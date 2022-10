Førsteinntrykk: Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro har store ambisjoner. Google hevder rett og slett at dette er den beste mobiltelefonen på markedet – og ikke bare den beste Pixel-telefonen. Dette er noe helt nytt fra Google-kanten. Her øker datamagien bildekvaliteten, samtalekvaliteten og talegjenkjennelsen. Pixel 7 Pro ser ut til å være noe langt mer enn bare summen av enkeltdelene. Men en oversikt over spesifikasjonene er ikke nok til å bedømme denne mobilen – vi må også ha den i hendene en stund.

Endelig er Google Pixel 7 Pro her! Denne telefonen ble avduket for så mye som et halvt år siden, under arrangementet Google I/O. Da lurte vi på hva vi hadde i vente som skulle kunne overgå den daværende toppmodellen Google Pixel 6 Pro (Åpnes i ny fane). Svaret er «ikke så mye», men de små forskjellene er likevel viktige.

Pixel 7 Pro er en elegant og raffinert mobiltelefon. Den er tilgjengelig i en rekke farger, der noen av dem ikke finnes hos andre produsenter. Sammen med det distinkte designet bidrar dette til at Googles nyeste mobiltelefon stikker seg ut i markedet. Den er nesten nøyaktig lik Pixel 6 Pro, men mer velutviklet, og vi klager absolutt ikke.

Tensor 2-brikken i Pixel 7 Pro kan håndtere alle beregningsoppgaver når det gjelder kamera, telefonbruk og Google Assistant. Det integrerte skjermkortet er dessuten raskere, noe som bidrar til en fløyelsmyk opplevelse av skjermen, som har en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Google hevder at Pixel 7 Pro har det beste mobilkameraet på markedet, igjen på grunn av hjelpen fra Tensor G2. Her får du forbedret zoom, avansert makrofotografi og mer realistiske hudtoner.

Google sikter høyt med Pixel 7 Pro, og de hevder at dette er den beste mobiltelefonen (Åpnes i ny fane) på markedet, og ikke bare den beste Pixel-mobilen. Vi gleder oss til å sette disse påstandene på prøve.

Google Pixel 7 Pro: Pris og tilgjengelighet

Google Pixel 7 Pro ble avduket under Googles Pixel 7-arrangement (offisielt Made By Google '22), sammen med Google Pixel 7 (Åpnes i ny fane) og Google Pixel Watch (Åpnes i ny fane). Den kan forhåndsbestilles og finnes i butikkhyllene fra 13. oktober.

Basismodellen med 128 GB lagring og 12 GB RAM har ved lansering en veiledende pris på 9490 kroner. Modellen med 256 GB lagring og 12 GB RAM er satt til 10 490 kroner.

I enkelte land finnes det også en versjon med 512 GB lagring. Det er usikkert om den vil dukke opp i Norge. Googles 30 W-lader er ikke inkludert i esken.

Google Pixel 7 Pro: Design

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne )

Google Pixel 7 Pro har et design som skiller seg ut i mobilverdenen – særlig hvis du ikke kjenner så godt til Pixel 6-serien. Pixel 7 Pro beholder kamerabåndet på tvers av baksiden i form av en stripe i metall over glassoverflaten.

Metallbåndet stikker noe ut, men ettersom det er enhetlig og symmetrisk, virker det mer naturlig enn en kamerablokk oppe i hjørnet. Akkurat som med Pixel 7, får du to kameraer lagt inn i en felles åpning i blokken, og Pixel 7 Pro har i tillegg et ekstra teleskopobjektiv til zoom. Du kan se noe av foldemekanismen gjennom glasset.

Den grålige Hazel-fargen er vår favoritt så langt. Snow-varianten er glinsende elegant, mens Obsidian, eller svart, som vi nok vil kalle den, kanskje er litt kjedelig. Her hadde vi ønsket oss enda flere spennende fargevarianter fra Google, p linje med den flotte Hazel, med en gyllen tone på metallbåndet.

Nederst på mobilen er det en USB-C-port og et par store høyttalere. Denne mobilen har også SIM-kort.

Foran finner man et nålehullkamera, og under skjermen gjemmer det seg en fingeravtrykksleser. Kameraet låser opp skjermen gjennom ansiktsgjenkjennelse, noe som er et fremskritt fra Pixel 6 Pro.

