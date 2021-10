Test: Google Pixel 6

Google Pixel 6 er ikke den kraftigste mobiltelefonen på markedet, men dens nye Tensor-brikke løfter fotokapasiteten over konkurrentenes modeller. Selv om den mangler telelinse og batterikapasiteten ikke er noe å skryte av, er dette en stor telefon med en skjerm på 6,4", et radikalt fornyet design og en pris som kan legge seg under rivaliserende Android-modeller.

Google Pixel 6 er ikke den kraftigste mobiltelefonen på markedet, men dens nye Tensor-brikke løfter fotokapasiteten over konkurrentenes modeller. Selv om den mangler telelinse og batterikapasiteten ikke er noe å skryte av, er dette en stor telefon med en skjerm på 6,4", et radikalt fornyet design og en pris som kan legge seg under rivaliserende Android-modeller.

Google Pixel 6 er den største oppgraderingen i søkegigantens mobilfamilie på flere år, og selv om Googles nye Tensor-brikke ikke akkurat gjenoppfinner hjulet, gir det kraft til mobilens kameraprogramvare, slik at vi får noen av de beste bildene vi noen gang har sett fra en mobiltelefon.

Pixel 6 er en mer høyverdig enhet enn sine forgjengere, og kan skilte med et mer elegant design og kraftigere kameraer. Det viktigste er imidlertid at den rommer Googles nye Tensor-brikke, den første prosessorbrikken selskapet selv har utviklet. Men hvis du ventet deg en kraftpakke som kan måle seg mot de Apple-skapte Bionic-brikkene man finner i iPhone-modellene, vil du nok bli skuffet. Pixel 6 er ikke akkurat langsom, men ytelsestestene viser at den heller ligger i nærheten av modeller som Samsung Galaxy Z Flip og til og med lavere enn Samsung Galaxy S20 FE.

Selv om telefonen er tilgjengelig globalt, kan det hende vi må vente en stund før den blir tilgjengelig i Norge.

Vil du ha Googles beste Pixel 6-modell? Les vår test av Google Pixel 6 Pro.

Det er likevel helt greit for en mobiltelefon som koster det Pixel 6 gjør. Mobilen gir deg dessuten 8 GB RAM og lagringsplass på 128 GB eller 256 GB, i tillegg til et batteri på 4612 mAh, som skal holde deg gående omtrent hele dagen. Dens Full HD OLED-skjerm på 2400 x 1080 piksler. Skjermen er større enn på de fleste flaggskip-modellene, og med en oppdateringsfrekvens på 90 Hz gir den jevnere nettsurfing enn telefoner som begrenser seg til 60 Hz. 90 Hz er egentlig minimumsnivået vi nå venter oss av nye mobiler i mellomsjiktet – der Pixel 6 befinner seg.

Uansett er det kameraene til denne mobilen som vil fenge mange Pixel-tilhengere. Goggle har endelig kommet med sensorer med høyere megapikseltall og enestående fotoprogramvare, som sammen med Tensor-brikken er finjustert for Googles algoritmer for bildebehandling. Og resultatet er at Pixel 6 tar fantastiske bilder under alle lysforhold, og fanger opp gode nyanser av farger og skygger. Det tar dessuten klarere bilder om natten enn alle telefoner som er kommet før den.

Kameraoppsettet på baksiden rommer to kameraer – et hovedkamera på 50 MP og en ultravidvinkel på 12 MP med et synsfelt på 114 grader. Ettersom du ikke får mulighet for zoom, må du klare deg med å beskjære bilder fra hovedsensoren hvis du vil ta avstandsbilder. Det er ikke så ille i seg selv, ettersom mange av flaggskipene gjør det samme, men det å få tilgang til 4x telefoto er den største grunnen til å oppgradere til Pixel 6 Pro.

Dette er den første mobiltelefonen som lanseres med Android 12 forhåndsinstallert, og det er massevis av nye funksjoner å gjøre seg kjent med. Mange av disse er små oppgraderinger eller ikke så viktig, men enkelte av dem er enorme.

Øverst på listen er koordineringen av fargepaletter, Material You, som symkroniserer widgeter og UI-ikoner til å samsvare med ditt valgte fargetema. Og da har vi bare skrapt i overflaten av det nye systemet. Det er noen Android 12-funksjoner som bare er tilgjengelig for de Tensor drevene modellene Pixel 6 og Pixel 6 Pro, som for eksempel Live Translate (direkteoversettelse) av lyd og gjennom Google Lens, som endelig kan brukes direkte på enheten.

