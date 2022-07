Test: Sony LinkBuds S

(opens in new tab)

Sony LinkBuds S har mye positivt å by på. Først og fremst er det små og lette, noe som gjør at de egner seg godt for deg som har små ører. Utover det har de også god batterilevetid, god aktiv støydemping og godt med andre smarte funksjoner. Lyden er på sin side også veldig balansert og detaljert, og selv om de ikke helt kan måle seg med Sonys toppmodell på dette punktet, så kan det være et kompromiss det er vert å inngå hvis vekt og størrelse er viktig for deg.

Sony LinkBuds S: Kort oppsummert

Sony følger opp de ganske unike LinkBuds med LinkBuds S, men likheten stopper merkelig nok ved navnet. I motsetning til førstnevnte som har et unikt åpent design der lyd utenfra kan slippe inne gjennom store åpninger i proppene, så har LinkBuds S et helt konvensjonelt øreproppdesign.

Forklaringen på S-en i navnet blir derimot mer åpenbar når man får proppene i hendene, for de er både lettere og ikke minst mindre enn de fleste andre på markedet. Det i seg selv kan jo gjøre dem ekstra fristende for deg som har små ører og har problemer med å finne propper som passer, men de kan også passe deg som først og fremst bare vil ha propper som ikke merkes stort når de sitter i ørene.

Størrelsen blir ekstra imponerende når det også viser seg at Sony har gitt LinkBuds S et godt utvalg av ekstra finesser. Ved siden av avansert aktiv støydemping med automatisk justering etter forholdene rundt deg, har de også svært god batterilevetid og gode berøringskontroller.

LinkBuds S er også bedre enn de fleste når det kommer til bruk av resirkulerte materialer, både i selve proppene og i emballasjen som utelukkende består av resirkulert papp.

Når det kommer til lydkvalitet, så imponerer også LinkBuds S stort. Det skal sies at de mindre høyttalerelementene gjør at de ikke leverer helt det samme trøkket og den samme dynamikken som Sonys toppmodell WF-1000XM4, men utover det så får du et detaljert og balansert lydbilde som sikrer at du får med deg alt som skjer i musikken du lytter til.

LinkBuds S sitt største problem er kanskje at det finnes så mange gode alternativer på markedet til samme pris, inkludert de nevnte WF-1000XM4. Likevel er det få som kan måle seg med den beskjedne størrelsen til LinkBuds S, og hvis dette er et viktig aspekt for deg så er de absolutt et godt valg.

Pris og tilgjengelighet

Linkbuds S ble lansert i mai 2022, og de har en veiledende pris på 2000 kroner.

Til denne prisen må det sies at Linkbuds S står ovenfor betydelig konkurranse, ikke minst fra Sony selv med tanke på at toppmodellen WF-1000XM4 selges til samme pris nå om dagen.

I tillegg finnes også JBL Tour Pro+, Sennheiser CX-400BT True Wireless og selvfølgelig Apple AirPods Pro tilgjengelig for omtrent samme pris.

Funksjoner

Etuiet til LinkBuds S har kanskje et litt kjedelig design, men det er også solid og samtidig beskjedent størrelsesmessig.

Aktiv støydemping og justerbar ambient-modus

Bluetooth 5.2 med SBC, AAC og LDAC-støtte

27 timer batterilevetid

LinkBuds S er kanskje små, men de har mye å by på når det kommer til spesifikasjoner.

Trådløs forbindelse foregår via Bluetooth 5.2, og proppene er kompatible med både SBC, AAC og LDAC – slik vi er vant til fra Sony. Samtidig betyr det at du i motsetning til med mange andre propper på markedet, ikke får aptX. Etter vår mening kommer du uansett langt med AAC, og eventuelt LDAC om du har en telefon som støtter den standarden.

De er utstyrt med den samme V1-prosessoren som WF-1000XM4, men høyttalerelementene på 5 mm er mindre enn i toppmodellen. Selve proppene kan holde det gående i mellom 6 og 9 timer mellom hver opplading (avhengig av om aktiv støydemping er på eller av), mens ladeetuiet sikrer deg to fulle oppladinger i tillegg. De har ikke den beste batterilevetiden på markedet, men alternativene som slår dem er stort sett større og tyngre. AirPods Pro som er omtrent like lette, holder det til sammenligning gående i rundt 4,5 timer med ANC på, så her er det Sony som leder an.

Støydempingen kan skrus av og på med appen eller berøringsflatene på hver propp. I tillegg får du en ambient-modus med hele 20 forskjellige nivåer så du kan justere hvor mye lyd som slipper inn.

LinkBuds har også mulighet for smart styring av den aktive støydempingen. Dette innebærer at proppene selv velger støydempingsinnstilling etter hva slags aktivitet du holder på med, inkludert når du sitter stille, er på bussen eller er på løpetur. I tillegg kan du registerere bestemte geografiske steder som for eksempel hjemme eller treningssenteret der du vil ha en bestemt innstilling forhåndsvalgt. Alt dette fungerer imponerende godt, men du kan selvfølgelig også bare skru det hele av hvis du heller vil gjøre ting manuelt.

