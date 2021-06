Vi har testet Sony WF-1000XM4 trådløse ørepropper

Kort sammendrag

Den nyeste modellen i Sonys utrolig suksessrike WF-1000-serie av helt trådløse ørepropper er mindre, lettere og grønnere enn noen gang. Og lyden fra Sony WF-1000XM4 er enda mer umiddelbar og velartikulert enn modellen de erstatter på toppen av listene.

Sant nok er det ikke noe enkeltområde hvor de er best i klassen (kanskje med unntak av den glimrende kontrollappen), men hvis du skal få noe bedre innenfor lydkvalitet, støydemping og batterivarighet, må du kjøpe tre ulike par helt trådløse ørepropper.

Sony WF-1000XM4 er på alle måter enten «veldig gode» eller «svært gode», og som en helhetlig pakke er det ingen som når samme nivå.

Sammenlignet med forgjengerne Sony WF-1000XM3 kan disse nye helt trådløse øreproppene by på nok kvalitetsfunksjoner til å forsvare en oppgradering, selv om de er noe dyrere.

Med sitt enda mer kompakte design er Sony WF-1000XM4 mer behagelige og letter å bevege seg omkring med. Ledsagerappen gjør det enkelt å justere kontrollene og EQ-innstillingene.

Funksjoner som er hentet fra de lukkede hodetelefonene Sony WH-1000XM4, som Speak-To-Chat, DSEE Extreme lydoppskalering og adaptiv støydemping gjør det vanskelig å finne et par ørepropper med en mer overbevisende samling egenskaper.

Selv om andre helt trådløse ørepropper overgår Sony WF-1000XM4 på enkelte områder, for eksempel , er det ingen andre modeller som kan skilte med så solid kvalitet over hele fjøla. Derfor er Sony WF-1000XM4 de overlegent beste helt trådløse øreproppene man får kjøpt for øyeblikket.

Pris og lanseringsdato

Kan kjøpes nå for 3490 kroner.

Sony WF-1000XM4 er tilgjengelig for forhandlerne nå – med en pris på 3490 kroner. Med tanke på at WF-1000XM3 hadde en veiledende lanseringspris på 2490 kroner da de kom i 2019, og at de nå er nede i 1390 kroner, representerer den nye modellen et vesentlig hopp i prisen. Likevel er de langt rimeligere enn konkurrerende modeller som Bowers & Wilkins glimrende PI7.

Design og kontroller

Mindre enn forgjengerne

Fantastisk kontroll-app

Berøringskontroller

WF-1000XM3, som er under utfasing, ga oss mange grunner til å anbefale dem, men «diskresjon» var ikke en av dem. Øreproppene var store, ladeetuiet var naturligvis stort, og Sony har klokelig valgt å redusere dette omfanget i den nyeste modellen.

Ladeetuiets størrelse er redusert med hele 40 %, mens selve proppene er 10 % mindre. Og de er likevel blant de større enhetene i denne klassen, noe som understreker hvor store WF-1000XM3 var. Det nye ladeetuiet sklir enkelt ned i en bukselomme, mens selve øreproppene ikke stikker ut av brukerens øre som noe sært tilbehør i en sci-fi-film.

Sony har også redusert størrelsen på innpakningen. Esken WF-1000XM4 leveres i er 40 % mindre enn emballasjen til WF-1000XM3, og den er dessuten helt papirbasert, resirkulerbar og miljøvennlig.

WF-1000XM4 har tatt opp i seg noen av egenskapene som først ble demonstrert med fjorårets lukkede hodetelefoner WH-1000XM4: aktiv støydemping som forstår hva du gjør og hvor du gjør det for best mulig å tilpasse seg omstendighetene, rask paring for Android- og Windows-enheter og «speak-to-chat», der du bare må lage en lyd for å pause musikken slik at du kan ha en kort samtale uten å ta ut øreproppene. Støydempingen bedres av de nye øretuppene i polyuretan (du får dem i små, medium og store), slik at du også får forbedret den passive støyreduksjonen.

