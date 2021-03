Test: OnePlus 9

OnePlus 9 utbedrer den største svakheten fra tidligere OnePlus-modeller, nemlig kameraene, og her får du glimrende bilder fra både hovedkameraet og ultravidvinkelkameraet. Fraværet av telefoto og andre finesser er ikke noe som plager oss noe særlig, ikke minst med tanke på prisen og at du får med trådløs lading på kjøpet. Hvis du er på jakt etter en flaggskip-modell til en overkommelig pris, så er OnePlus 9 verdt å vurdere.

Kort oppsummert

Det er tydelig at OnePlus i flere år har siktet mot å konkurrere mot de aller beste på markedet, og selv om de har levert veldig godt på mange punkter er det ett der de ikke har nådd helt opp: kameraene.

Med OnePlus 9 (og OnePlus 9 Pro) er det tydelig at selskapet har tatt tak i nettopp dette aspektet ved telefonene, ikke minst med tanke på at de har inngått et treårig samarbeid med det legendariske kameraprodusenten Hasselblad.

Her er vår test av OnePlus 9 Pro

Årets telefoner er selskapets første med bakgrunn i dette samarbeidet, og forbedringene i OnePlus 9 er tydelige med bedre farger og forbedre ytelse i svakt lys. Den digitale zoomen er også forbedret, og OnePlus har lagt til noen morsomme triks som for eksempel tilt-shift-foto.

Mens kameraene har gått gjennom store endringer, har ikke resten av telefonen det: designet er i stor grad det samme, fra plassering av knapper til størrelsen. AMOLED-skjermen er også den samme, men det er likevel ikke noe særlig grunn til å klage på den med sine 6,55 tommer og FullHD+-oppløsning.

OnePlus 9 er utstyrt med Snapdragon 888, og selv om variantene på 8 GB / 128 GB og 12 GB / 256 GB tilsvarer fjorårets modeller, så er de likevel fortsatt på linje med andre toppmodeller. Det OnePlus 9 derimot gjør bedre enn konkurrentene er hurtiglading, for her kan du gå fra 0 til 100 prosent på rundt en halvtime med Warp Charge 65T.

Konklusjonen er at OnePlus 9 leverer glimrende ytelse og gode batterilevetid til denne prisen, og i kombinasjon med det kraftige forbedrede kameraet får du til sammen en veldig komplett pakke. Det skal sies at den arver mye fra OnePlus 8T, men med tanke på at den telefonens største svakhet nå er utbedret, så hevder OnePlus 9 seg helt i toppen i sin klasse.

OnePlus 9: Pris og lanseringsdato

OnePlus 9 ble lansert 23 mars, og den blir tilgjengelig for salg 2. april. Prisen begynner på 7890 kroner for den minste utgaven med 8 GB RAM og 128 GB lagring, mens utgaven med 12 GB RAM og 256 GB lagring koster 8890 kroner.

Den dyreste utgaven er altså ca. 1000 kroner billigere enn den rimeligste utgaven av OnePlus 9 Pro, og det gjør OnePlus 9 til et veldig godt kjøp med tanke på alt du får for pengene.

Du kan velge mellom fargene Winter Mist med en gradert effekt, Arctic Sky med matt overflate og Astral Black som er blank.

Design

Vår testmodell av OnePlus 9 har en gradert speiloverflate som i dette tilfellet reflekterer himmelen. Den er i utgangspunktet mer grå i fargen. (Image credit: Truls Steinung)

Det er bare å si det som det er: OnePlus 9 har et design som er veldig likt forgjengeren OnePlus 8T, rent bortsett fra kameraklumpen selvfølgelig.

Den har den samme 6,55 tommer store skjermen og glass på baksiden, den samme låseknappen, dempebryteren på venstre side og volumknappen på høyre. Du finner også den samme USB-C-porten på undersiden, sammen med en høyttaler og SIM-kortplass.

En bitteliten detalj som er verdt å merke seg er at volum-knappene er flyttet en centimeter lenger ned på den nye modellen, og det gjør dem lettere å nå med langefingeren for deg som holder telefonen med høyre hånd. En annen nesten ubetydelig designforandring er at antennestripene som var synlige øverst og nederst på OnePlus 8T nå er borte.

Bilde 1 av 3 OnePlus 9 har beholdt dempebryteren på høyre side ... (Image credit: Truls Steinung) Bilde 2 av 3 ... mens volumknappene sitter på høyre side ... (Image credit: Truls Steinung) Bilde 3 av 3 ... og undersiden er utstyrt med USB-C-kontakt, SIM-kortplass og høyttaler. (Image credit: Truls Steinung)

Men det er ikke bare negativt at OnePlus 9 arver så mye fra forgjengeren, og den oppleves absolutt som et flaggskip på linje med grunnmodellen av Samsung S21. For eksempel har begge de to modellene AMOLED-skjermer, men de samtidig er begge flate fremfor kurvet som på de dyrere toppmodellene.