I tillegg har appen også EQ-justering, og mulighet til å prioritere lydkvalitet eller tilkoblingskvalitet, avhengig av hva du mener er viktigst. Appen gir også mulighet til å endre hvordan berøringskontrollene fungerer, slik at du for eksempel kan velge at berøringer på venstre propp styrer volum mens høyre propp styrer start, stopp og hopping til neste låt. Slike tilpasningsmuligheter setter vi stor pris på.

Design

Selv om Sony LinkBuds S deler mye teknologi med Sony WF-1000XM4, er de likevel mye mindre og lettere.

4,8 g per propp og kompakt størrelse

Ladeetuiet veier 35 g

IPX4-sertifisering

Når et produkt er så lite og lett som dette (Sony sier at de er 40 prosent mindre og 30 prosent lettere enn WF-1000XM4), så er det begrenset hva man kan gjøre ut av designet.

Samtidig er jo hele poenget med å gjøre LinkBuds S så små og lette, at de skal gi deg høy komfort, og her må vi si at Sony har lykkes godt. 4,8 g per øre gjør at man nærmest helt glemmer at man har proppene i ørene, og de er så små at de burde passe fint selv i relativt små hører. Samtidig gjør fire par med medfølgende gummipropper at de fleste burde kunne finne et par som passer dem.

Det er også positivt at de sitter godt fast, og vi opplevde aldri på noe tidspunkt at det var noen fare for at de skulle falle ut. Ikke minst er det en bra ting at de også er veldig diskrete.

Når det kommer til det estetiske, liker vi veldig godt den ru overflaten til den resirkulerte plasten Sony bruker her, og du kan velge mellom alternativene sort, hvit eller beige.

Positivt er det også at Sony viderefører grepene de har gjort når det kommer til å bruke mer miljøvennlig emballasje, og akkurat som med LinkBuds består denne innpakningen også utelukkende av papp og papir i tillegg til at den er veldig kompakt.

Lading foregår via USB-C – det finnes altså ikke trådløs lading her – og opplading fra tomt til fullt tar et par timer. Det er også positivt at de er utstyrt med IPX4-sertifisering, noe som sikrer at de skal tåle svetting under trening og bruk ute i regnet.

Lydkvalitet

Sony LinkBuds S har mindre høyttalerelementer enn Sony WF-1000XM4, noe som sikkert har vært nødvendig for å gjøre proppene mindre, men det påvirker samtidig også lyden.

Detaljert og kontrollert lyd

Litt manglende dynamikk

God støydemping

Lydmessig har Linkbuds S mye bra å by på. Først og fremst må vi trekke frem at de leverer et veldig balansert og detaljrikt lydbilde, som sikrer at du får med deg alt som skjer i musikken.

Samtidig er det ikke til å komme unna at de mindre høyttalerelementene gjør at Linkbuds S ikke kan levere like mye bass og dynamikk som Sonys toppmodell Sony WF-1000XM4, men dette er et kompromiss som godt kan være verdt å inngå hvis den lave vekten og den beskjedne størrelsen virker tiltalende.

Spesifikasjoner: Type: helt trådløse ørepropper

Vekt: 4,8 g (per propp); 35 g (etui)

Elementer: 5 mm dynamisk

Batterilevetid: 6 timer (ANC på), 9 timer (ANC av) fra øreproppene, to fulle oppladinger fra etuiet

Kontroll: Appm berøring, stemme

Bluetooth: 5.2, SBC, AAC, LDAC

Det skal også sies at noen raske justeringer av den innebygde EQ-en i appen lar deg hente ut litt mer bass, og det hjelper en del på totalinntrykket.

Det er også veldig positivt at lydkvaliteten er tilnærmet helt uforandret når man veksler mellom aktiv støydemping, ambient-modus og passiv modus. Dette er det langt i fra alle som får til, men vi hadde vel egentlig heller ikke forventet noe annet fra Sony.

Vi lar oss også imponere av hvor effektiv den aktive støydempingen er. Den demper riktignok mer i bassområdet enn i resten av frekvensspekteret, men testing med blant annet kabinstøy fra fly viser oss at du vil få en betydelig mer fredelig reise med disse i ørene enn du får uten.

Det viser seg også at samtalelyden er veldig god med flott taletydelighet, og Sonys teknologi for demping av vindstøy kalt "Precise Voice Pick-Up" fungerer også veldig bra.

Sony LinkBuds S kan kun lades med USB-C – du får altså ikke trådløs lading her.

Bør jeg kjøpe Sony LinkBuds S?

Kjøp dem hvis …

... du vil ha små og lette propper

Lykke til med å finne et par propper som er mindre, lettere og mer behagelige å ha i ørene over lang tid enn disse.

... du vil ha detaljert og balansert lyd

LinkBuds S leverer balansert og imponerende detaljert lyd som sikrer at du får med deg alt som skjer i musikken du lytter til.

... du vil ha støtte for romlig lyd

Linkbuds S støtter 360 Reality Audio, og kombinert med Tidal HiFi så får du dermed mulighet til å lytte til musikk på en annen måte enn de fleste andre ørepropper der ute.

Ikke kjøp dem hvis …

... lydkvalitet er enda viktigere enn størrelse

LinkBuds S låter bra, men propper med større elementer vil kunne levere enda mer guffe og energi.

... du vil ha mulighet til å koble til to enheter samtidig

LinkBuds S har ikke støtte for tilkobling til flere enheter samtidig, så hvis dette er viktig for deg så må du se på andre alternativer.

Først testet: juni 2022