Google Pixel 7 Pro: Skjerm

(Image credit: Future / Philip Berne)

Den 6,7 tommer store skjermen til Google Pixel 7 Pro tok sg svært flott ut i vårt korte møte med denne telefonen. Grensesnittet er lynraskt og silkemykt. Skjermen opererer med en lysstyrke på 1000 nits, men kan kjøre opp mot 1500. Det er veldig imponerende. Det er likevel ikke i nærheten av de 2000 man får med iPhone 14 Pro (Åpnes i ny fane).

Som Apples modell, har denne Google-mobilen en LTPO OLED-skjerm som når opp i en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Den kan også skilte med alltid-på-modus. Den tar seg godt ut og burde ikke være en stor belastning for batteriet. Skjermen er hvass og fargesterk, og kamerabildet ser veldig flott ut i søkeren.

Skjermen tar stor plass på denne mobilen, med ytterkanter som er så slanke at de forsvinner. Glasset er Corning Gorilla Glass Victus, som beskytter godt mot skader, men vi får også en beskytter til dette. Glasset og baksiden sikrer en IP68-klassifisering for vanntetthet.

Google Pixel 7 Pro: Kamera

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne )

Våre tyngste spørsmål om Pixel 7 Pro vil først bli besvart når vi får testet kameraet grundig og får evaluert bildene vi får. Vi har store forhåpninger, men Google må mane frem alt de kan av magi fra Tensor 2-brikken.

Skal man tro spesifikasjonene, er Pixel 7 Pro en middelmådig kameramobil. Den har ikke zoom-rekkevidden til Samsung Galaxy S22 Ultra (Åpnes i ny fane). Dens nye Macro Focus kan sikte seg inn på objekter 3 cm unna, men iPhone kommer seg enda nærmere. Det er trøkk i hovedkameraet på 50 MP, men det er mobiler som ligger over 100, og i det siste helt opp i 200 MP:

I stedet for spesifikasjonene, setter Google sin lit til kraften. Zoom-funksjonen, makro-fokuset og portrettmodusen forbedres alle dramatisk av Tensor 2-brikken – om vi skal tro Googles påstander.

I vårt korte møte med denne telefonen tok vi noen bilder i makromodus for å se om den kunne imponere oss. Detaljnivået var greit, men nyansene var begrenset. Noen blader så flotte ut, men vi oppdaget ikke noen nye detaljer.

Pixel 7 Pro kan også fikse opp i bilder du har liggende i Google Photos, selv om du ikke har tatt dem med Pixel 7 Pro. Vi gleder oss til å prøve oss med Google-triks på de gamle bildene våre, slik at vi kan eliminere uskarphet og gjøre ansiktstrekkene tydeligere.

Google Pixel 7 Pro: Programvare

Pixel 7 Pro leveres naturligvis med den nyeste versjonen av Googles OS, nemlig Android 13 (Åpnes i ny fane). Google har nok ikke gjort så mange forandringer med selve grensesnittet.

Det betyr at du ikke får så mange muligheter for brukertilpasning og artige funksjoner som på mobiler som bruker Samsung One UI. Du får standard Google-egenskaper som geststyring til navigasjon i grensesnittet, i stedet for berøringsknapper på skjermen.

I vårt møte med denne mobilen, var grensesnittet silkemykt og kjapt. Man kan velge mange spesialtemaer og muligheter til visuell brukertilpasning, slik at du enkelt kan sette ditt eget preg på den.

Den virkelige moroa kommer når man tar i bruk funksjoner som er avhengige av Googles Tensor 2-plattform. Google Assistant legger en stor del av arbeidsbyrden på Tensor-brikken, noe som gir Pixel 7 Pro tilgang til mange nye programvaretriks.

Når det gjelder fotografi, bidrar Tensor til mer naturlig hudtoner i portretter. Den kan også fjerne uskarphet i bilder du har i bildebiblioteket ditt, og den setter inn kreftene ved zoom-, makro- og nattfotografi.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Google kommer med tiden også med programvaremagi for telefonsamtaler, slik at du vil høre den du snakker med langt bedre med en Pixel 7 Pro – takket være Googles intelligens. Dette er noe som blir tilgjengelig senere i år eller tidlig neste år.

