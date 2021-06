De beste podkastene du kan høre på akkurat nå

Da den amerikanske true crime-podkasten Serial kom i 2014, meldte podkast-mediet sin ankomst for alvor. Selve fenomenet har røtter tilbake til 2000-2001, og IT-avisen og NRK var blant de første som kringkastet podkaster i Norge i 2005. Statskanalen er også landets største og mest anerkjente leverandør av podkaster.

I 2020 lyttet ifølge SSB 12 % av Norges befolkning til podkaster daglig, og andelen ventes å øke kraftig. Den ukentlige dekningen i Norge passerte i 2021 31 % (via kampanje.com), og passerte dermed USA.

Dette er en utvikling som stemmer godt med samfunnsutviklingen ellers. Moderne forbrukere vil gjerne ha øyeblikkelig tilgang til informasjon og underholdning, både hjemme, på jobben og på reise. Norge er dessuten i verdenstoppen når det gjelder andel mobilbrukere (via kampanje.com), noe som igjen legger et solid grunnlag for et voksende tilbud tilrettelagt for mobile plattformer.

Utviklingen preger også forholdet mellom strømmetjenestene og lineær-TV. Podkast er kanskje enda greiere å ha med å gjøre enn Netflix, Viaplay eller HBO. Du trenger bare å hekte på deg noen ørepropper eller hodetelefoner, og så er det bare å gjøre hva du vil mens du har storslagen underholdning på ørene.

Men hvilke podkaster skal du bruke den dyrebare tiden på? Akkurat som med strømmetjenestene, finnes det en overflod av podkaster fra en lang rekke tilbydere, og flere av dem finnes bare på spesifikke plattformer. Og hvis det virker skremmende å skulle begi seg ut i 6 sesonger med Vikings, hvor uoverstigelig kan vel ikke da et fjell av en podkast med flere hundre episoder virke?

Derfor har vi i TechRadar satt opp denne oversikten over podkaster vi mener gjør seg fortjent til litt av din dyrebare tid. Her skulle det være noe for snhver smak, så det er bare å gå på jakt på sidene til din foretrukne podkastleverandør.

Disse podkastene kan i utgangspunktet finnes på tvers av de store podkasttilbyderne Google Podcasts, Apple Podcasts og Spotify.

Oversikt over anbefalte podkaster:

Hele historien

(Image credit: NRK)

Hele historien har i lang tid vært blant Norges mest populære podkaster. Her får du servert sterke historier fra norsk virkelighet. De fortelles av mennesker som selv opplevde begivenhetene.

Denne podkasten så dagens lys i januar 2018, og det første publikum fikk møte var en dokumentar over tre episoder om drapet på Benjamin Hermansen 17 år tidligere. Siden da har skaperen, NRK Radio, skapt en rekke engasjerende podkaster fra norsk samfunnsliv, fra store tragedier og samfunnsomveltende begivenheter som Quislings koffert (5 episoder) og 22. juli (8 episoder) som mer uhøytidelig stoff som Big Brother 2001. Da reality-TV mistet uskylden (2 episoder) og Den norske røykeloven (2 episoder).

Her møter vi en lang rekke forfattere og fortellere med solid innsikt i temaene de formidler.

Hør på Hele historien her

Wind of Change

(Image credit: Crooked Media)

I 1990 utga det vesttyske bandet Scorpions sangen Wind of change, som skulle bli et slags lydspor til den etterfølgende revolusjonen og Sovjetunionens kollaps. Enkelte mener at den til og med bidro til slutten på Den kalde krigen. Men mange år senere florere et rykte om at det ikke er Scorpions som har skrevet den, men at det er den amerikanske etterretningstjenesten CIA som står bak den ikoniske sangen, som en besynderlig mikstur av propaganda og myk makt.

Patrick Radden Keefe, som til daglig skriver for den amerikanske publikasjonen New Yorker forsøker i løpet av åtte episoder å finne ut om det er hold i ryktet. Det er en velfortalt historie som bygger på helsprø premisser, men man oppslukes likevel av fortellingen og kan ikke la være å tenke «er dette virkelig sant?». Podkasten byr også på et flott persongalleri, med blant andre en CIA-agent som kan fortelle helt vanvittige ting, til tross for at hun hverken kan bekrefte eller avkrefte ryktene, en næringslivsleder som rotet seg borti noe snusk på åttitallet og nå må leve i skjul – og vi møter naturligvis også bandet selv, som sier … noe vi ikke vil avsløre her.

Denne er fin å høre på for deg som har sansen for hemmelighetskremmeri, Den kalde krigen og musikkens innflytelse på samfunnet.

