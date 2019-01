Beste helt trådløse ørepropper i 2019: De beste alternativene til AirPods

Trådløs vs. helt trådløs: Hva er forskjellen? Helt trådløse ørepropper – Øreproppene denne guiden tar for seg har ikke ledning i det hele tatt. Mens alle trådløse propper lar deg lytter til musikk uten å være koblet til telefonen, dropper altså helt trådløse propper også ledningen mellom proppene. Trådløse ørepropper – Denne typen ørepropper har eksistert nesten like lenge som Bluetooth. De går på batteri og er trådløse i betydningen at de ikke er koblet til telefonen din, men de har en ledning mellom de to proppene, og noen ganger også en bøyle du legger rundt nakken. Er du mer interessert i denne typen, kan du ta en titt på vår guide til de beste trådløse øreproppene.

Det kan nesten virke som hodetelefoner med ledning er på vei til å gå av moten. Trådløs lyd låter bedre enn noen gang før, Bluetooth 5.0 er mer stabil, stadig flere flaggskip-telefoner droppet hodetelefonutgangen, og stadig flere forbrukere oppdager fordelene med trådløs lyd. Helt trådløse ørepropper tar det hele enda et steg lenger.

Helt trådløse ørepropper er altså ikke bare trådløst tilkoblet telefonen din, men de dropper også ledningen mellom proppene. Dermed unngår du ledningkrøll i lomma, du slipper ledninger som henger seg opp i glidelåsen på jakka og du unngår at noe danser rundt halsen din mens du trener.

Helt trådløse øreplugger er ofte litt dyrere, men i mange tilfeller er det verdt det for å kunne slippe ledninger helt.

Vi har plukket ut våre favoritter blant de beste der ute, men først må vi ta oss av elefanten i rommet …

Apple AirPods

Produktet alle andre er ute etter å slå – Apples egne helt trådløse propper

Akustisk design: Åpent | Vekt: 4 g (38 g med eske) | Elementtype: Dynamisk **Batteritid (innebygget):** 5 timer | Batteritid (ladeeske): 20 timer | Trådløsrekkeviddde: 10 m | NFC: Nei

Batteritiden er eksepsjonell

Parring går fort og enkelt

Kontroversielt utseende

Lyden er slått av konkurrenter

Det var uten tvil Apples AirPods som gjør denne produktkategorien populær i utgangspunktet. De fungerer sømløst med iPhone, låter bra med tanke på formfaktoren, og de byr på fjellstø stabilitet og glimrende batteritid.

Har du ikke iPhone, mister du imidlertid mange av disse fordelene.

Andre hodetelefoner lar deg styre avspilling på en enklere måte – Siri må se seg slått av fysiske knapper, og det virker unødvendig å måtte ta telefonen ut av lomma for å bytte låt eller sette på pause.

Det er heller ikke til å komme unna at AirPods er dyre, og for det samme beløpet er det mulig å få tak i langt bedre produkter – ikke minst gjelder det hvis du har noe annet en iPhone. Nedenfor finner du våre favoritter.

Hvilke helt trådløse ørepropper er best?

1. RHA TrueConnect True Wireless Earbuds

Den regjerende kongen av helt trådløse ørepropper

Akustisk design: Lukket | Vekt: 13 g | Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz | Elementer: 6 mm | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid (innebygget): 5 timer | Batteritid (ladeeske): 20 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: Nei

Balansert og detaljert lyd

Glimrende byggekvalitet

Stabil forbindelse

Fingeravtrykkmagnet

Bløte knapper

Selv om TrueConnect er RHAs første helt trådløse hodetelefoner, har de virkelig lagt ned innsatsen som måtte til får å lage en av de beste trådløse hodetelefonene på markedet. Kombinasjonen av lydkvalitet, batteritid og stabil trådløs forbindelse gjør at dette er et par hodetelefoner du kan stole på at vil fungere hver dag.

Vår forrige favoritt Jabra Elite 65t satte standarden for hva helt trådløse hodetelefoner skal være, og de er fortsatt et par svært gode propper. Blant annet får du en smart funksjon som lar deg høre lyd for omgivelsene når du trenger det, og en app som lar deg justere lyden etter eget ønske.