Altså får du ikke så mye programvare å leke deg med, men Google har lagt programvaren i bakgrunnen for å forbedre opplevelsen av telefonen på en lang rekke måter. Selv om spesifikasjonene ikke er fryktelig imponerende, hevder Google at programvaren bidrar til at Pixel 7 Pro er den beste mobilen på markedet.

Google Pixel 7 Pro: Ytelse

(Image credit: Future / Philip Berne)

Ytelsen til Google Pixel 7 Pro burde være en ganske blandet affære, men vi tror også at den vil prestere godt på alle de viktige områdene. Prosessoren er nok ikke den aller raskeste, men sammenlignet med Pixel 6 Pro, venter vi oss bedret grafikkytelse, samt god håndtering av AI-funksjonalitet.

Google har skapt sin egen mobilplattform med Tensor 2, og de har også informert oss om hvilke prosessorkjerner den gjør bruk av. Vi skal ikke ta for oss dette i detalj, men alle prosessorer avhenger av bestanddeler kalt kjerner, og i Tensor 2 har google ikke gjort bruk av de raskeste bestanddelene.

Vi vet at Google har bedret det integrerte skjermkortet i denne mobilen, og det er også gjort forbedringer med Tensor 2 når det gjelder håndtering av maskinspråket, slik at Pixel-mobilene får en spesielt god yteevne.

Altså har den ikke de rå hestekreftene til en iPhone 14 Pro, men Pixel 7 står seg godt mot konkurrentene i sin egen klasse. Du kan spille spill på høyeste oppløsning i tillegg til at du vil bli forbløffet over de avanserte funksjonene.

Vi skal snart sjekke grundig om denne telefonen holder det Google lover.

Google Pixel 7 Pro: Batteri

(Image credit: Future / Philip Berne)

Batteriet i Google Pixel 7 Pro er på 5000 mAh, men vi hadde ønsket oss noe enda større. Google hevder at det skal holde i mer enn 24 timer ved normal bruk, noe som er mer enn vi kan forvente, men vi får uansett ikke to døgn med denne modellen.

Eller kanskje vi gjør det? Google hevder at Pixel 7 Pro i Extreme Battery Saver-modus kan holde ut i 72 timer. Vi vet ennå lite om hva dette innebærer, så vi vil først bedømme dette når vi har testet mobilen skikkelig. Kanskje det kan være fornuftig å aktivere Extreme Battery Saver i nødsituasjoner?

Samsung har tidligere kommet med noen ganske ekstreme modi for batterisparing, men de hjalp ikke noe særlig når det gjaldt den daglige bruken. De gjør skjermen svarthvit og begrenser hvilke apper du kan bruke. Dette kan være en slags overlevelsesmodus, men det finner vi snart nok ut av.

Google skal få slite med å overbevise oss om at dette er den beste mobiltelefonen i verden, med tanke på den langsomme ladingen. Pixel 7 Pro kan lades opp ved 30 W, og laderen er naturligvis ikke inkludert. Vi hadde håpet på noe langt raskere, særlig med et flaggskip som dette.

Google Pixel 7 Pro: Tidlig vurdering

Google Pixel 7 Pro er noe langt mer enn summen av bestanddelene, men det er også veldig vanskelig å danne seg et tydelig førstehåndsinntrykk av den. En veldig stor del av opplevelsen med denne mobilen vil være knyttet til hvordan Googles programvare eventuelt utretter mer enn andre mobiler som har mer avansert maskinvare.

Kameraet vil fort kunne kritiseres for å distrahere oss, for det er også andre viktige funksjoner som er nød til å prestere. Vi er veldig nysgjerrige på Googles påstander om batteriet, for vi har ikke akkurat latt oss imponere over hverken batteritid eller ladehastighet i tidligere Pixel-modeller.

Samtaleegenskapene som senere skal bli tilgjengelige for Pixel 7 Pro kan også vise seg å være avgjørende.

Google har også stor tiltro til telefonens design. Selv om vi synes det er tiltrekkende, må vi bruke den en stund for å riktig kjenne etter hvordan den føles å bruke. Konkurransen er hard fra toppmodellene Apple iPhone 14 Pro og Samsung Galaxy S22 Ultra, og Google må bevise at de kan skape en modell du vil foretrekke å bruke fremfor de to nevnte.