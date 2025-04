Gelekte DJI Mavic 4 Pro-afbeeldingen tonen het volledige design van de drone

In onze DJI Mavic 3 Pro review kan je lezen dat we erg onder de indruk waren van de flagship consumentendrone die DJI lanceerde in april 2023. We gaven die drone dan ook vijf sterren. Nu geven nieuwe gelekte beelden ons een goed idee van hoe zijn opvolger eruit zal zien.

Deze afbeeldingen zijn gedeeld door de bekende tipgever @Quadro_News (via Notebookcheck) en het zijn er nogal wat. We zien de drone hier vanuit allerlei verschillende hoeken en er zijn ook meerdere accessoires te zien in de afbeeldingen.

Qua design lijkt niet heel veel veranderd te zijn op het nieuwe model. Naar verwachting beschikt de DJI Mavic 4 Pro wel over een paar extra sensoren die samen met LiDAR voor betere obstakelvermijding moeten zorgen.

Het lijkt er verder ook op dat de nieuwe drone 'Fly More'- en 'Creator'-bundels krijgt, net als de DJI Mavic 3 Pro. Daarin vind je weer extra batterijen, dongles, propellers en andere accessoires. De aanwezigheid van ND-filters (Neutral Density) bij de accessoires suggereert ook dat deze technologie dus niet in de drone zelf is ingebouwd, waar een eerder gerucht wel op wees.

Eerdere leaks en geruchten

(Image credit: Future)

We hoorden eerder al dat de DJI Mavic 4 Pro op 24 april zou worden gelanceerd, maar dat is dus niet gebeurd. We verwachten echter dat het nu niet heel lang meer zal duren voordat de drone officieel wordt aangekondigd.

We hebben ook gehoord dat de nieuwe drone een adviesprijs van 2.250 dollar zal hebben bij release. Dat is iets hoger dan de adviesprijs van 2.199 dollar van zijn voorganger. Natuurlijk wordt alles ook nog iets duurder als je voor een bundel met accessoires kiest. Waarschijnlijk heb je niet veel aan de omgerekende europrijzen, want die zullen toch niet accuraat zijn, maar de drone lijkt dus in ieder geval iets duurder te worden.

Een andere leak gaf ons ook al een blik op de cameramodule met drie camera's die de DJI Mavic 4 Pro waarschijnlijk zal krijgen. Het lijkt er ook op dat de propellers enigszins zijn aangepast qua design om stiller te kunnen blijven en langere vliegtijden mogelijk te maken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Over het algemeen lijkt dit een redelijk grote upgrade te worden ten opzichte van de versie uit 2023. Deze nieuwe afbeeldingen zorgen er ook voor dat we nu een veel beter idee hebben van wat we kunnen verwachten. Zodra er een officiële aankondiging wordt gedaan, houden we je natuurlijk ook op de hoogte.