Hør på Wind of Change her

Lørdagsrådet

(Image credit: NRK)

Hver uke blar programleder Live Nelvik og tre (mer eller mindre) kvalifiserte rådgivere i sitt livserfaringsarkiv for å hjelpe deg. Lurer du på om du skal gjøre det slutt, er naboen din en tyrann eller er du håpløst forelsket? De gir deg gode råd etter beste evne.

Lørdagsrådet har lang fartstid hos NRK Radio og NRK P3. Det kom på lufta allerede 6. september 2010, og er tidligere blitt ledet av Siri Kristiansen og Kristine Riis. De tre medlemmene av rådgiverpanelet skiftes ut for hver sending.

Programmet bærer også kallenavnet «Rådet».

Hør på Lørdagsrådet her

(Image credit: NRK)

Oppdatert er en norsk nyhetspodkast som utgis av NRK Nyheter. Podkasten kommer flere ganger i uken, og den førte episoden ble sluppet 29. november. Allerede i august året etter var Oppdatert blitt den 10. største podkasten i Norge, ifølge den offisielle topplisten, podtoppen.no.

På den norske radiobransjens fagprisutdeling Prix Radio 30. oktober 2020 ble podden kåret til «Årets podkast».

Etter eget utsagn gir denne podden deg «det lille du trenger for å henge med på sakene alle snakker om». Ragna Nordenborg er programleder.

Hør på Oppdatert her

Misjonen med Antonsen og Golden

(Image credit: NRK)

Bli med til Johan Golden og Atle Antonsens verden! Dette radioprogrammet med de sprelske programlederne Atle Antonsen og Johan Golden sendes på P4 på fredager, og dukker også opp i en såkalt destillert sending på lørdager. Programmet publiseres som podkaster, og radarparet har skapt over tusen av dem.

Misjonen har røtter i forgjengeren Kommisjonen, som ble sendt på Kanal 24 med de samme programlederene.

Programmet inneholder vanligvis harselas med dagsaktuelle saker, med en agen avdeling for lokale nyheter. Det figurerer dessuten et knippe tilbakevendende spalter. Egil Hegerberg har flere ganger dukket opp som vikarierende programleder.

Hør på Misjonen med Antonsen og Golden her

Forklart

(Image credit: Aftenposten)

I Forklart blir de største nyhetssakene forklart på 15 minutter. Podden publiseres av Aftenposten og ble kåret til årets aktualitetspodkast i 2019. Samme år ble den lastet ned over 10 millioner ganger. Podden nærmer seg 700 publiserte episoder, og blant de nyeste kan man blant annet høre om Derfor frykter politiet mer gjengkriminalitet, Ny lov for el-sparkesykler, Vedum mot Støre, Koronasertifikatet, USA samler venner mot Kina, Stjålet og tent på og Kaoset i Sverige.

Forklart er en daglig podkast fra som har som mål å gjøre nyhetsbildet litt mer forståelig. Forklart går i dybden på én nyhetssak hver ukedag. Du kan abonnere på podkasten alle steder du hører på podkast til vanlig.

Hør på Forklart her

Jan Thomas og Einar blir venner

(Image credit: PLAN-B & Acast)

Kan to så ulike mennesker som Jan Thomas og Einar bli venner, på ekte? Det er nettopp dette de skal finne ut av i denne podkasten. De skal diskutere aktuelle temaer, utfordre hverandre og bli bedre kjent. Og selvsagt må de finne på ting sammen, sånn som ekte venner gjør. Programledere er Jan Thomas og Einar Tørnquist.

De to parhestene har nå i over hundre episoder forsøkt å finne ut om de blir venner, og det er skapt en lang rekke minneverdige øyeblikk på veien.

Det er også laget en TV-serie over det samme temaet, som er publisert i to sesonger.

Hør på Jan Thomas og Einar blir venner her

G-Punktet

(Image credit: Eccentric People)

I G-punktet møter vi kjente og ukjente gjester som snakker om samliv og sex. Programleder for denne underholdende podkasten om seksualitet, samliv, og tabuemner er sexolog Iselin Guttormsen.

En av episodene i podkasten beskrives slik: «I dagens episode har Iselin besøk av en anonym gjest som nylig har funnet ut at hennes kjæreste gjennom mange år har hatt flere forhold bak hennes rygg. Alle kvinnene har trodd de var den eneste. Hvordan er det mulig? Hvordan har man hjerte til å bedra, lure og holde familieliv for narr? Hva er konsekvensene for ofrene? Hvorfor var det ingen som sa ifra og hvordan fant Silje det ut?»

Med denne smakebiten er det bare å hive seg ut i flere titalls episoder med mange innfallsvinkler til seksualitetens inspirerende verden.

Hør på G-punktet her

Harm og Hegseth

(Image credit: VG)

Parhestene Vegard Harm og Morten Hegseth lager denne podkasten for VG, der de snakker om Gud og Jesus. Gud er Gaute Grøtte Grav og Jesus er Jenny Skavlan, etter disse livlige programledernes utsagn. De snakker naturligvis om alt som kan krype og gå av kjendiser, i tillegg til å ikke være altfor tilbakeholdne med egne erfaringer.

