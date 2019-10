Førsteinntrykk: Google Pixel 4

Google Pixel 4 ankommer samtidig med sin storebror, Google Pixel 4 XL, og tilbyr en velkomponert cocktail brygget på fotografifunksjonalitet av flaggskipkvalitet, inkludert maskinlæring og annen AI-trolldom.



Dette er oppfølgeren til Google Pixel 3, men oppgraderingene er minimale. Google har ikke prøvd å bryte ny grunn med Pixel 4, men sitter stille i båten istedenfor, via en mindre oppdatering.



Det føles ut som om Google til en viss grad hviler på laurbærene, og håper at den sterke fotografidelen i Pixel 3 fortsatt vekker interessen til brukere og gjør at de tar en titt på Google Pixel 4 – og selv om det er en del klare fordeler med denne modellen, fotografimessig, vil ikke folk som er ute etter oppgraderinger over hele linja bli like imponert.



De gode nyheten er at startprisen på Pixel 4 i utgangspunktet er lavere enn startprisen på Pixel 3, hvilket kan hjelpe å kompensere for de som måtte synes nykommeren mangler når det gjelder innovasjon.

Video: Førsteinntrykk av Google Pixel 4 og Pixel 4

Google Pixel 4 lanseringsdato og pris

Pixel 4 kommer ut 24. oktober, mens forhåndsbestilling kan gjøres fra 15. oktober. Dette gjelder selvsagt ikke oss her i Norge, siden Google fortsatt ikke har innlemmet oss i deres direktesalg, men en rekke nettbutikker importerte Google Pixel 3, så vi regner med at det samme skjer med Pixel 4 – men altså noe etter den offisielle slippdatoen i USA.



Grunnmodellen med 64 GB lagring koster $799 (7350 kroner), mens 128 GB-varianten går for $899 (8270). En må dog regne med en del avanse om man skal kjøpe fra norske nettbutikker.

Interessant nok er prisen noe lavere i Storbritannia denne gangen, mens telefonen selges for samme pris som Pixel 3 i USA. Hvilken pris norske nettbutikker kommer til å basere seg på er vanskelig å vite per nå.

Design og skjerm

Spesifikasjoner – Google Pixel 4 Vekt: 162 gram

Dimensjoner: 68,8 mm x 147,1 mm x 8,2 mm

OS: Android 10

Skjermstørrelse: 5,7 tommer

Oppløsning: Full HD+

CPU: Snapdragon 855

RAM: 6 GB

Lagring: 64/128 GB

Batteri: 2800 mAh

Kamera: 16 MP + 12 MP

Frontkamera: 8 MP

Selv om det ikke er så mye nytt ved Pixel 4 har likevel designet fått en oppdatering. Telefonen har en metallramme med et svart gummibelegg som går rundt siden på mobilen, hvilket gjør at strukturen føles solid.



Først føles dette noe rart å ta på. Vi er vant med utsøkte utføring i metall eller glass når plukker opp en flaggskipmodell nå til dags, og den litt kjedeligere løsningen på sidene til Pixel 4 skriker ikke akkurat eksklusivitet.

Likevel, etter å ha holdt og brukt telefonen i noen minutter begynner materialet å gi mer mening. Det tilbyr langt mer friksjon sammenlignet med alt glasset og metallet hos rivalene, og gjør at telefonen ligger komfortabelt i hånden.



Skjermen er på 5,7 tommer, noe som gjør Pixel 4 til en av de mindre flaggskiptelefonene på markedet – og det gjør også at man kan holde den med én hånd, hjulpet av gummien på kantene, som gjør at man føler seg sikrere. Pixel 4 måler 147,1 mm x 68,8 mm x 8,2 mm og veier 162 gram.



Dette er likevel ikke noen spesielt kompakt telefon, så om man har små hender trenger man fortsatt to hender for komfortabelt å bruke Pixel 4.

