Pro (DJI RC 2) kit 999 euro kost. Deze kits bevatten de drone, de controller, een Intelligent Flight Battery, paar propellers, schroevendraaier, DJI Mini 4 Pro Gimbal Protector, DJI Mini 4 Pro Propeller Holder en USB-C-oplaadkabel.

Als je meer accessoires wil, is er een Fly More Bundle beschikbaar voor de Mini 4 Pro (DJI RC 2). Hier word je wel gedwongen om de duurdere controller aan te schaffen. Deze kit kost 1.129 euro. Naast het bovenstaande krijg je ook twee extra Intelligent Flight Batteries, twee extra sets propellers, een DJI Mini schoudertas en de DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Series Two-Way Charging Hub.

DJI Mini 4 Pro review: Design en controller

Compact, lichtgewicht opvouwbaar ontwerp

Lijkt sterk op de Mini 3 Pro

Twee controllers

De drones uit de DJI Mini-serie behoeven tegenwoordig weinig introductie qua design. De Mini 4 Pro is zeer draagbaar, heeft een klein formaat, laag gewicht en opvouwbaar ontwerp... waardoor hij sterk lijkt op de Mini 3 Pro. Het belangrijkste visuele verschil zijn de extra Omnidirectionele Collision Avoidance-sensoren aan de bovenkant van het frame en een extra lamp aan de onderkant.

De meeste upgrades zitten onder de motorkap, in de vorm van nieuwe software en functies. Zelfs de 12/48MP 1/1,3-inch sensor is hetzelfde als die van de Mini 3 Pro, zij het met verbeteringen in de beeldverwerking. Dat is in feite niet erg, want het is een fantastische sensor die in staat is om uitstekende beelden te maken, ondanks zijn kleine formaat in vergelijking met de sensoren in de Mavic 3.

De nieuwe functies, waar we later dieper op in zullen gaan, zorgen ervoor dat de Mini 4 Pro qua vlieg- en videofuncties veel dichter in de buurt komt van de Mavic 3. Dit is fantastisch nieuws voor professionele dronepiloten die op zoek zijn naar meer consistentie in hun workflow, terwijl liefhebbers gewoon kunnen genieten van een verbeterd Mini Pro-model.

Er zijn twee controllers beschikbaar voor de DJI Mini 4 Pro: de DJI RC-N2, die een telescopische telefoonhouder heeft en geen scherm (je moet hem met een smartphone gebruiken) en de DJI RC 2 smart controller. De DJI RC 2 heeft een 5,5 -inch scherm met een helderheid van 700 nits en biedt een veel handigere vliegervaring met snellere insteltijden.

DJI Mini 4 Pro review: Functies en vliegervaring

Omnidirectional Collision Avoidance

ActiveTrack 360°

Advanced Return to Home

De vluchttijden van de Mini 4 Pro zijn bijna identiek aan die van zijn voorganger, met dezelfde geadverteerde vliegtijd van maximaal 34 minuten met de standaard Intelligent Flight Battery. De vliegtijd ligt meestal rond de 20-25 minuten totdat Return to Home wordt gestart bij 20% batterij, afhankelijk van hoe krachtig er met de drone wordt gevlogen en omgevingsfactoren zoals wind en temperatuur.

De belangrijkste functie van de Mini 4 Pro is Omnidirectional Vision Sensing of in normale taal: een geavanceerd systeem dat botsingen moet vermijden. Dit maakt gebruik van vier fisheye vision-sensoren, neerwaartse binoculaire vision-sensoren en een 3D ToF-sensor die helpen bij de vliegveiligheid in complexe omgevingen.

Dit systeem werkt goed en samen met de Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) is het erg betrouwbaar. Met de Bypass/Nifty-modus kun je door bomen en zelfs binnenshuis vliegen, maar je moet nog steeds heel voorzichtig zijn en de DJI Fly-app waarschuwt voor risico's. Meer zelfverzekerde en ervaren piloten zullen merken dat het vliegen uiteindelijk soepeler verloopt als je dit uitschakelt.

Omnidirectional Vision Sensing biedt ook een reeks extra geavanceerde functies, waaronder ActiveTrack 360° dat vanuit veiligheidsoogpunt betrouwbaarder en effectiever is dan ActiveTrack op de Mini 3 Pro. Een andere functie is Advanced Return to Home, dat obstakeldetectie integreert in het plannen van de meest efficiënte route terug naar het startpunt. Op vlak van veiligheid en autonoom vliegen, verslaat de Mini 4 Pro de Mini 3 Pro met gemak.