Vi foretrekker bare stabiliteten og den gode lydkvaliteten til RHA TrueConnect. RHAs alternativ har også en høyere kvalitetsfølelse, sammenlignet med plastproppene til Jabra.

Les hele vår test av RHA TrueConnect

2. Jabra Elite 65t

Blant de beste helt trådløse øreproppene du får kjøpt

Akustisk design: Lukket | Vekt: Ukjent | Frekvensrespons: Ukjent | Element: Ukjent | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid (innebygget): 2,5 timer | Batteritid (ladeeske): 25 timer | Trådløsrekkevidde: 8 m | NFC: Nei

Glimrende batteritid

Godt balansert lyd

Begrenset utvalg av propptyper

Begrenset vanntetthet

Hvis du vil ha et par gode helt trådløse ørepropper som ikke er Apple AirPods, så bør Jabra Elite 65t være høyt på ønskelisten din.

Etter å ha brukt dem i en måned, var vi imponert over den helhetlige pakken Jabra har klart å sette sammen. Proppene har et nedtonet design og stabil trådløs forbindelse, noe som ikke alltid er tilfelle med trådløse propper. I tillegg låter de bra sammenlignet med konkurrentene.

Les hele vår test av Jabra Elite 65t

3. Jabra Elite Sport True Wireless Earbuds

God lyd kombinert med treningssporing

Akustisk design: Lukket | Vekt: Ukjent | Frekvensrespons: 20 – 20.000 Hz | Elementer: Ukjent | Elementtype: Ukjent | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid (innebygget): 4,5 timer | Batteritid (ladeeske): 13,5 timer | Trådløsrekkevidde: Ukjent | NFC: Nei

Gode treningsfunksjoner

Glimrende isolering

Veldig god lyd

Ikke like komfortable for alle

Begrenset ladekapasitet fra esken

I er du den atletiske typen, er Jabra Elite Sport det aller beste alternativet for deg akkuart nå. Det sitter en pulsmåler i høyre propp, og du får dermed mulighet til å måle pulsen din fortløpende mens du trenger.

Den tilhørende appen hjelper deg til å spore treningen din, og du kan starte treningssporingen med en knapp. Pulsmålingen er også mer stabil enn det du får fra de fleste aktivitetsarmbånd, forutsatt at du får plassert proppene skikkelig.

Jabra Elite Sport henger nemlig ikke bare i ørene dine – de fyller dem mer som spesialtilpassede propper. Dermed gir de ekstremt god isolasjon, og de sitter også veldig godt fast.

Jabra har nylig også oppdatert Elite Sport med bedre batteritid enn før, og fire og en halv time er i hvert fall lenger enn de fleste orker å trene av gangen.

Les hele vår test av Jabra Elite Sport

3. Optoma NuForce BE Free5

Gode og rimelige helt trådløse ørepropper med et par ankepunkter

Akustisk design: Lukket | Vekt: Ukjent | Frekvensrespons: 20 – 20.000 Hz | Elementer: Ukjent | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid: 13 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: JA

Flott design

Komfortable

God lyd og isolering

Forbindelsen faller ut

Bløte knapper

NuForce BE Free5 understreker hvor tilgjengelig helt trådløse ørepropper har blitt for folk fleste nå. For rundt 1000-lappen får du et mer polert design enn de dyrere BE Free8, og de låter bedre også. Dessverre opplevde vi at den venstre proppen mistet signal litt oftere enn vi skulle ønske, og vi håper NuForce kan gjøre noe med det problemet.

Dette i kombinasjon med frustrerende kontroller hindrer at disse proppene klatrer høyere på listen vår, men BE Free5 leverer likevel mye for pengene.

Les hele vår test av Optoma NuForce BE Free5

5. Sennheiser Momentum True Wireless

God lyd og flott design

Akustisk design: Lukket | Vekt: 72,6 g | Frekvensrespons: 5 – 21.000 Hz | Elementer: 7 mm | Elementtype: Beryllium | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid (innebygget): 4 timer | Batteritid (ladeeske): 12 timer | Trådløsrekkevidde: Ukjent | NFC: Nei

God og helhetlig lyd

Flott design

Esken gir to hele oppladinger

Upresis volumkontroll

Kunne vært mer komfortable

Sennheiser kaster seg inn i kampen med Momentum True Wireless. Disse proppene representerer en utvidelse av produsentens Momentum-serie, og de byr på Sennheisers kjente lydkvalitet i en veldig stilig innpakning.

