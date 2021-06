Beste gratis YouTube til MP3-konverterere – toppliste.

Vil du vite hvordan man laster ned musikk fra YouTube? Du tenker kanskje at det er vanskelig, men det er faktisk temmelig enkelt. Alt du trenger er et smart program, så fikser det resten for deg! I denne oversikten har vi samlet de beste programmene til akkurat dette formålet – programmer som henter ut lyden fra videoklipp og lagrer den raskt og trygt i mp3-format.

For øyeblikket heter det beste programmet for konvertering av YouTube-klipp til mp3-filer Any Video Converter. Dette programmet er fullspekket med funksjoner og kan håndtere de fleste formatene du kan tenke deg. Du kan konvertere videoklipp til lydfiler fra både YouTube og andre videotjenester.

Enten du vil høre på musikk fra et videoklipp offline eller vil forvandle YouTube-kanalen din til en podkast, er det dette verktøyet du trenger. Dette gjelder naturligvis under den forutsetning at du eier rettighetene på materialet. Husk at brukervilkårene til YouTube forbyr uautorisert nedlasting.

Vil du heller laste ned videoer fra YouTube? Her er de beste gratisprogrammene for nedlasting fra YouTube.

De beste gratis YouTube til MP3-konvertererne for øyeblikket

Beste YouTube til MP3-konverterer akkurat nå: WinX HD Video Converter Deluxe

Hvis du gjerne vil konvertere en video til et annet format, er WinX HD Video Converter Deluxe den beste programvaren akkurat nå. Til forskjell fra de andre verktøyene du finner i denne oversikten, er dette ikke gratis. Den håndterer i prinsippet video fra hvilken som helst kilde (inkludert Facebook, YouTube, Vimeo, Blu-ray og DVD), og kan konvertere dem til nesten alle filtyper. Her finner du også forhåndsdefinerte profiler for avspilling på ulike enheter.

Beste YouTube til MP3-konverterer – Any Video Converter Free (Image credit: Anvsoft Inc; Shutterstock)

1. Any Video Converter Free Beste YouTube til MP3-konverterer for øyeblikket – bare kopier, lim inn og kjør Spesifikasjoner Operativsystem: Windows DAGENS BESTE TILBUD Visit site Grunner til å kjøpe + Ypperlige formatalternativer + Ekstra filtre og effekter + Profiler for ulike enheter Grunner til ikke å kjøpe - Ekstra programvare følger med i pakken

Hvis du er ute etter en kjapp og fleksibel YouTube til MP3-konverterer, er dette verktøyet for deg. Av navnet kunne man fort anta at Any Video Converter Free bare var et verktøy for konvertering fra ett videoformat til et annet. Selv om dette delvis beskriver hva verktøyet gjør, kan det også benyttes til nedlasting av videoer fra YouTube og lagre dem som mp3-filer – og det er akkurat dette vi er på jakt etter!

YouTube til MP3-konvertering er ikke det eneste dette programmet gjør, så det er kanskje litt mer omfattende enn du kanskje hadde tenkt deg, men dette burde ikke betraktes som en hindring. Pass bare på å ikke laste ned det valgfrie annonseprogrammet under installeringen.

Det føles nesten overdrevent å bruke et såpass kraftig og allsidig program til bare én oppgave, men nedlasting til mp3-format foregår så enkelt som at man limer inn URLen fra en YouTube-video og venter på at nedlastingen fullføres. Deretter kan du velge mp3 som sluttformat og klikke på Convert Now-knappen. Det er synd at det ikke finnes noen hurtigknapp for å konvertere YouTube-videoer til mp3-filer, men prosessen er likevel alt annet enn komplisert.

Les vår test av Any Video Converter Free (på engelsk)

Beste YouTube til MP3-konverterer – 4K YouTube to MP3 (Image credit: OpenMedia LLC; Shutterstock)

2. 4K YouTube to MP3 Raskt, brukervennlig og overraskende fleksibelt Spesifikasjoner Operativsystem: Windows DAGENS BESTE TILBUD Visit site Grunner til å kjøpe + Ingen ekstra medfølgende programvare + Valg av lydformat + Brukervennlig + Støtte for mange videotjenester

4K YouTube to MP3 er temmelig likt 4K Video Downloader (som du finner lengre ned på listen), men den er spesialutviklet for å skille ut lyden fra videoer.

Tross navnet, kan også 4K YouTube to MP3 lagre lyd fra videoer i OGG- og M4A-format, og du kan velge mellom ulike bitrater, slik at du kan finne en passende balanse mellom hastighet og kvalitet. Etter våre erfaringer går det også raskt og smidig selv når man laster ned ved høyeste bitrate.

Programmet har ikke bare støtte for YouTube. Du kan også benytte det til å hente ut lyd fra videoer som er lastet opp på for eksempel Vimeo, Flickr, Facebook og SoundCloud. Alt du trenger å gjøre, er å kopiere over adressen fra nettleseren og klikke på den grønne «Paste URL»-knappen for å kjøre i gang.

4K YouTube to MP3 skiller seg positivt ut fra flere andre YouTube til MP3-konverterere ved at det ikke følger med noen ekstra programvare. Hvis du oppgraderer til betalingsversjonen for et engangsbeløp, kan du laste ned hele spillelister samtidig, men gratisversjonen fungerer uansett ypperlig til dagligdags bruk.