Andere functies zijn Hyperlapse, MasterShots, Quickshots, Digital Zoom en QuickTransfer. Dan is er nog de LightCut-app, waarmee je met één druk op de knop AI-bewerkte video's kunt maken. Dit is perfect om snel en gemakkelijk video's te maken, hoewel het zeker geen professionele tool is. Er is ook Cruise Control, zoals op de duurdere DJI drones, die de drone tijdens de vlucht kan vergrendelen zodat je niet op de joysticks hoeft te blijven drukken bij een lange manoeuvre.

DJI Mini 4 Pro review: beeldkwaliteit

Dezelfde sensor als de Mini 3 Pro

D-Log M kleurprofiel

Vernieuwde beeldverwerking

De beeldkwaliteit van de Mini 4 Pro is over het algemeen indrukwekkend en komt in de meeste opnamemodi vrijwel overeen met die van de Mini 3 Pro. Beide drones gebruiken dezelfde 12/48MP 1/1,3-inch sensor met grote 2.4μm pixels die uitstekende 12MP-resultaten oplevert bij weinig licht en 48MP-foto's bij goede lichtinval.

De camera zelf kan nog steeds 90 graden worden gedraaid voor verticale opnamen en de gimbal kan worden gekanteld tussen -90 graden en 60 graden. Er is ook een DJI ND-filterpakket om de sluitertijd te regelen en een groothoeklens om het gezichtsveld te vergroten van 82,1 graden tot 100 graden. Er is wat vervorming met dit objectief bij close-ups, die natuurlijk afneemt bij onderwerpen en scènes die verder weg liggen.

Dit klinkt allemaal heel bekend, dus wat onderscheidt de Mini 4 Pro van zijn voorganger? Naast de functies die we al hebben besproken, lijken de camera-upgrades meer softwarematig dan hardwarematig te zijn. Terwijl de beeldkwaliteit in sommige modi wordt verbeterd, richten bepaalde updates zich puur op de functionaliteit. Een van die functies is de Nachtmodus, die ruisverwerking optimaliseert tijdens video's bij weinig licht.

Video-opname is op verschillende gebieden verbeterd, met de introductie van 4K-opnamen tot 100 fps voor slow motion, terwijl 1080p kan worden vastgelegd bij maximaal 200 fps. Video kan worden vastgelegd in Normal, HLG (HDR) en het vlakke D-Log M profiel in plaats van D-Cinelike. D-Log M is beschikbaar op de Mavic 3 en de opname ervan in de Mini 4 Pro zal ongetwijfeld zorgen voor meer consistentie in professionele workflows wanneer een drone van minder dan 250 gram nodig is. Je kunt nu ook de scherpte en ruisonderdrukking in video's regelen, wat een handige functie is voor meer gevorderde gebruikers die op zoek zijn naar meer filmische beelden.

De fotokwaliteit blijft grotendeels gelijk aan die van de Mini 3 Pro, maar dat is niet erg, want daar is niets op aan te merken. Er wordt beweerd dat SmartPhoto het vastleggen van HDR sterk verbetert ten opzichte van de vorige generatie, hoewel gevorderde gebruikers eerder fotograferen in RAW en het gebruik van Auto Exposure Bracketing de beste optie is in situaties met een hoog dynamisch bereik.

DJI Mini 4 Pro Video (4K bij 30 fps)

Moet je de DJI Mini 4 Pro kopen?

Koop hem als...

Je de beste drone onder 250 gram wil

De DJI Mini 4 Pro is de beste drone van minder dan 250 gram die momenteel verkrijgbaar is en biedt een uitstekende beeldkwaliteit, obstakeldetectie in alle richtingen en een hoge mate van controle over de beelden die hij vastlegt.

Je een professionele dronepiloot bent

Als je een professionele dronepiloot bent die voornamelijk opnamen maakt met een model uit de Mavic 3-serie, kun je een grotere consistentie in je video-opnamen bereiken wanneer je een drone van minder dan 250 gram nodig hebt door met beide drones te filmen in het D-Log M-profiel.

Dit je eerste drone in de DJI Mini-serie wordt

Als je nog nooit een DJI Mini drone hebt gehad, dan is de Mini 4 Pro een fantastische drone waar je heel blij mee zult zijn. Zie het als een kleinere versie van de Mavic 3 Classic.

Koop hem niet als...

Je tevreden bent met de DJI Mini 3 Pro

Als je al een DJI Mini 3 Pro hebt, kan het dat de nieuwe functies in de Mini 4 Pro niet voldoende zijn voor jou om een upgrade rechtvaardigen.

Je geen Omnidirectional Obstacle Avoidance nodig hebt

Omnidirectional Obstacle Avoidance is enorm nuttig voor beginners, maar ervaren piloten vliegen waarschijnlijk beter zonder deze veiligheidsfunctie.