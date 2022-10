Førsteinntrykk: Google Pixel 7

Google Pixel 7 har ikke de samme fotoegenskapene som storesøsteren Pixel 7 Pro, men Google har ikke hvert gjerrige med Tensor 2-plattformen, der Pixel 7 har fått full pakke. Dermed kan den skilte med den samme prosessorkraften som Pro-modellen, noe som gjør den til et svært godt kjøp. Den ser helt fantastisk ut, selv om den er litt mer glinsende enn konkurrentene. Denne telefonen burde få det beste ut av Googles AI-egenskaper på kamerafronten, Google Assistant og mye mer.

Google Pixel 7 leveres til en langt lavere pris enn Pro, men til forskjell fra Apple med iPhone 14 Pro (Åpnes i ny fane), har ikke Google spart de beste komponentene til toppmodellen. Pixel 7 har fått den samme Tensor 2-brikken som Pixel 7 Pro (Åpnes i ny fane), og selv om den har enkelte andre komponentmessige mangler, burde likevel prosessorbrikken være et godt lokkemiddel.

Google har allerede brukt Tensor-brikkene til å skape en fordel sammenlignet med mobiler som egentlig har bedre komponenter. Tensor 2 ventes å forbedre bildekvaliteten, samtalekvaliteten og talegjengjennelsen i Google Assistant og ellers.

Pixel 7 både ser ut og føles som en førsteklasses enhet. Den totonede fargevarienten er vår favoritt, og det unike designet, der kameraene er lagt på linje med et iøynefallende bånd i aluminium, skiller seg virkelig ut i mobilmarkedet, ikke minst på dette prisnivået.

Vi må ta en grundig gjennomgang av denne mobilen for å finne ut om vi vil savne Pro-egenskaper som høyere skjermoppdateringsfrekvens. Uansett klarer den ganske lille 6,3-tommers skjermen på Pixel 7 en frekvens på 90 Hz, noe som burde fungere godt. Med den forbedrede integrerte skjermkortet i nye Tensor 2, venter vi oss at Android 13 yter svært godt på denne mobilen.

Google Pixel 7: Pris og tilgjengelighet

Google Pixel 7 kan forhåndsbestilles, og er å finne i butikkhyllene fra 13. oktober. I sin laveste konfigurasjon, med 128 GB lagring og 8 GB RAM, har enheten fått en veiledende pris på 6990 kroner. Dette er hele 4000 kroner lavere enn utgangsprisen for iPhone 14 (Åpnes i ny fane). Google Pixel 7 leveres også i en versjon med 256 GB lagring og 8 GB RAM. Denne har en veiledende pris på 7990 kroner.

Pixel 7 kan lades opp med en 30 W USB-C-lader. Den må kjøpes separat.

Google Pixel 7: Design

The Pixel 7 er unik. Det første som slår en ved designet er kamerabåndet, men designet er ellers også svært gjennomført. Skjermen har en fin avrunding, kamaerabåndet er elegant hevet og Google har klart å skape en organisk følelse som gjør enheten behagelig å holde i.

Pixel 7 er mindre enn Pixel 7 Pro, og for enkelte kan dette faktisk være en god grunn til å velge den mindre utgaven enn Pro-modellen. Som sagt, har ikke Pixel 7 svakere komponenter enn storesøsteren, så den kan like god betraktes som en Pixel mini, og ikke bare en innstegsmodell.

Sitrongressfargen er utvilsomt den flotteste, og denne fargen er unik i mobilverdenden. Den hvite fargevarianten er også tiltalende, men her foretrekker vi det mer profesjonelle preget til Pixel 7 Pro. Av en eller annen grunn, var den glansede, svarte obsidianfargen på denne mobilen veldig mørk. Den absorberer så mye lys at det er vanskelig å se vinklene og avrundingene på den.

Nederst på telefonen er det en USB-C-port og store høyttalere. Google har også inkludert et SIM-kortspor på denne modellen.

På fronten er det et lite nålehullkamera samt en fingeravtrykksleser under skjermen. Kameraet benytter ansiktsgjenkjennelse til opplåsing, noe som er en flott oppdatering fra Pixel 6 (Åpnes i ny fane)-modellene.

