Test: OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro byr på glimrende ytelse, et betydelig bedre kamera enn produsentens tidligere telefoner, og et utvalg av premium-finesser som gjør den til et seriøs utfordrer for alle som er ute etter en Android-telefon i premium-klassen. Bare vær klar over at prisen er helt på høyde med konkurrerende toppmodeller, så dette er på ingen måte en rimelig telefon.

Kort oppsummert

The OnePlus 9 Pro er resultatet av en utvikling som har gått over flere år, og dette må sies å være første gang en OnePlus-telefon virkelig føles som en komplett pakke.

Den byr på topp ytelse, en veldig god kameraopplevelse og alle finessene man forventer av en flaggskipmodell i 2021. Dette er en telefon som på alle vis kan konkurrere med de beste telefonene fra de største merkene.

Samtidig skal det sies at den kommer med en høy prislapp, og det er ingen tvil om at OnePlus 9 Pro er et dyrt valg.

Heldigvis er det lite som mangler her, og fraværet av microSD-kortplass er en av få ting vi gjerne skulle sett at OnePlus hadde gjort noe med.

OnePlus 9 Pro har et premium-design med en flott 6,7 tommer QHD-skjerm med god lysstyrke og detaljrikdom, og 120 Hz oppdateringsfrekvens.

Telefonen kan nok være for stor for noen, tross at den faktisk har blitt noen millimeter kortere enn OnePlus 8 Pro, men så lenge du er forberedt på størrelsen, så får du en telefonen som føles veldig premium med glass på begge sider og tre ulike fargevalg. Morning Mist som vi har testet ser spesielt øynefallende ut, men du kan også gå for to ulike matte varianter i sort eller grønn om det frister mer.

Det er kameraet som har gått gjennom de største forbedringene. Selskapet satser stort på foto, og de har inngått et samarbeid med Premium-merket Hasselblad.

Og vi har latt oss imponere av hva kameraene til OnePlus 9 Pro kan levere – det allsidige oppsettet leverer glimrende resultater i automodus, og det konkurrerer ofte med de beste mobilkameraene på markedet.

Vi skal ikke påstå at OnePlus 9 Pro overgår markedsledere som iPhone 12 og Samsung Galaxy S21 i alle situasjoner, men du kan i hvert fall føle deg trygg på at kameraene stiller i tilsvarende liga.

OnePlus 9 Pro er utstyrt med Snapdragon 888-prosessor på innsiden, og det sikrer at den kan gjøre alt du forventer av den. Batterilevetiden er ikke den absolutt beste, men den holde fint til en hel dag, og det hjelper også at du får hurtiglading både trådløst og via ledning.

OnePlus 9 Pro er den beste smarttelefonen OnePlus noen gang har laget, og selv om den er dyr, så er den fortsatt betydelig rimeligere enn konkurrenter som Galaxy S21 Ultra og iPhone 12 Pro Max som den på mange måter kan konkurrere med.

OnePlus 9 Pro pris og lanseringsdato

OnePlus 9 Pro ble avduket under et digitalt lanseringsarrangement 23. mars, og den er tilgjengelig for forhåndsbestilling. Vi vet fortsatt ikke den nøyaktige datoen for salgsstart for den nye telefonen, men vi forventer å få vite det snart.

OnePlus 9 Pro er ikke så billig som mange kanskje hadde håpet på, og hvis du vil ha den minste varianten med 8 GB RAM og 128 GB lagring så må du ut med 9890 kroner.

Vil du ha enda mer RAM og lagring, kan du også velge varianten med henholdsvis 12 GB og 256 GB for 10.890 kroner.

Samtidig bør du også huske på at OnePlus samtidig slipper OnePlus 9 med litt mindre skjerm og litt mer beskjedne spesifikasjoner, og den begynner på 7890 kroner.

Design

Den nye kameraplasseringen gjør at OnePlus 9 Pro ligner enda litt mer på alle de andre toppmodellene på markedet – på godt og vondt. (Image credit: Truls Steinung)

OnePlus 9 Pro ligner på mange måter selskapets tidligere toppmodeller, og hvis du har eid en OnePlus-telefon i løpet av de siste 2 årene så kommer det ikke noen store overraskelser her.