Sentralen for styring av WF-1000XM4 er Sonys funksjonsmettede Headphones-app. Her kan du fikle med alle funksjonene (både store og små) som delvis er dupliser på den kapasitive berøringsflaten på hver av øreproppene. I appen kan du bestemme hva den venstre og den høyre øreproppen skal styre: «volum opp/ned», «spill/pause/hopp forover/hopp bakover/påkall taleassistent», «aktiv støydemping på/av/adaptiv» eller ikke å tildele dem oppgaver.

Her kan du også regulerer EQ, der en av innstillingene har den friske betegnelsen «Excited». Her kan du også lagre et par egendefinerte innstillinger, og du kan velge å slå av eller på auto-pause og DSEE Extreme. Herfra kan du dessuten sende bilder av ørene dine, slik at Sony kan optimalisere musikkstrømmeappene som tilbyr 360 Reality Audio eller Dolby Atmos, og du kan bestemme om Bluetooth-tilkoblingen skal prioritere lydkvalitet eller tilkoblingens stabilitet.

Du kan også kontrollere enhetene med de tre viktigste taleassistentene Siri, Google Assistant og Alexa. Disse kan du påkalle gjennom deres oppvåkningsord. Uansett hvilken av dem du foretrekker, følger WF-1000XM4 instruksene til punkt og prikke, selv i plagsomt støyende omgivelser.

I hver av øreproppene er det tre mikrofoner. De tar seg av aktiv støydemping, samtalekvalitet og samhandling med taleassistenter. Mikrofonene fanger opp brukerens stemme og stemmens retning og vil automatisk dempe lyd med andre retninger (for eksempel lyden av vind). Sony har også utviklet en sensor for stemmens vibrasjoner i knoklene, men registrerer ikke dette som bakgrunnslyd.

Lydmessig ytelse og støydemping

Balansert, drivende, klar og overbevisende lyd

Temmelig god støydemping

Flott dynamikk og rytmikk

Det tar litt mer tid å plassere WF-1000XM4 på en behagelig måte enn det skulle. Vi opplevde det som litt klønete å sette dem inn, og tenkte at de burde sitte dypere i øret enn de faktisk gjør. Når du har fått gjort dette, kan du stille inn berøringskontrollene, EQ-nivåene og en haug andre innstillinger hvis du har lyst. Ferdig? Greit, da er det bare å sette på litt musikk.

Vi startet med å høre på en Tidal Masters-fil av Burner av Ross From Friends. WF-1000XM4 imponerte oss umiddelbart. Her går du ikke glipp av noen detaljer, og rytme og tempo sitter som de skal. Presentasjonen er livlig og entusiastisk, men likevel temmet av behersket kontroll.

Nederst transporterer øreproppene basslyden med substans, tekstur og stor detaljrikdom. Her er det solid driv og sug, uten at WF-1000XM4 mister styringen. Basstonene er rene og veldefinerte, noe som bidrar til at lydfundamentet ikke smører seg inn i mellomregisteret.

Mellomregisteret er like informasjonsmettet. Da vi hørte på Lake Tahoe av Kate Bush, demonstrerte WF-1000XM4 en solid evne til å identifisere og gjengi de minste detaljene i de mest flytende overgangene som del av et større bilde. WF-1000XM4 kommuniserer virkelig den egenartede sangstemmen.

Overgangen fra mellomtone til diskant er jevn og naturlig. Det er bitt og glans i diskanten, uten at den støyer av den grunn. Både Kate Bush og Ross From Friends utfolder seg gjerne høyt oppe i registeret, men her har WF-1000XM4 like stødig kontroll som i resten av registeret.