Skjermen dekker det meste av fronten, men man har fortsatt en kant over og under, og nok en gang slår Google et slag for ikke å gå for skjermhakk på standardmodellen (Pixel 3 XL hadde skjermhakk, men med Pixel 4 XL har Google gått tilbake til et design med større kant.)



På høyresiden av telefonen finner man av/på-knappen og volumknappene, der førstnevnte har fått en kontrasterende farge mot den svarte kanten på Pixel 4, noe som gjør den noe visuelt interessant.



Der er også en forandring på baksiden av telefonen, der en stor og firkantet kamerablokk sitter øverst i venstre hjørnet – en lignende estetikk man finner i de nye iPhone 11-telefonene.

Det er ikke en spesielt elegant løsning, men det gjør at Google kan gruppere to kameraer (dette er første gang selskapet har brukt mer enn ett kamera på baksiden av en telefon), en flash og et knippe sensorer på ett og samme område.



Man får stereohøyttalere med Pixel 4, og den kommer med IP-sertifisering for støv- og vannbestandighet, hvilket gjør at telefonen overlever korte turer under vann.



Man får Google Pixel 4 i tre farger: Just Black, Clearly White og nye Oh So Orange.

Tar man en nærmere titt på skjermen til Pixel 4 finner man et panel med Full HD+-oppløsning, og en pikseltetthet på 444 PPI – hvilket er bra, og tar seg godt ut. Dog, Pixel 4 XL har en skjerm med høyere oppløsning.



Oppdateringsfrekvensen på panelet er 90 HZ, hvilket gjør at alt glir glatt under fingrene, og at spillgrafikk fremtrer bedre.

Hvor er fingeravtrykkleseren?

En merkbar utelatelse fra baksiden av Google Pixel 4 er fingeravtrykkleseren – faktisk finner man ikke en slik funksjonalitet noe sted på telefonen. Google har bestemt seg for å gå «all-in» med ansiktsgjenkjenning, noe selskapet hevder er enkelt og raskt å bruke.



Likevel, selv om Apple har hatt suksess med Face ID på iPhone X og nyere iPhone-modeller, er ikke Android-økosystemet (og særlig appene tilgjengelig på plattformen) ikke helt på samme stadie.



Hvis du per nå bruker fingeravtrykkleser til å komme seg inn på Android-apper vil du antageligvis merke at de biometriske innloggingsvalgene er begrensede hos Pixel 4.



Google sier at det skal arbeides med apputviklere for å få ansiktsgjenkjenning integrert, men det kan likevel ta litt tid før dette dukker opp i apper som betyr noe for deg.

Kamera

Som tidligere nevnt er den store oppgraderingen i Pixel 4 et kamera nummer to – dette er første gang Google har brukt mer enn ett kamera på baksiden av en telefon.



To kameraer bak på telefonen er likevel beskjedne greier nå til dags, nå som de fleste flaggskip-modellene har tre, fire og i noen tilfeller fem kameraer.

Google liker å holde det enkelt når det gjelder maskinvare. Man får et hovedkamera på 12 MP (f/1,7, med 77 grader FOV), og et nytt telefotokamera på 16 MP (f/2,4, med 52 grader FOV), noe som gjør at bilder tatt med zoom blir bedre, og at det blir bedre resultater i tilfeller med dunkelt lys og da man skal ta portretter.



På den andre siden finner man et selfiekamera på 8 MP (f/2.0, 90 grader FOV.)



Selv om alt dette er vel og bra er det likevel slik at Google først og fremst har stolt på programvaren fremfor maskinvaren når de har gitt kameraene sine et fortrinn de siste årene. Google har også i Pixel 4 lagt til en ny brikke som Google kaller Pixel Neural Core, som blant annet skal kunne gjøre en bedre jobb med å bearbeide bilder man tar.