Google Pixel 7: Skjerm

Den 6,3 tommer store skjermen til Google Pixel 7 tok seg flott ut den korte tiden vi fikk med mobilen i denne omgangen. Grensesnittet var like silkemykt og velresponderende som vi hadde håpet. Skjermen kommer normalt opp i en lysstyrke på 1000 nits, men kan presses opp mot 1400 nits, noe som er veldig kraftig. Dette er bare marginalt svakere enn Pixel 7 Pro.

Skjermen til Pixel 7 Pro er unektelig bedre. Den er hvassere, oppdaterer seg fortere og oppnår en høyere lysstyrke. Likevel ser også Pixel 7 veldig bra ut. Den har ikke det samme LPTO-panelet som muliggjør en alltid-på-funksjon, men den har en klar og fargesterk OLED-skjerm.

Skjermen er ikke for stor, og ytterkantene er slanke nok til at de forsvinner. Glasset er av typen Corning Gorilla Glass Victus og gir god beskyttelse mot skader. Lilevel får man også skjermbeskytter til den. Glasset og baksiden sikrer en IP68-klassifisering for vanntetthet, akkurat som Pixel 7 Pro.

Google Pixel 7: Kamera

Våre tyngste spørsmål om Pixel 7 vil først bli besvart når vi får testet kameraet grundig og får evaluert bildene vi får. Vi har store forhåpninger, men Google må mane frem alt de kan av magi fra Tensor 2-brikken.

Det er fort gjort å betrakte kameraene på Pixel 7 som en nedgradering fra Pixel 7 Pro. Men den mangler bare én komponent, og den er ikke engang den viktigste. Du får uansett et hovedkamera på 50 MP og en ultravidvinkel å 12 MP. Ultravidvinkelen har ekstra store piksler, noe som gjør det ekstra godt egnet for Googles nye Macro Focus-knep.

Du får ikke periskop-teleobjektivet på 48 MP, men vi er sikre på at Google har ordnet en digital Super Zoom til dette kameraet, som får hjelp fra Tensor 2-brikken. Vi må sammenligne resultatene for å finne ut hvor mye magi Google faktisk kan utrette.

Pixel 7 kan også fikse opp i bilder du har liggende i Google Photos, selv om du ikke har tatt dem med Pixel 7. Vi gleder oss til å prøve oss med Google-triks på de gamle bildene våre, slik at vi kan eliminere uskarphet og gjøre ansiktstrekkene tydeligere.

Google Pixel 7: Programvare

Pixel 7 leveres naturligvis med den nyeste versjonen av Googles OS, nemlig Android 13 (Åpnes i ny fane). Google har nok ikke gjort så mange forandringer med selve grensesnittet. På Pixel 7 virker grensesnittet veldig likt det man finner på mobiler som hevdes å kjøre en temmelig ren utgave av Android.

Tensor 2-brikken er optimalisert for skjermytelse, slik at Android 13 burde kjøre silkemykt på telefonen. I løpet av den korte tiden vi fikk med telefonen i hendene, kjørte den kjapt gjennom brukergrensesnittets forskjellige skjermbilder og vi hadde mange apper åpne samtidig. Det var lett å endre temaer for å gi grensesnittet et annet utseende.

Den virkelige moroa kommer når man tar i bruk funksjoner som er avhengige av Googles Tensor 2-plattform. Google Assistant legger en stor del av arbeidsbyrden på Tensor-brikken, noe som gir Pixel 7 tilgang til mange av programvaretriksene Pixel 7 Pro gjør nytte av.

Tensor 2-brikken bidrar også til at Pixel 7 kan tekste tale langt fortere og mer presist, slik at man nærmest får teksting på direkten mens man snakker. Google hevder at telefonen også skal gjenkjenne stemmen til den som snakker. Dette, og mere til, er AI-evner som begge de nye Pixel-modellene tar i bruk.

Google kommer med tiden også med programvaremagi for telefonsamtaler, slik at du vil høre den du snakker med langt bedre med en Pixel 7 – takket være Googles intelligens. Dette er noe som blir tilgjengelig senere i år eller tidlig neste år.

Så selv om Pixel 7 mangler Pro-betegnelsen, har den likevel de fleste av de egenskapene som gjør Pixel 7 Pro til en fantastisk telefon.

