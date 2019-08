Test: Sony WF-1000XM3

Sonys nye WF-1000XM3 True Wireless har mye å leve opp til – de lanseres som en del av produsentens 1000X-serie av støydempende hodetelefoner, der man også finner markedsledende WH-1000XM3, og vi må dermed kunne forvente at de levere både glimrende støydemping og et design som oser stil.

Den gode nyheten er at de leverer på begge punkter.

Pris og lanseringsdato

Den norske prisen til Sony WF-1000XM3 er satt til 2490 kroner, og de er tilgjengelig i enkel sort og litt friskere champagne-sølv. Det er også verdt å nevne at de koster rundt en tredjedel mindre enn WH-1000XM3, som de deler teknologi med.

Samtidig kan de konkurrere på pris med Bose QuietControl 30, som også byr på aktiv støydemping.

Design

Hvis ørepropper kun ble bedømt på design så hadde WF-1000XM3 vunnet suverent: de er ikke klumpete som Sennheiser Momentum True Wireless, og de er ikke skamløst Apple-nerdete som AirPods – i stedet er de enkle og stilfulle. Ikke minst veier de bare 8,5 g, de er komfortable å ha i ørene.

Hodetelefonene kommer i et lite ladeetui, med et moteriktig kobberlokk, og de holdes trygt på plass med magneter.

(Image credit: Steve May)

Når det kommer til komfort, så imponerer WF-1000XM3 stort. De er utformet slik at du vrir dem på plass i øret, og de sitter godt og er veldig komfortable til å være propper. Viktigst av alt er det kanskje at det ikke føles som de kommer til å falle ut av ørene mens du går nedover gata, og de er også enkle å bruke i det daglige – bare sleng ladeetuiet i lomma, så er du klar til å gå ut døra.

Du får med et stort utvalg av ulike tupper i både gummi og skum, og det er lurt å eksperimentere med ulike varianter for å finne de som passer best for deg.

(Image credit: Steve May)

Funksjoner

Det er lite som mangler når det kommer til spesifikasjonene: De støtter Bluetooth-paring via NFC, de kan brukes med Google Assistant og du får kjente Sony-teknologier som DSEE HX, som er ment å forbedre den opplevde kvaliteten til komprimert lyd. Ikke minst får du støtte for håndfrie anrop.

Den tilhørende Sony Headphones Connect-appen gjør det også mulig å justere EQ-innstillinger om nødvendig (noe vi ikke synes det var), og dette er noe som ikke alle tilbyr om dagen. I appen kan du også velge å prioritere stabil tilkobling fremfor lydkvalitet, men det synes vi heller ikke var nødvendig.

I likhet med de større hodetelefonene til Sony, har også disse et utvalg av fysiske knapper, men den minimale størrelsen gjør dem litt mer fiklete å bruke.

I likhet med PowerBeats Pro og andre premium-propper, har også WF-1000XM3 avstandssensorer som merker om de er i bruk. Tar du ut en propp vil dermed musikken stoppe, mens den starter igjen når du setter proppen tilbake. Eventuelt kan du oppnå det samme ved å trykke på berøringsfalten på en av proppene.

(Image credit: Steve May)

Proppene har også den samme Quick Attention-modusen som er tilgjengelig i WH-1000XM3, og hvis du trykker på høyre propp så får du høre alt som skjer rundt deg. Dessverre får du ikke volumkontroll på selve proppene, så lydnivået må justeres fra telefonen.

En annen mangel som må nevnes er fraværet av AptX HD og Sonys egen LDAC-kodek. I tillegg er WF-1000XM3 utstyrt med en 24 bits lydprosessor i stedet for 32-bits-prosessoren som sitter i WH-1000XM3. Audiofile må altså kjøpe Sonys dyreste modell hvis de vil ha alle de beste finessene selskapet har å tilby.

Ytelse

De bittesmå 6 mm elementene leverer god klarhet og musikalitet, og det er nærmest magisk hvordan de bringer frem et stort lydbilde med overbevisende romlige detaljer.

For deg som lytter mye til podcaster, er det også greit å vite at mellomtonen er silkemyk, og hvis du liker tyngre musikk så skal du vite at gitarer låter tøffe og trommer låter stramme og harde. Når det gjelder klubbmusikk og pop, så opplevde vi også at de låter akkurat så livlig og friske som vi kan håpe på.

De leverer også godt med bass uten å bli overveldende, men hvis du vil ha ekstra basstrykk så vil uansett klokker som dekker ørene alltid være det beste valget.

Den virkelige testen for WF-1000XM3 blir likevel kvaliteten på støydempingen. Vi tok dem derfor med både på støyende offentlig transport, på en sightseeing-buss, og på en flytur, og resultatene var overraskende.

WF-1000XM3 er riktig nok utstyrt med aktiv støydemping, men det er ikke dermed sagt at de er direkte sammenlignbare med WH-1000XM3 på dette punktet. Sony fortalte oss nemlig at QN1e HD-prosessoren som sitter i WF-1000XM3, gjør dem mer sammenlignbare med andre generasjons WH-1000XM2.

(Image credit: Steve May)

Der Sonys støydemping virkelig fikk mulighet til å skinne, var på vanlig offentlig transport som tog, trikk og buss. Støydempingen er veldig god, og de gjør en spesielt god jobb med å dempe skravling, takket være de doble sensorene i hver propp.

Det ble tilnærmet umulig å holde en samtale gående med aktiv støydemping påskrudd, noe som er en bra ting når du ønsker å stenge andres samtaler ute mens du sitter på et fly eller tog eller når du sitter og jobber på kontoret.

Dessverre viste flykabinstøy seg å bli litt for mye for de små proppene. WF-1000XM3 klarte riktignok å dempe støyen fra flymotorene en del, men de var langt fra like effektivt som WH-1000XM3. Disse passer altså best til daglig reising, men mindre godt til lange flyturer.

Bluetooth-stabiliteten var også veldig god, noe som kan komme av at Sony har plassert antennene i ytterkanten av proppene. Et nytt system for samtidig overføring til begge propper, sikrer også lav forsinkelse når du for eksempel bruker dem til å se på film på telefonen. Denne teknologien skal også forbedre signalstabiliteten og senke strømforbruket, og den gjør også at det mulig å bruke kun en propp av gangen når du ønsker det.

Batterilevetid

Når det kommer til batterilevetid, slår faktisk WF-1000XM3 rivaler som Apple AirPods (5 timer) og Sennheiser Momentum True Wireless (4 timer), og de leverer rundt 6 timer per opplading. Slår du av den aktive støydempingen, får du i tillegg et par timer til.

Ladeetuiet har også støtte for hurtiglading, og 10 minutters lading kan gi deg hele 90 minutter med lytting. En full opplading tar rundt 3 timer.

Konklusjon

Tross enkelte mindre ankepunkter, så har Sony virkelig overgått seg selv med WF-1000XM3. Ikke bare er dette de peneste helt trådløse øreproppene på markedet, men de kombinerer også god støydemping med musikalsk lyd. Hvis det ikke passer deg å drasse rundt på hodetelefoner i full størrelse, så er disse et glimrende alternativ.

Batteritiden er også over gjennomsnittet god, og ladeetuiet er like stilig som proppene. Det hadde vært fint om de hadde volumkontroll på selve proppene slik PowerBeats Pro har, men det er ikke noe stort savn i vår bok.

Vår konklusjon er ganske enkelt at jungelen av helt trådløse ørepropper har fått en ny konge.