Pixel 6 ble lansert sammen med en storesøster, men den enda større skjermen og et batteri på 5000 mAh er ikke det eneste som skiller Pixel 6 Pro fra den mindre modellen. Dens 6,7-tommers OLED-skjerm har QHD+-oppløsning (3120 x 1440) og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, og leveres med 12 GB RAM og lagringsplass på opptil 512 GB. Den er dessuten utstyrt med et ekstra kamera på baksiden, som byr på en optisk zoom på opptil 4x.

Pixel 6 Pro er vesentlig dyrere enn standardmodellen Pixel 6, noe som gjør sistnevnte utrolig prisgunstig. Den er passe kraftig og har et batteri som holder hele dagen. Kameraet og fotoprogramvaren overgår alle andre mobilflaggskip på markedet, og Pixel 6 balanserer ypperlig mellom kapasitet og unike egenskaper.

Google Pixel 6 – pris og lanseringsdato

Google Pixel 6 ble avduket 19. oktober sammen med Google Pixel 6 Pro. Begge ble sluppet på det globale markedet 25. oktober. Det betyr ikke nødvendigvis at denne telefonen blir tilgjengelig i Norge med det aller første.

I denne telefonens hjemland USA er prisen satt til $ 599 for modellen med lagringsplass på 128 GB, mens prisen på varianten med 256 GB i skrivende stund ikke er satt.

Dette er en lavere utgangspris enn Pixel 5 hadde med sin ene konfigurasjon til $ 699. Pixel 5 kom på det norske markedet for 10 259 kroner i november 2020.

Det må også nevnes at Google Pixel 6 Pro har en utgangspris i USA på $ 899.

Pixel 6 er tilgjengelig i tre farger, der utgaven med lagringsplass på 256 GB leveres i Stormy Black (grå/svart) og Sorta Seafoam (blå/grønn), mens Kinda Coral (rosa/rød) bare er tilgjengelig med 128 GB-modellen.

Design

Google Pixel 6 har fått et nytt utseende – og dette ble avslørt flere måneder før telefonene ble lansert. Kanskje Google gjorde dette for å forberede publikum på det radikale redesignet sammenlignet med den mer generisk utseende Google Pixel 5, som hadde ensfarget bakside utstyrt med en fingeravtrykksleser og en kamerablokk.

Derimot er baksiden til nye Pixel 6 to-tonet, og delt av en horisontal kamerablokk som strekker seg over telefonen i bredden. Dette er helt klart et dristig design, og det florerer av spøkefulle sammenligninger med Geordi La Forge i Star Trek. Designet er helt klart unikt, og det vil kanskje skremme bort dem som foretrekker mobiler med litt mer diskret kamerablokk. Pixel 6 vil dermed også kreve et spesialdesignet etui, og det virker nærmest litt unødvendig.

Google lar det følge med et silikonetui i esken til Pixel 6, med ekstra polstring over og under kameraslissen, slik at glasset ikke skraper mot overflatene du legger mobilen på. Vi er ikke sikre på at den ville overleve et fall der støtet traff mobilens bakside direkte, og vi vet heller ikke om glasset på baksiden er Gorilla Glass Victus, noe det er på forsiden.

Uansett hadde vi Pixel 6 i det offisielle Google-etuiet gjennom hele testperioden, og selv om det ikke tilføyer så mye vekt, fikk det den allerede omfangsrike mobilen til å oppleves som enda større. Det er en uting for dem som liker små mobiltelefoner.

Pixel 6 vil ikke kunne ligge horisontalt på et bord, hverken med eller uten etuiet. Den store kamerablokken ligger uansett i veien for det.

Men til forskjell fra Pixel 5 og iPhone 13- og Galaxy S21-seriene, gjør kamerablokkens fulle bredde sitt til at telefonen ikke ligger og vipper på bordet når du berører skjermen. Konkurrentenes mobiler har kamerablokken plassert på siden, slik at de blir ubalanserte.

Kamerablokken, eller kameralinjen, påvirker dessuten vekten til Pixel 6. Med sine 207 gram er den tyngre enn både iPhone 13 og 13 Pro, og dessuten Galaxy S21 og S21 Plus. Når du løfter opp Pixel 6, vil du kjenne at den er topptung, slik at enhendig bruk krever at du er fast i klypa. Den rare vektfordelingen, vekten og kamerablokken gjør denne mobilen mindre elegant enn andre mobilier. Det kan ta tid å fiske den opp av en lomme eller veske, og den hekter seg fort opp i noe på veien ut.