Google Pixel 7: Ytelse

Ytelsen man får med Google Pixel 7 burde være bedre enn gjennomsnittet. Selv om dette ikke er en Pro-modell, har ikke Google vært gjerrige med prosessorkraften. Til forskjell fra iPhone 14 (Åpnes i ny fane), som har fått fjorårets (likevel utrolig kraftige) prosessor, har Google installert den nyeste og beste Tensor 2-brikken i både Pixel 7 og Pixel 7 Pro.

Google har skapt sin egen mobilplattform med Tensor 2, og de har også informert oss om hvilke prosessorkjerner den gjør bruk av. Vi skal ikke ta for oss dette i detalj, men alle prosessorer avhenger av bestanddeler kalt kjerner, og i Tensor 2 har google ikke gjort bruk av de raskeste bestanddelene.

Vi vet at Google har bedret det integrerte skjermkortet i denne mobilen, og det er også gjort forbedringer med Tensor 2 når det gjelder håndtering av maskinspråket, slik at Pixel-mobilene får en spesielt god yteevne.

Altså har den ikke de rå hestekreftene til en iPhone 14 Pro, men Pixel 7 står seg godt mot konkurrentene i sin egen klasse. Du kan spille spill på høyeste oppløsning i tillegg til at du vil bli forbløffet over de avanserte funksjonene.

Vi skal snart sjeke grundig om denne telefonen holder det Google lover.

Google Pixel 7: Batteri

Google Pixel 7 har et batteri på 4355 mAh, noe som er stort – men vi hadde ønsket oss større kapasitet. Google hevder at det skal holde i mer enn 24 timer ved normal bruk, noe som er mer enn vi kan forvente, men vi får uansett ikke to døgn med denne modellen.

Eller kanskje vi gjør det? Google hevder at Pixel 7 i Extreme Battery Saver-modus kan holde ut i 72 timer. Vi vet ennå lite om hva dette innebærer, så vi vil først bedømme dette når vi har testet mobilen skikkelig. Kanskje det kan være fornuftig å aktivere Extreme Battery Saver i nødsituasjoner?

Det avhenger egentlig av hvor ekstrem denne batterimodusen faktisk er. Hvis mobilen ikke kan brukes, vil du jo bare får omkring med en flott, liten prydgjenstand i 72 timer. Vi har sett lignende modi som gjør skjermen svarthvit og begrenser hvilke apper du kan bruke. Dette kan være en slags overlevelsesmodus, men det finner vi snart nok ut av.

Pixel 7 kan lades opp ved 30 W, og ifølge Google kan du få den opp i halv lading på 30 minutter. Det er helt greit, men ikke noe å skryte av. Mobiler fra OnePlus i dette prisleiet. Det hadde vært flott med enda kjappere opplading av Googles nyeste basismodell.

Google Pixel 7: Tidlig vurdering

Google Pixel 7 er en merkelig mobiltelefon. Vi er fristet til å rette all vår oppmerksomhet mot Pixel 7 Pro, men Pixel 7 har like god trøkk på de viktigste områdene.

Vi må bruke litt mer tid med denne mobilen for å finne ut om vi foretrekker en større og flottere skjerm – noe man får med Pro-modellen. Vi mistenker likevel at det mindre formatet og den nydelige utformingen vil kunne overbevise oss hvis den kan gjøre alt det Google hevder.

Google har kommet med noen drøye påstander om kameraytelsen til Pixel 7 Pro, og Pixel 7 har 3/4 av det samme kameraoppsettet, inkludert det forbedrede selfiekameraet, det nye Macro Focus samt hovedkameraet med et økt megapikseltall.

Vi må også se hvor mye Tensor 2 faktisk forbedrer bildene våre – både nye og gamle. Vi må også se om Google faktisk har klart å forbedre batteritid og ladetid fra forrige modell, ettersom det var en stor skuffelse med Pixel 6a (Åpnes i ny fane). Vi ser også frem til hvor mye den nye Tensor-brikken forbedrer telefonsamtalene – med tiden.

Vi skal teste denne enheten grundig og formidle resultatene, slik at du får vite om dette ikke bare er en av de beste Pixel-mobilene man får kjøpt, men også en av de beste mobilene totalt sett.