Alt ovenfor krever en uforandret EQ-innstilling. Sony skiller seg ut ved å gi brukeren så omfattende adgang til å tukle med lydgjengivelsen i øreproppene, men den mest naturlige og overbevisende lyden får du i WF-1000XM4 med flat EQ.

Det dynamiske er det heller ikke mye å kritisere ved. WF-1000XM4 kan veksle mellom «øredøvende» og «nesten stille» og tilbake igjen på et øyeblikk, og selv den mest subtile harmoniske dynamikken i pianospillet til Bush skildres svært detaljert. Når det gjelder den rytmiske tryggheten og uttrykket, sikrer kombinasjonen av kontroll og intensitet at presisjonen er i orden. Timingen er overbevisende naturlig og presentasjonen er gjennomført helhetlig.

Den aktive støydempingen er en litt mer begrenset suksess. Problemet for de fleste par med helt trådløse ørepropper, er at Bose QuietComfort Earbuds har demonstrert at det faktisk er mulig å eliminere all utvendig lyd fullstendig, uten å etterlate et motsignal og uten noen som helst innvirkning på musikkens lydkvalitet.

WF-1000XM4 er ikke helt i den ligaen. Men de minimerer i det minste påvirkningen fra bakgrunnsstøy på lytteopplevelsen. De er nok ikke markedsledende innenfor støydemping, men for de aller fleste vil de likevel være mer enn gode nok det meste av tiden.

Batterivarighet og tilkobling

Åtte timers batteritid i proppene

Trådløs lading

Bluetooth 5.2

Selv med det nye, reduserte fysiske omfanget til WF-1000XM4, har de mye mer for seg enn tidligere. Tilkoblingen skjer nå via Bluetooth 5.2, som gir samtidig overføring til høyre og venstre ørepropp, og ved bruk av Sonys spesiallagde LDAC-kodek også Hi-Res Audio Wireless-sertifisering.

Bluetooth 5.2 skulle i teorien også gi bedre batterivarighet. Men den er i beste fall på 24 timer (mellom 8 og 12 i selve proppene, avhengig av om aktiv støyreduksjon er av eller på, samt et par oppladinger i etuiet), noe som ikke er så imponerende. WF-1000XM4 er i det minste kompatible med Qi-ladematter, og etter fem minutters lading via et strømuttak holder de i enda en time.

I tillegg til LDAC er WF-1000XM4 også kompatible med SBC- og AAC-kodeker, men det er ingen tegn til aptX. De har også DSEE Extreme-egenskaper, i tilfelle du skulle være tilhenger av en algoritme som angivelig skal kunne trekke ut høyoppløst lyd fra en standard digital lydfil (vi har aldri blitt helt overbevist).

Burde jeg kjøpe dem?

Kjøp dem hvis ...

… du trenger de generelt beste helt trådløse øreproppene

WF-1000XM4 kan (marginalt) slås når det gjelder lydkvalitet, komfort og støydemping, men bare av en kombinasjon av flere konkurrerende modeller.

… du kjenner igjen en super kontroll-app når du bruker den Sony Headphone-appen er en absolutt demonstrasjon på stabilitet, funksjonalitet og generell nytteverdi.

… du digger livets små fornøyelser

«Speak to chat», adaptiv støydemping, «Quick attention», IPX4. Alt WF-1000XM4 vil, er å gjøre livet ditt enklere.

Ikke kjøp dem hvis ...

… støydemping er viktigere enn lydkvalitet

WF-1000XM4 er ikke så verst på støydemping, men sammenlignet med særlig Bose QuietComfort Earbuds, kommer de til kort.

… du er langt unna strømuttak i lengre perioder

En batteritid som i beste fall er på 24 timer er ikke så verst. Men det er ikke noe å skryte av heller.

… du mener aptX er høydepunktet innenfor trådløs lydkvalitet

Sony er ikke enige med deg, men deres LDAC er et godt alternativ, og det støttes av de fleste nyere Android-mobiler (men ikke iPhone).