Beste YouTube til MP3-konverterer – 4K Video Downloader (Image credit: OpenMedia LLC; Shutterstock)

3. 4K Video Downloader Lagre lyd fra YouTube-videoer i MP3-, M4A- eller OGG-format. Spesifikasjoner Operativsystem: Windows DAGENS BESTE TILBUD Visit site Grunner til å kjøpe + Ingen annonser eller medfølgende programvare + Kan laste ned hele spillelister Grunner til ikke å kjøpe - Bare tilgjengelig for Windows - Lengre spillelister kan kreve betalt brukerlisens

Dette programmet oser kanskje ikke akkurat av estetisk skjønnhet, men akkurat som forannevnte 4K YouTube to MP3 er 4K Video Downloader aldeles glimrende. Det fungerer også på lignende vis, men ettersom dette programmet først og fremst er utviklet for å laste ned hele videoer, involverer prosessen noen ekstra trinn.

Kopier URLen fra en video fra nettleseren din (programmet har støtte for YouTube, Vimeo, Facebook, Flickr og DailyMotion) og lim inn med «Paste URL»-knappen. Så velger du «Extract audio» og deretter mp3, OGG eller M4A. Når du har gjort dette, klikker du på «Extract», og lyden vil bli lagret til ønsket destinasjon. Ferdig!

Med gratisversjonen av 4K Video Downloader kan du laste ned inntil 24 videoer i en spilleliste, noe som spesielt er nyttig for å lagre flere sanger av én artist samtidig. Du kan også laste ned og konvertere lenger spillelister til mp3-format, men det krever at du kjøper en lisens. Uansett er programmets gratisfunksjoner svært imponerende.

Les vår test av 4K Video Downloader (på engelsk)

Bästa YouTube till MP3-konverterare - Free YouTube to MP3 Converter (Image credit: DVDVideoSoft; Shutterstock)

4. Free YouTube to MP3 Converter Last ned og konverter musikk – og få med plateomslaget Spesifikasjoner Operativsystem: Windows, macOS DAGENS BESTE TILBUD Visit site Grunner til å kjøpe + Veldig brukervennlig + Veldesignet brukergrensesnitt + Kan slå sammen videoer Grunner til ikke å kjøpe - Inneholder annonser

Free YouTube to MP3 Converter gjør akkurat det du forventer – konverterer videoer fra YouTube til mp3-format. Og da er det greit å bedømme dette programmet etter navnet. Akkurat som Any Video Converter Free inneholder dette programmet dessverre annonseprogrammer fra ByteFence, noe du helst vil unngå. Pass på under installeringen, og marker bort eventuelle elementer du ikke vil ha med.

Når du har installert programmet, har du mye å glede deg til. Du trenger ikke fikle med alternativer, men bare gå rett på sak og laste ned musikken du er interessert i. Du bruker en enkel rullegardinmeny for å velge kvaliteten og formatet du vil lagre lydfilen i. Deretter limer du inn ønsket URL og klikker på Download – så lagres og konverteres filene på et øyeblikk.

Det flotte med Free YouTube to MP3 Converter er at det ikke oppstår noen vanskeligheter. Programmet er designet for å gjøre det så brukervennlig som mulig. Det er absolutt verdt et forsøk. Vi er sikre på at du kommer til å like det.

Beste YouTube til MP3-konverterere – ClipGrab (Image credit: ClipGrab; Shutterstock)

5. ClipGrab Bare kopier en URL fra en YouTube-video, så fikser ClipGrab resten. Spesifikasjoner Operativsystem: Windows DAGENS BESTE TILBUD Visit site Grunner til å kjøpe + Nedlasting med ett klikk + Integrert videosøk + Støtter mange videosider Grunner til ikke å kjøpe - Inneholder ekstra programvare

ClipGrab er en ren fornøyelse å bruke, og det gjør konverteringen av YouTube-videoer til mp3 til en hyggelig opplevelse. Med unntak av den medfølgende Opera-nettleseren, da. Den er likevel enkel å unngå hvis du helst vil slippe å ha den.

Det vidunderlig enkle grensesnittet gjør det fort tydelig hvor enkelt saker og ting vil foregå. Alt du trenger å gjøre, er å kopiere en URL fra an video på YouTube, så vil ClipGrab kjøre i gang o tilby seg å laste ned videoen for deg.

Om dette likevel ikke skulle skje (hvis du for eksempel ennå ikke har startet programmet), kan du enkelt lime inn videoens URL i programmets korresponderende felt. Deretter forteller du programmet at du gjerne vil laste ned lyden som en mp3, og klikker deretter på «Grab this clip!»-knappen for å gjøre nettopp dette. Du har lydfilen klar til bruk på et øyeblikk.

Les vår test av ClipGrab (på engelsk)

Noe å tenke på når du skal velge konverterer

Når du jakter på en YouTube til mp3-konverterer er noe av det første du burde ha i tankene hvor mange videoer du kommer til å konvertere. Hvis du bare kommer til å gjøre dette en eller to ganger, kan det være greit å velge et nettleserbasert verktøy. Men hvis det handler om mange flere ganger, er det trolig mer fornuftig å laste ned en dedikert programvare på datamaskinen.

Sistnevnte vil dessuten gjøre jobben raskere, ettersom dataene ikke trenger å behandles på en fjerntliggende server. Dessuten kan flere av programmene konvertere flere YouTube-videoer til mp3-format samtidig.

Det lønner seg alltid å være forsiktig. Denne typen programvare er nemlig svært populær, og dermed er risikoen stor for at du støter på virus eller annen skadelig programvare i jakten på en konverterer. Vi har testet samtlige verktøy i denne oversikten svært grundig, og kan trygt anbefale dem.

Mats Karlsson har også bidratt til denne artikkelen.