De vant i 2019 Publikumsprisen under prisutdelingen Gullruten. De er i ferd med å runde 300 eposoder av denne podden, i tillegg til å ha hyppige opptredener i programmet Panelet på VGTV.

Harm og Hegseth har også reist på turné i Norge med det samme konseptet.

Hør på Harm og Hegseth her

The Game Informer Show

(Image credit: Game Informer)

Interesserer du deg for gaming-industrien, kan du ikke komme utenom The Game Informer Show. Det er en ukentlig podkast om alt som rører seg i bransjen, dekket av noen av de skarpeste journalistene på området. Her får du høre analyser, anmeldelser og spådommer. Det hele er gjennomført i en lekende og lett tone av 3-4 kunnskapsrike journalister viser oss vei gjennom mylderet. Det er underholdende å høre på for en spillinteressert, og det er interessant å høre hvilke tanker journalistene gjør seg når de anmelder spill. De kan gi ekstra dybde til en anmeldelse, med perspektiver man ikke selv hadde kommet på. Episodene er på rundt 90 minutter, men de er stramt inndelt, slik at man kan hoppe til de sekvensene man er mest interessert i.

Hør på The Game Informer Show her

Friminutt med Herman og Mikkel

(Image credit: NRK)

I podkasten Friminutt med Herman og Mikkel møter vi Herman Flesvig og Mikkel Niva som snakker om det de opplever i hverdagen, og særlig hvis det er morsomt eller interessant. De morer seg dessuten med tulletelefoner og annen uformell moro.

Etter tre år med landets største podkast hos NRK melder de to herrene overgang til Schibsted News Media i løpet av 2021. Schibsted er i ferd med å lansere et eget abonnementsbasert podkastprodukt, hvor Herman og Mikkel blir blant de største stjernene. Hovedpersonene lover at sluttproduktet skal preges av like meningsløst innhold som tidligere.

Hør på Friminutt med Herman og Mikkel her

Krimpodden

(Image credit: VG)

I Krimpodden bringer VGs krimekspert Øystein Milli og programleder Tor-Erling Thømt Ruud lytterne tettere på norsk krim. Håvard K. Hansen skal høsten 2021 til januar 2022 vikariere som programleder i Krimpodden for Ruud.

Her kan du blant veldig mye annet gjøre deg bedre kjent med profilerte kriminalsaker som Baneheia, Lørenskog-saken, Frogner-drapet og om hvor bra DNA egentlig er som bevis? Og holder det at man bare tar på en gjenstand for at DNA-et ditt blir avsatt? Krimpodden intervjuer blant annet eksperter og besøker Kripos.

Opprinnelig tok podkasten for seg saker av kriminalhistorisk interesse, men etter relanseringen av Krimpodden høsten 2020 konsentrert seg om dagsaktuelle kriminalsaker.

Nye episoder utkommer hver torsdag.

Hør på Krimpodden her

Ida med hjertet i hånden

(Image credit: Vrang Produksjon)

Ida trodde hun hadde alt helt til hun ble dumpa av mannen hun trodde skulle bli faren til barna hennes. Plutselig måtte Ida takle livet på egenhånd.

Hvordan kommer man over en så bunnløs kjærlighetssorg? Hvordan kan noen ha det bra alene? Og hvorfor velger folk å bli sammen, slå opp eller å leve uten partner?

I podkasten Ida med hjertet i hånden skal Ida Fladen møte mennesker med ulike syn på relasjoner og kjærlighet, folk som dumper, blir dumpa, som lever alene, er skilt, aldri har hatt kjæreste, ikke kan leve uten kjæreste og har andre interessante historier om kjærlighet.

Her kan du lytte deg gjennom over hundre engasjerende episoder!

Hør på Ida med hjertet i hånden her

Stuff you should know

(Image credit: iHeartRadio)

Stuff you should know er en av de virkelig gamle traverne på podkast-feltet. Den første episoden kom så tidlig som i 2008, og siden da er det kommet rundt 1700 episoder.

Josh Clark og Charles W. «Chuck» Bryant er begge skribenter ved HowStuffWorks, og dessuten poddens verter. Sammen er de et engasjerende radarpar, som for oss i Norden kanskje kan virke litt «amerikanske» til tider. Ut over det utgjør podden et helt livsløp med underholdning. De har laget episoder om nesten alt du kan tenke deg.

Premisset er allerede gitt i tittelen. Disse herrene tar tak i all verdens ting du burde vite noe om. Det er naturligvis et bredt begrep, men blant disse 1700 episodene finner du garantert noen som fanger din interesse. Det er uansett forsøket verd!

Hør på Stuff you should know her