Brikken er også ansvarlig for at man med Pixel 4 nå får se HDR+ i søkeren, i sanntid. Dette gjør at man kan se hvordan bildene blir seende ut i HDR+ før man tar de, snarere enn at man legger til effekten i etterkant.



Denne teknologien henger sammen med en annen kamerafunksjonalitet ved navn Dual Exposure. I denne modusen blir kontrollen over eksponeringen av bakgrunnen og forgrunnen separert. Bakgrunnen blir låst på en optimal eksponering, og man kan stille på lysnivået til forgrunnen via en kontroll på skjermen.



Dette betyr at om man tar bilde av et subjekt foran en solnedgang, for eksempel, så kan man få med seg alle fargene i den lyssterke himmelen samtidig som man kan forsikre seg om at personene i forgrunnen ikke blir undereksponert.

Googles såkalte Night Sight-modus – hvilket gjør at kameraet tilsynelatende tryller frem lys ut av intet i situasjoner med dunkelt lys, og gjør bilder overraskende lyssterke og klare – får også en oppgradering i Pixel 4. Noe den trengte, siden konkurrentene har tatt forgjengeren igjen. Huawei og Apple befinner seg også nå i toppsjiktet når det gjelder nattmoduser.



Med Pixel 4 får man også med en ny astrofotograferingsmodus, som gjør at man kan ta lyssterke og klare bilder av månen, stjernene og galakser.

Google sier at man trenger å dra ut av de mest lysforurensede byene og inn i skogen for å virkelig få noe ut av denne nye modusen, og man må også ha bra nok støtte til mobilen (i form av en stabil overflate, et stativ eller lignende). Først når telefonen er tilstrekkelig i ro vil den tillate å starte prosessen med å ta de 15 bildene med lang lukkertid som skal til for å få en bra eksponering og et detaljert bilde.



Eksemplene vi ble vist når vi fikk prøve telefonen så veldig bra ut, men vi må nesten vente til vi får testet enheten ordentlig før vi kan avgi dom over hvorvidt den klarer å produsere like bra resultater hver gang.

Spesifikasjoner og ytelse

Google Pixel 4 har Qualcomms Snapdragon 855-prosessor under panseret, hvilket gir den mer enn nok kraft, særlig sammen med Googles første hopp i RAM-mengde.



Første, andre og tredje generasjon Pixel-telefoner hadde alle 4 GB RAM, men Pixel 4 øker dette til 6 GB, hvilket gjør at den stiller seg nærmere brorparten av konkurrentene i Android-markedet (selv om det er mer enn nok rivaler som har 8 GB, og i noen tilfeller, 12 GB RAM.)

Dette betyr at det er mer enn nok ytelse på innsiden av Pixel 4, og at den bør kunne takle å kjøre omtrent hva det måtte være av programvare uten problemer.



På operativsystemsiden vil man finne Android 10, den siste versjonen av Googles OS for mobile enheter, som har selskapets smartassistent innebygget dypt inne i kjernen av programvaren.

Google Assistant har blitt bedre i Android 10, og Pixel 4 viser villig frem den smartere assistenten. Man kan nå spørre om å få åpnet apper og søke gjennom disse – ved for eksempel å si «OK, Google, vis meg Beyoncé på Instagram» vil man få opp den ovennevnte appen og bli geleidet til popstjernens profil.



Man har også fått en ny måte man kan aktivere assistenten på: man drar fingeren oppover fra hjørnet nederst til høyre på skjermen. Alternativt kan man fortsatt bruke oppvåkningsordene «Hey, Google» eller «OK, Google» og de klembare kantene på Pixel 4, slik som man kan på Pixel 3, for å få liv i assistenten.

Assistenten i Android 10 skjønner også kontekst, og om man kommer med en ny kommando innen 15 sekunder av den forrige så vil man ikke trenge å vekke den – assistenten vil da allerede lytte til hva du sier.