Designet har et skikkelig premium-utseende, og du får den samme følelsen når du holder den også. Den har glass på baksiden, og du kan velge mellom de tre fargene Morning Mist (som du ser på våre bilder), Forest Green og Stellar Black. De to sistnevnte er mattere i overflaten, mens den første er glatt.

Volumknappene sitter på venstre side. (Image credit: Truls Steinung)

Sidene av telefonen er preget av en metallramme, og på høyre side finner du av/på-knappen og dempebryteren vi kjenner fra tidligere OnePlus-modeller, mens volum-knappene sitter på venstre side. USB-C-porten og SIM-kortplassen er plassert på undersiden.

På høyre side finner du av/på-knappen og dempebryteren som er ganske unik for OnePlus i Android-sammenheng. (Image credit: Truls Steinung)

OnePlus har gått for en annerledes kameraklump enn de har gjort de siste årene, og den har nå en venstrejustert utforming som minner en del om de kameraløsningene du finner på iPhone 12 og Galaxy S21. Vi synes det er litt synd at OnePlus stadig går bort fra detaljer som tidligere gjorde at de skilte seg ut, men løsningen ser i hvert fall ryddig og pen ut. Under de fire kameraobjektivene finner du en tydelig Hasselblad-logo som vitner om samarbeidet OnePlus har inngått. Selve kameraene kommer vi tilbake til senere.

På undersiden sitter det en USB-C-port, SIM-kortplass og en høyttaler. (Image credit: Truls Steinung)

Sidene av telefonen har en fin avrunding som sikrer at den ligger godt i hånden, men det er ingen tvil om at dette er en stor telefon med sine 163,2 x 73,6 x 8,7

og 197 g, og den vil ikke passe for alle. Det er imidlertid verdt å få med seg at den har blitt 2 mm kortere enn forgjengeren, og – kanskje viktigere – den har fått en vektfordeling som gjør at den føles litt lettere å holde selv om den bare er umerkelige 2 g lettere.

Skjerm

OnePlus 9 Pro er utstyrt med en stor og høyoppløst skjerm som lever opp til Pro-navnet. Den er 6,7 tommer med en oppløsning på 1440 x 3216 piksler, noe som utgjør 525 piksler per tomme. En slik oppløsning i kombinasjon med AMOLED-teknologien, gjør at bildene nærmest hopper ut av skjermen og tekst fremstår som sylskarp.

Lysstyrken er også god, og mens OnePlus tidligere har hatt litt problemer med å få den automatiske lysjusteringen til å fungere optimalt, ser det nå ut som de har klart å finjustere denne funksjonen.

Skjermen til OnePlus 9 Pro imponerer stort. (Image credit: Truls Steinung)

Akkurat som med fjorårets OnePlus 8 Pro så har skjermen også denne gangen 120 Hz oppdateringsfrekvens, noe som er i ferd med å bli normen for Android-toppmodeller. Det betyr at skjermens bilde oppdateres 120 ganger i sekundet, fremfor 60 som har vært vanlig tidligere (og som fortsatt er tilfelle med iPhone 12).

I praksis betyr det at du får jevnere flyt enten du spiller spill eller skroller deg gjennom sosiale medier, og det ser unektelig flott ut.

Oppdateringsfrekvensen skal også justere seg automatisk etter innholdet som vises, og ifølge selskapet kan den kunne gå helt ned til 1 Hz for å spare strøm når man for eksempel leser ebøker. Dette merket vi lite til i praksis, og vi må bare anta at funksjonen fungerer som den skal.

Igjen er OnePlus 9 Pro utstyrt med fingeravtrykkleser i skjermen, og den fungerer omtrent like raskt som i forrige modell og helt på høyde med andre toppmodeller. Vi opplever det som et litt underlig valg at den nå er plassert lavere på skjermen enn tidligere slik at du må strekke tommelen litt lenger ned for å trykke på den, men dette er noe man blir fort vant til.

Kamera

Selv om OnePlus har gjort store fremskritt på kamerafronten de siste årene, så har de likevel hengt litt etter de aller beste toppmodellene. Derfor er det gledelig å kunne konstatere at OnePlus 9 Pro gjør et stort hopp fremover på denne fronten.