Legg ellers merke til den ekstra plastkanten rundt skjermen på forsiden. Dette er noe vi ikke finner på OnePlus 9 Pro, og det må sies å være et typisk kjennetegn ved litt rimeligere modeller.

Baksiden av OnePlus 9 er på sin side av glass, i motsetning til Galaxy S21s såkalte "glasstic"-materiale, og det gir en fin premium-følelse.

Skjerm

Skjermen til OnePlus 9 er glimrende, med høy lysstyrke og høy oppdateringsfrekvens. (Image credit: Truls Steinung)

Som vi allerede har nevnt har OnePlus 9 en AMOLED-skjerm på 6,55 tommer og FullHD+-oppløsning (2400 x 1080). Den leverer skarpe og fargerike bilder, akkurat som forgjengerne har gjort.

Skjermen er utstyrt med et relativt beskjedent hull øverst i venstre hjørne til frontkameraet, og den har fingeravtrykkleser integrert. Sistnevnte fungerer fint, men akkurat som med OnePlus 9 Pro er den plassert lavere ned på skjermen enn tidligere. Det fremstår for oss som et litt underlig valg og vi må strekke tommelen litt lenger ned enn vil skulle ønske oss, men det er ikke verre enn at vi sluttet å tenke på det etter hvert.

Skjermen har oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe som i praksis gir en jevnere opplevelse når du ruller deg gjennom apper. I tillegg vil du oppleve jevnere grafikk i spill som støtter dette.

Det er enkelte ting du må klare deg uten hvis du velger OnePlus 9 fremfor OnePlus 9 Pro. Det første er en spesiell teknologi i skjermen som gjør det mulig å senke oppdateringsfrekvensen helt ned til 1 Hz for å spare strøm når du gjør ting som å se på bilder eller lese ebøker.

Det andre er Hypertouch som reduserer forsinkelsen til skjermen med 25-30 millisekunder, noe som komme godt med i spill som krever raske reaksjoner.

Om disse er viktig for deg må du altså betale ekstra for OnePlus 9 Pro, men de fleste vil nok ikke tenke over alt dette er noe som mangler en gang.

Kamera

Kameraene er plassert i en omfangsrik kameraklump, sammen med en tydelig Hasselblad-logo. (Image credit: Truls Steinung)

OnePlus 9 er utstyrt med tre kameraer på baksiden, men det er hovedsakelig to av dem du vil tenke over at du bruker, nemlig hovedkameraet på 48 MP og ultravidvinkelkameraet på 50 MP. I tillegg får du en 2 MP monokromsensor som hjelper til i svakt lys, og som kan brukes til sorthvitfotografering.

Den store nyheten på kamerafronten er OnePlus' samarbeid med Hasselblad, men foreløpig har dette hovedsakelig ført til en ny fargekalibering med litt varmere og mer naturtro farger. Sensorene er nemlig fra Sony, og Hasselblad har heller ikke hatt noe med objektivene å gjøre så vidt vi vet. Det er mulig å at samarbeidet fører til større endringer i kommende modeller, men vi får bare vente å se.

Heldigvis leverer de nye kameraene gode bilder uansett hvem som har utviklet dem, og de markerer et tydelig steg opp fra tidligere modeller. Ved siden av fargene som kan minne mer om fargebalansen til iPhone 12 enn tidligere, så får du også bedre detaljer i overflateteksturer og skygger.

Bilde 1 av 3 Hovedkameraet til OnePlus 9 (Image credit: Future) OnePlus 9 Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) OnePlus 8T Bilde 3 av 3 (Image credit: Future) OnePlus 8

Du kan dra nytte av de forbedrede fargene med både hovedkameraet og videvinkelkameraet, mens sistnevnte i tillegg bringer med seg en ekstra finesse: en spesiell makro-modus som leverer betydelig bedre bilder enn tilsvarende funksjoner vi har prøvd tidligere.

Den er også utstyrt med et objektiv som OnePlus hevder skal korrigere forvrengningen man gjerne får med vidvinkelobjektiver bedre, og en sammenligning med 8T viser at forvrengingen blir noe mindre enn tidligere. Helt kvitt den blir man ikke, men det er jo ikke så rart heller med tanke på at fysikkens lover har sitt å si.

I tillegg får du også en annen stilig fotomodus, nemlig tilt-shift, som lar deg ta bilder som får alle slags objektiver til å se ut som miniatyrer. Dette er gøy og leke med, og det gir rom til å være litt kreativ.

Bilde 1 av 2 Selfie med auto-modus. (Image credit: Future) Bilde 2 av 2 Selfie med protrettmodus. (Image credit: Future)

Du får et 16 MP frontkamera som leverer gode bilder, med fine farger og skarpe detaljer. Vi opplever også at det leverer en god portretteffekt, noe som er imponerende med tanke på at det bare sitter ett kamera i skjermen.