Man vil også kunne dra nytte av Googles sedvanlige Pixel-fordeler, hvilket inkluderer gratis og ubegrenset skylagring (i original oppløsning) for alle bilder tatt med Pixel 4, samt blir prioritert når det gjelder fremtidige programvare- og sikkerhetsoppdateringer.



Google hevder at batteriet på 2800 mAh vil holde hele dagen – på tross av at det er mindre enn det man finner i Pixel 3. Dette kan du være sikker på at vi kommer til å komme til bunns i når vi får testet telefonen skikkelig.

Motion Sense og gester

En annen ny funksjonalitet i Pixel 4 er Motion Sense. Dette gjør at man kan bruke gester (i luften, ikke på skjermen) for å utføre enkle handlinger på tidspunkter hvor det ikke passer seg å trykke på skjermen (for eksempel om man kjører bil, lager mat eller trener.)



Vi har allerede sett noe lignende i andre smarttelefoner, LG G8 er et eksempel på en relativt ny telefon som tilbød noe lignende. Pixel 4 gjør dog dette uten bruk av kameraet, men snarere ved hjelp av en radar-brikke(!) som sitter rett under kanten over skjermen.



Radarbrikken tilbyr en bredere synsfelt på 180 grader, hvilket gjør at Pixel 4 kan oppfatte hånden din lengre unna skjermen enn andre telefoner. Google sier at de har jobbet med teknologien i fem år – det skal likevel sies at den første implementeringen er begrenset.

Motion Sense kan ifølge Google detektere tre ting: nærvær, griping og gester. Nærvær innebærer at telefonen skjønner hvorvidt du er i nærheten av enheten. Hvis du er det slås skjermen på, og når man beveger seg unna blir skjermen slått av, for å spare strøm.



Hvis man griper etter telefonen vekkes den og man blir presentert med låseskjermen (og vise eventuelle varsler man måtte ha).



Det mest interessante her er likevel at den forstår gester. Dette gjør at man kan veive med hånden over telefonen for å få den til å gjøre diverse ting. Per nå kan man kun gjøre helt basale ting, som eksempelvis å hoppe over en sang (man kan ikke spille av, sette på pause eller justere volumet), slå av alarmer og legge på telefonsamtaler.

Gester støttes kun av en håndfull apper ved lansering, og inkluderer YouTube Music, YouTube, Spotify, ringeappen og klokkeappen. Apper som er kompatible vil vise en slags glødende hvit animasjon på toppen av skjermen, og dermed gi deg et visuelt hint om at funksjonaliteten er til stede.



Da Google demonstrerte gester for oss klarte Pixel 4 på effektivt vis å kjenne igjen håndbevegelsene rundt seg, men vi er nødt til å prøve dette i praksis på egen hånd for å se hvordan denne funksjonaliteten fungerer til daglig.

Det er enda et område der gester støttes, og det er på hjem-skjermen. Noe helt nytt ved Pixel 4-serien er animerte Pokémon-bakgrunnsbilder, og om man vinker hånden over telefonen vil monsteret på skjermen reagere ved å vinke tilbake eller å smile pent.



Man kan trykke på pokémon-vesenet man har foran seg to ganger om man vil bytte til en annen pokémon, Pikachu og Eevee er forresten blant de man kan velge mellom. Dette er et artig påfunn, særlig om man er Pokémon-fan, men det er likevel snakk om en temmelig basal måte å bruke teknologien på.

Foreløpig konklusjon

Google Pixel 4 ser ut til å bli nok en topptelefon for foto. Man får en hel rekke ekstra fotofunksjonalitet og et ekstra kamera på baksiden.



Resten av oppgraderingene er noe mindre i omfang. Tapet av fingeravtrykkleseren vil være frustrerende for mange, og det nye grensesnittet basert på gester gjør per nå pent lite.



Alt i alt føles det ut som en solid smarttelefon, men som flaggskip har ikke Pixel 4 funksjoner som stjeler overskrifter, i motsetning til en del av rivalene.