OnePlus har satset på nye sensorer fra Sony, og det i kombinasjon med samarbeidet med Hasselblad om bedre fargekalibrering, har gitt gode resultater. Det skal sies at vi mistenker at samarbeidet med Hasselblad foreløpig først og fremst fungerer som et markedsføringsgrep, men avtalen skal gå over tre år og det er godt mulig at vi ser enda større forbedringer neste år når samarbeidet har pågått lenger. Foreløpig merkes uansett Hasseblad-følelsen først og fremst på den oransje utløserknappen i kamera-appen, og den distinkte lukkerlyden som de ifølge OnePlus har jobbet mye med å perfeksjonere.

Hovedkameraet har fortsatt 48 MP som før, men sensoren er altså ny, og i tillegg til den får du et ultravidvinkelkamera på 50 MP som også er fra Sony.

Utover det får du et 8 MP telefotokamera med 3x optisk zoom, mens det siste kameraet er et 2 MP monokromkamera som OnePlus sier skal gi bedre detaljrikdom i sorthvit-bilder. Vanligvis tilfører slike monokromsensorer også mer detaljrikdom til andre bilder, men det har ikke OnePlus trukket frem som et poeng her så det vanskelig å vite hva som faktisk skjer i praksis.

Hasselblad-logoen har fått en prominent plass mellom objektivene. (Image credit: Truls Steinung)

Hovedsensoren til OnePlus 9 Pro er betydelig forbedret sammenlignet med tidligere, og vi opplevde at den tok glimrende bilder med flotte farger og massevis av detaljer.

En direkte sammenligning med OnePlus 8 Pro viser at du får en litt varmere fargebalanse, noe vi må anta er et resultat av samarbeidet med Hasselblad. Det er til en viss grad en smakssak akkurat hvilken fargebalanse man vil ha, og vi opplevde tidvis at vi kunne tenkt oss litt kjøligere farger enn det vi fikk, men det betyr ikke at resultatene er dårlige. Fargene minner i det hele tatt mer om hva du typisk får med iPhone, og det vil jo mange anse som positivt.

Vi lar oss også imponere av de gode resultatene automodus leverer, og det er greit å vite at du kan ta raske bilder uten å måtte tenke på innstillinger.

Et raskt klikk lar deg bytte til ultravidvinkel, og også her blir bildene veldig gode, ikke minst takket være en ny forvrengningskorreksjonsteknologi som minimerer tønneeffekten man vanligvis får i ultravidvinkelbilder. Vår erfaring er et dette fungerer godt.

Teleobjektivet kan som nevnt zoome med opptil 3x optisk, og utover det bytter telefonen over til digital zoom opptil 30x.

Bilde 1 av 5 Ultravidvinkel (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 5 Hovedkamera (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 5 3x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 5 10x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 5 30x zoom (Image credit: TechRadar)

Bildene vi tok med optisk zoom så bra ut, og de fungerer godt til daglig bruk og posting på sosiale medier. Som forventet blir ikke kvaliteten den samme når man zoomer lenger inn, og på dette punktet kan ikke OnePlus 9 Pro måle seg med zoomkvaliteten du får fra Samsung Galaxy S21 Ultra.

Video kan fanges i opptil 8K med 30 bilder per sekund, noe som er noe av det høyeste vi har sett i en smarttelefon til nå, men i praksis er ikke dette spesielt nyttig og det vil også oppta enorme mengder lagringsplass.

Andre videomuligheter inkluderer 4K i 30, 60 eller 120 bilder per sekund, og du får også slow motion med 720p i 480 fps eller Full HD med 240 FPS. Alt dette fungerer også bra og slow-mo-funksjonen er gøy å leke med, selv om den er langt unna en tilsvarende funksjonen i Huawei P40 Pro (opptil 7680 fps).

Hovedkameraet har både optisk og elektronisk bildestabilisering for å sikre at opptakene blir stabile, og vi tror at du vil bli fornøyd med videokvaliteten du får fra OnePlus 9 Pro.

På forsiden av telefonen sitter det et kamera som også er fra Sony, og dette har en blender på f/2.4. Det har ikke de råeste spesifikasjonene på markedet, men vi ble likevel rimelig fornøyd med bildene og videoene vi fanget med det.