Du får bare fire timer med lytting fra en opplading, men ladeesken gir deg to hele oppladinger og du har dermed 12 timer å gå på til sammen.

Det største ankepunktet er egentlig prisen som er nesten dobbelt så høy som for AirPods. Du får heldigvis mulighet til å styre avspilling med berøring fremfor å hente frem telefonen, men de kunne være mer komfortable å ha på og volumkontrollen er overraskende lite presis.

Totalt sett er likevel Momentum True Wireless et produkt som kombinerer design og lydkvalitet på et nivå som få andre kan måle seg med.

Les hele vår test av Sennheiser Momentum True Wireless

6. Sony WF-SP700N støydempende ørepropper

Sony andre forsøk på å lage helt trådløse ørepropper gir deg støydemping til en rimelig penge

Akustisk design: Lukket | Vekt: Ukjent | Frekvensrespons: 20 – 20.000 Hz | Elementer: Ukjent | Elementtype: Ukjent | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid (innebygget): 4.5 timer | Batteritid (ladeeske): 13,5 timer | Trådløsrekkevidde: Ukjent | NFC: Nei

God passform

Svettemotstandige

Lyden kunne vært renere

Dårlig støydemping

Det var delte meninger om Sonys første helt trådløse ørepropper WF-1000X. Noen mente de ikke leverte nok bass, mens andre synes de var for basstunge. Noen opplevde at de stadig mistet forbindelsen, mens andre aldri hadde det problemet. Kritikken kom fra mange ulike hold, og den eneste konklusjonen vi egentlig kan trekke er at Sonys første forsøk ikke kunne tilfredsstille alle.

Nå er Sonys andre forsøk WF-SP700N her for å prøve igjen. Disse proppene er heldigvis bedre justert når det kommer til bassen, og de fungerer stabilt i de fleste situasjoner. Samtidig tilbyr de ganske beskjeden støydemping og PX4-sertifisering som betyr at de er svettesikre, og ladedeesken har blitt litt penere men fungerer ellers omtrent som før.

Les hele vår test av Sony WF-SP700N

7. B&O Beoplay E8 Wireless Earphones

Dyre propper som låter helt fantastisk

Akustisk design: Lukket | Vekt: 13 g (kombinert) | Frekvensrespons: 20 – 20.000 Hz | Elementer: 5,7 mm | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid (innebygget): 4 timer | Batteritid (Ladeeske): 8 timer | Trådløsrekkevidde: 30 m | NFC: Ja

God lydkvalitet

Glimrende design

Enkelt oppsett

Kan sitt litt stramt

Vi kan bare si det med en gang – B&O Beoplay E8 er både de peneste og de dyreste trådløse proppene du får kjøpt.

Du skal faktisk ikke ut med stort mer for å få en av våre favoritter blant de beste støydempende hodetelefonene Bose QuietComfort 35 II, som både gir deg bedre batteritid og større lyd. Men hvis du er på jakt etter et par propper du kan ta med på trening og har pengene som kreves, så kan Beoplay E8 likevel være akkurat det du er ute etter.

Du får ikke støydemping her, men du får batteritid på rundt fire timer og Bluetooth 4.2-støtte. E8 kommer også med en stilig eske, og du kan justere lyden etter eget ønske med den tilhørende Beoplay-appen for Android og iOS.

Selv før du fikler med ToneTouch-funksjonen er lyden ren og frisk. Bassen vil variere med hvordan du plasserer proppene i ørene, men vi opplevde den som god. Hvis du kan se forbi prisen er Beoplay E8 et svært godt produkt med kompakt design, god lyd og flott utseende. Vi har også sett dem til ganske sterkt reduserte priser i norske nettbutikker innimellom, og da blir de selvfølgelig et enda bedre alternativ.

Les hele vår test av B&O Beoplay E8 Wireless Earphones