Pixel 6 har en bakside i glass, i stedet for metallet som lå rundt baksiden og sidene på Pixel 5. Men den nye mobilen har en lignende matt overflate på metallrammen, med materialer i høy kvalitet som ikke virker billige. På-knappen og volumjusteringen er lagt langs høyre kant, og sistnevnte ligger ganske godt under tommelen. På-knappen må man kanskje strekke seg litt etter om man har små hender, men plasseringen er ganske grei.

Med støv- og vannbestandighet klassifisert til IP68, vil Pixel 6 klare seg godt på stranden og til og med etter en kjapp dukkert i bassenget.

Google Pixel 6 har ikke en like avrundet fasong som Pixel 4- og Pixel 5-seriene. Det mer rettvinklede utseendet gir et preg som kan minne om Sony Xperia 1 III. Den føles imidlertid litt bredere, noe som kan få enkelte brukere til å kløne litt når de bruker mobilen. Den er ikke skapt for enhendig bruk.

Der den virkelig utmerker seg, er imidlertid ved mediatitting – og lytting. Vi likte høyttalerne i Pixel 4, og vi liker virkelig lyden fra Pixel 6, som har et enda mer velbalansert register. Andre mobiler har en ujevn fordeling mellom sine to høyttalere, der den ene er mer bassfokusert mens den andre heller mot diskanten. Pixel 6 oppleves som mye bedre fordelt, der lyden fra de to høyttalerne er bedre balansert.

Den økte vekten og det ikke helt tiltalende designet bidrar til å skape en mer modnet estetikk, noe Google tydeligvis har satset på med Pixel 6. Dermed skulle den bli en reell utfordrer i det øvre sjiktet av mobiltelefoner.

Her får du ingen klassisk hodetelefonutgang, noe som legger Pixel 6 på linje med sine forgjengere Pixel 5 og Pixel 4. Hvis du foretrekker kablet lytting, må du krysse fingrene for at en eventuell Pixel 6a får en 3,5 mm-port. Google har så langt, av en eller annen grunn, forbeholdt denne lydutgangen for sine billigere modeller.

Skjerm

Den 6,4-tommers OLED-skjermen til Pixel 6 er den største skjermen på en Pixel-telefon så langt, med det klare unntaket Pixel 6 Pro, som kan skilte med en skjerm på 6,7". Begge disse er enda større enn den 6,3-tommers Google Pixel 4 XL fra 2019.

Full HD Plus-oppløsningen på 2400 x 1080 (ikke QHD, altså) tilsvarer 441 piksler per tomme, noe som er på samme nivå som andre mobiler på samme prisnivå, og til og med noen dyrere modeller som Samsung Galaxy S21.

Men ved en sammenligning side om side av Pixel 6 og den dyrere storesøsteren Pixel 6 Pro (som har QHD-skjerm, på 3120 x 1440) kunne vi ikke egentlig se store forskjellen da vi så på identiske media (en YouTube-video i 4K skalert til telefonenes respektive oppløsninger). Faktisk måtte vi stikke nesen helt borti skjermen før vi oppdaget en viss forskjell, og den var minimal.

Skjermen tenderer i en litt mer fargeglad retning enn mobiler som iPhone 12 Pro, og det gjelder ikke bare den generelle paletten. Skjermen til Pixel 6 viste også større kontrast mellom farger som lå ved siden av hverandre, og generelt større kontraster enn skjermen til iPhone 12 Pro.

Den største oppgraderingen ved skjermen til Pixel 6 er uansett størrelsen, men også den høyere oppdateringsfrekvensen er kjærkommen. Det er en skjerm på 90 Hz, noe som gjør navigasjonen i grensesnittet og på nettsider langt smidigere. Den er ikke like heftig som den nye 120 Hz-panelene, som Pixel 6 Pro har, men prisen er lavere enn for mange av rivalene med 120 Hz. 90 Hz er trolig tilstrekkelig for de fleste brukere uansett.

Kameraer

Pixel 6 er ikke utstyrt med flere kameraer enn forgjengeren, og du må oppgradere til Pixel Pro 6 for å få et kamera med telelinse. Men kameraene har fått høyere oppløsning og bedre programvare, og det hele drives av Googles egen Tensor-brikke.

Og bildene vitner om dette. Pixel 6 tar bedre bilder enn eksempelvis iPhone 12 Pro og fjorårets Google Pixel 5a. Det er rikere nyanser i fargene og skyggene, mens fargetemperaturen er mer naturtro.

På baksiden finner du hovedkameraet til Pixel 6. Det er på 50 MP og har en 82-graders synsfelt og en blenderåpning på f/1.85. Der finner du også en ultravidvinkel på 12 MP med et synsfelt på 114 grader og en blenderåpning på f/2.2.

Pixel 6 har dessuten et frontkamera på 8 MP i et nålehull øverst på midten av skjermen. Dette har et synsfelt på 84 grader og en blenderåpning på f/2.0.