Hasselblad har også inspirert andre deler av kamera-appen, inkludert den oransje utløserknappen og den karakteristiske lukkerlyden du hører når du tar bilder. I tillegg er pro-modusen forbedret med flere kontroller, og det er nå mulig å ta bilder i 12-bit raw så du fanger enda mer detaljrikdom og får enda bedre redigeringsmuligheter i ettertid.

Hovedkameraet til OnePlus 9 kan ta video i opptil 8K med 30 fps, noe som må sies å ikke være særlig nyttig i praksis, men du kan også velge å filme i 1080p med 60 bilder per sekund. Det du derimot ikke får er 120 fps i 4K og 1080p, slik du får med 9 Pro.

Kameraeksempler

Bilde 1 av 6 Hovedkamera (Image credit: Future) Bilde 2 av 6 Ultravidvinkelkamera (Image credit: Future) Bilde 3 av 6 (Image credit: Future) Bilde 4 av 6 (Image credit: Future) Bilde 5 av 6 (Image credit: Future) Bilde 6 av 6 (Image credit: Future)

Spesifikasjoner og ytelse

OnePlus 9-spesifikasjoner Vekt: 192 g

Mål: 160 x 74,2 x 8,7 mm

Skjermstørrelse: 6,55 tommer

Oppløsning: FHD+ (1080x2400)

Oppdateringsfrekvens: 120 Hz

Pikseltetthet: 402 ppi

Brikkesett: Snapdragon 888

RAM: 8 GB / 12 GB

Lagring: 128 GB / 256 GB

Kamera: 48 MP + 50 MP + 2 MP

Frontkamera: 16 MP

Batteri: 4500 mAh

OnePlus 9 er utstyrt med den samme prosessoren, de samme RAM-alternativene og den samme lagringsplassen som OnePlus 9, og den oppleves også som omtrent like raskt i både spill og ved lasting av apper.

Nærmere bestemt er det snakk om Snapdragon 888, 8 eller 12 GB LPDDR5 RAM og 128 eller 256 GB UFS 3.1 lagring, noe som sikrer at den står ganske likt med Samsung Galaxy S21 på papiret.

Det viser seg også at den slår de aller fleste på markedet i Geekbench 5, med et resultat på 3654.

Desssverre har ikke OnePlus 9 mulighet for å utvide lagringen med minnekort, og du må dermed klare deg med de 128 eller 256 GB-ene du får med på kjøpet.

OnePlus 9 kjører Android 11 med OnePlus' egen OxygenOS-grensesnitt over, og vi opplever systemet som ryddig og enkelt å bruke. Det er også verdt å få med at den støtter 5G, så du kan være trygg på at du er fremtidssikret for det nye mobilnettet som bygges ut.

Batterilevetid

Den blanke overflaten er utsatt for fingermerker. (Image credit: Truls Steinung)

OnePlus 9 har et batteri på 4500 mAh, og selv om det finnes flaggskiptelefoner med større kapasitet, så skal du ikke ha noe problemer med å holde det gående en hel dag med denne telefonen.

Likevel ligger OnePlus 9s største styrke i ladehastighetene. Du får WarpCharge 65T med den medfølgende laderen, og ifølge OnePlus sikrer det at du kan lade telefonen fra 0 til 100 prosent på rett under en halv time. Vår testing viser at dette stemmer ganske godt i praksis, noe som er voldsomt imponerende.

Du får også 15 W trådløse hurtiglading, noe som også kan komme godt med, men det betyr at du må klare deg uten den superraske 50 W hurtigladingen du får med OnePlus 9 Pro.

Bør jeg kjøpe OnePlus 9?

OnePlus 9 byr på et flott design som for det meste gir deg en god premium-følelse. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis …

... du vil ha topp spesifikasjoner til en overkommelig pris

OnePlus 9 har de beste spesifikasjonene man kan få i denne prisklassen, og du får mye for pengene.

... du får en flott fotoopplevelse for pengene

OnePlus 9 er verdt å vurdere om du vil ha en god kameratelefon i denne prisklassen.

... du vil ha en telefon som lader superraskt

Batterilevetiden er grei nok i seg selv, men det hjelper mye at OnePlus 9 i tillegg lader utrolig raskt.

Ikke kjøp den hvis …

... du vil ha zoom av høy kvalitet

OnePlus 9 tar flotte bilder med hoved- og vidvinkelkameraene, men zoomen er begrenset til digital. Om zoom er viktig for deg, så bør du se på Samsung Galaxy S21 i stedet.

... du vil ha mulighet til å utvide lagringen

En av få ting vi savner ved OnePlus 9 er muligheten til å utvide lagringsplassen med minnekort. Her må du klare deg med de 128 eller 256 GB-ene du får med på kjøpet.

... du trenger ekstra god batterilevetid

Det finnes telefoner med bedre kapasitet enn OnePlus 9, og hvis dette er viktig for deg så bør du se på Galaxy S21 Ultra eller Asus ROG 5.

Opprinnelig testet: mars 2021