Kameraeksempler

Bilde 1 av 8 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 8 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 8 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 8 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 8 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 8 (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 8 (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 8 (Image credit: TechRadar)

Spesifikasjoner og ytelse

OnePlus 9 Pro er drevet av Snapdragon 888, og akkurat som med de andre toppmodellene med denne brikken, så får du også her glimrende ytelse med rask lasting av apper.

OnePlus 9 Pro har enten 8 eller 12 GB RAM, avhengig av hvilken variant du velger, og de 4 ekstra GB-ene har sannsynligvis ikke så mye betydning i praksis. Viktigere er det kanskje at den største modellen også har 256 GB lagring mot 128 i den minste.

Du får heller ikke mikroSD-kortleser, så hvis du tror du kommer til å trenger mer enn de 128 GB-ene i den minste utgaven, så burde du nok gå for den store.

Vår testtelefon har for ordens skyld 12 GB RAM, og den leverte et Geekbench 5-resultat på 3630. Det er nesten på høyde med ASUS ROG Phone 5, og bedre enn andre toppmodeller som Samsung Galaxy S21.

OnePlus 9 Pro støtter også 5G, noe som er greit å vite selv om mange i Norge fortsatt venter på at 5G-nettet skal bli tilgjengelig der de bor.

Telefonen er utstyrt med Android 11 rett ut av esken, og selskapets eget OxygenOS tilfører en del smarte finesser og en alltid-på-skjerm som kan tilpasses som du selv vil.

I løpet av vår testing hadde vi enkelte problemer med Bluetooth-tilkoblingen, men en oppdatering som ble sluppet dagen før lansering ser ut til å ha utbedret dette og vi har ikke hatt de samme problemene i etterkant.

Batterilevetid

Den trådløse laderen som kan kjøpes som ekstrautstyr, kan lade OnePlus 9 Pro trådløst med hele 50 W. (Image credit: Truls Steinung)

OnePlus 9 Pro byr ikke nødvendigvis på utrolig batterilevetid, men du kan regne med å holde det gående gjennom en hel dag med relativt tung bruk. Bare et par ganger opplevde vi at den trengte litt ekstra påfyll før kvelden kom.

Den kan altså ikke nødvendigvis måle seg med de aller beste på markedet, men batterilevetiden er etter vår oppfatning god nok til å ikke være et ankepunkt.

Det hører også med til historien at OnePlus 9 Pro støtter hurtiglading på hele 65 W, og hvis du investerer i selskapets egen trådløse lader så kan du også lade trådløst med hele 50 W. Dermed kan du få et kraftig påfyll med bare noen få minutters lading. For ordens skyld kan vi også nevnte at lader som støtter 65 W følger med i esken.

Bør jeg kjøpe OnePlus 9 Pro?

(Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis …

... du trenger en kraftig smarttelefon Snapdragon 888-brikken imponerer stort, og den vil takle alt du kan finne på å kaste på den av spill og tunge apper.

... du vil ha bilder med naturlig og varmt lys Resultatet av OnePlus' samarbeid med Hasselblad har foreløpig resultert i forbedret fargekalibrering som kan minne om bildene du får fra iPhone.

... du vil ha en glimrende skjerm Skjermen på 6,7 tommer med 120 Hz og QHD-oppløsning er blant de beste vi har sett, og hvis du ser mye på film på telefonen din så er denne et godt valg.

Ikke kjøp den hvis ...

... du trenger mye og utvidbar lagringsplass OnePlus har ikke hatt for vante å gi telefonene sine kortleser, og det samme gjelder OnePlus 9 Pro. Vil du har mulighet til å utvide lagringsplassen, så bør du se på andre alternativer.

... du trenger ekstra lang batterilevetid For de fleste vil OnePlus 9 Pro holde det gående lenge nok, men hvis du er vant til en telefon som varer i opptil to dager, så vil du bli skuffet her.

... du vil ha en telefon til en mer overkommelig pris OnePlus 9 Pro er ikke en rimelig telefon, og hvis du vil ha noe mer prisgunstig bør du i stedet se på OnePlus' Nord-serie. Hovedserien til OnePlus er i motsetning til tidligere, nå trygt planten i premium-segmentet også prismessig.

Opperinnelig testet: mars 2021