Her får man altså ingen optisk zoom, noe Pro-modellen kan skilte med. Likevel får du en 7x digital zoom med «Super Res Zoom» på Pixel 6.

Merk deg at den digitale zoomen ikke er like god som den optiske, ettersom bildet beskjæres for å gi deg et nærbilde. Dette gir noe svakere bildekvalitet. Du kan ikke vente deg noe særlig skarphet når du går nærmere enn 2x. Hvis zoom er viktig for deg, burde du heller velge Pixel 6 Pro.

Den nye Motion-modusen er en blandet affære. Du kan få artige bilder fra dens to undermodi Action Pan og Long Exposure, som henholdsvis gir stillestående objekter omgitt av bevegelse og uskarpe spor av lys. Førstnevnte er enklest å få til, men du får ingen instrukser om fremgangsmåten, så dette må du finne ut av selv. Pixel 6 har dessuten bedre nattmodus enn forgjengeren, og skaper mindre støy i bildene.

Kamerarull

Selv om det ikke er overraskende at Google Pixel, med tanke på hvor gode forgjengeren har vært på dette området. Pixel-serien har gjort underverker med 12 MP-kameraer i årevis. Vi var nysgjerrige på hva Googles nye mobil kunne utrette med sitt kamera på 50 MP og Tensor-brikken.

Svaret på det: mye. Her ser du noen eksempler. Merk deg hvor kraftige fargene er ved siden av hverandre, til forskjell fra andre mobiler som forflater fargene. Og se hvor klar himmelen er. Dette er et svakt punkt ved veldig mange mobilkameraer.

Bilde 1 av 4 (Image credit: Future) Hovedlinse Bilde 2 av 4 (Image credit: Future) Ultravidvinkel Bilde 3 av 4 (Image credit: Future) Zoom 2x Bilde 4 av 4 (Image credit: Future) Maksimal zoom

Portrettmodus:

(Image credit: Future)

Her er et bilde av en solnedgang tatt i sparsomt lys. Sammenlign skyggene i skyene og fargeforløpningen i horisonten fra Pixel 6 (første bilde) med de samme detaljene tatt med iPhone 12 Pro (bilde nummer to) og Google Pixel 5a (tredje bilde). Sistnevnte hadde samme hovedkamera på 12 MP og samme Snapdragon 765G-brikke som selskapets forrige flaggskip, Google Pixel 5.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) iPhone 12 Pro Bilde 3 av 3 (Image credit: Future)

Her ser du Night Mode, der vi har fotografert en parkbenk uten omgivelseslys. Selv om du kan bruke zoom i nattmodus, vil vi fraråde dette på det sterkeste. Alle våre forsøk på dette ble ekstremt uskarpe. Merk deg forskjellen mellom Pixel 6 (første foto) og nattmodus på iPhone 12 Pro (bilde nummer to) og deretter Google Pixel 5a (tredje bilde), som er langt mer kornete.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Google Pixel 6 Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 (Image credit: Future)

Når det gjelder de nye Motion-modiene, fikk vi ikke Long Exposure-innstillingen til å fungere, men vi hadde det moro med Action Pan. Der kan du fryse et objekt og gjøre omgivelsene uskarpe. Det funger kanskje best med folk som sykler eller jogger (de første bildene). Vi slet med å fange opp en bil som kjørte omkring på en parkeringsplass (de neste bildene). Heldigvis lagrer også Pixel 6 statiske versjoner av det uskarpe bildet, slik at vi kan sammenligne kontrastene her:

Bilde 1 av 4 (Image credit: Future) Motion blur Bilde 2 av 4 (Image credit: Future) Bilde 3 av 4 (Image credit: Future) Bilde 4 av 4 (Image credit: Future)

Til slutt legger vi inn et par selfier. Merk deg at frontkameraet til Pixel 6 Pro har bredere synsfelt enn selfiekameraet til Pixel 6, slik at du kan få med deg flere venner i et gruppebilde. Sistnevnte gjør det uansett godt, med gode detaljer på himmelen i det vanlige bildet. Dette er jo noe de fleste mobilkameraer sliter med. I portrettmodus er det ikke mye detaljer på himmelen, men det er ikke like påkrevet i et dybdefoto.

Bilde 1 av 2 (Image credit: Future) Bilde 2 av 2 (Image credit: Future)

Ytelse

Spesifikasjonene til Google Pixel 6 var et stort mysterium: hvor god var egentlig Googles nye Tensor-brikke? Selv om ytelsestestene ikke viser at den overgår ledende mobilflaggskip, har likevel telefonen kraft i massevis til å kjøre smidig og ta flotte fotografier.

Kjernespesifikasjonene til Pixel 6 er greie, med 8 GB RAM og lagringsplass på enten 128 GB eller 256 GB. Og som nevnt, er det bare modellen med 128 GB som leveres i fargevaløren Kind Coral.

Kombinasjonen av 8 GB RAM og Tensor-brikken ga Pixel 6 en gjennomsnittlig Geekbench 5-poemgsum på 2837. Det er like over Samsung Galaxy Z Flip 3, som fikk 2801, men under Samsung Galaxy S20 Plus, som oppnådde 3034. Det er interessant at Pixel 6 Pro ikke oppnådde mer enn 2895, noe som antyder at Tensor-brikken trolig ikke gir den samme yteevnen som Snapdragon 888.

Så spørs det hvor mye det egentlig betyr. : akuurat som Samsung-modellene vi nevnte, feier Pixel 6 smidig gjennom nettsøk, mediaglaning og andre oppgaver. Poengsummen er forresten vesentlig høyere enn for Google Pixel 5, som med sin Snapdragon 765G-brikke oppnådde en Geekbench 5-poengsum på 1600.

Pixel 6 leveres med Android 12 installert, sammen med Material You og en rekke andre oppgraderinger. Det meste består i forbedringer av Android-grensesnittet, som for eksempel den nye siden for sikkerhetsinnstillinger, der alt sikkerhetsstoff er samlet i en fargekodet oversikt. Mange av forbedringene er imidlertid små, og vanskelige å legge merke til, som for eksempel raskere gjenkjennelse av hvilken vei du holder mobilen når du er i kameramodus. Alt i alt betyr disse små forbedringene uansett at du får en bedre brukeropplevelse.

Batteri

Vi er uansett lettet over at Google trolig ikke vil gjenta feilen med å gi telefonene sine for liten batterikapasitet. Google Pixel 6 har et batteri på 4612 mAh, noe som er langt kraftigere enn 4080 i Pixel 5 og langt over de ynkelige 2800 mAh i Pixel 4.

Selv om Pixel 6 Pro har enda kraftigere batteri med sine 5000 mAh, klarer Pixel 6 seg greit gjennom hele dagen. Google hevder at telefonen skal kunne holde det gående i 24 timer, noe som kan forlenges til 48 timer med modusen Extreme Battery Saver. Vi oppnådde noe mindre i våre tester.

Pixel 6 støtter hurtiglading på opptil 30 W. Og selv om det følger med USB-C-til-USB-C-kabel i esken, får du ingen adapter med på kjøpet. Det later til at Google har slått følge med andre mobilmakere i krigen mot e-avfall. Dermed må du skaffe deg en selv, og du ikke allerede har en.

Vi klarte å lade opp Pixel 6 til akseptable 47 % på 30 minutter, og litt over 80 % på én time.

Dette er langt fra den raskeste oppladingen vi har opplevd. Øverst på den listen finner vi Xiaomi 11T Pro, som kan fullades på bare 17 minutter via en 120 W-lader. Også andre Android-modeller som ikke har like absurd hurtiglading, som Asus ROG 5 som støtter 60 W-lading og OnePlus 9 som klarer 65 W, utklasser Pixel 6 på dette området.

Pixel 6 støtter også trådløse lading (opptil 21 W), slik at du kan legge mobilen på en ladepute uten å måtte fikle med en kabel. Mange andre mobiler begrenser seg til trådløs lading på opptil 10 W eller 15 W.

Kjøp den hvis …

… du vil ha en kraftig mobil til en gunstig pris

Google Pixel 6 er ikke den raskeste mobilen på markedet, men den er heller ikke den dyreste. Dermed er den en gyllen middelvei.

… du vil ha flotte bilder uansett lysforhold

Pixel 6 tar flotte bilder med naturtro farger, enten det er dag eller natt.

… du vil ha nyeste android på den raskeste mobilen

Inntil det kommer en Pixel 7, er Pixel 6 den raskeste mobilen som får nyeste versjon av Android.

Ikke kjøp den hvis …

… du vil fotografere ting langt borte

Pixel 6 tar utvilsomt gode bilder, men ikke av objekter som befinner seg langt borte. Til zoom-fotografering kan du heller skaffe deg Pixel 6 Pro eller Samsung Galaxy S21 Ultra.

… du vil ha en liten mobiltelefon

Pixel 6 er diger med sin skjerm på 6,4". Hvis du vil ha en liten Android-mobil, kan du ta en titt på Asus Zenfone 8, eller kanskje bare bytte system og hoppe over til iPhone 13 mini.